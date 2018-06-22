تجمع قوي تحرير السودان تجتمع بفريق خبراء الأمم المتحدة المعنية بالسودان

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22-06-2018, 11:25 AM

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تجمع قوي تحرير السودان تجتمع بفريق خبراء الأمم المتحدة المعنية بالسودان

    11:25 AM June, 22 2018

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    اخبار سودانيزاونلاين-فنكس-اريزونا-الولايات المتحدة
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    عقدت قيادة تجمع قوي تحرير السودان اجتماعآ مهمآ مع فريق الخبراء المعني بالسودان التابع للامم المتحدة المنشأ عملآ بالقرار ١٥٩١(٢٠٠٥) في مطلع الشهر الجاري .
    وناقش وفد التجمع فريق الخبراء قضايا الراهن السياسي المتمثلة في كيفية تهيئة مناخ لاجراء حوار شامل للوصول لسلام عادل يُقصر من معاناة الشعب السوداني ومناطق النزاع علي وجه الخصوص واوضاع حقوق الانسان والنازحين واللاجئين وضرورة جمع سلاح المليشيات بعيدآ من المسرحيات القائمة بموضوع الجمع
    وكما ناقش اهمية وحدة الفصائل وضرورة ابقاء قوات اليوناميد وضغط نظام الخرطوم عبر آليات الامم المتحدة لوقف الانتهاكات المتكررة ضد المدنيين الدارفوريين علي جانب قضايا اخري .
    وضم وفد الحركة كل من :
    -طاهر حجر رئيس التجمع
    -ادم طاهر حسب الله امين شئوون المالية والاقتصاد
    -خالد حمدون نائب امين شئون الرئاسه
    كما ضم فريق الخبراء كل من :-

    -توماس بيفوولي
    -فانسّان دارّاك
    -راجييف ياداف
    يأتي اهمية اللقاء مع الفريق كونه احد ابرز القنوات التي ترصد الاحداث ويتم رفعها كتقارير لمجلس الامن بشكل دوري .



    صلاح الولي
    امين الاعلام الناطق الرسمي
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