جامعة برلين تستضيف دكتور صبّار في محاضرة عن فنون العمارة النوبية

تدشن جامعة برلين التكنولجية بالتعاون مع المعهد الألماني للآثار مركزاً لأرشفة وتوثيق الحضارة النوبية، وتقام على شرف تلك الفعالية محاضرات عن التراث والثقافة النوبية، يتحدث فيها كل من: 1/ الدكتور / مهندس / عبدالله صبّار في محاضرة عن الحضارة وفنون العمارة النوبية. 2/ العالم والمؤرخ بروفسير/ هيرمان بيل للحديث عن اللغة النوبية. 3/ بروفسير كريسين هورد لااستاذة بمعهد الدراسات الإفريقية والآسيوية بجامعة لندن في محاضرة عن الحضارة النوبية. وذلك يومي 25 ــ 26/ يونيو الجاري.
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