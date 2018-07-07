وصول (450) اسرة فارة من معارك جبل مرة الى مرشنق بجنوب دارفور



09:10 PM July, 07 2018 سودانيز اون لاين

أخبار الحركة الجماهيرية السودانية-نشرة يومية تصدر عن مكتب الاعلام المركزي للحزب الشيوعي السوداني

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بلغ عدد الاسر الفاره من المعارك بين القوات الحكومية والحركات المسلحة بجبل مرة (450) اسرة تم تسجيل( 400) اسرة .وذكر احد مشائخ المعسكر ان عدد الاسر التى وصلت المعسكر منذ شهر رمضان مايو الماضى بلغت 450اسرة . ونوه الى ان الاسر فرت من مناطق ربكونا ، سوانى ، قينا ، ليبيه. وكشف عن عدم تقديم اية جهة مساعدات لتلك الاسر .

ومن جهة اعلنت الأمم المتحدة عودة( 350 )لاجئا سودانيا في تشاد الى دارفور منذ أبريل الماضي. وأوضحت أن العائدين بعد وصولهم إلى مركز الاستقبال في الطينة انتقلوا إلى قراهم في محليات الطينة ،كورنوي ،كبكابية ،كتم ، الفاشر وسرف عمرة بشمال دارفور. كما ذكرت عودة مجموعة صغيرة مكونة من 33 لاجئا إلى جبل مون بولاية غرب دارفور