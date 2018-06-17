مرشح رئاسي يحصل على ميدالية المدافع عن حقوق الأطفال

Re: مرشح رئاسي يحصل على ميدالية المدافع عن حق� (Re: موندكورو)

Quote: أيها الكوز الحرامي/ رئيسك هو القاتل/ شيخكم الهالك الترابي/ كادر اسلامي جاهل/ كوادر الحركة الاسلامية لنقطع رؤوسكم واحداً واحداً

نفس الأسلوب الطفولي البائس ,, وهي كالعاة (فرفرة) الذي يفتقر للأسلوب ويفتقد المنطق .. فأفضل طريقة له حينها - وهو أصلاَ لا يعرف غيرها- إستعمال مثل هذه العبارات حتى وإن لم يكن حقيقة

ولم يكن لها دخل بالموضوع عسى أن تكسب قائلها تعاطفاً أو تمنحه فسحة.

Quote: نحن شخصياً لا ندعم عادل عبد العاطي

وماذا تسمي هذا.. إن لم تكن أنت عبد العاطي نفسه

Quote: عادل عبد العاطي عاد بالفعل للسودان وزار كل مناطق السودان والتقى بالجماهير المختلفة ، دون اي مشاكل وليس لعادل عبد العاطي أي تاريخ جنائي ، وهو لم يقتل نملة ناهيك عن ان يقتل انسان

وأتحداك أن تذكر لي تاريخ يكون قد عتب فيه حدود السودان منذ تهريبه في 1988م

وبالطبع فقد أضحكتني بعبارتك (والتقى بالجماهير المختلفة) .. فلتعرفنا بماهية هذه (الجماهير المختلفة) ليلتقيها!!



ونرجو أن يخضر عبد العاطي ليلتقي (الجماهير) فعلياً فهناك جماهير من تريد لقاءه، من بينها:

- (جماهير) أولياء الدم، وهم يتحرقون شوقاً له

- (جماهير) المحكمة، سيكونون في إنتظاره عند سلم الطائرة

ويا حبذا لو أحضر معه رفيقه عرمان فاللقاء قطعا سيكون (حميمياً جداً)!! |Articles |News |مقالات |بيانات