احتفال رابطة أبناء جبال النوبة بمدينة كارديف مقاطعة ويلز

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03-07-2018, 11:52 PM

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احتفال رابطة أبناء جبال النوبة بمدينة كارديف مقاطعة ويلز

    11:52 PM July, 03 2018

    سودانيز اون لاين
    اخبار سودانيزاونلاين-فنكس-اريزونا-الولايات المتحدة
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    أقامت رابطة أبناء جبال النوبة بمقاطعة ويلز بالمملكة المتحدة يوم الأحد الموافق 01/07/2018 يومأ جميلا وفريدا من نوعه وذلك بمشاركة مختلف مكونات النسيج الاجتماعى وبمختلف قبائل جبال النوبة وبكل الوان الطيف المختلفة من جميع مدن مقاطعة ويلز المتعددة وهي بونتيبول سوانزي ونيوبوت وكارديف.
    وقد كان السبب الرئيسي لهذا الاجتماع هو الترحيب بالاسر الجديدة التي حضرت من مصر والتي تعتبر إضافة نوعية للرابطة.
    وفي نهاية الاجتماع تم التعارف بين الأفراد فقد عرف كل شخص نفسه وقدم المتزوجون أفراد أسرهم مما ساهم في خلق جو أسري وشعور الفرد بوجود اخوان واخوات داعمون له في الغربة.
    وقد استمتع الكل بالمشويات الشهية التي ذكرتنا بشية جمر وطننا السودان. وايضا استمتع الأطفال كثيرا باللعب مع بعضهم والركض في الفضاء الوسيع بحديقة صوفيا تحت الغمام الظليل.
    ولن يكون هذا الجمع الأول والأخير من نوعه بل ستكون هنالك الكثير من الاجتماعات لتقوية الروابط بين أفراد رابطة أبناء جبال النوبة.
    وفي الختام يشكر المكتب التنفيذي للرابطة كل الحضور فردا فردا كبيرا وصغيرا بالأخص الأسر الجديدة التي تعتبر اضافة نوعية لاسرة رابطة أبناء جبال النوبة بويلز ويشكر المكتب أعضاءه وكل من ساهم في إنجاح هذا اليوم ويتمنى لهم مزيدأ من التقدم.

    المكتب التنفيذى لرابطة أبناء جبال النوبة بمدينة كارديف مقاطعة ويلز
    03/7/2018

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