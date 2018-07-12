مدرسة خاصة تتبع لوزير سابق تفصل طالبة مُعاقة حركياً



10:56 PM July, 12 2018 سودانيز اون لاين

صحيفة الصيحة السودانية-الخرطوم-السودان

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الخرطوم :مياه النيل



فصلت إدارة مدرسة " غ، ب، ع" بمنطقة جبرة مربع (19)جنوبي الخرطوم الطالبة تسنيم حسين الطاهر من المدرسة بسبب الإعاقة الحركية، فيما دونت أسرة التلميذة بلاغاً ضد المدرسة لدى نيابة حماية الأسرة والطفل بشأن تمييز ضد تلميذة ذات إعاقة حركية.



وقال جد الطالبة، وقيع الله علي، لـ (الصيحة) إن الأسرة فوجئت بعودة ابنتهم بعد أن تم تسجيلها وتسلمها الزى المدرسى، وأوضح أنه بعد وصول الطالبة إلى المدرسة قام خفير المدرسة بإغلاق الباب فى وجهها، وأشار إلى أن إدارة المدرسة تتبع لوزير سابق، وأكد أنه أبلغ اللجان الشعبية بالواقعة وقال إنه ذهب مع اللجنة الشعبية للمدرسة وناقشوا المدير لكنه رفض الطلب دون إبداء أسباب.



وأوضح جد الطفلة أن تسنيم أحرزت درجة الامتياز وتم تكريمها من قبل المدرسة بنهاية الفصل الدراسي الماضي، وقطع بأن حفيدته درست الثلاثة فصول الأوائل بذات المدرسة وكانت نتيجتها بتقدر الامتياز، ونوه وقيع الله إلى أن الطفلة في حالة نفسية سيئة جراء تصرف المدرسة، وقال إنه ذهب إلى مدير المدرسة بصحبة رئيس اللجنة الشعبية، لكن مدير المدرسة رفض، وتخوف وقيع الله من أن تصاب التلميذة بوصمة جراء فصلها من المدرسة بسبب الإعاقة الحركية.



واستنكر الأمين العام لمجلس الأشخاص ذوي الإعاقة، د.راشد التجاني، فصل مدير مدرسة "غ ، ب، ع" بجبرة التلميذة ذات الإعاقة الحركية ،تسنيم، وقال التجاني "إن فصل التلميذة تمييز ضد ذوي الإعاقة ومخالف للقوانين المحلية والمواثيق الدولية التي تكفل لذوي الإعاقة حق التعليم المدمج في المجتمع".