كاركاتير اليوم الموافق 26 يونيو 2018 للفنان عمر دفع الله



انا واحد من متابعي المنبر تقريبا بصفة يومية بس م معقول واحد ينزل بوست يتكلم عن موضوع محدد يجوا اتنين ولا تلاته يشوتوا عكس ويفرغوا البوست من محتواه

وبعدين همز ولمز ومطاعنة من ناس مفترض يكونوا واعين علما انو المنبر متابع علي مستوى واسع ، المفروض تصفية الحسابات والعبث الطفولي ده م يظهر للعامة

واي موضوع يطرح اذا كانت المشاركة برة الموضوع تحذف علي طول والمهاترات والمكاجرة كان باقين عليهن شديد صاحب المنبر حقو يعمل نافذه خاصة للاعضاء

زي قروبات الواتساب كدا واخدوا راحتكم . في مواضيع شيقة وجميلة وافكار غاية في الروعة قعد تطرح وللأسف بتعدم بالهتر والمواضيع الجانبية .



