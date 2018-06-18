

04:54 PM June, 18 2018 سودانيز اون لاين

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إتحاد دارفور بالمملكة المتحدة: غرب دارفور تنتهك من جديد؛ جريمة مليشيات الحكومة في أول ايّام العيد أدت إلى مقتل ثلاثة مدنيين



جريمة أخرى دامية تضاف إلى سجل نظام البشير الظلامي في أول ايّام عيد الفطر المبارك، في يوم الجمعة ١٥ يونيو ٢٠١٨، ويتكرر مسرحها هذه حيث ما زال النظام يركز جل جهده للنيّل من غرب دارفور وسُكانها، لإكمال مشروع التغييير الديمغرافي في المنطقة (مرجع رقم ١).

مسرح الجريمة كان قرية فوجو القريبة من منطقة قولو في غرب دارفور، حيث قامت مليشيات النظام المتمركزة في قولو بقصف فوجو مما أدى مقتل ثلاثة مواطنين (مرجع رقم ٢)وهم:-

١. مريم يوسف حامد

٢. دار السلام يعقوب ابكر

٣.عبد الله ابراهيم صالح



وتم حرق ثلاثة منازل. الجدير بالذكر أن هذه المناطق قد تعرضت لقصف جوي مكثف خلال منذ بداية الشهر الحالي.



يطالب إتحاد دارفور بالمملكة المتحدة الامم المتحدة ومجلس الامن بفتح تحقيق دولي في هذه الجريمة ضد الإنسانية، ومُساءلة الجهات الحكومية. ونضم صوتنا إلى أصوات أبناء المنطقة الداعية للمدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية بفتح التحقيقات وإضافة الجرائم الأخيرة إلى السجل الدامي لعمر البشير ونظامه الحاكم، وايضاً يطالب الاتحاد مجلس الأمن بتوفير الدعم التام للمحكمة لممارسة أعمالها تطبيق العدالة التي ظل شعب السودان في دارفور ينتظرها. يدعو الإتحاد كل السودانيين لرفع أصواتهم في كل مكان لنصرة اهلهم في المناطق المتضررة حيث يقوم الاتحاد ومنظمات المجتمع المدني ومنظمات صديقة للسودان بتنظيم مظاهرة يوم ٣٠ يونيو ٢٠١٨ (مرجع رقم ٣) للوقوف إلى جانب الشعب الاعزل لتقديم مذكرة لرئيسة الوزراء البريطانية بخصوص ملف السودان المعطّل في مجلس الأمن، وتقاعس المجتمع الدولي في أخذ إجراءات جادة لحماية المدنيين من جرائم الهارب من العدالة الدولية الرئيس عمر البشير. تسجيل صوتكم مهم لإيصال صوت من لا صوت لهم.



محمد إسحق

الأمين العام لإتحاد دارفور بالمملكة المتحدة

الموقع: http://darfurunionuk.wordpress.comhttp://darfurunionuk.wordpress.com

إيميل: [email protected]

تويتر: @darfurunionuk



مرجع رقم ١:

عمليات التغيير الديمغرافي والاستيطان تصل قرى وحلال دارفور المتاخمة لعواصم الولايات – كولقي على سبيل المثال

https://darfurunionuk.wordpress.com/2016/09/29/%D8%A5%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%81%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/https://darfurunionuk.wordpress.com/2016/09/29/%D8%A5%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%81%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%...4%D9%8A%D8%A7%D8%AA/



مرجع رقم ٢: مقتل ثلاثة أشخاص بالقصف في مناطق جبل مرّة

https://www.dabangasudan.org/en/all-news/article/three-more-darfuris-killed-by-shelling-in-jebel-marra



مرجع رقم ٣:

إعلان مظاهرة كبرى لمنظمات المجتمع المدني واصدقاء السودان وإتحاد دارفور بالمملكة المتحدة – لندن – السبت ٣٠ يونيو ٢٠١٨

https://darfurunionuk.wordpress.com/2018/05/28/%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85/https://darfurunionuk.wordpress.com/2018/05/28/%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89-...-%D8%A7%D9%84%D9%85/

