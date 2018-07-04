وقائع جلسة محاكمة طلاب دارفور بجامعة بخت الرضا والمنعقدة بتاريخ 2/7/2018

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هيئة دفاع طلاب دارفور بجامعة بخت الرضا

متابعات البلاغ بالرقم /730/2017

محاكمة طلاب دارفور بجامعة بخت الرضا بمحكمة جنايات كوستي

تحت المواد 130/21/69/77 ق ج 1991

وقائع جلسة يوم 2/7/2018

• في الجلسة المنعقدة بتاريخ يوم الأثنين الموافق 2/7/2018 بمحكمة جنايات كوستي والمحددة لسماع بقية شهود الإتهام لم يحضر من شهود الإتهام سوي الشاهد الشرطي/ مزمل يوسف آدم من ضمن القوي التي دخلت الداخلية وكان ذات هذا الشاهد قد حضر لوحده في الجلسة الفائتة والتي كانت بتاريخ 28/6/2018 وأرجات المحكمة سماع شهادته ليسمع مع بقية شهود الإتهام في هذه الجلسة أوالجلسة الأخري المحددة بتاريخ 15/7/2018 كفرصة أخيرة.

• الشاهد المذكور الشرطي /مزمل يوسف آدم في شهادته قال أنه لم ير أصطدام بين الطلاب والشرطة وأنه أصيب بحجر لكن الشخص الذي أصابه لا يوجد ضمن المتهمين ولأن شهادته كانت وأضحة ومبرئة لذمته وكاشفة للحقيقة أكتفي الدفاع بشهادته ولم يوجه اليه أي سؤال.

• تم التأكيد علي ان الجلسة المحددة سلفا بتاريخ 15/7/2018 هي الفرصة الاخيرة لسماع جميع بقية شهود الإتهام وتنتهز هيئة الدفاع هذه السانحة لتزجي الشكر لكل شركائها خاصة التحالف الديمقراطي للمحامين بكوستي .

هيئة دفاع طلاب دارفور بجامعة بخت الرضا

4/7/2018

