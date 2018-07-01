مظاهرة بلندن تندد بعجز النظام عن حكم البلاد وتطالب باسقاطه



00:48 AM June, 30 2018 سودانيز اون لاين

محمد علي ـ لندن-لندن-UK

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محمد علي ـ لندن

نظم تحالف القوى السياسية ببريطانيا وايرلندا، أمام سفارة النظام ورئاسة مجلس الوزراء البريطاني، مظاهرة حاشده بعنوان (السودان وعجز الحكم) يوم السبت الموفق 30 يونيو 2018م، وذلك تضامناً وتكاتفاً مع الحملة القومية ضد سوء وعجز الحكم في السودان. ودعا المتظاهرون الحكومة البريطانية والمجتمع الدولي إلى الإعتراف بعجز الحكم الحالي في السودان ووجوب اسقاطه. وشارك في المظاهرة عدد هائل من السودانيات والسودانيين من لندن وخارجها كما شاركت فيها كل الأحزاب السياسية والحركات ومنظمات المجتمع المدني السودانية اضافة إلى منظمات المجتمع المدني البريطانية مثل منظمة ويجن بيس ومنظمة هارت ومنظمة ستاند بوكي.





