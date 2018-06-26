30 يونيو بقلم هانم داود

اتحاد الصحافيين يستضيف بدر الدين السيمت في ندوة عن الأزمة السودانية
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26-06-2018, 09:28 PM

هانم داود
<aهانم داود
تاريخ التسجيل: 24-04-2018
مجموع المشاركات: 23

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30 يونيو بقلم هانم داود

    09:28 PM June, 26 2018

    سودانيز اون لاين
    هانم داود-
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    رابط مختصر


    خلاص يا بلدى عديتى بر السلامه
    خلاص يا بلادى عديتى بر السلامه..بعد ثوره ثلاثين يونيو الكرامه
    خلاص سمع لشكوتنا رب السما..وطلعنا للتحرير
    وسهل أمورنا بسلامه..
    الشعب بيرسم مصيره..وعينيه من أعاديه
    واللى يظلم بلدنا..ربنا يرد عليه
    والجيش كتر خيره....بيساند الشعب بوعى ضميره
    خلاص يا بلادى عديتى بر السلامه
    مصر الفراعنه بحر الأسرار..وفيها العالم محتار
    مصر بلد الأزهر.... وبحب الله ظهر
    مصر القضاء باستمرار....وبيخافوا الله القهار
    مصر الشرطه والاستقرار....وبيخافوا دعوه المظلوم للجبار
    خلاص يا بلادى عديتى بر السلامه
    ودائما يا مصر تحركاتك نصر...وياالله الخير يعم من غير حصر
    ونعيش فى أمان ليوم الدين يا مصر
    وربنا يبعد عننا غلاء المعيشه..ونعيس أحسن عيشه
    هانم داود
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