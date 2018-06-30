30 يونيو , ذكرى اجرام الاسلام السياسى بقلم بدوى تاجو

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30-06-2018, 01:06 AM

بدوي تاجو
<aبدوي تاجو
تاريخ التسجيل: 26-10-2013
مجموع المشاركات: 158

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30 يونيو , ذكرى اجرام الاسلام السياسى بقلم بدوى تاجو

    01:06 AM June, 29 2018

    سودانيز اون لاين
    بدوي تاجو-Toronto, ON Canada
    مكتبتى
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    تمر الذكرى الماحقة للوطن فى هذا اليوم العبوس القمطرير, ذكرى تبوأ الاسلام ألسياسى الدجال , وبذات سمت الشعبوية الدينية , والتقية المنكفئة , البلد اليوم , , لانقول ان البلد أصابها البوم او" طائر الشؤم" , او اصابها الكد والمحل , او التدنى , والتبضع او "البعض", بل لم يفقها فى الهوان حتى خصام "الاخوان ", فى الجنوب , سلفا أو مشار وان , "ناهضة ألاخوان الجدد" , كزملائنا , قوش أو الدرديرى , فى مساعى التصليح والاصلاح "لعوجب الدرب", لن تنصلح دروبه , الا "باليقين الوهاج" وهو وضع الامر كله أمام شعبنا , وهو بالخيار فيمن يختار , والرجوع "الرجعى" ضد "التمكين ألفاسد" واطلاق الوطن وشعبه وقواه كلها فى تنسم خيارات الجديد "الانتقالى ألراشد الصنديد " فى الحوكمة الديمقراطية , طهارة اليد , والشفافية ,والتواضع الوطنى لارادة الجماهير! وسلف هذا ذكرى ايام عز "الطالبية" , وصراع القوى , التمثيل النسبى الديمقراطى , والاتجاه الاسلامى الاقصائى, تتواتر الدروب بذات البرلوق! يجب الفهم النجيب, والنبوغ, وهو العلم!
    2
    يمكن للتيم الجديد ," قوش ودرديرى" ومازال به من صبا واعتداد , رغم الهوان المقيم ردح الزمان الفائت الصريم , ان يتجاسر " تمكينأ " كمثال يقتدى من سبقوه من متهافتى الاجرام , وتدابير الاغتيال والانقلاب , او الاهدار للشعوب والاقوام السودانية على ذات الدرب , والان , هم يعلمونهم فمنهم من استعصم بناحية سوبا معتزلا, كان او موجها من البعد , واخرين مازالوا يلوكون "الاوبة لله " , او يطرون انهم الحكام الخالفين , ويطرون " بتصفير العداد" كعقاب امين حسن عمر , لكن لانفسهم , ولكنه ليس " تمديدا للديكتاتور الفسل الفاشل ؟؟؟
    3
    النوافذ والكوات , المنفتحة الان بسبب " اتفاق الخرطوم الاطارى", بين اطراف النزاع السودانى الجنوبى , ماينبغى ان توهم " الكوادر الناهضة" من قوى الاسلام السياسى , بانهم افذاذ لمواجهة قضايا " الوطن الام والقومى" , ودونما اليقين , بان امر "الوطن " كله شمالا , كان او جنوبا , لايساس , الا , بتضافر كافة أبنائه , وقواه ألسياسية كافة , فى عقد ديمقراطى شورى متاح !
    4
    امام القوى السياسية الوطنية الناهضة , فى هذا المنعطف الدقيق , ان تستلهم التفاكر الراشد السديد, للخروج من "المحنة ألقومية" , شمالا ,كان , أو جنوبا , كان هوانا ,

    ومازال!
    الى الامام , لسودان ديمقراطى ناهض!
    تورنتو ¸30 يونيو 2016
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