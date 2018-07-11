

10:01 PM July, 11 2018 سودانيز اون لاين

محمد علي ـ لندن-لندن-UK

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محمد علي ـ لندن



في يوم الثلاثاء الموافق العاشر من شهر يوليو الجاري 2018م، تم افتتاح أول مركز تربوي بإدارة سودانية بلندن في شارع جرانفيل رود في كيف سنتر. وقد شهد الافتتاح عدد من المهتمين بالتربية والتعليم من الجنسين كما حضر الافتتاح عمدة المنطقة الذي أشاد بهذا العمل التربوي.

ومركز لندن التربوي جهة تعنى بتعليم اللغة العربية والتربية الإسلامية ببرامج تم إعدادها لتلبية حاجة المبتدئين والمتقدمين بعناية نابعة من عقول تربويين مهنيين مع تقديم منهاجين للغة العربية والدراسات الإسلامية بمستوى شهادة لندن GCSE وA/ Level .

يقع المركز تحت مظلة "كهف ذي الرومي" لتغذية القلوب والعقول .

القيادة والإشراف العام موكولة للشيخ أحمد بابكر يساعده الشيخ عبد المحمود السماني.

ويضطلع بالجانب التربوي الأستاذ الدكتور الطيب علي أبوسن الأستاذ الجامعي والأكاديمي المعروف. وتجري الجهود الآن لبناء موقع الكهف الإلكتروني وسيظهر قريباً حاملاً كل تفاصيل الرسالة .

يقدم الكهف ألوان طيف من الخدمات تتعدد مشاربها وتستند إلى مقابلة حاجة المجتمع بشتى ضروبها. ونحن من جانبنا نتمنى لهذا العمل التربوي والتعليمي السوداني المرموق كل تقدم ليكون خير ممثل لنا في بريطانيا والغرب عموماً.

