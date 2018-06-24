ندوة نادي الجالية السودانية بلندن

محمد علي ـ لندن استضاف النادى الاجتماعى للجالية السودانية بلندن يوم الجمعة الموافق 22 يونيو 2018م ، د. احمد فرح فى محاضرة رائعة بعنوان (حوارات وخواطر عن الصحة النفسية)، و كانت المحاضرة القيمة عبارة عن سياحة رائعة فى ضغوط الغربة ممزوجة بالادب والشعر والفن. ثم اعقبها فاصل غنائى للطرب الجميل من الفنان حمدى خالد و الفنان عثمان بابو وقد كان الحضور مشرفاً من الجنسين اضافة إلى وجود شخصيات حضرت من خارج لندن وقد الجميع وقتاً جميلاً من الثقافة والطرب.
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