خطاب الرفيق رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان / شمال في اجتماع مجلس التحرير القومي الاول صباح اليو

11:44 PM July, 02 2018 سودانيز اون لاين

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بإســــــــــــم الحركــــــــــة الشعبية والجـيش الشعــبي (ش)

الرفيقات والرفاق أعضاء مجلس التحرير القومي للحركة الشعبية للتحرير السودان (ش) أحييكم تحــية النضــــال والــــثورة،

فيالبدايةأتقدملكمجمعيًابالتهنئةالحارةعلىالثقةالغاليةالتىمنحتكماياهاجماهيرالحركةالشعبيةلتحرير السودان (ش)، نرجو لكم التوفيق في تحمل اعباء مهمتكم الكبيرة ومسؤليتكم الجسيمة وفي هذا التوقيت بالذات من تاريخ حركتنا الشعبية العظيمة .

وهنا أطلب منكم وأدعوكم، بإن نقف سوي ًا دقيقة تحية لارواح شهداء الحركة الشعبية الذين دفعوا حياتهم ثمن ًا لان نصل لهذه اللحظة التاريخية ونجتمع في هذه القاعة الان.

إن جلسوكم على هذه المقاعد الآن قد جاء انعكاس ًا لارادة جماهير الحركة الشعبية التى عبر عنها ممثلوها في مجلس تحرير اقليمي جبال النوبة / ج ك والنيل الازرق من خلال المواقف القوية التى استعادت الحركةمن براثن من أرادو اختطافها لحساب اهدافهم الخاصة ومصالحهم الضيقة، إضافة الى الممارسة الديمقراطية السلمية التى

تسلسلت من المستويات القاعدية حتى توجت بالمؤتمر القومي الاستثنائي مما أدي لانتخابكم بطريقة شفافة .

الرفيقات والرفاق:

انني أقف أمامكم اليوم لاعلن انتقال السلطة التشريعية الى المجلس المنتخب بإرادة حرة، بعد ان أحتفظ بها رئيس الحركة الشعبية كإجراء إستثنائي فرضته علينا ظروف الانتقال،فوق ذلك فإنني أكلفكم للقيام بدور البرلمان في التشريع والرقابة على أداء السلطة المدنية للسودان الجديد . مع تمنياتي لكم بالنجاح في عمل كل ما فيه مصلحة

شعوب السودان الجديد المناضلة والتى تعلق عليكم آما ًلا كبيرة .

وبهذه الخطوة نكون قد أكملنا عملية الاصلاح الدستوري والبناء المؤسس ي ووضعنا حركتنا على المسار الصحيح للانطلاق نحو تحقيق أهدافها المتمثلة في بناء سودان جديد خالي من أمراض العبودية ، الإستعمار الداخلي ،الآحادية الثقافية، العنصرية، التطهير العرقي واالابادة .

الرفيقات والرفاق:

لقد اثبت شعبي المنطقتين وجماهير الحركة الشعبية لتحرير السودان قاطبة وجيشها الشعبي صلابتهم وتفردهم في مواجهة المخاطر التي تهدد وتحيق بحركتهم سواء ًا كان داخلي ًا أو خارجي ًا وإن إنعقاد المؤتمر الاستثنائي في أكتوبر 2017 واجتماعكم هذا يعد أثبات ًا لمقدرة الحركة على تجاوز التحديات مهما كبرت مع الإصرار علي المض ي قدم ًا في

مشروع التحرر وتحقيق السودان الجديد ،سودان الحرية والعدالة والمساواة .

الرفيقات والرفاق:

إن الأوضاع الأمنية والسياسية والإقتصادية والإجتماعية التى تواجه جماهير الحركة الشعبية في المناطق المحررة الآن تفرض على الجميع مسئولية تاريخية وأداء ًا إستثنائي ًا تتضافر فيه الجهود وتتكامل فيه السلطات لكي تستمر شعلة الثورة متقدة وتبقى الحركة فاعلة ومتقدمة ومتطورة .

ًًًً

إن مهام المجلس تحتم عليه أن يكون مجلساحرا وممثلا حقيقيا لرغبات الشعوب المهمشة ،في إطار الممارسة

الديمقراطية السليمة .

الرفيقات والرفاق:

اليوم ونحن نواجه عدوان المركز الذي يتم بواسطة الإسلام السياس ي الذي يستهدف حركتنا ووجودنا كشعوب مهمشة نشاهد إعتماد جماهيرنا لشتي وسائل وأدوات النضال ضد المؤسسة الحاكمة فإننا نجد جيشنا الشعبي في صدارة المواجهة يقدمون ارواحهم من أجل الحفاظ على مكتسبات الثورة وعلى طريق بناء السودان الجديد ..

الرفيقات والرفاق:

فإنه من أجل المحافظة على قوة الدفع وتمكين جماهيرنا من مواصلة النضال علينا الالتزام بالاتي :-

1. إعادةبناءالسلطةالمدنيةللسودانالجديدوتبنيمبدأالإعتمادعلىالذاتلتعبئةالمواردالداخليةوخاصة بزيادة الإنتاج الزراعي من أجل تحقيق الإكتفاء الذاتي .

2. لكيتواجهشعوبناالوضعالإنسانيالمترديبدءًابالتنزيحالقسريوالتطهيرالعرقيوالابادةالجماعيةفي النيل الأزرق وجبال النوبة ودارفور يحتاج ذلك لسن قوانين تسهل عمل المنظمات الانسانية العالمية

والمحلية للتخفيف من وطأة المعاناة وتشجيع النازحين واللاجئين للعودةالى مناطقهم متى كان ذلك ممكنا ً.

3. الوحــــــــــــــدة:اذاأردناكمهمشينأننتمكنمنهزيمةالمركزيةالاسلاموعروبيةفلابدمنالعملعلىتوحيد المهمشين عبر الالتفاف حول رؤية السودان الجديد والبحث عن طرق ووسائل لتحقيق الوحدة المبدئية ‏|

. التحــــــــــــــــــــالفات:ضرورةعقدتحالفاتقائمةعلياساسالحدالأدنىمعالقوىالسياسيةالمعارضةللنظام. 5. المجتـــمعالمـــــــــدني:تنظيمالمجتمعالمدني(المزراعين،الرعاة،المرأة،الشباب،الطلاب،الخ..)منالمستويات

القاعدية حتى المستوى القومي وتعبئة جهودهم لمصلحة إستمرار النضال والمقاومة . 6. فروع الحركة بالخارج : مواصلة تنظيم عضوية الحركة الشعبية بدول المهجر في فروع الحركة حتى يتمكنوا

من المساهمة سياسي ًا ومادي ًا في النضال . 7. .وفينفسالوقتتشجيعجماهيرنافيمناطقسيطرةالمؤتمرالوطنيعلىتنظيمانفسهمفياشكالسرية

للمساهمة في اسقاط النظام . 8. الدين والدولة : رغم وجود فصل دستوري أو رسمي بين الحركة الشعبية والجيش الشعبي من جهة

والكنيسة والجامع من جهة اخرى الإ إننا نناشد رجال الدين ليكونوا جزء ًا لا يتجزأ من نضال شعوبنا عبر توفير الدعم المعنوي والمادي متى كان ذلك ممكنا .

9. المـــــــــــــــــــرأة:الأهتمامبتوفيرالمزيدمنفرصالتعليمللمرأةرغمالتحدياتالتىتواجهذلكوضمانإشراكهافي مواقع إتخاذ القرار لتمكين المجتمع من الوقوف على رجلين بد ًلا عن الرجل الواحده التى لاتاخذه بعيد ًا .

10. حالة اللاحرب واللا سلم : رغم إستمرار هذ الوضع زهاء عامين عن طريق التمديد المتواصل لوقف العدائيات من الجانبًين فإن ذلك لا يعدو كونه خدعه من العدو لشراء الوقت من أجل القضاء على المقاومة في دارفور أولا ومن ثم الإلتفات بعدها لمواصلة مسلسل الحرب علي شعبي جبال النوبة والنيل

الازرق . عليه نري ضرورة مواصلة التجهيزات والإستعداد الدائم لصد العدو المنطلق من المركز في اي لحظة

ً وأخيرا أؤكد لكم إن قواتنا في كل الجبهات متمسكة بمواقعها وان الاوضاع في النيل الازرق مستقرة .. إنه لا توجد

قوة في السودان القديم يمكنها ان تهزمنا لان المبادئ الموجهة لنا صحيحة وقضيتنا عادلة .. وان نظام الجبهة الاسلامية واذياله الى زوال .

عاشت الحركة الشعبية لتحريرالسودان (ش) عـــــــــــاش الجـــيش الشعبي لتحريرالســـــــــودان (ش) عاش السودان الجديد والنصرأكيد

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