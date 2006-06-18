العازل الذكرى . . المفترى عليه ! د. عزان سعيد

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Re: دراسة تقول ان نسبة ممارسة الجنس في الجامعات 52%، و نواب الوطني يعارضون العازل البلاستيكي!!! (Re: saif massad ali)
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الاخ دكتور امجد التحايا عطرة
الناظر الي تصاعد هذه الارقام
ومقارنة تصاعد نظرة المسؤلين غير المبالية
لايستطيع ان يفصل بين هذا التجاهل وموقف السلطة من قضايا
الموت العديدة العمدية وشبه العمدية التي تتورط فيها يوميا وبنفس المقدار
ان المصيبة في هذي البلاد تتعاظم , والازمات تمسك بخناق بعض ولات حين منقذ.
هؤلاء قوم اصدق ما قيل عنهم انهم عصابة.
زعيم العصابة لايحاسب احد.
العصابة لاتتورع في القتل والسرقة والكذب.
العصابة تعمل بشكل منظم للتغطية المتعمدة حتي لاينكشف الامر
وحتي لايبين المسروق.
ان مسؤلا يقف امام موت شعبه بهذه الطريقة بحجة الدفاع عن الاسلام
يريد ان ينتهي الشعب ويبقي هو حاكم الاسلام في امارة ليس فيها مسلمين
لايهم.
طالما هو باق.
ويعرف كيف يقي نفسه من الايدز والجوع .
اننا بحاجة الي معجزة.
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Re: دراسة تقول ان نسبة ممارسة الجنس في الجامعات 52%، و نواب الوطني يعارضون العازل البلاستيكي!!! (Re: Deng)
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أخ: أمجد
دا كلام سمح ونحن معك/م في هذا، فهذا صوتنا نضيفه!
المعالجة لابد وأن تحدث قبل فوات الأوان!
الا يكفي ما فعلت الملاريا والوبائيات المستوطنة بناوأهلنا!
الصمت والخجل ودفن الرؤوس في الرمال لن تجلب لنا غير الضرر!
ويقيني ان نواب البرلمان ديل ذاتهم ما عارفين العازل البلاستيكي دا شنو! فيجب أن تقام لهم دوره تعريفيه عنه! ولكن لو فتح هذا الموضوع فسترى لجان تنبثق ولجان تنعقد ولجان تنحل ولجان تقوم ولجان تقعد ووووووو لمن يصل الأيدز اللجان ذاتها.
تابيتا دي ثقافتها أجنبية!! مما يتعارض مع المشروع الحضاري! دا الكلام البقولوا ناس المجلس الما وطني!!
هشام
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Re: دراسة تقول ان نسبة ممارسة الجنس في الجامعات 52%، و نواب الوطني يعارضون العازل البلاستيكي!!! (Re: Deng)
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لندن: «الشرق الأوسط»
يقول الفاتيكان إنه «لا توجد ممارسة جنسية آمنة»، وزعم أن فيروس الإتش آي في، الذي يؤدي إلى الإصابة بمرض الإيدز «يمكن أن يخترق الواقي الذكري ويصيب الإنسان». جاء ذلك في ورقة نشرها الكاردينال ألفونزو لوبيز تروجيلو، رئيس مجلس الفاتيكان لشؤون العائلة، مستندا في ادعاءاته إلى بعض الحجج العلمية. وقد قضى فريق برنامج «بانوراما» الذي أذاعه مساء أمس تلفزيون «بي بي سي» البريطاني، ستة أشهر في البحث للتحقق العلمي مما يقوله الكاردينال حول علاقة فيروس الإتش آي في بالواقي الذكري.
وقد صرح الكاردينال ألفونزو المعروف بتشدده حول قضايا منع الحمل لبرنامج بانوراما العام الفائت، حسب «بي بي سي» أمس، قائلا « فيروس الإيدز أصغر بمقدار 450 مرة من ثقب الواقي الذكري. ويعرف العلماء أن هناك درجة من عدم اليقين ربما تتراوح بين 15 و20 في المائة». وقال «إننا عندما نتحدث عن الممارسة الجنسية الآمنة، فكأنما نمارس لعبة الروليت الروسية مع الإيدز». وأعرب عن اعتقاده بأن «بث قيم العائلة أكثر فعالية في محاربة الإيدز من الموانع الجنسية». وضرب مثلا على ذلك بأوغندا حيث أنخفضت نسبة الإيدز نتيجة للعزوف الجنسي والزواج الأحادي.
ورغم المعارضة الشديدة من الجماعات المعارضة للإجهاض، رفض الفاتيكان قبول أي نوع من الواقيات. كما أنه رفض التنازل رغم وجود معارضة داخل الكنيسة للتحريم الكلي للموانع الجنسية.
وفي ورقة كتبها للرد على ادعاءات الكاردينال، قال بول نيلسون، رئيس لجنة الإتحاد الأوروبي للتنمية والعون الإنساني: إن موقف الفاتيكان يعبر عن تعصب ديني مذموم. وقال «إنهم يؤذون البشر، ويعرضون للأخطار الماحقة أرواح الملايين من البشر». واضاف بول نيلسون «هنا يدخل الهوس الديني في الحوارات الكبيرة التي لا أرى له مكانا فيها». وعبر نيلسون عن إدانة قوية لمواقف الفاتيكان. وأشار إلى «افتقاره لحب البشر وعجزه عن التفكير الجاد في الشرط الإنساني».
وقال إن الفاتيكان يفرض على الناس خيارات فظيعة «فأنت إما تعزف عن الجنس أو تحرم من مباركة الكنيسة». وقد رفض الفاتيكان إجراء مقابلة مع سلطاته من قبل فريق البرنامج. ولكن القس المساعد بريودي جانيرو، قال للفريق «إن الناس مخدوعون بمزاعم أن الواقيات الذكرية تقي من الإيدز». وقال: «أي أم يمكن أن تسمح لابنها بالصعود إلى الطائرة إذا كانت تعرف أن احتمالات سقوطها تصل إلى 15 في المائة؟».
http://www.aawsat.com/details.asp?section=31&article=241735&issue=9344
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Re: دراسة تقول ان نسبة ممارسة الجنس في الجامعات 52%، و نواب الوطني يعارضون العازل البلاستيكي!!! (Re: Amjad ibrahim)
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سلام جميعا
حقا أنا سعيد جدا أن هذا الموضوع اثار كل هذا الاهتمام و الردود على الرغم من الوقت القصير الذي قضاه في هذا المنبر
الحقيقة أن حتى النسبة التي ذكرتها الدكتورة تابيتا فيها تحفظ كبير، في العام 2003 قرأت تقرير حكومي يقول ان نسبة الايدز في السودان تبلغ 2.4 % و لنفترض انها 2% على حسب احصائيات وزارة الصحة فأن الحساب و الاحصائيات تكون كالآتي:
في كل مليون شخص يوجد 2% مريض، اي 20 الف مريض
و اذا افترضنا أن في العاصمة يسكن 5 مليون مواطن على اقل تقدير فهذا يعني ان هناك حوالي
100 الف مريض بالايدز يتجولون يوميا في شوارع الخرطوم، و و معظم هؤلاء في اعمار نشطة جنسيا، و حسب احصائيات الدراسة أعلاها فإن نسبة ممارسة الجنس بين طلاب الجامعات تبلغ 52% و لتقابلها 30 % خارج اسوار الجامعات فأن نسبة انتشار المرض ستكون فظيعة في المستقبل القريب
الدول الاسلامية ستكون اكثر الدول تضررا من الايدز لانها دائما تفترض عدم وجوده في اراضيها و عفة مواطنيها... الخ
الايدز مرض لا يرحم و قد سبب تدهور و تدني العمر المتوقع للانسان في ناميبيا من 55 سنة الى حوالي الـ 40 سنة
معالجة امر بمثل خطورة الايدز بعقلية الكيزان الخربة ستكون مآلاته وخيمة على الجميع.
بالنسبة ليوغندا و هي الدولة الاكثر نجاحا في شن الحرب على الايدز، فقد قامت و لسنوات عديدة بتوزيع العوازل مجانا و قامت باقتدار بتنوير المواطنين بخطورة المرض..
ايضا هناك نموذج ايجابي في الدول العربية و هو المملكة المغربية التي على الرغم من ان معظم سكانها من المسلمين إلا انها تنتهج سياسة واقعية و علمية في التعامل مع المرض
فطالما انه هناك مرضى و هناك ازدياد في عددهم فهناك ممارسات و علاقات جنسية بين المرضى و الاصحاء و لن يستطيع احد اثبات مدى شرعية مثل هذه العلاقات من عدمه. الشيء المهم حاليا اجراء دراسات و مسوحات كهذه بالطبع بالسرية المطلوبة و عبر صناديق في الجامعات و داخل المجتمع لمعرفة السلوك الجنسي لافراد هذا المجتمع لانتهاج سياسة حقيقية تجاه المرض
صرخة الدكتور عزأن تستحق المؤازرة و الاهتمام فشكرا له على نشره لهذا الموضوع
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Re: دراسة تقول ان نسبة ممارسة الجنس في الجامعات 52%، و نواب الوطني يعارضون العازل البلاستيكي!!! (Re: Amjad ibrahim)
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سـلام يا دكتور أمجد..و الضـيوف
أذكر عام 1992..كنا حضورآ في ورشـة وزارة الصحة لتوعية/تثقيف ضباط العلاقات العلامة حول الإيدز..و كان اختيارهم للعساكر لأنهم كانوا هم الأكثر عرضـة للأمر، هسع بقوا طلاب الجامعات؟..عشنا و شفنا..كان المصابون بالإيدز محصورون و معروفون و نسبة انتشار المرض محدودة لا تكاد تذكر، لكنها للمنظمات الواعية شكلت إنذار يقتضي التحرك.
أوّل حاجة احتجت عليها الحكومة هي (نشر ثقافة العوازل الجنسية)..و قالوا إنها تتعارض مع المرحوم (المشروع الحضاري) الذي كان وقتها ملء السمع و البصر و كان النظام العام يسأل كل من (يماشي) صبية و لو كانت زوجته أو شقيقته..قال حكيم الحكومة يومها إن البديل لحكاية (نشر ثقافة العوازل الجنسية)..التي أتى بها ناس منظمة الصحة من مجتمعات لا تتفق ديانتها مع معتقداتنا، و قد كان يتحدث باسمنا بأريحية و جهل، قال إن البديل هـو:
تشجيع الزواج و العفّـة و الطهر
طبعآ كلام جميل
لكنه كان كلامآ مجانيآ، في حين أن المنظمة كانت اشترت العوازل للسودان و غيرو و كانت مستعدة لعمل حقيقي لحماية شبابنا في مقابل أمنيات أيديولوجية تفضل بها الحاكم بأمره!
تشجيع الزواج و العفّـة و الطهر!!
كلام عام و فضفاض
تتخيل بعدو انو الحكومة ح تقوم توزع شقق للموظفين ع شان يعرسوا فيها
يخرب..
الحرامية في حراميتهم
و برنامج رفع (المعانا) أفقر أهل المعاناة
و الإيدز لا ينتظر ..و الشهوات لا تطوّقها خطبة ناريّـة
و انتشر الإيدز
و بــث
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Re: دراسة تقول ان نسبة ممارسة الجنس في الجامعات 52%، و نواب الوطني يعارضون العازل البلاستيكي!!! (Re: faisal44)
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الطالبة الجامعية في السودان في محنة حقيقية.
هناك حرب شرسة متعددة الجبهات تشنها عليها جهات كثيرة ذات أجندة مختلفة يستعمل فيها سلاح واحد هو الفساد الاخلاقى: حيث يتم منذ عدة سنوات و بطريقة منظمة الترويج لفرية كاذبة و مختلقة مفادها انتشار الزواج العرفي وسط طالباتنا. اكذوبة تم تضخيمها بواسطة أجهزة إعلامية مشبوهة تكاد أن تروح ضحية لها سمعة و كرامة الطالبة الجامعية.....يجرى الحديث عن زيجات عرفية بالآلاف و بحضور أصدقاء الطرفين و توقيع على ورقة مطبوعة و مساكنة في بيت واحد. هراء في هراء في هراء نتاج خيال أوسع من خيال شكسبير و همنجوى. و هناك بعض الصحف قد جندت بعض محرريها لفترات طويلة و فشلت في توثيق حالة زواج عرفي واحدة. و هناك من حاول أن يبحثها أكاديميا فلم يظفروا بشيء.
خلال الأعوام الأخيرة عالجت التعليم الجامعي في ا أكثر من جامعة و لم الحظ و لو دليل واه على وجود هذه الظاهرة وسط الطالبات. بل و أكاد اجزم أن أكثر من تسعون بالمائة من الطالبات لا تشوب سمعتهن اى شائبة.و لا هم لهن إلا معالجة أمور دراستهن.
نعم توجد و على مستوى محدود علاقات عاطفية بين بعض الطلاب. و حتى هذه معظمها برئية و لا تتعدى الجلوس في الكافيتريات الجامعية أو تبادل المذكرات الأكاديمية أو حضور حفل غنائي نهاري.
و لكن من يروج لهذا الإفك اليائس؟
أول هؤلاء هم بعض الاصوليون (رجال و نساء) و الذين هم و لأسباب ايدولوجية أعداء طبيعيون للمراة باعتبارها رجس و نجس و مصدر كل الشرور في العالم.
و طرف أخر هم الرجرجة و الدهماء خشامة مجالس الأنس و القطيعة الذين يخوضون في أعراض الطالبات من باب التسلية و تزجية أوقات الفراغ.
و هناك بعض المعارضين السياسيين لنظام الانقاذ الذين ( يشيعون الفاحشة) ضد الطالبات لمجرد كراهيتهم للنظام و لإحراجه عقائديا بدعوى تفشى المفاسد في دولة الشريعة.
ختاما أقول للاصولببن اتقوا رمى المحصنات الغافلات بالسوء.
و أقول للمعارضين لا تجعلوا سمعة هؤلاء المسكينات بعض أسلحتكم ضد النظام حيث توجد أسلحة أخرى أكثر مضاءا.
الالخ د. امجد ا
الاخ د. عزان
ارجو الا تتخذوا من شرف و سمعة اخواتكم و بناتكم طالبات و طلاب الجامعات سلاحا لمحاربة الانقاذ
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Re: دراسة تقول ان نسبة ممارسة الجنس في الجامعات 52%، و نواب الوطني يعارضون العازل البلاستيكي!!! (Re: عوض محمد احمد)
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|Quote: لكن من يروج لهذا الإفك اليائس؟
أول هؤلاء هم بعض الاصوليون (رجال و نساء) و الذين هم و لأسباب ايدولوجية أعداء طبيعيون للمراة باعتبارها رجس و نجس و مصدر كل الشرور في العالم.
و طرف أخر هم الرجرجة و الدهماء خشامة مجالس الأنس و القطيعة الذين يخوضون في أعراض الطالبات من باب التسلية و تزجية أوقات الفراغ.
و هناك بعض المعارضين السياسيين لنظام الانقاذ الذين ( يشيعون الفاحشة) ضد الطالبات لمجرد كراهيتهم للنظام و لإحراجه عقائديا بدعوى تفشى المفاسد في دولة الشريعة.
ختاما أقول للاصولببن اتقوا رمى المحصنات الغافلات بالسوء.
و أقول للمعارضين لا تجعلوا سمعة هؤلاء المسكينات بعض أسلحتكم ضد النظام حيث توجد أسلحة أخرى أكثر مضاءا.
الالخ د. امجد ا
الاخ د. عزان
ارجو الا تتخذوا من شرف و سمعة اخواتكم و بناتكم طالبات و طلاب الجامعات سلاحا لمحاربة الانقاذ
الاخ عوض محمد أحمد .. لا فض فوك !!
هناك حملة منظمة لتشويه سمعة المرأة السودانية المكافحة التى تجاهد رغم الفقر و الظروف الاجتماعية الصعبة ان تصنع لنفسها مكانة عالية و محترمة وسط المجتمع.
الجنس كان و سيظل موجودا فى كل زمان و مكان ,, ولكن تجدهم يتربصون بالفتاة المثابرة لكسر ثقتها بنفسها و ثقة اسرتها و مجتمعها بها.
أتحدى أى دراسة علمية تثبت مثل هذا الهراء ..
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Re: دراسة تقول ان نسبة ممارسة الجنس في الجامعات 52%، و نواب الوطني يعارضون العازل البلاستيكي!!! (Re: Amjad ibrahim)
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سلام جميعا
الاخ عوض
الحقيقة شخصيا لم انشر الموضوع لاعلاء قيم الطهارة او الهجوم على اعراض الطالبات السودانيات، و لا حتى للهجوم على الحكومة ففضائحها لا تخطئها الانوف
الاشكال الاساسي الذي وددت أن اضعه هنا ان هناك مرض يتفشى بهدوء داخل المجتمع، و غض النظر عن طهارة المجتمع السوداني او غيره، تبقى حقيقة محاولة معرفة ابعاد تفشي هذا المرض، شخصيا اعرف العديد من الطلاب الذين يقرون في احاديثهم الخاصة معي حول ممارستهم الجنسية و بالطبع يمكنك ان تقف وعظا عن حرمة و حلالية هذا او ذاك، لكن تبقى حقيقة احصائية ملموسة ان هناك نسبة عالية من الايدز تتفشى في المجتمع بهدوء و تنخر فيه..
لا استطيع بالطبع ان أجزم حول صحة أو عدم صحة الاحصائيات حول الممارسة الجنسية للطلاب، لاني لم اطلع على هذه الاحصائية و لا اعرف طريقة الحصول على المعلومات فيها
الشيء المؤكد ان النسبة المئوية لانتشارة الايدز في السودان هي 2%، و اعتقد ان هذا هو الامر الاساسي في هذا الموضوع، و يجب ان ننتبه الى موضوع معارضة النواب من المؤتمر الوطني عن الاعتراف و التصدي لهذا المرض بالطرق العلمية المعروفة..
اتمنى ان ننتبه الى جوهر الموضوع الذي ليس له علاقة برمي المسئولية أو قذف س او ص من الناس بل على معرفة مدى انتشار مرض قاتل يمكن أن يسحق السودانيين و خاصة الشباب منهم
لك مودتي
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Re: دراسة تقول ان نسبة ممارسة الجنس في الجامعات 52%، و نواب الوطني يعارضون العازل البلاستيكي!!! (Re: banadieha)
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|Quote: الفني الشاب ناول الفنية الشابة حقنة من النوع الذي يعاد استعماله أكثر من مرة ..
( تخيلوا أن فحص الأيدز يتم بحقنة معدنية تستعمل أكثر من مرة!!!!) وناولها قطعة مطاطية شفقافة ، وحاوية صغيرة لأخذ العينة ..
وهنا كان أول اعتراض .. طوالي وقفت على حيلي وقلت ليهم ( أنتو دايرين تشيلوا دمي بالحقنة دي ؟؟ ) ..
يا أستاذ نحن عارفين بنعمل في شنو .. يعني أنت بتعرف شغلنا أكتر مننا ؟؟ .
حاشا لله ، أنتو أعرف ناس في الدنيا ، لكمن البعرفو أنا أنكم ما ح تاخدوا دم مني بي حقنتكم دي ..
يا فلانة بالله استعملي حقنة بلاستيك خلينا نخلص ..
هات يدك يا أستاذ . .
وضعت يدي باستقامة على الطاولة وأنا جالس على كرسي ..
راقبت يديها جيداً وتيقنت من عدم وجود جروح عليها (مداراة المؤمن على نفسو حسنة)..
تستطيع بكل سهولة أن تشم رائحة الغبار وتتلمسه على الطاولة !!
الشابة الفنية عارية اليدين (بدون قفازات) .. ربطت يدي بالقطعة المطاطية ، وأحضرت الحقنة (تحت مراقبتي الشديدة) وسحبت دمي ..
أعطتني قطعة قطن ، اعتذرت بأدب عن أخذها .. ياخ قطن قاعد في السهلة البيخليني أشيلو شنو ؟؟؟
خلاص يا أستاذ تراجع بعد ثلاثة أيام الجنوبي ، هناك بيوروك النتيجة ..
و ما تحاول تتصل بالتلفون لأنه ما ح يقولوها ليك الا تجي بنفسك .. شكراً ..
ثلاثة ايام !!! وأنا حنتي بكرة !!! طيب وبعدين ، المفروض أعرف النتيجة قبل كده عشان كان في حاجة لا قدر الله (أتخارج سريع) ..
والله أنني لم احمل هم الأيدز والفحص الا بعد سحب دمي بتلك الصورة ...
الجماعة يدقوا في الدلاليك وفرحانين ، وأنا والله في دنيا تانية ..
ما قدرت انتظر تلاتة أيام ، وينو الصبر ، مافي .. والقلق زاتو كتلني كتل ..
في نفس يوم الحنة ذاتو ، دورت عربيتي وبي حنتي وجلابيتي الما خمج ،، وجري على المستشفى ..
يا أخوانا الجنوبي وين ؟؟ شايف المبني الهناك داك .. آي .. بس أمشي هناك ..
مشيت ، قابلت شباب حلوين زي الورد ، منتظرين ، طبعاً أفتكرتهم جايين يستلموا نتيجة السجم دي زيي أنا ، أها بعد الونسة اكتشفت أنهم حاملين للبلوة دي ..
إذا صادفك احدهم في الشارع فلن تستطيع (وأن فعلت) أن تتصور أنه مصاب بالايدز ...
هنا ( الجن ركبني ) خاصة بعد أن رأيت أحدهم وهو من دولة مجاورة مصاب (باسهال شديد) ووجهه يبعث في أعتى الفرسان رعباً قاتلاً ..
الباقين (سودانيين) عديل وشباب والله لم يتجاوزوا الثلاثين ..
يا استاذة أنا جايي عشان اعرف النتيجة ..
طيب اتفضل اقعد ..
لا .. لا شكراً ، الحقيقة أنا مستعجل شوية ، وطبعاً أنتي شايفة الحنة وكده ..(أقعد وين ؟ وهو ده مكان بيقعدو فيهو؟ قال اقعد قال ) ..
الشباب ديل قصتهم شنو ؟؟
حكت لي ( وليتها لم تفعل ) معقول ، الشباب ديل شايلين البلوة دي وحايمين بيها ؟؟
داخل المكتب ثلاثة شباب في منتهى الفتونة والعنفوان .. ورابع في نفس عمرهم ، بدأت تظهر على ملامحه آثار الكارثة .. هزال واضح ، ووجه يخلو من الحياة ، يشكو (برعب واستجداء) من الاسهال الشديد ..
الاخرين يشكون من أعراض أخرى .. من أين جاءوا بها ، وعلى من وزعوها ؟؟
زاد رعبي وخوفي على بلدي ، الهامل الماعندو وجيع ، وشعبنا المسكين ، وتذكرت عندها قول (وزير الصحة - سابقاً) د. بلال في احدى المقابلات التلفزيونية قبل سنوات أن حالات الايدز المسجلة بلغت خمسمائة الف (على ما أذكر) تري
المقتطف من بوست طريف للأخ صلاح عبدالله ليهو علاقة بموضوع البوست دا:
شلاقة فحص الايدز في السودان
ونكرر تاني: كفي بالإيدز نفسه كندوماً عازلا!
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Re: دراسة تقول ان نسبة ممارسة الجنس في الجامعات 52%، و نواب الوطني يعارضون العازل البلاستيكي!!! (Re: Amjad ibrahim)
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الاحصائيات اكثر بكثير مما نتوقع
كنت اتحدث قبل فترة ليست بالقصيرة مع احد العاملات بمراكز فحص الدم
وقد ذكرت ان النسبة اكثر من عالية وقد تصل الى 9% ان لم تفقها هذا
والحديث لها قالت انها وفى مناقشة لها مع من نسميهم هنا بالمتعلمين
تحدثت معة عن مخاطر الايدز واهمية التوعية ففاجئها بطريقة تشككت معها
فى مستواة التعليمى برد فحواة ان حفرة الدخان ولهيبها كفيلة بقتل اى
مكروب حتى الايدز ... هذة العقلية من المفروض ان تقود عجلة الاقتصاد
السودانى فى المستقبل وهكذا يفكرون..
الاخوة الاعضاء الحرب الحقيقية ليست سياسية بل صحية وصحية بحتة ..
اتمنى بل واطلب من ساساتنا ومن يملكون القرار ان يتعاملوا مع هذة المشكلة
بجدية من اجلنا ومن اجل مستقبلنا ويعملوا على زيادة التوعية دون خجل
وتقبلوا تحياتى
هشام امين
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Re: دراسة تقول ان نسبة ممارسة الجنس في الجامعات 52%، و نواب الوطني يعارضون العازل البلاستيكي!!! (Re: Amjad ibrahim)
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الاحصائيات اكثر بكثير مما نتوقع
كنت اتحدث قبل فترة ليست بالقصيرة مع احد العاملات بمراكز فحص الدم
وقد ذكرت ان النسبة اكثر من عالية وقد تصل الى 9% ان لم تفقها هذا
والحديث لها قالت انها وفى مناقشة لها مع من نسميهم هنا بالمتعلمين
تحدثت معة عن مخاطر الايدز واهمية التوعية ففاجئها بطريقة تشككت معها
فى مستواة التعليمى برد فحواة ان حفرة الدخان ولهيبها كفيلة بقتل اى
مكروب حتى الايدز ... هذة العقلية من المفروض ان تقود عجلة الاقتصاد
السودانى فى المستقبل وهكذا يفكرون..
الاخوة الاعضاء الحرب الحقيقية ليست سياسية بل صحية وصحية بحتة ..
اتمنى بل واطلب من ساساتنا ومن يملكون القرار ان يتعاملوا مع هذة المشكلة
بجدية من اجلنا ومن اجل مستقبلنا ويعملوا على زيادة التوعية دون خجل
وتقبلوا تحياتى
هشام امين
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Re: دراسة تقول ان نسبة ممارسة الجنس في الجامعات 52%، و نواب الوطني يعارضون العازل البلاستيكي!!! (Re: Amjad ibrahim)
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يبدو ان نتيجة (البحث) المذكور تتجه لتعلن (تفوق) مجتمعنا
المحافظ في ممارسة الجنس مقارنة بالمجتمعات الاخرى المتحررة !!
وكان الجامعات التي اجري فيها (البحث ) المذكور غير الجامعات
السودانية المعروفة والتي يدرس بها اخواننا وابنائنا وبناتنا
وابناء الجيران وابناء المغتربين وغيرهم ..
ان هذا البحث المزعوم ليس الا سوى فرية كبيرة لا تمت للحقيقة بصلة
ان الغالب من طلاب وطالبات السودان في الجامعات هم من الذين يشكل
الدين والاخلاق جزء عظيما من وعيهم وتفكيرهم وليس ادل من ذلك بالانتشار
الواسع للتدين وسط طلاب وطالبات الجامعات بالذات .
وهذا لا ينفي وجود شواذ عن القاعدة ولكن لا يمكن اعتبارهم الا قلة قليلة
جدا جرفها التأثير الاعلامي والفضائي الواسع .
المعروف ان غالب الانتشار لمرض الايدز في السودان هو في وسط النازحين
الجنوبيين داخل وخارج السودان (بعضهم ينقل المرض من الدول الافريقية)وبسبب الفقر والعادات الاجتماعية وعدم الوعي الصحي .
تبقى ناقل اخر لمرض الايدز وهو القوات الافريقية الموجودة في دارفور الان
حيث غالبها من رواندا وبورندي وهي من الدول الرائدة في تفشي الايدز في افريقيا.
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Re: دراسة تقول ان نسبة ممارسة الجنس في الجامعات 52%، و نواب الوطني يعارضون العازل البلاستيكي!!! (Re: Amjad ibrahim)
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Salam all
I've gone through most of the responses and I can see that some are arguing that the results are misleading and they are denying the possibility that this might be the real situation in our universities and colleges.
I myself won't argue if they were really are but let us bear in mind that even if they were untrue that should not change the situation and we can still apply the distribution of condoms in these institutions where a single case ,if detected, will be very significant and as Dr Amjad said , these are our promising nation and they should have been aware of the ways By which HIV and AIDS can be transmitted from person to person.
It is not how many have been doing it and how many have been affacted with AIDS , the most significant is that if you can not watch them all the time give them the information on how to protect themselves and make things for protection available and this does not only involve the condoms but the MOH can distribute leaflets on how this Health hazard is encountered and how these people can protect themselves.
Alot of effort has been done from the WHO on the matter and we got access to this, then why should we use it?
We all know that the growing generations nowadays are under the influence of the media and we can not deny what this media is spreading in our communities and we can still be Muslims and Christians with our concepts and spirits but we can not isolate our people from these channels. what are we people denying?
Not only this, but let you discuss any matter with a growing teenager, they are not well equiped with the knowledge and culture as we or our parents were and there interests are somewhat what this media is giving them. And still the parent guards are deficient in this stage of their lives not due to neglecance but we all know that Sudanese Universities are , to some people far from their place of origin . Therefore the girl or the boy will find themselves faced by another world where they should look different, think different and act different without going back to their old figures
My point here is that we have the factors that might cause the problem and we have the results that show we are having the problem regardless of the true percentage you are denying, So let us act instead of arguing over something that lead us nowhere
One last thing to those who will point their fingers to the girls and tell that they are the source or whatsoever. Please stop it and be logic. This is a shared evil and each party will have his own responsibility in doing it and will suffer the consequences. This should be clear to girls and boys and let us not be so traditional and think that the boys and men are not affected as well as girls or women. AIDS will not pick a girl and leave a boy
Regards
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Re: دراسة تقول ان نسبة ممارسة الجنس في الجامعات 52%، و نواب الوطني يعارضون العازل البلاستيكي!!! (Re: noha_g)
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اخي الدكتور
الاخوة المتداخلون
حقيقة وجود الايدز بالسودان و التعامل معه مسألة و قضية الفساد الاخلاقي مسألة اخري و الرابط هو ان هناك مرضا قاتلا يهاجم المجتمع السوداني خفية و علينا مواجهته معرفيا و ليس بأدعاء العفاف او غيرها من مقولات التماسك الاجتماعي.
بالامس و بعد مبارة البرازيل و اليابان كان هناك برنامجا مهما علي القناة
M6 عن طبيبة تايلاندية ساهمت بنقل صناعة الدواء المخفف للايدز من المانيا الي التايوان لرخص التكلفة و لمواجهت حقيقة مؤلمة و منها انتقلت الي اروشا في تنزانيا لاقامة معمل يصنع الدواء بدلا من استيرادها من اروبا و امريكا لتكلفتها العالية، و بعدها تراودني حلم لازمني فترة من حياتي وهو اقامة منظمة للتوعية بالايدز يضم المتخصصين في العلوم الاختماعية انثربولوجي و سوسيولوجي و سايكولوجي و العلوم الطبية من طب و صيدلة.
في العام 1996 الي 1998 اشتغلت مع مركز تابع لجامعة الاحفاد يعني بالصحة الانجابية و التي كانت تشمل: مكافحة الايدز،تنظيم الاسرة و مكافحة العادات الضارة، و من خلال تجربتي و عملي في بعض ابحاثها توصلت الي ان اهم عامل لنقل الايدز في السودان هو العامل الثقافي (بالمعني الانثربولوجي) لان المرض ينتقل متخفيا بعاداتنا و تقالدينا و قيمنا التي لم تستطع مواجهت الموقف برحابة، الامراض المنتقلة بواسطة الجنس في السودان تحسب ثقافيا كنوع من العقاب ، و هناك تجربة درسناها عن توزيع الواقي الدكري و التي تقول انها تسهم في زيادة الفساد الاخلاقي و بدلك تهدد الاسرة لأن عدم ممارسة البنات في الغالب للجنس ناتج عن خوفهن من الحمل؟؟؟؟؟؟؟.
تلك كارثة يجب مواجهتا معرفيا و ليس بالتدثر بعباءة القيم السودانية التي لن توقف الفيروس بل تزيده قوة و جسارة.
الايدز في شرق افريقيا خطر حقيقي ، و في تقرير البرنامج انه ان لم يتم صناعة الدواء بتنزانيا مع زيادة برامج الثقافة الصحية الجنسية فان في 2010 سيكون سن الوفاة هو 37سنة.
المرض لا يحتاج لتبرير و انما لمعرفة و مواجهة . و لسوف استمر معكم حتي نجد مخرجا غير المالوف .
انور ادم
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Re: دراسة تقول ان نسبة ممارسة الجنس في الجامعات 52%، و نواب الوطني يعارضون العازل البلاستيكي!!! (Re: أنور أدم)
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تعودنا نحن شعب السودان على دفن رؤسنا فى الرمال عندما يآتى الحديث عن أنتشار مرض خطير فى البلاد بدأ بالمسؤلين ووزارة الصحة والدليل التكتم على إنتشار مرض إنفلونزا الطيور فظهر لنا فى وسائل الأعلام أشعب الأنقاذ/ المتعافى وهو يلتهم الدجاج لتأكيد خلو البلاد من المرض.
كذلك أطلق الأعلام على مرض الكوليرا ( نزلات معوية). والآن إنتشر مرض الأيدز بصورة مخيفة وسط الشباب السودانى وذلك للإنحلال الجنسى والفساد الأخلاقى بين طبقة الطلاب.
لاداعى لطمس الحقيقة الواضحه للعيان فقد أنتشر الزناء بين فئة الطلبة بصورة مخيفة والكل يعلم ذلك .
الغريب فى الأمر أصبح ممارسة الجنس مصدر للتفاخر بين الطالبات والتفاخر بالصديق علنآ دون خجل أو حياء .
وتعتبر ظاهرة البوى فرند من أساسيات الطالبة الجامعية.
اللهم أحفظ شبابنا يارحيم
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Re: دراسة تقول ان نسبة ممارسة الجنس في الجامعات 52%، و نواب الوطني يعارضون العازل البلاستيكي!!! (Re: Amjad ibrahim)
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سلام جميعا
و شكرا كثيرا على الردود العميقة التي تعكس الاهتمام الحقيقي بالمرض الذي ينتشر بصورة مرعبة في السودان
هناك امر اساسي يجب توضيحه أن تناول قضية كهذه يجب ان يتم من الناحية العلمية و الطبية البحتة، فنحن لسنا بصدد اقامة محكمة اخلاقية لهؤلاء الشباب و عندما يقف امامك مريض بالايدز لن تبداء الحديث معه بخطب عصماء عن الاخلاق و الانحلال... الخ
مسألة الانفلات الاخلاقي مسألة تتم معالجتها و مناقشتها في منابر اخرى مختلفة حتى لا ينشب صراع داخل معسكر من يرغبون في تبنى مواقف عملية و فعالة في مقاومة انتشار الايدز
هناك بعض الملاحظات التي وردت و التساؤلات،
- هل يؤدي توزيع و نشر الوعي بالعازل البلاستيكي الى تشجيع نشر الرذيلة، شخصيا لا اعتقد ذلك، لأن الراغب في الممارسة الجنسية قد عبر مرحلة المحاذير الدينية و الاجتماعية، فهو عازم على ممارسته لا محالة لذا يجب توعيته و حمايته شخصيا، كذلك الحال لمن لهم مواقفهم الدينية و الاخلاقية و الاجتماعية من الممارسة الجنسية، فلن تهز قناعاتهم المؤسسة تلك قطعة بلاستيكية، لذا فمن يشكك في أن الحكومة بتبنيها نشر العوازل البلاستيكية تتبنى نشر الرذيلة يكون شخصا ذاهلا عن تعقيدات المسألة الجنسية و دوافعها المعقدة.
- هناك ناحية اخرى وردت عرضا في النقاش اعلاه و هي ليست اقل اهمية من انتقال الايدز عبر الاتصال الجنسي ألا وهي نقل الدم عبر الوسائل المعروفة و اعتقد أن ذلك حقل الغام بذاته، فمريض الايدز يمكنه نشر المرض الى العشرات بل المئات حسب متواليات هندسية اذا تبرع لشخص ما، و قام ذلك الشخص ايضا بالتبرع الى مريض ثالث لاحقا. حسب علمي فإن فحص الدم لا يتم بصورة جيدة في السودان، هذا ناهيك عن عمليات اعادة الحقن بإبر غير معقمة الامر الذي ذكرته احدى الاخوات اعلاه. و ذلك باب يستوجب اهتمام و استثمار بدوره في توفير اجهزة فحص الايدز في مختلف الاقاليم، حسب معلوماتي المتواضعة فإن فحص الدم من الايدز يحدث فقط في الخرطوم، ماذا اذا لزم تبرع احدهم في التبرع لمرضى في مدني أو بورتسودان... ألخ هل يحدث فحص للدم للتأكد من خلوه من الايدز، استبعد هذا بشدة.. و هنا توضح الصورة الفظيعة لمايمكن توقعه من انفجار للمرض قريبا.
- و حتى لا نعلق الامر في رقبة الطلاب فقط فهناك الكثير من المتزوجين ممن لهم علاقات جنسية جانبية و متعددة، و هناك مثل سمعته في زياراتي مؤخرا يعكس هذا المفهوم السائد(في زول ماشي اثيوبيا بسوق معاهو مرتو) بالطبع مع الاعتذار للأخوة الاثيوبيين لما في هذا المثل من تعرض عدم احترام كأن الجنس من دوافع النفس الاثيوبية متناسين كلنا الظروف القاهرة و العوز الفظيع الذي دفع نساء تلك البلاد الى ممارسة الدعارة في السودان لظروف الحرب و النزوح و العوز... فلهن واجب الاعتذار فبدلا من بذل اموال الامم المتحدة لهن ضاعت تلك الاموال في غياهب الفساد و ذلك امر جانبي لا ينبغي الخوض فيه هنا.
- اعتقد ان هناك نفسا من روح الانتقام تجاه مريض الايدز تخرج من افواه الاسلاميين بصورة عامة و كأن الايدز عقاب رباني للفساد الاخلاقي و يجب على هؤلاء تحمل ذلك العقاب، لكن ما يجب توجيه الاهتمام له هنا أن عددا لا يستهان به يصاب بالايدز دون ان يكون منفلتا اخلاقيا من وجهة النظر العقيمة تلك، و اذكر على سبيل المثال الاطفال من امهات حاملات للايدز، و الزوجات و الازواج ممن اصابهم شريك حياتهم بالمرض لانه لم يكن وفيا للعلاقة الزوجية كذلك من تلقى نقل دم مصاب... الخ
نظرة الانتقام تلك تشبه نظرة الكنيسة للمصابين بالسيلان و الزهري في العصور الوسطى، و على كل حال تلك نظرة متخلفة يجب مقاومتها لانها تصبح قاتلة اذا توفرت في عقول صانعي القرار الصحي و السياسي في البلاد.
اتمنى ان نصل الى حد أدنى من الاتفاق حول ضرورة محاربة المرض و نشر الوعي به، و يجب التركيز على عمل الدراسات الاحصائيات الاجتماعية التي توضح تغلغل المرض في المجتمع و كيفية الوصول الى المصابين و اماكن الخطورة و الاشخاص الاكثر فرصة للعدوى
تحياتي
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Re: دراسة تقول ان نسبة ممارسة الجنس في الجامعات 52%، و نواب الوطني يعارضون العازل البلاستيكي!!! (Re: Amjad ibrahim)
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التحية للجميع
الفقر اللعين دخل أغلب البيوت السودانية
الحاجة للتعليم ملحة وضرورية مع ظاهرة إنتشار الجامعات وبعدها وفقرها لأدنى مقومات التحصيل العلمي
النفس أمارة بالسوء لا شك
العولمة ما خلت بعيد مثقف متعلم أو بليد (جوالات ، أطباق هوائية، انترنت وووو)
أعني أن بيئة ممارسة وتجارة الرذيلة متوفرة - لكن التفاوت والتمييز يأتي بمقدار قد يختلف من واحد لآخر - يعني شغلانة أسر وبيوت وتربية
المطلوب مراجعة سياسات حكومية كثيرة من علاج وتعليم ووو لتوفير بيئة صالحة
ونساءل الله أن يعيد ويحفظ كل طالبة علم بعيدة من اسرتها
وللجميع نساءل الله الصحة والعافية
مودتي
الشفيع مصطفى
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Re: دراسة تقول ان نسبة ممارسة الجنس في الجامعات 52%، و نواب الوطني يعارضون العازل البلاستيكي!!! (Re: Alshafea Ibrahim)
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الاخوة المتداخلون
برغم لست متخصصا في العلوم الطبية الا انني اري انم اخطر وسيلة لنقل الايدز تظل عن طريق الجنس، عليه و لان هده الوسيلة تعاني من مواجهة معرفية و ثقافية فأنه سيكون الموت القادم لانسان السودان.
عمليات نقل الدم هده مرتهنة بنظم طبية يسهل ضبطها، ولكن عمليات الجنس في مجتمع يعاني ازمة اقتصادية و يمر بحالة انفاح في وسائط الاتصال و به نسبة عالية من العوانس و عزوف شبه تام عن الزواج ،المجتمع السوداني مهدد بموت تراجيبدي، فقط القوا نظرة لعدد افراد القوات المسلحة الدين عملوا بجنوب السودان و اسائلوهم عن عما ادا ما كانوا مارسوا عمليات جنسية محمية ام لا ، علما بان جنوب السودان داخل المنطقة (أ) في شرق افريقيا ، و للموجدين بالسودان أسائلوا من تعرفونه في السلاح الطبي ليحدثكم عن الايدز وسط افراد القوات المسلحة السودانية
ولي عودة
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