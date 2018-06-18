تجمع قوي تحرير السودان تدين الهجوم البربري علي مواطني الجنينة



04:50 PM June, 18 2018 سودانيز اون لاين

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تجمع قوي تحرير السودان تدين وتستنكر باغلظ انواع العبارات الهجوم البربري لقوات دعم السريع علي مواطنين عزل في مزارعهم بالضحايه الغربية لعاصمة ولاية غرب دارفور (الجنينة ) ويصادف هذه المجزرة يوم الثالث لعيد فطر المبارك دون اي إعتبار اخلاقي ولا وازع ديني ويقظة ضمير .



تم نقل الضحايا عبر ذويهم دون اي تدخل من اجهزة الدولة للمساعدة مما يؤكد ضلوع الاجهزة النظامية في الحادثة



شهداء هذه المجزرة :-

١/حسن عمر



الجرحي :-

١/عثمان طاهر

٢/احمد عبدالكريم تقل

٣/ابراهيم بخيت اسحق

٤/إيوبة عبدالقادر تقابو (إمراة)



تجمع قوي تحرير السودان يتقدم بأحري التعازي لاسرة الشهيد وربنا يتقبلوا مع الشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقه

وربنا يشفي الجرحي .



تجمع يطالب بعثة اليوناميد UNAMID بالتدخل للتقصي عن الحقائق وتقديم الجناة للمحاكمة .



كما نطالب مجلس الامن بإعادة النظر في تخفيض قوات وبوليس البعثة ومراجعة كل التقارير المزيفة والمضلله لواقع الاقليم .







صلاح الولي

أمين الاعلام الناطق الرسمي