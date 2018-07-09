استمرارا لسياسات تركيع وافقار الصحف: الامن يصادر جريدتي آخر لحظة والجريدة



11:40 PM July, 09 2018 سودانيز اون لاين

أخبار الحركة الجماهيرية السودانية-نشرة يومية تصدر عن مكتب الاعلام المركزي للحزب الشيوعي السوداني

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صادر جهاز الأمن جريدتي الجريدة وآخر لحظة بدون إبداء اية اسباب. وقالت صحيفة الجريدة ان جهاز الامن منع توزيع الصحيفة قبل الساعة السابعة والنصف من صباح امس الاحد، وقالت ان ذلك يعتبر مصادرة للعدد بعد الطبع لاستحالة التوزيع بعد مغادرة عربات الأقاليم في الخامسة صباحا والعاصمة في السادسة كحد أقصى. وبحسب صحفيون بجريدة اخر لحظة فقد تمت مصادرة جميع نسخ الصحيفة من المطبعة ايضا قبل التوزيع.