ازمة مواصلات حادة بالخرطوم وقطوعات للكهرباء في عدد من الولايات وزيادة اسعار الادوية 200%

اشتكى مواطنو ولاية الخرطوم، من تفاقم أزمة المواصلات ، واكدوا وقوفهم لساعات لانتظار المركبات في وقت جدد أصحاب المركبات شكواهم من ازمة الوقود خاصة الجازولين . وفي سياق متصل شهدت ولايات مختلفة قطوعات فى الكهرباء نتيجة توقف الوحدات الحرارية ، فيما كشفت مصادر طبية عن زيادات جديدة على الادوية بما يعادل (200%) بالصيدليات . واشتكى العديد من المرضى من الزيادات الجديدة في أسعار بعض أدوية الصندوق القومي للإمدادات الطبية. ووصفوا الزيادات بنسبة (200%)،حيث ارتفع بخاخ (سيمبيكورت) لعلاج الربو الأزمة من( 120 ـ 254.5 )جنيها و عقار (الأنسولين غلارجين) (250) جنيهاً بدلاً عن (220) جنيهاً للبوتيل الواحد.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة