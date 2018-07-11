ازمة مواصلات حادة بالخرطوم وقطوعات للكهرباء في عدد من الولايات وزيادة اسعار الادوية 200%



06:47 PM July, 11 2018 سودانيز اون لاين

أخبار الحركة الجماهيرية السودانية-نشرة يومية تصدر عن مكتب الاعلام المركزي للحزب الشيوعي السوداني

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اشتكى مواطنو ولاية الخرطوم، من تفاقم أزمة المواصلات ، واكدوا وقوفهم لساعات لانتظار المركبات في وقت جدد أصحاب المركبات شكواهم من ازمة الوقود خاصة الجازولين .

وفي سياق متصل شهدت ولايات مختلفة قطوعات فى الكهرباء نتيجة توقف الوحدات الحرارية ، فيما كشفت مصادر طبية عن زيادات جديدة على الادوية بما يعادل (200%) بالصيدليات . واشتكى العديد من المرضى من الزيادات الجديدة في أسعار بعض أدوية الصندوق القومي للإمدادات الطبية. ووصفوا الزيادات بنسبة (200%)،حيث ارتفع بخاخ (سيمبيكورت) لعلاج الربو الأزمة من( 120 ـ 254.5 )جنيها و عقار (الأنسولين غلارجين) (250) جنيهاً بدلاً عن (220) جنيهاً للبوتيل الواحد.