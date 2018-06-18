إتحاد دارفور بالمملكة المتحدة: غرب دارفور تنتهك من جديد؛ جريمة مليشيات الحكومة في أول ايّام العيد

اتحاد الصحافيين يستضيف بدر الدين السيمت في ندوة عن الأزمة السودانية
منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 27-06-2018, 00:23 AM الصفحة الرئيسية

اخبار و بيانات
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
18-06-2018, 04:54 PM

اخبار سودانيزاونلاين
<aاخبار سودانيزاونلاين
تاريخ التسجيل: 25-10-2013
مجموع المشاركات: 2956

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


إتحاد دارفور بالمملكة المتحدة: غرب دارفور تنتهك من جديد؛ جريمة مليشيات الحكومة في أول ايّام العيد

    04:54 PM June, 18 2018

    سودانيز اون لاين
    اخبار سودانيزاونلاين-فنكس-اريزونا-الولايات المتحدة
    مكتبتى
    رابط مختصر



    إتحاد دارفور بالمملكة المتحدة: غرب دارفور تنتهك من جديد؛ جريمة مليشيات الحكومة في أول ايّام العيد أدت إلى مقتل ثلاثة مدنيين

    جريمة أخرى دامية تضاف إلى سجل نظام البشير الظلامي في أول ايّام عيد الفطر المبارك، في يوم الجمعة ١٥ يونيو ٢٠١٨، ويتكرر مسرحها هذه حيث ما زال النظام يركز جل جهده للنيّل من غرب دارفور وسُكانها، لإكمال مشروع التغييير الديمغرافي في المنطقة (مرجع رقم ١).
    مسرح الجريمة كان قرية فوجو القريبة من منطقة قولو في غرب دارفور، حيث قامت مليشيات النظام المتمركزة في قولو بقصف فوجو مما أدى مقتل ثلاثة مواطنين (مرجع رقم ٢)وهم:-
    ١. مريم يوسف حامد
    ٢. دار السلام يعقوب ابكر
    ٣.عبد الله ابراهيم صالح

    وتم حرق ثلاثة منازل. الجدير بالذكر أن هذه المناطق قد تعرضت لقصف جوي مكثف خلال منذ بداية الشهر الحالي.

    يطالب إتحاد دارفور بالمملكة المتحدة الامم المتحدة ومجلس الامن بفتح تحقيق دولي في هذه الجريمة ضد الإنسانية، ومُساءلة الجهات الحكومية. ونضم صوتنا إلى أصوات أبناء المنطقة الداعية للمدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية بفتح التحقيقات وإضافة الجرائم الأخيرة إلى السجل الدامي لعمر البشير ونظامه الحاكم، وايضاً يطالب الاتحاد مجلس الأمن بتوفير الدعم التام للمحكمة لممارسة أعمالها تطبيق العدالة التي ظل شعب السودان في دارفور ينتظرها. يدعو الإتحاد كل السودانيين لرفع أصواتهم في كل مكان لنصرة اهلهم في المناطق المتضررة حيث يقوم الاتحاد ومنظمات المجتمع المدني ومنظمات صديقة للسودان بتنظيم مظاهرة يوم ٣٠ يونيو ٢٠١٨ (مرجع رقم ٣) للوقوف إلى جانب الشعب الاعزل لتقديم مذكرة لرئيسة الوزراء البريطانية بخصوص ملف السودان المعطّل في مجلس الأمن، وتقاعس المجتمع الدولي في أخذ إجراءات جادة لحماية المدنيين من جرائم الهارب من العدالة الدولية الرئيس عمر البشير. تسجيل صوتكم مهم لإيصال صوت من لا صوت لهم.

    محمد إسحق
    الأمين العام لإتحاد دارفور بالمملكة المتحدة
    الموقع: http://darfurunionuk.wordpress.comhttp://darfurunionuk.wordpress.com
    إيميل: [email protected]
    تويتر: @darfurunionuk

    مرجع رقم ١:
    عمليات التغيير الديمغرافي والاستيطان تصل قرى وحلال دارفور المتاخمة لعواصم الولايات – كولقي على سبيل المثال
    https://darfurunionuk.wordpress.com/2016/09/29/%D8%A5%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%81%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/https://darfurunionuk.wordpress.com/2016/09/29/%D8%A5%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%81%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%...4%D9%8A%D8%A7%D8%AA/

    مرجع رقم ٢: مقتل ثلاثة أشخاص بالقصف في مناطق جبل مرّة
    https://www.dabangasudan.org/en/all-news/article/three-more-darfuris-killed-by-shelling-in-jebel-marra

    مرجع رقم ٣:
    إعلان مظاهرة كبرى لمنظمات المجتمع المدني واصدقاء السودان وإتحاد دارفور بالمملكة المتحدة – لندن – السبت ٣٠ يونيو ٢٠١٨
    https://darfurunionuk.wordpress.com/2018/05/28/%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85/https://darfurunionuk.wordpress.com/2018/05/28/%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89-...-%D8%A7%D9%84%D9%85/
                   |Articles |News |مقالات |بيانات


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>

تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
at FaceBook




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات
فيديوهات سودانيزاونلاين Sudanese Online Videos
صور سودانيزاونلاين SudaneseOnline Images
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
Sudanese Online Wikipedia



فيس بوك جوجل بلس تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست Google News
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
 اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين 		News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de