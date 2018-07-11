الاتحاد اتهم الولاية بمخالفة الدستور ازمة بين حكومة شمال كردفان واتحاد النقل



07:58 PM July, 11 2018 سودانيز اون لاين

أخبار الحركة الجماهيرية السودانية-نشرة يومية تصدر عن مكتب الاعلام المركزي للحزب الشيوعي السوداني

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كشف الأمين العام لإتحاد غرف النقل الصادق سوار الدهب عن ازمة مكتومة بين الاتحاد وولاية شمال كردفان تتعلق بفرض الولاية رسوما على المركبات العابرة للولاية في وقت الغت وزارة الحكم الإتحادي مرسوما صادر عن حكومة ولاية شمال كردفان يقضي بفرض رسوم على العربات العابرة للولاية، لمخالفته الدستور وقرار مجلس الوزراء القاضي بعدم تحصيل أى رسوم في الطرق القومية إلا رسوم العبور التابعة للطرق والجسور.

وابلغ سوار الدهب ان اتحاده يتابع شكوى ضد حكومة شمال كردفان مع الجهات المختصة وهدد حال تمسك الولاية بالقرار الملغي فإن الاتحاد سيمنع وسائل النقل من الدخول إلى شمال كردفان .

