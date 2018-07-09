استمرارا لسياسات تركيع وافقار الصحف: الامن يصادر جريدتي آخر لحظة والجريدة

صادر جهاز الأمن جريدتي الجريدة وآخر لحظة بدون إبداء اية اسباب. وقالت صحيفة الجريدة ان جهاز الامن منع توزيع الصحيفة قبل الساعة السابعة والنصف من صباح امس الاحد، وقالت ان ذلك يعتبر مصادرة للعدد بعد الطبع لاستحالة التوزيع بعد مغادرة عربات الأقاليم في الخامسة صباحا والعاصمة في السادسة كحد أقصى. وبحسب صحفيون بجريدة اخر لحظة فقد تمت مصادرة جميع نسخ الصحيفة من المطبعة ايضا قبل التوزيع.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة