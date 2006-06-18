18-06-2006, 08:14 AM

Amjad ibrahim

Amjad ibrahim

تاريخ التسجيل: 24-12-2002

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مكتبة الفساد من اقوالهم

(مكتبة مفتوحة للتحديث)

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Google Plus (مكتبة مفتوحة للتحديث) العازل الذكرى . . المفترى عليه ! د. عزان سعيد

تسبب بمشادة بين وزيرة الصحة ونائب برلمانى:





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حادثتان منفصلتان شجعتانى على كتابة هذا المقال بعد تردد دام ردحا من الزمن . أولاهما ما أوردته صحف الخرطوم عن مشادة كلامية نشبت بين وزيرة الصحة الإتحادية ونائب من المؤتمر الوطنى تحت قبة البرلمان على خلفية حديث الوزيرة عن سياسة الوزارة فى مكافحة الإيدز والتى تتضمن توزيع العازل الذكرى ، حيث طالبها النائب بسحب كلامها بدعوى أنه مناقض لإسلامية الدولة والمجتمع! أما الحادثة الثانية ، فهى تصريح السيد وزير الصحة بولاية الخرطوم فى لقاء مع مجلة الخرطوم الجديدة والذى أكد فيه أنه لا توجد دولة فى العالم توزع العازل الذكرى مجانا ، وبالتالى فإن ذلك ليس من سياسات وزارته ، لأنها لو قامت بذلك فكأنها تشجع على الرذيلة ! الشئ الذى يناقض حديث الوزيرة الإتحادية أمام نواب البرلمان !



وقد جاء ترددى عن الخوض فى هذا الموضوع ، لأنه إذا كان الحديث عن الإيدز قد ظل محرما على وسائل الإعلام زمنا طويلا ، فإن الحديث عن العازل الذكرى لا زال شائكا ، إذ أنه لا يوجد فى العالم شئ قد أثار لغطا وشدا وجذبا مثل هذه القطعة البلاستيكية المسماة العازل الذكرى والتى تستخدم كوسيلة للوقاية من الأمراض الجنسية بما فيها المرض الأكثر فتكا : الإيدز!



والإدعاء بأن العازل الذكرى يشجع على نشر الرذيلة ينبنى أساسا على فرضية طهرية هذا المجتمع المطلقة التى يهدد هذا العازل الذكرى تماسكها، أو طهريته النسبية التى سيحولها العازل إلى فساد مطلق !



إن دعاوى طهرية المجتمع تتقازم أمام الإحصاءات والأرقام المستقاة من دراسات مثبتة . إن عددا لا يستهان به من شبابنا يمارس الجنس ، هذه حقيقة لن تكذبها الهتافات المنبرية ولن يخفيها دفن الرؤوس فى الرمال ، كما إن عددا كبيرا منهم أيضا يصاب بالإيدز لعدم إستعمالهم للعازل الذى يحارب بدعوى تشجيعه على الرذيلة !



لقد أوضح المسح البيولوجى الذى أجراه البرنامج القومى لمكافحة الإيدز عام 2002 أن نسبة الإصابة بالفيروس بالبلاد تقدر بحوالى 1,6% ، وقد ارتفعت هذه النسبة الآن ، حسب تقديرات الوزيرة أمام البرلمان إلى 2% ، وما زالت فى تزايد مستمر نظرا لقلة وعى المواطنين بوسائل الإنتقال ووسائل الحماية التى يمثل العازل الذكرى أهم عناصرها.



لقد أثبت المسح المشار إليه إن طلاب الجامعات من أكثر المجموعات عرضة للإصابة بالإيدز ، حيث بلغت نسبة الإصابة بينهم 1,1% مما يعد مؤشرا مقلقا ، باعتبار أن هذه الشريحة هى الأكثر وعيا والأوسع تاثيرا فى حاضر ومستقبل البلاد.



أما المسح السلوكى بين طلاب الجامعات بولاية الخرطوم والذى قام به أحد الباحثين عام 2005 فقد أقر فيه عدد كبير من طلاب العينة البالغ عددهم 783 طالبا وطالبة بممارستهم الجنس خارج الإطار الشرعى بنسبة تبلغ 52 % تقريبا ، أى أكثر من النصف ، أقر حوالى 78% منهم بقيامهم بذلك أكثر من مرة ، مارس 50% منهم الجنس مع شريك من داخل الجامعة ، كما إن نسبة الذين قاموا بذلك مع شركاء متعددين بلغت 77%.



والكارثة أن 41% فقط من هؤلاء الشباب أقر باستخدامه للعازل الذكرى أثناء هذه الممارسات ، رغم أن هذه الشريحة كما ذكرنا هى الأكثر وعيا فى المجتمع والأجدر بأن يعلم أفرادها الكثير عن الإيدز وسبل الوقاية منه . وقد تنوعت أسباب عدم إستعمال هؤلاء الشباب للعازل الذكرى أثناء ممارساتهم الخطيرة ، حيث أقر 20% منهم بعدم معرفتهم له ، بينما قال 16% منهم أنهم يحجمون عن شراء العازل خجلا من البائع فى الصيدلية ، و11% لعدم إستطاعتهم المادية ، وكلها بطبيعة الحال أسباب تتعلق بعدم قدرة العاملين فى مجال الإيدز بالحديث عن العازل الذكرى ودوره فى الحماية من الإيدز بحرية ، ناهيك عن توفيره وتوزيعه مجانا للمستهدفين ، نظرا للمحاذير التى ذكرنا فى بداية المقال.



إن فرية أن العازل الذكرى يشجع على الرذيلة والتى عشعشت فى أذهان الكثيرين شد ما تذكرنى بفرية أن الأعضاء التناسلية الخارجية للمرأة تزيد من إحتمالية إنزلاقها للخطأ التى راجت قديما وتسببت فى أكبر مجزرة فى تاريخ السودان أو ما يسمى بالخفاض الفرعونى والذى تعرضت بسببه ملايين السودانيات لإنتهاكات جسدية مؤلمة ما زلن يعانين من آثارها الممتدة مدى الحياة , ووضعت بلادنا فى مقدمة الدول من حيث وفيات الأمهات أثناء الولادة.



إن العملية الجنسية لكى تحدث لا بد من توافر أربعة عناصر مهمة : شريكين وممر ومقر ، وفوق ذلك كله رغبة مشتركة فى القيام بهذا العمل . إن توفر أى من هذه العناصر الأربعة من غير رغبة لايعنى شيئا، وإذا توفرت الرغبة فإن وجود العازل الذكرى من عدمه أيضا لا يعنى شيئا.



فإذا قمت بتقديم العازل الذكرى لشخص لا يملك أصلا الفكرة والإستعداد النفسى والإخلاقى لممارسة الجنس فلن يساوى له أكثر من قطعة بلاستيكية ,والعكس للأسف صحيح : فإن عدم وجود العازل الذكرى مع توفر الرغبة والإستعداد سوف لن يردع أحدا من ممارسة الجنس وهو ما وضح جليا فى البحث الذى أشرنا إليه .



إن سياسة الإنكار والتستر وراء شعارات طهرية المجتمع بدلا عن الإعتراف بالمشكلة ومواجتها سيورد هذه البلاد موارد الردى . لقد إستطاعت الدول الأفريقية المحيطة بنا السيطرة على وباء الإيدز رغم معدلات الإصابة العالية فقط لأنها إعترفت بالمشكلة وقررت مجابهتها بكل قوة. لقد حاولت دولة أفريقية مجاورة إخفاء الحقائق لكى لا تتضرر السياحة فصحت ذات يوم لتجد أن معدل الإصابة بالإيدز قد بلغ 40% وأن شعبها معرض للإنقراض ، ولم يتحرج رئيس هذه الدولة من أن يظهر بنفسه فى التلفاز حاملا العازل الذكرى ومروجا له. إن جميع الدول الأفريقية قد تبنت ثقافة الترويج للعازل الذكرى ورصد مبالغ مالية مهولة لتوزيعه مجانا للمواطنين فى كل مكان للوقاية من خطر الإيدز الذى يهدد المجتمع والإقتصاد وحتى كينونة الأمم ، لدرجة أن المواطن الأمى الجاهل والبسيط هناك يعلم عن العازل الذكرى ودوره فى الوقاية من الإيدز أكثر مما يعلمه الكثير من طلاب جامعاتنا كما أشار البحث المذكور آنفا.وكما ذكرنا، فقد إستطاعت هذه الدول بالفعل من السيطرة على معدلات الإيدز بل وخفضها أيضا ، بينما لا نزال الدولة الأفريقية الوحيدة التى تأخذ معدلات الإصابة بالإيدز منحنى صاعدا ، بينما نغرق فى الجدال حول مشروعية توزيع العازل الذكرى.



إن سياسة مكافحة الإيدز التى أقرتها وزارة الصحة تقوم على ثلاثة عناصر أساسية : الإمتناع عن ممارسة الجنس خارج إطار الزواج ، والإخلاص للشريك ، وإستخدام العازل الذكرى . لذا نجد أن الترويج للعازل الذكرى وتوزيعه مجانا لغير الملتزمين بالعنصر الأول والثانى وهم كثر، من أهم إستراتيجيات البرنامج القومى لمكافحة الإيدز رغم ما يجابهها من هجوم من فئات كثيرة ، مع إن إستعمال العازل الذكرى عند ممارسة الجنس يعد أخف الضررين مقارنة بالإصابة بالإيدز وما يترتب عليها من ضرر بالغ يتعدى الفرد للأسرة والمجتمع والأمة.



وقد أعجبتنى قصة أوردها الشيخ محمد هاشم الحكيم فى الدلالة على هذا الأمر ، فقد قال إنه جاء رجل للإمام الجوزى فقال : لقد زنيت بامرأة وحبلت منى فماذا أفعل ؟ فقال له الإمام : ياهذا إذا كنت لابد فاعلا فهلا عزلت لكى لا تجعل الإثم إثمين إثم الزنا وإثم الولد؟. ونستطيع أن نقول إن العازل الذكرى هو الوسيلة العصرية للعزل.



إن العازل الذكرى هو خيارنا الوحيد إذا لم يلتزم بعض شبابنا بالعفة والطريق القويم ، وإذا كانوا (لابد فاعلين ).



إن الوقوف ضد الترويج للعازل الذكرى وتوزيعه للفئات ذات الممارسات الخطرة جريمة لن يعلم مرتكبوها ما جنت أيديهم إلا بعد فوات الأوان.إن الإيدز لم يعد عفريتا مخيفا من عفاريت الأساطير ، لقد غدا بيننا فى كل مكان، ينتقى ضحاياه من خيرة شبابنا ويهدد حاضر الأمة ومستقبلها.



فلنوصى شبابنا بالعفة ،أو فليعزلوا إذا كانوا لابد فاعلين ، وليحفظ الله هذه البلاد. (عدل بواسطة بكرى ابوبكر on 12-07-2018, 05:43 AM) |Articles |News |مقالات |بيانات