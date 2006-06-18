العازل الذكرى . . المفترى عليه ! د. عزان سعيد

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18-06-2006, 08:14 AM

Amjad ibrahim
<aAmjad ibrahim
تاريخ التسجيل: 24-12-2002
مجموع المشاركات: 2838

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العازل الذكرى . . المفترى عليه ! د. عزان سعيد

    تسبب بمشادة بين وزيرة الصحة ونائب برلمانى:


    [email protected]

    حادثتان منفصلتان شجعتانى على كتابة هذا المقال بعد تردد دام ردحا من الزمن . أولاهما ما أوردته صحف الخرطوم عن مشادة كلامية نشبت بين وزيرة الصحة الإتحادية ونائب من المؤتمر الوطنى تحت قبة البرلمان على خلفية حديث الوزيرة عن سياسة الوزارة فى مكافحة الإيدز والتى تتضمن توزيع العازل الذكرى ، حيث طالبها النائب بسحب كلامها بدعوى أنه مناقض لإسلامية الدولة والمجتمع! أما الحادثة الثانية ، فهى تصريح السيد وزير الصحة بولاية الخرطوم فى لقاء مع مجلة الخرطوم الجديدة والذى أكد فيه أنه لا توجد دولة فى العالم توزع العازل الذكرى مجانا ، وبالتالى فإن ذلك ليس من سياسات وزارته ، لأنها لو قامت بذلك فكأنها تشجع على الرذيلة ! الشئ الذى يناقض حديث الوزيرة الإتحادية أمام نواب البرلمان !

    وقد جاء ترددى عن الخوض فى هذا الموضوع ، لأنه إذا كان الحديث عن الإيدز قد ظل محرما على وسائل الإعلام زمنا طويلا ، فإن الحديث عن العازل الذكرى لا زال شائكا ، إذ أنه لا يوجد فى العالم شئ قد أثار لغطا وشدا وجذبا مثل هذه القطعة البلاستيكية المسماة العازل الذكرى والتى تستخدم كوسيلة للوقاية من الأمراض الجنسية بما فيها المرض الأكثر فتكا : الإيدز!

    والإدعاء بأن العازل الذكرى يشجع على نشر الرذيلة ينبنى أساسا على فرضية طهرية هذا المجتمع المطلقة التى يهدد هذا العازل الذكرى تماسكها، أو طهريته النسبية التى سيحولها العازل إلى فساد مطلق !

    إن دعاوى طهرية المجتمع تتقازم أمام الإحصاءات والأرقام المستقاة من دراسات مثبتة . إن عددا لا يستهان به من شبابنا يمارس الجنس ، هذه حقيقة لن تكذبها الهتافات المنبرية ولن يخفيها دفن الرؤوس فى الرمال ، كما إن عددا كبيرا منهم أيضا يصاب بالإيدز لعدم إستعمالهم للعازل الذى يحارب بدعوى تشجيعه على الرذيلة !

    لقد أوضح المسح البيولوجى الذى أجراه البرنامج القومى لمكافحة الإيدز عام 2002 أن نسبة الإصابة بالفيروس بالبلاد تقدر بحوالى 1,6% ، وقد ارتفعت هذه النسبة الآن ، حسب تقديرات الوزيرة أمام البرلمان إلى 2% ، وما زالت فى تزايد مستمر نظرا لقلة وعى المواطنين بوسائل الإنتقال ووسائل الحماية التى يمثل العازل الذكرى أهم عناصرها.

    لقد أثبت المسح المشار إليه إن طلاب الجامعات من أكثر المجموعات عرضة للإصابة بالإيدز ، حيث بلغت نسبة الإصابة بينهم 1,1% مما يعد مؤشرا مقلقا ، باعتبار أن هذه الشريحة هى الأكثر وعيا والأوسع تاثيرا فى حاضر ومستقبل البلاد.

    أما المسح السلوكى بين طلاب الجامعات بولاية الخرطوم والذى قام به أحد الباحثين عام 2005 فقد أقر فيه عدد كبير من طلاب العينة البالغ عددهم 783 طالبا وطالبة بممارستهم الجنس خارج الإطار الشرعى بنسبة تبلغ 52 % تقريبا ، أى أكثر من النصف ، أقر حوالى 78% منهم بقيامهم بذلك أكثر من مرة ، مارس 50% منهم الجنس مع شريك من داخل الجامعة ، كما إن نسبة الذين قاموا بذلك مع شركاء متعددين بلغت 77%.

    والكارثة أن 41% فقط من هؤلاء الشباب أقر باستخدامه للعازل الذكرى أثناء هذه الممارسات ، رغم أن هذه الشريحة كما ذكرنا هى الأكثر وعيا فى المجتمع والأجدر بأن يعلم أفرادها الكثير عن الإيدز وسبل الوقاية منه . وقد تنوعت أسباب عدم إستعمال هؤلاء الشباب للعازل الذكرى أثناء ممارساتهم الخطيرة ، حيث أقر 20% منهم بعدم معرفتهم له ، بينما قال 16% منهم أنهم يحجمون عن شراء العازل خجلا من البائع فى الصيدلية ، و11% لعدم إستطاعتهم المادية ، وكلها بطبيعة الحال أسباب تتعلق بعدم قدرة العاملين فى مجال الإيدز بالحديث عن العازل الذكرى ودوره فى الحماية من الإيدز بحرية ، ناهيك عن توفيره وتوزيعه مجانا للمستهدفين ، نظرا للمحاذير التى ذكرنا فى بداية المقال.

    إن فرية أن العازل الذكرى يشجع على الرذيلة والتى عشعشت فى أذهان الكثيرين شد ما تذكرنى بفرية أن الأعضاء التناسلية الخارجية للمرأة تزيد من إحتمالية إنزلاقها للخطأ التى راجت قديما وتسببت فى أكبر مجزرة فى تاريخ السودان أو ما يسمى بالخفاض الفرعونى والذى تعرضت بسببه ملايين السودانيات لإنتهاكات جسدية مؤلمة ما زلن يعانين من آثارها الممتدة مدى الحياة , ووضعت بلادنا فى مقدمة الدول من حيث وفيات الأمهات أثناء الولادة.

    إن العملية الجنسية لكى تحدث لا بد من توافر أربعة عناصر مهمة : شريكين وممر ومقر ، وفوق ذلك كله رغبة مشتركة فى القيام بهذا العمل . إن توفر أى من هذه العناصر الأربعة من غير رغبة لايعنى شيئا، وإذا توفرت الرغبة فإن وجود العازل الذكرى من عدمه أيضا لا يعنى شيئا.

    فإذا قمت بتقديم العازل الذكرى لشخص لا يملك أصلا الفكرة والإستعداد النفسى والإخلاقى لممارسة الجنس فلن يساوى له أكثر من قطعة بلاستيكية ,والعكس للأسف صحيح : فإن عدم وجود العازل الذكرى مع توفر الرغبة والإستعداد سوف لن يردع أحدا من ممارسة الجنس وهو ما وضح جليا فى البحث الذى أشرنا إليه .

    إن سياسة الإنكار والتستر وراء شعارات طهرية المجتمع بدلا عن الإعتراف بالمشكلة ومواجتها سيورد هذه البلاد موارد الردى . لقد إستطاعت الدول الأفريقية المحيطة بنا السيطرة على وباء الإيدز رغم معدلات الإصابة العالية فقط لأنها إعترفت بالمشكلة وقررت مجابهتها بكل قوة. لقد حاولت دولة أفريقية مجاورة إخفاء الحقائق لكى لا تتضرر السياحة فصحت ذات يوم لتجد أن معدل الإصابة بالإيدز قد بلغ 40% وأن شعبها معرض للإنقراض ، ولم يتحرج رئيس هذه الدولة من أن يظهر بنفسه فى التلفاز حاملا العازل الذكرى ومروجا له. إن جميع الدول الأفريقية قد تبنت ثقافة الترويج للعازل الذكرى ورصد مبالغ مالية مهولة لتوزيعه مجانا للمواطنين فى كل مكان للوقاية من خطر الإيدز الذى يهدد المجتمع والإقتصاد وحتى كينونة الأمم ، لدرجة أن المواطن الأمى الجاهل والبسيط هناك يعلم عن العازل الذكرى ودوره فى الوقاية من الإيدز أكثر مما يعلمه الكثير من طلاب جامعاتنا كما أشار البحث المذكور آنفا.وكما ذكرنا، فقد إستطاعت هذه الدول بالفعل من السيطرة على معدلات الإيدز بل وخفضها أيضا ، بينما لا نزال الدولة الأفريقية الوحيدة التى تأخذ معدلات الإصابة بالإيدز منحنى صاعدا ، بينما نغرق فى الجدال حول مشروعية توزيع العازل الذكرى.

    إن سياسة مكافحة الإيدز التى أقرتها وزارة الصحة تقوم على ثلاثة عناصر أساسية : الإمتناع عن ممارسة الجنس خارج إطار الزواج ، والإخلاص للشريك ، وإستخدام العازل الذكرى . لذا نجد أن الترويج للعازل الذكرى وتوزيعه مجانا لغير الملتزمين بالعنصر الأول والثانى وهم كثر، من أهم إستراتيجيات البرنامج القومى لمكافحة الإيدز رغم ما يجابهها من هجوم من فئات كثيرة ، مع إن إستعمال العازل الذكرى عند ممارسة الجنس يعد أخف الضررين مقارنة بالإصابة بالإيدز وما يترتب عليها من ضرر بالغ يتعدى الفرد للأسرة والمجتمع والأمة.

    وقد أعجبتنى قصة أوردها الشيخ محمد هاشم الحكيم فى الدلالة على هذا الأمر ، فقد قال إنه جاء رجل للإمام الجوزى فقال : لقد زنيت بامرأة وحبلت منى فماذا أفعل ؟ فقال له الإمام : ياهذا إذا كنت لابد فاعلا فهلا عزلت لكى لا تجعل الإثم إثمين إثم الزنا وإثم الولد؟. ونستطيع أن نقول إن العازل الذكرى هو الوسيلة العصرية للعزل.

    إن العازل الذكرى هو خيارنا الوحيد إذا لم يلتزم بعض شبابنا بالعفة والطريق القويم ، وإذا كانوا (لابد فاعلين ).

    إن الوقوف ضد الترويج للعازل الذكرى وتوزيعه للفئات ذات الممارسات الخطرة جريمة لن يعلم مرتكبوها ما جنت أيديهم إلا بعد فوات الأوان.إن الإيدز لم يعد عفريتا مخيفا من عفاريت الأساطير ، لقد غدا بيننا فى كل مكان، ينتقى ضحاياه من خيرة شبابنا ويهدد حاضر الأمة ومستقبلها.

    فلنوصى شبابنا بالعفة ،أو فليعزلوا إذا كانوا لابد فاعلين ، وليحفظ الله هذه البلاد.

    (عدل بواسطة بكرى ابوبكر on 12-07-2018, 05:43 AM)
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18-06-2006, 08:24 AM

Mohamed E. Seliaman
<aMohamed E. Seliaman
تاريخ التسجيل: 15-08-2005
مجموع المشاركات: 17863

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Re: دراسة تقول ان نسبة ممارسة الجنس في الجامعات 52%، و نواب الوطني يعارضون العازل البلاستيكي!!! (Re: Amjad ibrahim)

    الدكتور أمجد السلام عليكم
    شكرا على إثارة هذا الموضوع الخطير
    ونرجو أن يجد المناقشة الجادة
    ----------------------------
    وندعو معك للعفة والاستعفاف.

    خالص المنى
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18-06-2006, 08:26 AM

Deng
<aDeng
تاريخ التسجيل: 28-11-2002
مجموع المشاركات: 46166

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Re: دراسة تقول ان نسبة ممارسة الجنس في الجامعات 52%، و نواب الوطني يعارضون العازل البلاستيكي!!! (Re: Amjad ibrahim)

    Quote: حيث طالبها النائب بسحب كلامها بدعوى أنه مناقض لإسلامية الدولة والمجتمع


    من أين أتى هذا النائب البرلماني وأي منطقة يمثل؟
    الدراسات والاحصائيات العلمية أمامه وهو مازال يتحدث عن" أسلامية الدولة"

    دينق.
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18-06-2006, 08:37 AM

saif massad ali
<asaif massad ali
تاريخ التسجيل: 10-08-2004
مجموع المشاركات: 19127

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Re: دراسة تقول ان نسبة ممارسة الجنس في الجامعات 52%، و نواب الوطني يعارضون العازل البلاستيكي!!! (Re: Deng)


    دينق

    Quote:
    من أين أتى هذا النائب البرلماني وأي منطقة يمثل؟
    الدراسات والاحصائيات العلمية أمامه وهو مازال يتحدث عن" أسلامية الدولة"



    يا اخوي الناس دي ما راجعة سبل المكافحة في الكنغو ويوغندة وكينيا
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18-06-2006, 08:55 AM

على عجب

تاريخ التسجيل: 23-06-2005
مجموع المشاركات: 3881

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Re: دراسة تقول ان نسبة ممارسة الجنس في الجامعات 52%، و نواب الوطني يعارضون العازل البلاستيكي!!! (Re: saif massad ali)

    الاخ دكتور امجد التحايا عطرة
    الناظر الي تصاعد هذه الارقام
    ومقارنة تصاعد نظرة المسؤلين غير المبالية
    لايستطيع ان يفصل بين هذا التجاهل وموقف السلطة من قضايا
    الموت العديدة العمدية وشبه العمدية التي تتورط فيها يوميا وبنفس المقدار
    ان المصيبة في هذي البلاد تتعاظم , والازمات تمسك بخناق بعض ولات حين منقذ.
    هؤلاء قوم اصدق ما قيل عنهم انهم عصابة.
    زعيم العصابة لايحاسب احد.
    العصابة لاتتورع في القتل والسرقة والكذب.
    العصابة تعمل بشكل منظم للتغطية المتعمدة حتي لاينكشف الامر
    وحتي لايبين المسروق.
    ان مسؤلا يقف امام موت شعبه بهذه الطريقة بحجة الدفاع عن الاسلام
    يريد ان ينتهي الشعب ويبقي هو حاكم الاسلام في امارة ليس فيها مسلمين
    لايهم.
    طالما هو باق.
    ويعرف كيف يقي نفسه من الايدز والجوع .
    اننا بحاجة الي معجزة.
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18-06-2006, 08:54 AM

Hisham Ibrahim
<aHisham Ibrahim
تاريخ التسجيل: 19-02-2006
مجموع المشاركات: 3540

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Re: دراسة تقول ان نسبة ممارسة الجنس في الجامعات 52%، و نواب الوطني يعارضون العازل البلاستيكي!!! (Re: Deng)

    أخ: أمجد

    دا كلام سمح ونحن معك/م في هذا، فهذا صوتنا نضيفه!

    المعالجة لابد وأن تحدث قبل فوات الأوان!

    الا يكفي ما فعلت الملاريا والوبائيات المستوطنة بناوأهلنا!

    الصمت والخجل ودفن الرؤوس في الرمال لن تجلب لنا غير الضرر!

    ويقيني ان نواب البرلمان ديل ذاتهم ما عارفين العازل البلاستيكي دا شنو! فيجب أن تقام لهم دوره تعريفيه عنه! ولكن لو فتح هذا الموضوع فسترى لجان تنبثق ولجان تنعقد ولجان تنحل ولجان تقوم ولجان تقعد ووووووو لمن يصل الأيدز اللجان ذاتها.

    تابيتا دي ثقافتها أجنبية!! مما يتعارض مع المشروع الحضاري! دا الكلام البقولوا ناس المجلس الما وطني!!


    هشام
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18-06-2006, 08:42 AM

Deng
<aDeng
تاريخ التسجيل: 28-11-2002
مجموع المشاركات: 46166

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Re: دراسة تقول ان نسبة ممارسة الجنس في الجامعات 52%، و نواب الوطني يعارضون العازل البلاستيكي!!! (Re: Amjad ibrahim)

    الاخ سيف.

    مشكلتنا في السودان هي نحن لانستفيد من أخطاء وتجارب الدول الاخرى.

    دينق.
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18-06-2006, 08:52 AM

Mohamed E. Seliaman
<aMohamed E. Seliaman
تاريخ التسجيل: 15-08-2005
مجموع المشاركات: 17863

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Re: دراسة تقول ان نسبة ممارسة الجنس في الجامعات 52%، و نواب الوطني يعارضون العازل البلاستيكي!!! (Re: Deng)

    لندن: «الشرق الأوسط»
    يقول الفاتيكان إنه «لا توجد ممارسة جنسية آمنة»، وزعم أن فيروس الإتش آي في، الذي يؤدي إلى الإصابة بمرض الإيدز «يمكن أن يخترق الواقي الذكري ويصيب الإنسان». جاء ذلك في ورقة نشرها الكاردينال ألفونزو لوبيز تروجيلو، رئيس مجلس الفاتيكان لشؤون العائلة، مستندا في ادعاءاته إلى بعض الحجج العلمية. وقد قضى فريق برنامج «بانوراما» الذي أذاعه مساء أمس تلفزيون «بي بي سي» البريطاني، ستة أشهر في البحث للتحقق العلمي مما يقوله الكاردينال حول علاقة فيروس الإتش آي في بالواقي الذكري.
    وقد صرح الكاردينال ألفونزو المعروف بتشدده حول قضايا منع الحمل لبرنامج بانوراما العام الفائت، حسب «بي بي سي» أمس، قائلا « فيروس الإيدز أصغر بمقدار 450 مرة من ثقب الواقي الذكري. ويعرف العلماء أن هناك درجة من عدم اليقين ربما تتراوح بين 15 و20 في المائة». وقال «إننا عندما نتحدث عن الممارسة الجنسية الآمنة، فكأنما نمارس لعبة الروليت الروسية مع الإيدز». وأعرب عن اعتقاده بأن «بث قيم العائلة أكثر فعالية في محاربة الإيدز من الموانع الجنسية». وضرب مثلا على ذلك بأوغندا حيث أنخفضت نسبة الإيدز نتيجة للعزوف الجنسي والزواج الأحادي.

    ورغم المعارضة الشديدة من الجماعات المعارضة للإجهاض، رفض الفاتيكان قبول أي نوع من الواقيات. كما أنه رفض التنازل رغم وجود معارضة داخل الكنيسة للتحريم الكلي للموانع الجنسية.

    وفي ورقة كتبها للرد على ادعاءات الكاردينال، قال بول نيلسون، رئيس لجنة الإتحاد الأوروبي للتنمية والعون الإنساني: إن موقف الفاتيكان يعبر عن تعصب ديني مذموم. وقال «إنهم يؤذون البشر، ويعرضون للأخطار الماحقة أرواح الملايين من البشر». واضاف بول نيلسون «هنا يدخل الهوس الديني في الحوارات الكبيرة التي لا أرى له مكانا فيها». وعبر نيلسون عن إدانة قوية لمواقف الفاتيكان. وأشار إلى «افتقاره لحب البشر وعجزه عن التفكير الجاد في الشرط الإنساني».

    وقال إن الفاتيكان يفرض على الناس خيارات فظيعة «فأنت إما تعزف عن الجنس أو تحرم من مباركة الكنيسة». وقد رفض الفاتيكان إجراء مقابلة مع سلطاته من قبل فريق البرنامج. ولكن القس المساعد بريودي جانيرو، قال للفريق «إن الناس مخدوعون بمزاعم أن الواقيات الذكرية تقي من الإيدز». وقال: «أي أم يمكن أن تسمح لابنها بالصعود إلى الطائرة إذا كانت تعرف أن احتمالات سقوطها تصل إلى 15 في المائة؟».

    http://www.aawsat.com/details.asp?section=31&article=241735&issue=9344
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18-06-2006, 08:51 AM

DKEEN
<aDKEEN
تاريخ التسجيل: 30-11-2002
مجموع المشاركات: 6770

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Re: دراسة تقول ان نسبة ممارسة الجنس في الجامعات 52%، و نواب الوطني يعارضون العازل البلاستيكي!!! (Re: Amjad ibrahim)

    نعم
    لاستخدام العازل الذكري في الجامعات والمعاهد العليا



    نيابة عن ابناء الرابطة
    دكين
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18-06-2006, 10:34 AM

Amjad ibrahim
<aAmjad ibrahim
تاريخ التسجيل: 24-12-2002
مجموع المشاركات: 2838

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Re: دراسة تقول ان نسبة ممارسة الجنس في الجامعات 52%، و نواب الوطني يعارضون العازل البلاستيكي!!! (Re: Amjad ibrahim)


    سلام جميعا

    حقا أنا سعيد جدا أن هذا الموضوع اثار كل هذا الاهتمام و الردود على الرغم من الوقت القصير الذي قضاه في هذا المنبر

    الحقيقة أن حتى النسبة التي ذكرتها الدكتورة تابيتا فيها تحفظ كبير، في العام 2003 قرأت تقرير حكومي يقول ان نسبة الايدز في السودان تبلغ 2.4 % و لنفترض انها 2% على حسب احصائيات وزارة الصحة فأن الحساب و الاحصائيات تكون كالآتي:

    في كل مليون شخص يوجد 2% مريض، اي 20 الف مريض

    و اذا افترضنا أن في العاصمة يسكن 5 مليون مواطن على اقل تقدير فهذا يعني ان هناك حوالي
    100 الف مريض بالايدز يتجولون يوميا في شوارع الخرطوم، و و معظم هؤلاء في اعمار نشطة جنسيا، و حسب احصائيات الدراسة أعلاها فإن نسبة ممارسة الجنس بين طلاب الجامعات تبلغ 52% و لتقابلها 30 % خارج اسوار الجامعات فأن نسبة انتشار المرض ستكون فظيعة في المستقبل القريب

    الدول الاسلامية ستكون اكثر الدول تضررا من الايدز لانها دائما تفترض عدم وجوده في اراضيها و عفة مواطنيها... الخ
    الايدز مرض لا يرحم و قد سبب تدهور و تدني العمر المتوقع للانسان في ناميبيا من 55 سنة الى حوالي الـ 40 سنة

    معالجة امر بمثل خطورة الايدز بعقلية الكيزان الخربة ستكون مآلاته وخيمة على الجميع.

    بالنسبة ليوغندا و هي الدولة الاكثر نجاحا في شن الحرب على الايدز، فقد قامت و لسنوات عديدة بتوزيع العوازل مجانا و قامت باقتدار بتنوير المواطنين بخطورة المرض..

    ايضا هناك نموذج ايجابي في الدول العربية و هو المملكة المغربية التي على الرغم من ان معظم سكانها من المسلمين إلا انها تنتهج سياسة واقعية و علمية في التعامل مع المرض

    فطالما انه هناك مرضى و هناك ازدياد في عددهم فهناك ممارسات و علاقات جنسية بين المرضى و الاصحاء و لن يستطيع احد اثبات مدى شرعية مثل هذه العلاقات من عدمه. الشيء المهم حاليا اجراء دراسات و مسوحات كهذه بالطبع بالسرية المطلوبة و عبر صناديق في الجامعات و داخل المجتمع لمعرفة السلوك الجنسي لافراد هذا المجتمع لانتهاج سياسة حقيقية تجاه المرض

    صرخة الدكتور عزأن تستحق المؤازرة و الاهتمام فشكرا له على نشره لهذا الموضوع
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18-06-2006, 10:36 AM

الطيب بشير
<aالطيب بشير
تاريخ التسجيل: 06-12-2003
مجموع المشاركات: 5671

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Re: دراسة تقول ان نسبة ممارسة الجنس في الجامعات 52%، و نواب الوطني يعارضون العازل البلاستيكي!!! (Re: Amjad ibrahim)


    .

    سـلام يا دكتور أمجد..و الضـيوف
    أذكر عام 1992..كنا حضورآ في ورشـة وزارة الصحة لتوعية/تثقيف ضباط العلاقات العلامة حول الإيدز..و كان اختيارهم للعساكر لأنهم كانوا هم الأكثر عرضـة للأمر، هسع بقوا طلاب الجامعات؟..عشنا و شفنا..كان المصابون بالإيدز محصورون و معروفون و نسبة انتشار المرض محدودة لا تكاد تذكر، لكنها للمنظمات الواعية شكلت إنذار يقتضي التحرك.
    أوّل حاجة احتجت عليها الحكومة هي (نشر ثقافة العوازل الجنسية)..و قالوا إنها تتعارض مع المرحوم (المشروع الحضاري) الذي كان وقتها ملء السمع و البصر و كان النظام العام يسأل كل من (يماشي) صبية و لو كانت زوجته أو شقيقته..قال حكيم الحكومة يومها إن البديل لحكاية (نشر ثقافة العوازل الجنسية)..التي أتى بها ناس منظمة الصحة من مجتمعات لا تتفق ديانتها مع معتقداتنا، و قد كان يتحدث باسمنا بأريحية و جهل، قال إن البديل هـو:
    تشجيع الزواج و العفّـة و الطهر
    طبعآ كلام جميل
    لكنه كان كلامآ مجانيآ، في حين أن المنظمة كانت اشترت العوازل للسودان و غيرو و كانت مستعدة لعمل حقيقي لحماية شبابنا في مقابل أمنيات أيديولوجية تفضل بها الحاكم بأمره!
    تشجيع الزواج و العفّـة و الطهر!!
    كلام عام و فضفاض
    تتخيل بعدو انو الحكومة ح تقوم توزع شقق للموظفين ع شان يعرسوا فيها
    يخرب..
    الحرامية في حراميتهم
    و برنامج رفع (المعانا) أفقر أهل المعاناة
    و الإيدز لا ينتظر ..و الشهوات لا تطوّقها خطبة ناريّـة
    و انتشر الإيدز
    و بــث

    .
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18-06-2006, 10:58 AM

يوسف الولى
<aيوسف الولى
تاريخ التسجيل: 28-12-2005
مجموع المشاركات: 1351

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Re: دراسة تقول ان نسبة ممارسة الجنس في الجامعات 52%، و نواب الوطني يعارضون العازل البلاستيكي!!! (Re: Amjad ibrahim)

    ليت اهل الاختصاص والمعرفه يبينو لنا ما هى نسبه اختراق الفيروس للعازل الزكرى , او بعباره اخرى ها هى نسبه نجاح العازل الزكرى فى اعاقه مرور الفيروس؟

    شىء اخر هو هل للعازل البشرى اى مضاعفات او اضرار جانبيه ؟


    وشكرا
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18-06-2006, 11:17 AM

mekki
<amekki
تاريخ التسجيل: 15-06-2003
مجموع المشاركات: 3227

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Re: دراسة تقول ان نسبة ممارسة الجنس في الجامعات 52%، و نواب الوطني يعارضون العازل البلاستيكي!!! (Re: Amjad ibrahim)

    Quote: و قالوا إنها تتعارض مع المرحوم (المشروع الحضاري)
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18-06-2006, 12:34 PM

faisal44
<afaisal44
تاريخ التسجيل: 07-04-2002
مجموع المشاركات: 617

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Re: دراسة تقول ان نسبة ممارسة الجنس في الجامعات 52%، و نواب الوطني يعارضون العازل البلاستيكي!!! (Re: Amjad ibrahim)

    حقيقه موضوع جميل وحيوى جدا وينبغى علينا حاربه تفشى الايدز متمثلا فى محاربه الجنس الغير شرعى وذلك ياتى بالوعى الدينى وانتشار اخلاقيات دين ويكون ذلك فى وسائل الاعلام ليس بانتشار العازل كما ذكر الواعظ الدينى اسرع واقوى وسيله للوقايه من شر هذا الوباء الفتاك الذى به معصيه لله سبخانه وتعالى قبل جسدة ورحه وحياته ..

    واتمنى الشفاء لكل المرضى والرحمه من الله عز وجل
    حماااااااانا الله
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18-06-2006, 01:03 PM

عوض محمد احمد

تاريخ التسجيل: 12-12-2005
مجموع المشاركات: 5487

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Re: دراسة تقول ان نسبة ممارسة الجنس في الجامعات 52%، و نواب الوطني يعارضون العازل البلاستيكي!!! (Re: faisal44)

    الطالبة الجامعية في السودان في محنة حقيقية.
    هناك حرب شرسة متعددة الجبهات تشنها عليها جهات كثيرة ذات أجندة مختلفة يستعمل فيها سلاح واحد هو الفساد الاخلاقى: حيث يتم منذ عدة سنوات و بطريقة منظمة الترويج لفرية كاذبة و مختلقة مفادها انتشار الزواج العرفي وسط طالباتنا. اكذوبة تم تضخيمها بواسطة أجهزة إعلامية مشبوهة تكاد أن تروح ضحية لها سمعة و كرامة الطالبة الجامعية.....يجرى الحديث عن زيجات عرفية بالآلاف و بحضور أصدقاء الطرفين و توقيع على ورقة مطبوعة و مساكنة في بيت واحد. هراء في هراء في هراء نتاج خيال أوسع من خيال شكسبير و همنجوى. و هناك بعض الصحف قد جندت بعض محرريها لفترات طويلة و فشلت في توثيق حالة زواج عرفي واحدة. و هناك من حاول أن يبحثها أكاديميا فلم يظفروا بشيء.
    خلال الأعوام الأخيرة عالجت التعليم الجامعي في ا أكثر من جامعة و لم الحظ و لو دليل واه على وجود هذه الظاهرة وسط الطالبات. بل و أكاد اجزم أن أكثر من تسعون بالمائة من الطالبات لا تشوب سمعتهن اى شائبة.و لا هم لهن إلا معالجة أمور دراستهن.
    نعم توجد و على مستوى محدود علاقات عاطفية بين بعض الطلاب. و حتى هذه معظمها برئية و لا تتعدى الجلوس في الكافيتريات الجامعية أو تبادل المذكرات الأكاديمية أو حضور حفل غنائي نهاري.
    و لكن من يروج لهذا الإفك اليائس؟
    أول هؤلاء هم بعض الاصوليون (رجال و نساء) و الذين هم و لأسباب ايدولوجية أعداء طبيعيون للمراة باعتبارها رجس و نجس و مصدر كل الشرور في العالم.
    و طرف أخر هم الرجرجة و الدهماء خشامة مجالس الأنس و القطيعة الذين يخوضون في أعراض الطالبات من باب التسلية و تزجية أوقات الفراغ.
    و هناك بعض المعارضين السياسيين لنظام الانقاذ الذين ( يشيعون الفاحشة) ضد الطالبات لمجرد كراهيتهم للنظام و لإحراجه عقائديا بدعوى تفشى المفاسد في دولة الشريعة.

    ختاما أقول للاصولببن اتقوا رمى المحصنات الغافلات بالسوء.
    و أقول للمعارضين لا تجعلوا سمعة هؤلاء المسكينات بعض أسلحتكم ضد النظام حيث توجد أسلحة أخرى أكثر مضاءا.
    الالخ د. امجد ا
    الاخ د. عزان
    ارجو الا تتخذوا من شرف و سمعة اخواتكم و بناتكم طالبات و طلاب الجامعات سلاحا لمحاربة الانقاذ
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18-06-2006, 01:15 PM

Outcast
<aOutcast
تاريخ التسجيل: 07-04-2003
مجموع المشاركات: 1029

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Re: دراسة تقول ان نسبة ممارسة الجنس في الجامعات 52%، و نواب الوطني يعارضون العازل البلاستيكي!!! (Re: عوض محمد احمد)

    Quote: لكن من يروج لهذا الإفك اليائس؟
    أول هؤلاء هم بعض الاصوليون (رجال و نساء) و الذين هم و لأسباب ايدولوجية أعداء طبيعيون للمراة باعتبارها رجس و نجس و مصدر كل الشرور في العالم.
    و طرف أخر هم الرجرجة و الدهماء خشامة مجالس الأنس و القطيعة الذين يخوضون في أعراض الطالبات من باب التسلية و تزجية أوقات الفراغ.
    و هناك بعض المعارضين السياسيين لنظام الانقاذ الذين ( يشيعون الفاحشة) ضد الطالبات لمجرد كراهيتهم للنظام و لإحراجه عقائديا بدعوى تفشى المفاسد في دولة الشريعة.

    ختاما أقول للاصولببن اتقوا رمى المحصنات الغافلات بالسوء.
    و أقول للمعارضين لا تجعلوا سمعة هؤلاء المسكينات بعض أسلحتكم ضد النظام حيث توجد أسلحة أخرى أكثر مضاءا.
    الالخ د. امجد ا
    الاخ د. عزان
    ارجو الا تتخذوا من شرف و سمعة اخواتكم و بناتكم طالبات و طلاب الجامعات سلاحا لمحاربة الانقاذ


    الاخ عوض محمد أحمد .. لا فض فوك !!

    هناك حملة منظمة لتشويه سمعة المرأة السودانية المكافحة التى تجاهد رغم الفقر و الظروف الاجتماعية الصعبة ان تصنع لنفسها مكانة عالية و محترمة وسط المجتمع.

    الجنس كان و سيظل موجودا فى كل زمان و مكان ,, ولكن تجدهم يتربصون بالفتاة المثابرة لكسر ثقتها بنفسها و ثقة اسرتها و مجتمعها بها.

    أتحدى أى دراسة علمية تثبت مثل هذا الهراء ..
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18-06-2006, 01:27 PM

Deng
<aDeng
تاريخ التسجيل: 28-11-2002
مجموع المشاركات: 46166

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Re: دراسة تقول ان نسبة ممارسة الجنس في الجامعات 52%، و نواب الوطني يعارضون العازل البلاستيكي!!! (Re: Amjad ibrahim)

    أوت كاس وعوض.

    النقاش هنا لا ينحصر في دور الطالبات أو العنصر النسائي فقط. بل يتحدث عن الطلبة بصفة عامة.
    ويجب أن نفهم جميعاIt takes two to tango

    دينق.

    (عدل بواسطة Deng on 18-06-2006, 01:44 PM)
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18-06-2006, 01:40 PM

عوض محمد احمد

تاريخ التسجيل: 12-12-2005
مجموع المشاركات: 5487

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Re: دراسة تقول ان نسبة ممارسة الجنس في الجامعات 52%، و نواب الوطني يعارضون العازل البلاستيكي!!! (Re: Amjad ibrahim)

    انا اشكك تماما فى امانة و مصداقية كلا من البحث و الباحث.

    اشك تماما ان تقر اى فتاة سودانية مهما بلغ تحررها بانها مارست الحنس


    الاخوان عزان و امجد رفقا بطالباتنا هن حيلاقوها منكم و لا من الاصوليين
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18-06-2006, 05:11 PM

Amjad ibrahim
<aAmjad ibrahim
تاريخ التسجيل: 24-12-2002
مجموع المشاركات: 2838

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Re: دراسة تقول ان نسبة ممارسة الجنس في الجامعات 52%، و نواب الوطني يعارضون العازل البلاستيكي!!! (Re: Amjad ibrahim)


    سلام جميعا

    الاخ عوض
    الحقيقة شخصيا لم انشر الموضوع لاعلاء قيم الطهارة او الهجوم على اعراض الطالبات السودانيات، و لا حتى للهجوم على الحكومة ففضائحها لا تخطئها الانوف

    الاشكال الاساسي الذي وددت أن اضعه هنا ان هناك مرض يتفشى بهدوء داخل المجتمع، و غض النظر عن طهارة المجتمع السوداني او غيره، تبقى حقيقة محاولة معرفة ابعاد تفشي هذا المرض، شخصيا اعرف العديد من الطلاب الذين يقرون في احاديثهم الخاصة معي حول ممارستهم الجنسية و بالطبع يمكنك ان تقف وعظا عن حرمة و حلالية هذا او ذاك، لكن تبقى حقيقة احصائية ملموسة ان هناك نسبة عالية من الايدز تتفشى في المجتمع بهدوء و تنخر فيه..

    لا استطيع بالطبع ان أجزم حول صحة أو عدم صحة الاحصائيات حول الممارسة الجنسية للطلاب، لاني لم اطلع على هذه الاحصائية و لا اعرف طريقة الحصول على المعلومات فيها

    الشيء المؤكد ان النسبة المئوية لانتشارة الايدز في السودان هي 2%، و اعتقد ان هذا هو الامر الاساسي في هذا الموضوع، و يجب ان ننتبه الى موضوع معارضة النواب من المؤتمر الوطني عن الاعتراف و التصدي لهذا المرض بالطرق العلمية المعروفة..

    اتمنى ان ننتبه الى جوهر الموضوع الذي ليس له علاقة برمي المسئولية أو قذف س او ص من الناس بل على معرفة مدى انتشار مرض قاتل يمكن أن يسحق السودانيين و خاصة الشباب منهم

    لك مودتي
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18-06-2006, 05:33 PM

sudania2000

تاريخ التسجيل: 05-02-2002
مجموع المشاركات: 4044

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Re: دراسة تقول ان نسبة ممارسة الجنس في الجامعات 52%، و نواب الوطني يعارضون العازل البلاستيكي!!! (Re: Amjad ibrahim)

    Quote: بالنسبة ليوغندا و هي الدولة الاكثر نجاحا في شن الحرب على الايدز، فقد قامت و لسنوات عديدة بتوزيع العوازل مجانا و قامت باقتدار بتنوير المواطنين بخطورة المرض..


    الكريم صاحب البوست
    اولا الشكر علي التنوير
    توجد جمعية نشطة جدا في توعية الطلاب و قد تم دعمها من كل الجهات باقامة ايام ثقافية و تنوير و تم استضافة مصابين لوصف تجاربهم و من بينهم طلاب (ايداز) و متخصصة في التوعية يالايدز في اوساط الطلاب و قد شاركت في كثير من ندواتهم طوعيا و تم تقديم محاضرات من المنسق القومي للمرض

    الاحصائيات تشوبها الشكوك و التذبذب

    اذا اردت ان تحصل علي ارقام مجانية تابع مع معامل الكلي التي تفحص العينات دوريا و خاصة ناس الاجهزة و الي غيرها من انواع المعامل التي تتوفر لها عينات و طرق كشف مجانية

    اعتقد ان الكشف الطوعي و المجاني واحد من اهم الاستراتجيات في وضع الحلول

    اما ما اثير حول يوغندا فالنجاح تحقق بعبارة الرئيس اهو الموت و اهي الحياة
    تزوجوا تعفوا والشعب بحب الرئيس اما الواقي الذكري فقد يكون احدي الطرق و لكن التوعية بكليات المشكلة بشفافية هي الاسلم خاصة و نحن في مجتمع يحيط به الفقر و الجهل

    كينيا كانت تواجها مشكلة توارث الزوجات في بعض القبائل مما ادي الي انقراض اسر بكاملها

    تجربة افريقيا مع المرض مريرة جدا و تحتاج الي وقفات

    التوعية هي الطريق و فتح الاعلام بكل وسائطه هو المخرج بمختلف الوسائل

    و تسلم

    (عدل بواسطة sudania2000 on 18-06-2006, 05:34 PM)
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18-06-2006, 05:47 PM

Adil Isaac
<aAdil Isaac
تاريخ التسجيل: 02-12-2003
مجموع المشاركات: 4104

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Re: دراسة تقول ان نسبة ممارسة الجنس في الجامعات 52%، و نواب الوطني يعارضون العازل البلاستيكي!!! (Re: sudania2000)

    Quote: يقول الفاتيكان إنه «لا توجد ممارسة جنسية آمنة»، وزعم أن فيروس الإتش آي في، الذي يؤدي إلى الإصابة بمرض الإيدز «يمكن أن يخترق الواقي الذكري ويصيب الإنسان». جاء ذلك في ورقة نشرها الكاردينال ألفونزو لوبيز تروجيلو، رئيس مجلس الفاتيكان لشؤون العائلة، مستندا في ادعاءاته إلى بعض الحجج العلمية. وقد قضى فريق برنامج «بانوراما» الذي أذاعه مساء أمس تلفزيون «بي بي سي» البريطاني، ستة أشهر في البحث للتحقق العلمي مما يقوله الكاردينال حول علاقة فيروس الإتش آي في بالواقي الذكري


    The Vatican is talking rubbish!! They are against family palnning and condoms from a religious standing and there is no science in the Vatican! Condoms are very effective in preventing HIV if used properly and that is a fact. The Vatican are good in helping in how to be a good catholic and not how to prevent HIV!As this is not their area of expertees

    Adil

    (عدل بواسطة Adil Isaac on 18-06-2006, 11:18 PM)
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19-06-2006, 00:38 AM

banadieha
<abanadieha
تاريخ التسجيل: 04-02-2002
مجموع المشاركات: 2235

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Re: دراسة تقول ان نسبة ممارسة الجنس في الجامعات 52%، و نواب الوطني يعارضون العازل البلاستيكي!!! (Re: Amjad ibrahim)



    كما يقولون ما في نار من غير دخان..ومهما كانت الأرقام التي توردها دراسات فلا بد أن تكون هناك نسبة صحيحة فيها.

    ولكن:

    كفى بالإيدز نفسه كندوما عازلاً.
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19-06-2006, 00:47 AM

banadieha
<abanadieha
تاريخ التسجيل: 04-02-2002
مجموع المشاركات: 2235

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Re: دراسة تقول ان نسبة ممارسة الجنس في الجامعات 52%، و نواب الوطني يعارضون العازل البلاستيكي!!! (Re: banadieha)

    Quote: الفني الشاب ناول الفنية الشابة حقنة من النوع الذي يعاد استعماله أكثر من مرة ..
    ( تخيلوا أن فحص الأيدز يتم بحقنة معدنية تستعمل أكثر من مرة!!!!) وناولها قطعة مطاطية شفقافة ، وحاوية صغيرة لأخذ العينة ..
    وهنا كان أول اعتراض .. طوالي وقفت على حيلي وقلت ليهم ( أنتو دايرين تشيلوا دمي بالحقنة دي ؟؟ ) ..
    يا أستاذ نحن عارفين بنعمل في شنو .. يعني أنت بتعرف شغلنا أكتر مننا ؟؟ .
    حاشا لله ، أنتو أعرف ناس في الدنيا ، لكمن البعرفو أنا أنكم ما ح تاخدوا دم مني بي حقنتكم دي ..
    يا فلانة بالله استعملي حقنة بلاستيك خلينا نخلص ..
    هات يدك يا أستاذ . .
    وضعت يدي باستقامة على الطاولة وأنا جالس على كرسي ..
    راقبت يديها جيداً وتيقنت من عدم وجود جروح عليها (مداراة المؤمن على نفسو حسنة)..
    تستطيع بكل سهولة أن تشم رائحة الغبار وتتلمسه على الطاولة !!
    الشابة الفنية عارية اليدين (بدون قفازات) .. ربطت يدي بالقطعة المطاطية ، وأحضرت الحقنة (تحت مراقبتي الشديدة) وسحبت دمي ..
    أعطتني قطعة قطن ، اعتذرت بأدب عن أخذها .. ياخ قطن قاعد في السهلة البيخليني أشيلو شنو ؟؟؟
    خلاص يا أستاذ تراجع بعد ثلاثة أيام الجنوبي ، هناك بيوروك النتيجة ..
    و ما تحاول تتصل بالتلفون لأنه ما ح يقولوها ليك الا تجي بنفسك .. شكراً ..
    ثلاثة ايام !!! وأنا حنتي بكرة !!! طيب وبعدين ، المفروض أعرف النتيجة قبل كده عشان كان في حاجة لا قدر الله (أتخارج سريع) ..
    والله أنني لم احمل هم الأيدز والفحص الا بعد سحب دمي بتلك الصورة ...
    الجماعة يدقوا في الدلاليك وفرحانين ، وأنا والله في دنيا تانية ..
    ما قدرت انتظر تلاتة أيام ، وينو الصبر ، مافي .. والقلق زاتو كتلني كتل ..
    في نفس يوم الحنة ذاتو ، دورت عربيتي وبي حنتي وجلابيتي الما خمج ،، وجري على المستشفى ..
    يا أخوانا الجنوبي وين ؟؟ شايف المبني الهناك داك .. آي .. بس أمشي هناك ..
    مشيت ، قابلت شباب حلوين زي الورد ، منتظرين ، طبعاً أفتكرتهم جايين يستلموا نتيجة السجم دي زيي أنا ، أها بعد الونسة اكتشفت أنهم حاملين للبلوة دي ..
    إذا صادفك احدهم في الشارع فلن تستطيع (وأن فعلت) أن تتصور أنه مصاب بالايدز ...
    هنا ( الجن ركبني ) خاصة بعد أن رأيت أحدهم وهو من دولة مجاورة مصاب (باسهال شديد) ووجهه يبعث في أعتى الفرسان رعباً قاتلاً ..
    الباقين (سودانيين) عديل وشباب والله لم يتجاوزوا الثلاثين ..
    يا استاذة أنا جايي عشان اعرف النتيجة ..
    طيب اتفضل اقعد ..
    لا .. لا شكراً ، الحقيقة أنا مستعجل شوية ، وطبعاً أنتي شايفة الحنة وكده ..(أقعد وين ؟ وهو ده مكان بيقعدو فيهو؟ قال اقعد قال ) ..
    الشباب ديل قصتهم شنو ؟؟
    حكت لي ( وليتها لم تفعل ) معقول ، الشباب ديل شايلين البلوة دي وحايمين بيها ؟؟
    داخل المكتب ثلاثة شباب في منتهى الفتونة والعنفوان .. ورابع في نفس عمرهم ، بدأت تظهر على ملامحه آثار الكارثة .. هزال واضح ، ووجه يخلو من الحياة ، يشكو (برعب واستجداء) من الاسهال الشديد ..
    الاخرين يشكون من أعراض أخرى .. من أين جاءوا بها ، وعلى من وزعوها ؟؟
    زاد رعبي وخوفي على بلدي ، الهامل الماعندو وجيع ، وشعبنا المسكين ، وتذكرت عندها قول (وزير الصحة - سابقاً) د. بلال في احدى المقابلات التلفزيونية قبل سنوات أن حالات الايدز المسجلة بلغت خمسمائة الف (على ما أذكر) تري




    المقتطف من بوست طريف للأخ صلاح عبدالله ليهو علاقة بموضوع البوست دا:

    شلاقة فحص الايدز في السودان

    ونكرر تاني: كفي بالإيدز نفسه كندوماً عازلا!
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18-06-2006, 06:14 PM

Elmuez

تاريخ التسجيل: 18-06-2005
مجموع المشاركات: 3488

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Re: دراسة تقول ان نسبة ممارسة الجنس في الجامعات 52%، و نواب الوطني يعارضون العازل البلاستيكي!!! (Re: Amjad ibrahim)

    حذف,
    معذرة !

    (عدل بواسطة Elmuez on 19-06-2006, 09:14 AM)
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19-06-2006, 01:23 AM

Mohamed E. Seliaman
<aMohamed E. Seliaman
تاريخ التسجيل: 15-08-2005
مجموع المشاركات: 17863

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Re: دراسة تقول ان نسبة ممارسة الجنس في الجامعات 52%، و نواب الوطني يعارضون العازل البلاستيكي!!! (Re: Elmuez)

    شكرا دكتور أمجد مرة أخرى
    أثني مداخلة الأخت سودانية وأقيمها جدا.
    أرجو ترجمة مداخلة الأخ عادل إسحق
    حتى تعم الفائدة
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19-06-2006, 01:58 AM

حيدر حسن ميرغني

تاريخ التسجيل: 19-04-2005
مجموع المشاركات: 20142

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Re: دراسة تقول ان نسبة ممارسة الجنس في الجامعات 52%، و نواب الوطني يعارضون العازل البلاستيكي!!! (Re: Mohamed E. Seliaman)

    الاخوة الافاضل

    ما يهمني هنا هو كيفية الاستفادة من البحوث والدراسات بشكل عام من حيث الاهتمام بالنتائج

    والتوصيات التي تخرج بها.
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19-06-2006, 03:51 AM

nadus2000
<anadus2000
تاريخ التسجيل: 05-02-2002
مجموع المشاركات: 4756

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Re: دراسة تقول ان نسبة ممارسة الجنس في الجامعات 52%، و نواب الوطني يعارضون العازل البلاستيكي!!! (Re: حيدر حسن ميرغني)

    الأخ د.أمجد
    الأخوة والأخوات المتداخلين والمتداخلين هنا
    لكم جميعا تحياتي
    وشكرا لإثارة هذا الموضوع والذي يبدو اننا ما زلنا نتعاطى معه بطريقة (النعامة) ودفن الرؤوس في الرمال، كما أنوه لطريقة أخرى أخرى يتعاطى بها المتنفذون الرسميون مع هذه الكارثة، وهي تقوم على دفن الرؤوس بوعي تاكتيكي خبيث، وليس كالنعامة، وهي طريقة ظل كثير من المتنفذين يتعاطون بها مع كل كارثة تلم بالوطن أو المواطن (رغم إستحالة الفرز بينهما)، وتتلخص هذه الطريقة بقفل الطرق وحجب الوسائل والوسائط المؤدية لأي حل، وذلك بقصد رفع نسبة الأزمة -الإحتقان- وبالتالي رفع درجةالحاجة وزيادة عددالمحتاجين، وعليه وفق معادلة رياضية كالآتي:
    توسيع ودفع الأزمة إلى أعلى معدلاتها- كل وسائل وسبل الوقاية (بالمنع والحجب والتشكيك)- الوعي بالمشكلة + إعلانات وملصقات تؤكد أن الكارثة قد حلت بنا (في إطار الدعاية لامانع من إثارتها وتضخيم الأرقام حولها كأمر واقع فقط)= زيادة الطلب على العلاج=تقديم وسائل العلاج بأسعار تجارية= ثروة ضخمة لهؤلاء المتنفذين.

    حاولوا أن تقرأوا هذه المعادلة مع وضع في الحسبان أن الحاجة تعتبر الكلمة المفتاحية (Keyword) للإقتصاد، ستجدون أنها معادلة سارية المفعول على كل الأزمات والكوارث التي مرت على الوطن.

    وألفت نظركم إخوتي إلى آخر كلمة وردت في حديث وزير الصحة بولاية الخرطوم
    Quote: فهى تصريح السيد وزير الصحة بولاية الخرطوم فى لقاء مع مجلة الخرطوم الجديدة والذى أكد فيه أنه لا توجد دولة فى العالم توزع العازل الذكرى مجانا

    فكلمة مجانا الواردة في نهاية المقتطف من حديث الوزير الولائي، تفصح عن أنه لامانع من توزيع الكندوم ولكن بأجر، يعني الحكاية لا هو إسلامية الدولة ولا مجتمع ووفق لقاعدة الضد بالضد يعرف فإن موقف سعادة الوزير ضد (المجانية) وليس ضد التوزيع (البجيب فلوس).

    ===================================
    الدراسة أدناه تقول الكثير المثير الخطر، وخاصة إذا علمنا أن الأرقام والإحصائيات الواردة بها تعود إلى العام 2003م. فكيف الآن!!!!!!!!!!!!!!

    Quote: الوضع الوبائي محلياً)
    o تم إكتشاف أول حالة أيدز بالسودان عام 1986م .
    o تم إنشاء اللجنة القومية لمكافحة الأيدز في العام 1987م والتي تطورت أي أن أصبح البرنامج القومي لمكافحة الأيدز حالياً .
    o العدد المقدر لمرضى ومصابي الأيدز بنهاية عام 2003م 000ر500 حالة .
    o العدد التراكمي للحالات المبلغ عنها لمصابي ومرضى الأيدز حتى نهاية ديسمبر 2002م فقط ( 9791) وهى المشاهدة من جبل الجليد .
    o حوالي 97% من مجمل الإصابات كانت عن طريق الإتصال الجنسي .
    o 85% من جملة الحالات تقع في الفئة العمرية ( 15 – 39 عام )
    o وسط الحالات المبلغ عنها كانت نسبة الرجال أكثر من النساء .
    o تمثل المجموعات المتحركة كالنازحين واللاجئين والسائقين ورجال الجيش والشباب عامة أهم مجموعات إنتشار المرض .
    o تمثل الولايات الجنوبية – الشرقية – الخرطوم – النيل الأبيض – جنوب كردفان أكثر المناطق إصابة .

    العوامل التي تساعد على الأنتشار :-

    v الوضع الجغرافي للسودان حيث أنه يجاور دول ذات معدلات إنتشار عالية .
    v عدم الأستقرار في منطقة شرق ووسط أفريقيا .
    v الحركة السكانية الواسعة للمواطنين داخل السودان بسبب : -
    1. الحرب
    2. الكوارث الطبيعية
    3. العوامل الإقتصادية
    4. الهجرة للعمل والدراسة بالخارج
    5. السلوك الجنسي غير المنضبط ( خارج الأطر الشرعية )

    (في إطار الاستجابة القومية تم عمل مسح قومي عام 2002م (مسح مصلى وسلوكي) نتج عنه الخطة الإستراتيجية للأعوام 2003م – 2007م )

    نتائج المسح:-

    نسبة إنتشار المرض في الفئات المختلفة بالسودان :
    ý وسط النساء الحوامل = 1% وهى حسب تصنيف WHO تمثل إنتشار الوباء بصورة عامة وسط كافة فئات المجتمع .
    ý وسط المساجين = 0ر2%
    ý وسط النازحين = 0ر1%
    ý وسط مرضى الدرن = 0ر1%
    ý وسط مرضى الأمراض التناسلية = 1ر1%
    ý وسط العاهرات = 4ر4%
    ý وسط اللاجئين = 0ر4%
    ý وسط طلاب الجامعات = 1ر1%
    ý وسط بائعات الشاي = 5ر2%
    ý وسط أطفال الشوارع = 3ر2%

    أهم مؤشرات المسح السلوكي :-

    * إرتفاع ملحوظ في السلوكيات الجنسية الخطرة
    o الذين يمارسون الجنس خارج القنوات الشرعية 1ر9% .
    o متوسط العمر لبداية العلاقات الجنسية = 12 سنة


    * أسباب مختلفة لممارسة الجنس غير الشرعي :-
    - للمتعة = 6ر11%
    - لأسباب اقتصادية = 6ر3%
    - تأثراً بصديق = 0ر3%

    أهم مؤشرات المسح الوبائي:-

    ý عدد حاملي الفيروس وسط المواطنين = 000ر512 حالة المكتشف منها فقط 979 حالة .
    ý هذه النتائج تعكس عدم خلو منطقة أو مجموعة أو فئـة من المجتمع من حـالات الأيدز.
    ý الإرتفاع العالي للنسبة وسط طلاب الجامعات مؤشر لزيادة كبيرة في الحالات في السنين القادمة .
    ý نسبة الإنتشار العالية وسط اللاجئين مؤشر خطير في ظل التداخل الكبير مع فئات المجتمع .


    نقلا عن:

    http://marsed.org/adis.htm

    (عدل بواسطة nadus2000 on 19-06-2006, 04:02 AM)
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19-06-2006, 07:15 AM

nadus2000
<anadus2000
تاريخ التسجيل: 05-02-2002
مجموع المشاركات: 4756

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Re: دراسة تقول ان نسبة ممارسة الجنس في الجامعات 52%، و نواب الوطني يعارضون العازل البلاستيكي!!! (Re: nadus2000)

    أتفق مع جاء بحديث أخونا بناديها،
    بأن العلاج في الإبتعاد عن الأسباب
    وان كان هناك اسباب أخرى لا تتعلق بالممارسة الجنسية خارج اطرها الشرعية، كعمليات نقل الدم، والتعاطي مع الدماء والأدوات الملوثة بدم حامل للفيروس
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19-06-2006, 07:52 AM

قرشـــو
<aقرشـــو
تاريخ التسجيل: 05-02-2002
مجموع المشاركات: 11371

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Re: دراسة تقول ان نسبة ممارسة الجنس في الجامعات 52%، و نواب الوطني يعارضون العازل البلاستيكي!!! (Re: Amjad ibrahim)

    معقول الحكاية وصلت للدرجة دى ؟؟؟؟
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24-06-2006, 04:29 AM

maawia dawood

تاريخ التسجيل: 30-05-2006
مجموع المشاركات: 116

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Re: دراسة تقول ان نسبة ممارسة الجنس في الجامعات 52%، و نواب الوطني يعارضون العازل البلاستيكي!!! (Re: قرشـــو)

    Quote: ãÚÞæá ÇáÍßÇíÉ æÕáÊ ááÏÑÌÉ Ïì ¿¿¿¿


    ربنا يحفظ بناتنا واخواتنا وكل السودانين

    كنا بنفتكر ان الرذيلة منحصرة في فئة معينة

    لكنها في الاونة الاخيرة اصبحت موضة

    ربنا يحفظنا واهلنا اجمعين
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19-06-2006, 12:36 PM

Amjad ibrahim
<aAmjad ibrahim
تاريخ التسجيل: 24-12-2002
مجموع المشاركات: 2838

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Re: دراسة تقول ان نسبة ممارسة الجنس في الجامعات 52%، و نواب الوطني يعارضون العازل البلاستيكي!!! (Re: Amjad ibrahim)

    سلام جميعا

    هذه محاولات حكومية خجولة حول مكافحة الأيدز في منطقة القضارف

    Quote: حملة لمكافحة الايدز بالقضارف

    تنظم وزارة الرعاية الاجتماعية وشؤون المرأة والطفل بالتعاون مع صندوق الامم المتحدة للسكان حملة لمكافحة مرض الايدز بولاية القضارف في الفترة من 19 ـ24 من الشهر الجاري. وتهدف الحملة لبناء قدرات القيادات الدينية وحثهم لمناصرة الحملة الاعلامية وتكثيف الجهود وتناول خطورة المرض عبر خطب الجمعة ودعوة الشباب للتمسك بمبادئ الدين الحنيف . وتستهدف الحملة طلاب الجامعات والقوات المسلحة وقوات الشرطة


    تعب شديد
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19-06-2006, 01:28 PM

Hisham Amin
<aHisham Amin
تاريخ التسجيل: 08-12-2003
مجموع المشاركات: 6067

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Re: دراسة تقول ان نسبة ممارسة الجنس في الجامعات 52%، و نواب الوطني يعارضون العازل البلاستيكي!!! (Re: Amjad ibrahim)

    الاحصائيات اكثر بكثير مما نتوقع

    كنت اتحدث قبل فترة ليست بالقصيرة مع احد العاملات بمراكز فحص الدم
    وقد ذكرت ان النسبة اكثر من عالية وقد تصل الى 9% ان لم تفقها هذا
    والحديث لها قالت انها وفى مناقشة لها مع من نسميهم هنا بالمتعلمين
    تحدثت معة عن مخاطر الايدز واهمية التوعية ففاجئها بطريقة تشككت معها
    فى مستواة التعليمى برد فحواة ان حفرة الدخان ولهيبها كفيلة بقتل اى
    مكروب حتى الايدز     ... هذة العقلية من المفروض ان تقود عجلة الاقتصاد
    السودانى فى المستقبل وهكذا يفكرون..
    الاخوة الاعضاء الحرب الحقيقية ليست سياسية بل صحية وصحية بحتة ..
    اتمنى بل واطلب من ساساتنا ومن يملكون القرار ان يتعاملوا مع هذة المشكلة
    بجدية من اجلنا ومن اجل مستقبلنا ويعملوا على زيادة التوعية دون خجل

    وتقبلوا تحياتى

    هشام امين
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19-06-2006, 01:32 PM

Hisham Amin
<aHisham Amin
تاريخ التسجيل: 08-12-2003
مجموع المشاركات: 6067

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Re: دراسة تقول ان نسبة ممارسة الجنس في الجامعات 52%، و نواب الوطني يعارضون العازل البلاستيكي!!! (Re: Amjad ibrahim)

    الاحصائيات اكثر بكثير مما نتوقع

    كنت اتحدث قبل فترة ليست بالقصيرة مع احد العاملات بمراكز فحص الدم
    وقد ذكرت ان النسبة اكثر من عالية وقد تصل الى 9% ان لم تفقها هذا
    والحديث لها قالت انها وفى مناقشة لها مع من نسميهم هنا بالمتعلمين
    تحدثت معة عن مخاطر الايدز واهمية التوعية ففاجئها بطريقة تشككت معها
    فى مستواة التعليمى برد فحواة ان حفرة الدخان ولهيبها كفيلة بقتل اى
    مكروب حتى الايدز     ... هذة العقلية من المفروض ان تقود عجلة الاقتصاد
    السودانى فى المستقبل وهكذا يفكرون..
    الاخوة الاعضاء الحرب الحقيقية ليست سياسية بل صحية وصحية بحتة ..
    اتمنى بل واطلب من ساساتنا ومن يملكون القرار ان يتعاملوا مع هذة المشكلة
    بجدية من اجلنا ومن اجل مستقبلنا ويعملوا على زيادة التوعية دون خجل

    وتقبلوا تحياتى

    هشام امين
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19-06-2006, 03:16 PM

luai
<aluai
تاريخ التسجيل: 27-02-2002
مجموع المشاركات: 2251

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Re: دراسة تقول ان نسبة ممارسة الجنس في الجامعات 52%، و نواب الوطني يعارضون العازل البلاستيكي!!! (Re: Amjad ibrahim)

    يبدو ان نتيجة (البحث) المذكور تتجه لتعلن (تفوق) مجتمعنا
    المحافظ في ممارسة الجنس مقارنة بالمجتمعات الاخرى المتحررة !!
    وكان الجامعات التي اجري فيها (البحث ) المذكور غير الجامعات
    السودانية المعروفة والتي يدرس بها اخواننا وابنائنا وبناتنا
    وابناء الجيران وابناء المغتربين وغيرهم ..

    ان هذا البحث المزعوم ليس الا سوى فرية كبيرة لا تمت للحقيقة بصلة
    ان الغالب من طلاب وطالبات السودان في الجامعات هم من الذين يشكل
    الدين والاخلاق جزء عظيما من وعيهم وتفكيرهم وليس ادل من ذلك بالانتشار
    الواسع للتدين وسط طلاب وطالبات الجامعات بالذات .
    وهذا لا ينفي وجود شواذ عن القاعدة ولكن لا يمكن اعتبارهم الا قلة قليلة
    جدا جرفها التأثير الاعلامي والفضائي الواسع .

    المعروف ان غالب الانتشار لمرض الايدز في السودان هو في وسط النازحين
    الجنوبيين داخل وخارج السودان (بعضهم ينقل المرض من الدول الافريقية)وبسبب الفقر والعادات الاجتماعية وعدم الوعي الصحي .
    تبقى ناقل اخر لمرض الايدز وهو القوات الافريقية الموجودة في دارفور الان
    حيث غالبها من رواندا وبورندي وهي من الدول الرائدة في تفشي الايدز في افريقيا.
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19-06-2006, 03:27 PM

Hisham Amin
<aHisham Amin
تاريخ التسجيل: 08-12-2003
مجموع المشاركات: 6067

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Re: دراسة تقول ان نسبة ممارسة الجنس في الجامعات 52%، و نواب الوطني يعارضون العازل البلاستيكي!!! (Re: luai)

    الاخ لؤى اختلف معك وبشدة فيما ذهبت الية فالرزيلة منتشرة وبشدة
    ونفيها لن يساعد فى حلها وواجب علينا ان نتكاتف معا لنتدارك خطرها


    وساعود

    هشام امين
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19-06-2006, 03:39 PM

luai
<aluai
تاريخ التسجيل: 27-02-2002
مجموع المشاركات: 2251

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Re: دراسة تقول ان نسبة ممارسة الجنس في الجامعات 52%، و نواب الوطني يعارضون العازل البلاستيكي!!! (Re: Hisham Amin)

    الاخ هشام امين تحية طيبة

    الرذيلة موجودة في كل المجتمعات الانسانية
    لا يمكن انكار ذلك ولكن ان تقول لي ان نسبة
    ممارسة الجنس في الجامعات السودانية اكثر من 52 % اؤكد
    لك ياخي هذا محض هراء الا اذا كان البحث في جامعات غير
    الجامعات السودانية التي نعرفها .
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19-06-2006, 04:05 PM

jini
<ajini
تاريخ التسجيل: 05-02-2002
مجموع المشاركات: 30432

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Re: دراسة تقول ان نسبة ممارسة الجنس في الجامعات 52%، و نواب الوطني يعارضون العازل البلاستيكي!!! (Re: luai)

    أكبر سبب لزيادة حالات الايدز فى السودان هى الانقاذ برعونتها ونفاقها وفسادها وهى تعلم تماما انها اذا سمحت بتوزيع العوازل باسعار تشجيعية فان تجارها الفاسدين سيستوردون أسوأ الأنواع الرخيصة ماركة الغربال لتحقيق أعلى ربحية مما يشجع الكثيرين على الممارسة والذى بدوره سيزيد عدد الحالات اكثر مما هو حادث الآن!!!!
    جنى
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23-06-2006, 07:04 PM

Hisham Amin
<aHisham Amin
تاريخ التسجيل: 08-12-2003
مجموع المشاركات: 6067

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Re: دراسة تقول ان نسبة ممارسة الجنس في الجامعات 52%، و نواب الوطني يعارضون العازل البلاستيكي!!! (Re: luai)

    اخ لؤى

    اخبرنى صديقى القادم من الخرطوم ان الرزيلة تمارس فى الجامعات وبشدة
    سبب الحديث هو الرغبة فى الزواج فقال لى وبالحرف الواحد يا هشام والله
    فى احدى الجامعات العريقة يقوم الطلبة بتأجير غرفة بائعة الشاى ب20000 جنية
    فى الساعة وتسائلت وقلبى فى بطنى (معقولة بس فى وكمان فى هذا الصرح التعليمى)
    والله قالها وبحسرة انتقلت الى اوصالى وهدتها...

    الرزيلة تفشت وبشدة فقط علينا السعى لمحاربتها وما هذا البوست الا دليلا على وجودها
    والله يكذب الشينة

    هشام امين
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23-06-2006, 03:01 AM

mekki
<amekki
تاريخ التسجيل: 15-06-2003
مجموع المشاركات: 3227

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Re: دراسة تقول ان نسبة ممارسة الجنس في الجامعات 52%، و نواب الوطني يعارضون العازل البلاستيكي!!! (Re: Amjad ibrahim)

    الأخ المحترم عوض محمد احمد كلامك رائع جدا ولمس اشياء كثيره فى وجدان المرء
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23-06-2006, 04:38 AM

ود الباوقة
<aود الباوقة
تاريخ التسجيل: 21-09-2005
مجموع المشاركات: 46359

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Re: دراسة تقول ان نسبة ممارسة الجنس في الجامعات 52%، و نواب الوطني يعارضون العازل البلاستيكي!!! (Re: mekki)

    Quote: اذا سمحت بتوزيع العوازل باسعار تشجيعية فان تجارها الفاسدين سيستوردون أسوأ الأنواع الرخيصة ماركة الغربال لتحقيق أعلى ربحية مما يشجع الكثيرين على الممارسة والذى بدوره سيزيد عدد الحالات اكثر مما هو حادث الآن!!!!







    ود الباوقة
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23-06-2006, 04:39 AM

noha_g
<anoha_g
تاريخ التسجيل: 14-06-2002
مجموع المشاركات: 2119

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Re: دراسة تقول ان نسبة ممارسة الجنس في الجامعات 52%، و نواب الوطني يعارضون العازل البلاستيكي!!! (Re: Amjad ibrahim)

    Salam all


    I've gone through most of the responses and I can see that some are arguing that the results are misleading and they are denying the possibility that this might be the real situation in our universities and colleges.
    I myself won't argue if they were really are but let us bear in mind that even if they were untrue that should not change the situation and we can still apply the distribution of condoms in these institutions where a single case ,if detected, will be very significant and as Dr Amjad said , these are our promising nation and they should have been aware of the ways By which HIV and AIDS can be transmitted from person to person.
    It is not how many have been doing it and how many have been affacted with AIDS , the most significant is that if you can not watch them all the time give them the information on how to protect themselves and make things for protection available and this does not only involve the condoms but the MOH can distribute leaflets on how this Health hazard is encountered and how these people can protect themselves.
    Alot of effort has been done from the WHO on the matter and we got access to this, then why should we use it?

    We all know that the growing generations nowadays are under the influence of the media and we can not deny what this media is spreading in our communities and we can still be Muslims and Christians with our concepts and spirits but we can not isolate our people from these channels. what are we people denying?
    Not only this, but let you discuss any matter with a growing teenager, they are not well equiped with the knowledge and culture as we or our parents were and there interests are somewhat what this media is giving them. And still the parent guards are deficient in this stage of their lives not due to neglecance but we all know that Sudanese Universities are , to some people far from their place of origin . Therefore the girl or the boy will find themselves faced by another world where they should look different, think different and act different without going back to their old figures
    My point here is that we have the factors that might cause the problem and we have the results that show we are having the problem regardless of the true percentage you are denying, So let us act instead of arguing over something that lead us nowhere

    One last thing to those who will point their fingers to the girls and tell that they are the source or whatsoever. Please stop it and be logic. This is a shared evil and each party will have his own responsibility in doing it and will suffer the consequences. This should be clear to girls and boys and let us not be so traditional and think that the boys and men are not affected as well as girls or women. AIDS will not pick a girl and leave a boy

    Regards
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23-06-2006, 06:08 AM

أنور أدم
<aأنور أدم
تاريخ التسجيل: 12-12-2004
مجموع المشاركات: 2821

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Re: دراسة تقول ان نسبة ممارسة الجنس في الجامعات 52%، و نواب الوطني يعارضون العازل البلاستيكي!!! (Re: noha_g)

    اخي الدكتور
    الاخوة المتداخلون

    حقيقة وجود الايدز بالسودان و التعامل معه مسألة و قضية الفساد الاخلاقي مسألة اخري و الرابط هو ان هناك مرضا قاتلا يهاجم المجتمع السوداني خفية و علينا مواجهته معرفيا و ليس بأدعاء العفاف او غيرها من مقولات التماسك الاجتماعي.
    بالامس و بعد مبارة البرازيل و اليابان كان هناك برنامجا مهما علي القناة
    M6 عن طبيبة تايلاندية ساهمت بنقل صناعة الدواء المخفف للايدز من المانيا الي التايوان لرخص التكلفة و لمواجهت حقيقة مؤلمة و منها انتقلت الي اروشا في تنزانيا لاقامة معمل يصنع الدواء بدلا من استيرادها من اروبا و امريكا لتكلفتها العالية، و بعدها تراودني حلم لازمني فترة من حياتي وهو اقامة منظمة للتوعية بالايدز يضم المتخصصين في العلوم الاختماعية انثربولوجي و سوسيولوجي و سايكولوجي و العلوم الطبية من طب و صيدلة.
    في العام 1996 الي 1998 اشتغلت مع مركز تابع لجامعة الاحفاد يعني بالصحة الانجابية و التي كانت تشمل: مكافحة الايدز،تنظيم الاسرة و مكافحة العادات الضارة، و من خلال تجربتي و عملي في بعض ابحاثها توصلت الي ان اهم عامل لنقل الايدز في السودان هو العامل الثقافي (بالمعني الانثربولوجي) لان المرض ينتقل متخفيا بعاداتنا و تقالدينا و قيمنا التي لم تستطع مواجهت الموقف برحابة، الامراض المنتقلة بواسطة الجنس في السودان تحسب ثقافيا كنوع من العقاب ، و هناك تجربة درسناها عن توزيع الواقي الدكري و التي تقول انها تسهم في زيادة الفساد الاخلاقي و بدلك تهدد الاسرة لأن عدم ممارسة البنات في الغالب للجنس ناتج عن خوفهن من الحمل؟؟؟؟؟؟؟.
    تلك كارثة يجب مواجهتا معرفيا و ليس بالتدثر بعباءة القيم السودانية التي لن توقف الفيروس بل تزيده قوة و جسارة.
    الايدز في شرق افريقيا خطر حقيقي ، و في تقرير البرنامج انه ان لم يتم صناعة الدواء بتنزانيا مع زيادة برامج الثقافة الصحية الجنسية فان في 2010 سيكون سن الوفاة هو 37سنة.
    المرض لا يحتاج لتبرير و انما لمعرفة و مواجهة . و لسوف استمر معكم حتي نجد مخرجا غير المالوف .
    انور ادم
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23-06-2006, 11:36 PM

WADKASSALA
<aWADKASSALA
تاريخ التسجيل: 08-08-2003
مجموع المشاركات: 749

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Re: دراسة تقول ان نسبة ممارسة الجنس في الجامعات 52%، و نواب الوطني يعارضون العازل البلاستيكي!!! (Re: أنور أدم)

    تعودنا نحن شعب السودان على دفن رؤسنا فى الرمال عندما يآتى الحديث عن أنتشار مرض خطير فى البلاد بدأ بالمسؤلين ووزارة الصحة والدليل التكتم على إنتشار مرض إنفلونزا الطيور فظهر لنا فى وسائل الأعلام أشعب الأنقاذ/ المتعافى وهو يلتهم الدجاج لتأكيد خلو البلاد من المرض.
    كذلك أطلق الأعلام على مرض الكوليرا ( نزلات معوية). والآن إنتشر مرض الأيدز بصورة مخيفة وسط الشباب السودانى وذلك للإنحلال الجنسى والفساد الأخلاقى بين طبقة الطلاب.
    لاداعى لطمس الحقيقة الواضحه للعيان فقد أنتشر الزناء بين فئة الطلبة بصورة مخيفة والكل يعلم ذلك .
    الغريب فى الأمر أصبح ممارسة الجنس مصدر للتفاخر بين الطالبات والتفاخر بالصديق علنآ دون خجل أو حياء .
    وتعتبر ظاهرة البوى فرند من أساسيات الطالبة الجامعية.
    اللهم أحفظ شبابنا يارحيم
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24-06-2006, 00:48 AM

Hisham Amin
<aHisham Amin
تاريخ التسجيل: 08-12-2003
مجموع المشاركات: 6067

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Re: دراسة تقول ان نسبة ممارسة الجنس في الجامعات 52%، و نواب الوطني يعارضون العازل البلاستيكي!!! (Re: WADKASSALA)

    Quote: تلك كارثة يجب مواجهتا معرفيا و ليس بالتدثر بعباءة القيم السودانية التي لن توقف الفيروس بل تزيده قوة و جسارة.
    الايدز في شرق افريقيا خطر حقيقي ، و في تقرير البرنامج انه ان لم يتم صناعة الدواء بتنزانيا مع زيادة برامج الثقافة الصحية الجنسية فان في 2010 سيكون سن الوفاة هو 37سنة.
    المرض لا يحتاج لتبرير و انما لمعرفة و مواجهة . و لسوف استمر معكم حتي نجد مخرجا غير المالوف .
    انور ادم


    اتفق معك وبشدة

    هشام امين
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24-06-2006, 03:43 AM

Amjad ibrahim
<aAmjad ibrahim
تاريخ التسجيل: 24-12-2002
مجموع المشاركات: 2838

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Re: دراسة تقول ان نسبة ممارسة الجنس في الجامعات 52%، و نواب الوطني يعارضون العازل البلاستيكي!!! (Re: Amjad ibrahim)


    سلام جميعا

    و شكرا كثيرا على الردود العميقة التي تعكس الاهتمام الحقيقي بالمرض الذي ينتشر بصورة مرعبة في السودان

    هناك امر اساسي يجب توضيحه أن تناول قضية كهذه يجب ان يتم من الناحية العلمية و الطبية البحتة، فنحن لسنا بصدد اقامة محكمة اخلاقية لهؤلاء الشباب و عندما يقف امامك مريض بالايدز لن تبداء الحديث معه بخطب عصماء عن الاخلاق و الانحلال... الخ

    مسألة الانفلات الاخلاقي مسألة تتم معالجتها و مناقشتها في منابر اخرى مختلفة حتى لا ينشب صراع داخل معسكر من يرغبون في تبنى مواقف عملية و فعالة في مقاومة انتشار الايدز

    هناك بعض الملاحظات التي وردت و التساؤلات،

    - هل يؤدي توزيع و نشر الوعي بالعازل البلاستيكي الى تشجيع نشر الرذيلة، شخصيا لا اعتقد ذلك، لأن الراغب في الممارسة الجنسية قد عبر مرحلة المحاذير الدينية و الاجتماعية، فهو عازم على ممارسته لا محالة لذا يجب توعيته و حمايته شخصيا، كذلك الحال لمن لهم مواقفهم الدينية و الاخلاقية و الاجتماعية من الممارسة الجنسية، فلن تهز قناعاتهم المؤسسة تلك قطعة بلاستيكية، لذا فمن يشكك في أن الحكومة بتبنيها نشر العوازل البلاستيكية تتبنى نشر الرذيلة يكون شخصا ذاهلا عن تعقيدات المسألة الجنسية و دوافعها المعقدة.

    - هناك ناحية اخرى وردت عرضا في النقاش اعلاه و هي ليست اقل اهمية من انتقال الايدز عبر الاتصال الجنسي ألا وهي نقل الدم عبر الوسائل المعروفة و اعتقد أن ذلك حقل الغام بذاته، فمريض الايدز يمكنه نشر المرض الى العشرات بل المئات حسب متواليات هندسية اذا تبرع لشخص ما، و قام ذلك الشخص ايضا بالتبرع الى مريض ثالث لاحقا. حسب علمي فإن فحص الدم لا يتم بصورة جيدة في السودان، هذا ناهيك عن عمليات اعادة الحقن بإبر غير معقمة الامر الذي ذكرته احدى الاخوات اعلاه. و ذلك باب يستوجب اهتمام و استثمار بدوره في توفير اجهزة فحص الايدز في مختلف الاقاليم، حسب معلوماتي المتواضعة فإن فحص الدم من الايدز يحدث فقط في الخرطوم، ماذا اذا لزم تبرع احدهم في التبرع لمرضى في مدني أو بورتسودان... ألخ هل يحدث فحص للدم للتأكد من خلوه من الايدز، استبعد هذا بشدة.. و هنا توضح الصورة الفظيعة لمايمكن توقعه من انفجار للمرض قريبا.

    - و حتى لا نعلق الامر في رقبة الطلاب فقط فهناك الكثير من المتزوجين ممن لهم علاقات جنسية جانبية و متعددة، و هناك مثل سمعته في زياراتي مؤخرا يعكس هذا المفهوم السائد(في زول ماشي اثيوبيا بسوق معاهو مرتو) بالطبع مع الاعتذار للأخوة الاثيوبيين لما في هذا المثل من تعرض عدم احترام كأن الجنس من دوافع النفس الاثيوبية متناسين كلنا الظروف القاهرة و العوز الفظيع الذي دفع نساء تلك البلاد الى ممارسة الدعارة في السودان لظروف الحرب و النزوح و العوز... فلهن واجب الاعتذار فبدلا من بذل اموال الامم المتحدة لهن ضاعت تلك الاموال في غياهب الفساد و ذلك امر جانبي لا ينبغي الخوض فيه هنا.

    - اعتقد ان هناك نفسا من روح الانتقام تجاه مريض الايدز تخرج من افواه الاسلاميين بصورة عامة و كأن الايدز عقاب رباني للفساد الاخلاقي و يجب على هؤلاء تحمل ذلك العقاب، لكن ما يجب توجيه الاهتمام له هنا أن عددا لا يستهان به يصاب بالايدز دون ان يكون منفلتا اخلاقيا من وجهة النظر العقيمة تلك، و اذكر على سبيل المثال الاطفال من امهات حاملات للايدز، و الزوجات و الازواج ممن اصابهم شريك حياتهم بالمرض لانه لم يكن وفيا للعلاقة الزوجية كذلك من تلقى نقل دم مصاب... الخ
    نظرة الانتقام تلك تشبه نظرة الكنيسة للمصابين بالسيلان و الزهري في العصور الوسطى، و على كل حال تلك نظرة متخلفة يجب مقاومتها لانها تصبح قاتلة اذا توفرت في عقول صانعي القرار الصحي و السياسي في البلاد.

    اتمنى ان نصل الى حد أدنى من الاتفاق حول ضرورة محاربة المرض و نشر الوعي به، و يجب التركيز على عمل الدراسات الاحصائيات الاجتماعية التي توضح تغلغل المرض في المجتمع و كيفية الوصول الى المصابين و اماكن الخطورة و الاشخاص الاكثر فرصة للعدوى

    تحياتي
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24-06-2006, 03:53 AM

Hisham Amin
<aHisham Amin
تاريخ التسجيل: 08-12-2003
مجموع المشاركات: 6067

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Re: دراسة تقول ان نسبة ممارسة الجنس في الجامعات 52%، و نواب الوطني يعارضون العازل البلاستيكي!!! (Re: Amjad ibrahim)

    انتا عارف يا دكتور مشكلة الايدز وبدائية فحص الدم فى السودان
    لو ما بقت مشكلة قومية حس بها العامة عمرها ما حتنحل


    هشام امين
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24-06-2006, 10:48 AM

Alshafea Ibrahim

تاريخ التسجيل: 12-12-2004
مجموع المشاركات: 6958

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Re: دراسة تقول ان نسبة ممارسة الجنس في الجامعات 52%، و نواب الوطني يعارضون العازل البلاستيكي!!! (Re: Amjad ibrahim)

    التحية للجميع
    الفقر اللعين دخل أغلب البيوت السودانية
    الحاجة للتعليم ملحة وضرورية مع ظاهرة إنتشار الجامعات وبعدها وفقرها لأدنى مقومات التحصيل العلمي
    النفس أمارة بالسوء لا شك
    العولمة ما خلت بعيد مثقف متعلم أو بليد (جوالات ، أطباق هوائية، انترنت وووو)
    أعني أن بيئة ممارسة وتجارة الرذيلة متوفرة - لكن التفاوت والتمييز يأتي بمقدار قد يختلف من واحد لآخر - يعني شغلانة أسر وبيوت وتربية
    المطلوب مراجعة سياسات حكومية كثيرة من علاج وتعليم ووو لتوفير بيئة صالحة
    ونساءل الله أن يعيد ويحفظ كل طالبة علم بعيدة من اسرتها
    وللجميع نساءل الله الصحة والعافية
    مودتي
    الشفيع مصطفى
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26-06-2006, 06:42 AM

أنور أدم
<aأنور أدم
تاريخ التسجيل: 12-12-2004
مجموع المشاركات: 2821

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Re: دراسة تقول ان نسبة ممارسة الجنس في الجامعات 52%، و نواب الوطني يعارضون العازل البلاستيكي!!! (Re: Alshafea Ibrahim)

    الاخوة المتداخلون

    برغم لست متخصصا في العلوم الطبية الا انني اري انم اخطر وسيلة لنقل الايدز تظل عن طريق الجنس، عليه و لان هده الوسيلة تعاني من مواجهة معرفية و ثقافية فأنه سيكون الموت القادم لانسان السودان.
    عمليات نقل الدم هده مرتهنة بنظم طبية يسهل ضبطها، ولكن عمليات الجنس في مجتمع يعاني ازمة اقتصادية و يمر بحالة انفاح في وسائط الاتصال و به نسبة عالية من العوانس و عزوف شبه تام عن الزواج ،المجتمع السوداني مهدد بموت تراجيبدي، فقط القوا نظرة لعدد افراد القوات المسلحة الدين عملوا بجنوب السودان و اسائلوهم عن عما ادا ما كانوا مارسوا عمليات جنسية محمية ام لا ، علما بان جنوب السودان داخل المنطقة (أ) في شرق افريقيا ، و للموجدين بالسودان أسائلوا من تعرفونه في السلاح الطبي ليحدثكم عن الايدز وسط افراد القوات المسلحة السودانية
    ولي عودة
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