كاركاتير اليوم الموافق 26 يونيو 2018 للفنان عمر دفع الله

اتحاد الصحافيين يستضيف بدر الدين السيمت في ندوة عن الأزمة السودانية
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27-06-2018, 02:39 AM

كاريكتيرات سودانيز اون لاين
<aكاريكتيرات سودانيز اون لاين
تاريخ التسجيل: 13-03-2015
مجموع المشاركات: 271

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كاركاتير اليوم الموافق 26 يونيو 2018 للفنان عمر دفع الله
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27-06-2018, 03:33 AM

هههههه


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Re: كاركاتير اليوم الموافق 26 يونيو 2018 للفنان � (Re: كاريكتيرات سودانيز اون لاين)

    حاتم يا كايدهم
    جلالدونا ود المدير ابو حسين معقول كبار في السن فوق الستين وشغالين فتوات وبلطجية منابر عيب اختشوا شوية
    كبر عليه زيارة مستشفى الامراض العصبية والعقلية فهو بحوجة ماسة لذلك مع عثمان داك
    شكرا حاتم
    شكرا عمر دفع الله
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27-06-2018, 10:47 AM

لحظة من وَسِنَ


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Re: كاركاتير اليوم الموافق 26 يونيو 2018 للفنان � (Re: هههههه)

    انا واحد من متابعي المنبر تقريبا بصفة يومية بس م معقول واحد ينزل بوست يتكلم عن موضوع محدد يجوا اتنين ولا تلاته يشوتوا عكس ويفرغوا البوست من محتواه
    وبعدين همز ولمز ومطاعنة من ناس مفترض يكونوا واعين علما انو المنبر متابع علي مستوى واسع ، المفروض تصفية الحسابات والعبث الطفولي ده م يظهر للعامة
    واي موضوع يطرح اذا كانت المشاركة برة الموضوع تحذف علي طول والمهاترات والمكاجرة كان باقين عليهن شديد صاحب المنبر حقو يعمل نافذه خاصة للاعضاء
    زي قروبات الواتساب كدا واخدوا راحتكم . في مواضيع شيقة وجميلة وافكار غاية في الروعة قعد تطرح وللأسف بتعدم بالهتر والمواضيع الجانبية .
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