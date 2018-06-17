مرشح رئاسي يحصل على ميدالية المدافع عن حقوق الأطفال

الاستاذ / عادل عبد العاطي يحصل على ميدالية ( المدافع عن حقوق الأطفال)
بتفويض من رئيس الجمهورية البولندي قام السيد ماريك ميخالاك وزير حقوق الطفل البولندي ( الشخصية الدستورية السابعة في الدولة ) بمنح وتقليد الاستاذ عادل عبد العاطي عضو مجلس وسام الابتسامة العالمي المرشح المستقل لرئاسة الجمهورية ميدالية المدافع عن كرامة الأطفال (INFANTIS DIGNITATIS DEFENSORI) وذلك تقديرا لجهوده في مجال الدفاع عن حقوق الطفل . وتم تقليد الميدالية في مدينة رابكا زدروي البولندية ضمن الاحتفالات بالذكرى الخمسين لتأسيس وسام الابتسامة العالمي . يذكر ان الاستاذ عادل عبد العاطي وضمن عضويته في مجلس وسام الابتسامة ورئاسته لمؤسسة هارامابي يقوم بالكثير من الاعمال لضمان حقوق وكرامة الأطفال وأشرف على عدد من المشاريع الموجهة لتعليم وصحة الأطفال في كل من جنوب السودان والصومال ( صومالي لاند) واوكرانيا وبولندا وغيرها ، كما دعم ويدعم العديد من النشاطات الرياضية والخيرية لاطفال السودان حيث يرعي المعهد السوداني للتربية الرياضية بود مدني وغيرها من المبادرات.
بالتأكيد هؤلاء لا يعرفون ماضي (المدافع عن حقوق الأطفال!!!!).. فأوروبا والغرب لا يسامح الماضي مطلقاً.. ولا يعرف ''التحلل'' ..
ولا يغير شيئا التجمل بميداليات مجهولة الكنه والهوية (الإبتسامة!! هارامبي!!)!!
Quote: جاء في سيرته الذاتية: درس القانون في جامعة القاهرة فرع الخرطوم في اعوام 1958-1988 (ثم قطع الدراسة وسافر للخارج) !!
الصحيح: هرب من السودان في العام 1988 !!
الحقيقة التي يحاول إخفاءها عادل عبد العاطي وياسر عرمان دوماً وما لم تذكر السيرة الذاتية أن المدعو عادل عبد العاطي والمدعو ياسر عرمان متهمان هاربان من العدالة بتهمة قتل الطالبين الأقرع وبلل في جامعة القاهرة فرع الخرطوم 1986،
وأن المتهمين المذكورتين فرا من السودان بعد أن تم تهريبهما من السجن ولجأ عبد العاطي لبولندا وإنعقدت لهما محكمة غيابية تنتظر القبض عليهما لإصدار الحكم بعد أن استمعت للشهود.. مع العلم بأن أولياء الدم لازلوا يحتفظون بالتراب المبلل بدم القتيلين ولن يتنازلوا عن القضية أبدا.
- فعلى عرمان وعبد العاطي التحلي بالشجاعة والعودة لمواجهة المحكمة والشهود وأولياء الدم..
- وهذه التهمة بالطبع تمثل طعناً قانونياً صحيحاً في أهلية عبد العاطي وتجعله غيرمؤهل قانونيا للترشح لمنصب رئيس الجمهورية ..
هذا أصلا إن إستطاع دخول السودان دون القبض عليه لهروبه من العدالة.
أولاً: محاولتك تشويه صورة عادل عبد العاطي عبر دمجه مع ياسر عرمان محاولة فاشلة. فعادل عبد العاطي عاد بالفعل للسودان وزار كل مناطق السودان والتقى بالجماهير المختلفة ، دون اي مشاكل وليس لعادل عبد العاطي أي تاريخ جنائي ، وهو لم يقتل نملة ناهيك عن ان يقتل انسان. ثانيا: أيها الكوز الحرامي : تذكر أن رئيسك هو القاتل المتهم فعلا بارتكاب جرائم قتل وابادة جماعية وليس عادل عبد العاطي ، بل ان تنظيمكم الاسلامي الماسوني قد ارتكب فظائع وجرائم قتل يشيب لها الولدان ، ولو حاولت مغالطة هذه الحقائق فتصريحات شيخكم الهالك الترابي متوفرة في اليوتيوب والتي فضحت اجرامكم. ثالثا: أنت لست مخامي فلغتك تدل على انك لا تنتمي الى قبيلة المحاماة الشريفة ، بل هي لغة كادر اسلامي جاهل ، وفوق جهالته بلادة مؤكدة. رابعا: لا يوجد قتلة ولا حرامية سواكم يا كوادر الحركة الاسلامية ، ونحن شخصياً لا ندعم عادل عبد العاطي ، بل ولا نريد أي انتخابات بل نريد أن ندخل اليكم بالسلاح لنقطع رؤوسكم واحداً واحداً .. وهذا للعلم فقط..
Quote: أيها الكوز الحرامي/ رئيسك هو القاتل/ شيخكم الهالك الترابي/ كادر اسلامي جاهل/ كوادر الحركة الاسلامية لنقطع رؤوسكم واحداً واحداً
نفس الأسلوب الطفولي البائس ,, وهي كالعاة (فرفرة) الذي يفتقر للأسلوب ويفتقد المنطق .. فأفضل طريقة له حينها - وهو أصلاَ لا يعرف غيرها- إستعمال مثل هذه العبارات حتى وإن لم يكن حقيقة ولم يكن لها دخل بالموضوع عسى أن تكسب قائلها تعاطفاً أو تمنحه فسحة.
Quote: نحن شخصياً لا ندعم عادل عبد العاطي
وماذا تسمي هذا.. إن لم تكن أنت عبد العاطي نفسه
Quote: عادل عبد العاطي عاد بالفعل للسودان وزار كل مناطق السودان والتقى بالجماهير المختلفة ، دون اي مشاكل وليس لعادل عبد العاطي أي تاريخ جنائي ، وهو لم يقتل نملة ناهيك عن ان يقتل انسان
وأتحداك أن تذكر لي تاريخ يكون قد عتب فيه حدود السودان منذ تهريبه في 1988م وبالطبع فقد أضحكتني بعبارتك (والتقى بالجماهير المختلفة) .. فلتعرفنا بماهية هذه (الجماهير المختلفة) ليلتقيها!!
ونرجو أن يخضر عبد العاطي ليلتقي (الجماهير) فعلياً فهناك جماهير من تريد لقاءه، من بينها: - (جماهير) أولياء الدم، وهم يتحرقون شوقاً له - (جماهير) المحكمة، سيكونون في إنتظاره عند سلم الطائرة ويا حبذا لو أحضر معه رفيقه عرمان فاللقاء قطعا سيكون (حميمياً جداً)!!
بما انك لم تنكر بأنك كوز حرامي وقاتل فهذا اولا يعني ان كلامك كله موجه بدوافع سياسية. بالنسبة لعدم متابعتك لعادل عبد العاطي فهذا شأنك ولكن عندما تجهل الشيء لا تحاول نفي حدوثه . فالفقهاء قالوا قبل الف او يزيد المثبت مقدم على النافي ؛ وغريب ان تكون محامي كما تزعم ولا تعرف اول مبدأ في الاثبات القانوني. وهذا دليل ظاهر على انك اما لست محاميا او انت محام فاشل. والراجح انك لست محاميا. أما بالنسبة للتاريخ فيمكنك متابعة عادل عبد العاطي في صفحته على الفيس بوك ومشاهدة صور لقاءاته المتعددة في اغلب ولايات السودان. اما بالنسبة للقتل فأتمنى فعلا ان يكون عادل عبد العاطي قد قتل احد المتأسلمين امثالك...ان كان قد فعل كما فعل ياسر عرمان... فأنتم فيروس وطاعون الم بالشعب السوداني .. انتم ايها الضالون المكذبون اللصوص القتلة اسوأ خلق الله ولو قيض الله لنا عمرا فسوف تجدن منا بأسا حتى تحسبن كل صرخة عليكم.
مهما أكون (من مسمياتك) .. ومهما يكون غيري (من نعوتك).. ومهما يكون من نظام أو سلطان.. فهذا كله لن يغير شيئاً .. والهجوم الشخصي لن يفيد شيئاً ولن يلغي محكمة مدنية .. ولن يسقط إتهاماً ''جنائياً .. وليس سياسياَ.. والجريمة حدثت في 1986 في ظل حكم غير الحالي والمحكمة في 1986 .. والهروب 1988 وهذا كله في عهد سابق لكن الإتهام ''الجنائي'' لا يسقط والجرائم المدنية تظل مفتوحة ولو بعد قرن لأنها ليست سياسية.. فجرائم السياسة تمحوها السياسة لكنه دم.. وأولياء وشهود .. ومحكمة مدنية في عهد سابق 1986.. وتهريب للخارج في عهد سابق 1988 فالإتهام ''الجنائي'' لا يقبل ولا يفيده غير الوقوف في القفص ومواجهة العدالة والشهود وأي حديث غيره .. تخرص كاذب وولعلعة فارغة ولا يفيد ولا يصرف النظر عن أساس القضية فمرحبا بك بين (جماهيرك)!!
أيها الكيزان المتأسلمين.. يوجد ملايين لديهم اولياء دم قمتم بقتلهم... واتمنى ان يكون عادل قد قتل احدكم فعلا فهذا شرف يتمناه اي واحد منا ... قصاصا للملايين التي اذهقتم ارواحها ، والمجرم لا يستطيع تشويه صورة الشرفاء بوصمهم بالجريمة فهي تصمه هو قبل الاخرين
اذا كان بالفعل هناك بلاغ جنائي ضد عادل فارجو من الاسلامويين ان يتحفونا برقم البلاغ وما تم فيه من اجراءات لنحشد له الاف المحامين الحقيقيين وليس المزيفين امثالك... ثم نمنحه ميدالية الشرف هو وياسر عرمان بالبراءة . هات رقم البلاغ ، وسوف اتابعه غداً بنفسي ان كنت من الصادقين
رغم انني لم اقف مع عادل لكنني الان اشعر فعلا بضرورة ان اقف معه ، فمحاولتكم يا حرامية تشويه صورته دليل في حد ذاته على قوة حملته الانتخابية. واعود واقول : لو كان عادل قد قتل احدكم ... فانه شرف لا ينوز له انكاره..
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