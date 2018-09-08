08-09-2018, 10:51 PM

عبدالغني بريش فيوف

عبدالغني بريش فيوف

تاريخ التسجيل: 26-10-2013

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Google Plus (مكتبة مفتوحة للتحديث) وريقة خبراء ياسر عرمان جعجعة بلا طحين! بقلم عبد الغني بريش فيوف

10:51 PM September, 08 2018 سودانيز اون لاين

عبدالغني بريش فيوف -USA

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في الأسابيع الماضية، خرجت الينا بعض المواقع الإلكترونية الناشرة لقاذورات وأوساخ ياسر سعيد عرمان المتشدق بشعار السودان الجديد الذي منه بريء (براءة الذئب من دم يوسف) بخبر يقول: اصدرت لجنة الخبراء الاستشارية التي ضمت خبراء سودانيين ومهنيين من خلفيات ثقافية وفكرية متنوعة، وثيقة مرجعية باللغتين العربية والانجليزية بعنوان (نحو تحول سياسي مستدام في السودان- عناصر خارطة الطريق).

ووفقا للخبر، وصف ياسر عرمان وريقته بأنها غير مسبوقة، وإنها تمثل وريقة كاملة للسياسات البديلة تتناول قضايا نظام الحكم والدستور والاقتصاد والهوية وتعالج قضايا الخدمات، واعتبرها تنزيلاً لرؤية السودان الجديد من مرحلة الشعارات إلى مرحلة الرؤيا البرامجية.

عزيزي القارئ.. إنه زمن كل العفن، زمن التزييف وادعاء البطولات الوهمية، زمن تزايد فيه بصورة فظيعة عدد من يبيعون الشعارات الرنانة والوعود الكاذبة، ويتهافتون لنشرها على الملأ في الصحافة الصفراء وكل وسيلة إعلامية متاحة مع الحرص على ذكر الاسم رباعيا.

اطلعت على الوريقة المسماة بالوثيقة باللغتين (العربية والإنجليزية)، ووجدتها قسما عظما لمجرد خربشات ورقية تطرشق، وتكرارا للقديم السياسي -أي تكرار لنفس الأغنية التي اعتاد على سماعها السودانيين طويلا.

نعم، نفس الأسطوانة المشروخة ترتسم جهارا نهارا لتكريس الابتذال وترسم مشاهد الاستخفاف بعقول السودانيين. أقنعة تساقطت تباعا، لكنها أبت إلا أن ترفع شعار التحدي ضد الجميع. تعودوا على تغيير جلدتهم بحسب الظروف والمناسبات، يحركون عقارب الساعة وفق منهجية التعاقد المستعار مع نرجسيتهم المقرفة التي تتودد لاستكمال التواجد المعتوه. لا يتورعون في استرداد الأنفاس وتجديد بطائق الانتماء لحظيرة الشغوفين بالإثارة المجانية ولو على حساب معاناة كل السودانيين.

العرمانيون والعرمانيات ورفاقهم من تحالف خذلان السودان كما وصفهم د. وليد مادبو في احد مقالاته، وصلوا درجة متقدمة جداً في تزييف الواقع، وتضليل الرأي العام، وتغييب الحقيقة، وباتوا لا يأبهون بالناس، ولا يكترثون بأن المواطن هو التحدي الأقوى لتفنيد تصريحاتهم العشوائية وشعاراتهم العبثية، كونه المتأثر والمقرر في شأن مصداقيتها.. استهوتهم العنتريات السياسية الفارغة، وأصابهم العمى الذهني ورؤيتهم للأشياء لا تتجاوز ظلهم، هذه هي صنيعتهم يتواطؤون على الشعوب السودانية برفعهم شعارات فضفاضة لا معنى لها.

السودان، هذا البلد المسكين، دون شك تكفيه المبادرات والوثائق والأوراق والدراسات والمؤتمرات واللقاءات السرية والعلنية التي قدمت حول كيفية حكمه عبر سنين وعقود، دون نجاح، فلست أدري لماذا يصر الحمقى على تقديم مزيد من الأوراق التي حتما ستجد طريقها إلى سلة الزبالة والقاذورات.

ما سميت بوثيقة "نحو تحول سياسي مستدام في السودان"، ما هي إلآ جعجعة سياسية تسمعها دوماً لكنك أبداً لا تجد طحيناً ناتجاً عنها، ذلك أن السودان كما قلت لا تنقصه الوثائق والمبادرات السياسية لحل أزماته المتفاقمة لسنوات وسنوات، بل تنقصه الإرادة السياسية التي يكاد الباحثون في علم السياسة والاقتصاد والاجتماع أن يجمعوا على أن عملية تغيير الشعوب وتطورها وتحولاتها الايجابية لا تحدث بشكل آلي او من ذات نفسها، وانما هي عملية تلعب فيها الارادة السياسية دوراً رئيساً ومحورياً والتي تتفاعل بداخلها المعطيات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وتتبلور في توجه عام لإحداث التغيير والتحولات الشاملة.

وللتذكير فقط، علّ الذكرى تنفع هؤلاء المجعجعين، أنه كان وثيقة (الفجر الجديد)، وهي وثيقة دون شك شاملة ومتكاملة عن كيفية حكم السودان. وكان هناك وثيقة (الجبهة الثورية السودانية)، وهي أيضا وثيقة شاملة ومكتملة الجوانب، لكن الذين وقعوا على الوثيقتين لم يكن لديهم الارادة السياسية في التغيير الحقيقي المطلوب مقابل طغيان ارادة الاستبداد والسيطرة والمصالح الخاصة، لذلك كان الفشل مصيرهما وستلقى وريقة خبراء ياسر عرمان ذات المصير المظلم.

يقول ياسر عرمان إن كتابة وريقته ذات الجعجعة، جاءت بمبادرة من تنظيمه (الاسفيري)، واستغرقت اربعة سنوات، وعقدت اجتماعات في عواصم اوروبية وافريقية لإعدادها. واوضح إن الوثيقة مطروحة للقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني، ودعا عرمان الشعب السوداني لاستخدام هذه الوثيقة التي تمثل برنامجا بديلا في صراعه من أجل اسقاط النظام.

ولأن عرمان نفسه يعرف جيدا أن مصير وريقته إلى مزبلة التأريخ، قام وبكل وقاحة وطفولية بتضخيمها بإعطائها حجما أكبر مما تستحق، بالقول (إن الوثيقة استغرقت أربعة سنوات، وعقدت اجتماعات في عواصم أوروبية وافريقية وتحت الأرض وفي السماء لإعدادها)!.

عزيزي القارئ.. سواء تم اعداد الوريقة المزعومة في مجلس الشيوخ الأمريكي أو مجلس اللوردات البريطاني أو في قصر الإليزيه، فإن الحكاية لا تفرق أبداً لطالما الأحزاب والتنظيمات والنخب السودانية تشعر بالعجز أمام الأهداف، مهزومة لا تستطيع أن تنجز شيئا ولا تحقق شيئا، وأن وريقة عرمان التي كتبت في دار (منظمة الديمقراطية أولاً) بالعاصمة الأوغندية -كمبالا، سوف لن تتجاوز ابدا ابدا هذه الدار البائسة والمواقع الصفراء التي نُشر فيها.

إن فشل ياسر عرمان في القيام بما وعد به من أوهام بعد انشقاقه عن الحركة الشعبية لتحرير السودان -شمال، كان يفترض ان يكون درسا له ليغير سلوكه، لكنه اصر على المكابرة واعتمد سياسة الهروب إلى الأمام، تقوم استراتيجية على تبني خطاب هجومي صوب الحزب الحاكم، وهي استراتيجية تستهدف ادعاء سطوة وقوة، والظهور بمظهر الشخص القوي الذي تربطه علاقة وظيفية مختلطة بمراكز النفوذ الدولي والداخلي، لعل الحيلة تنطلي أولا على المعارضة، فتنضم إليه. لكن هيهات.. لقد انتهى عهد الكذب وبيع الوهم للسودانيين ولابد للحقائق أن تستبين وتظهر.

السودان اليوم بكل مناطقه، يذبح من الوريد إلى الوريد، ليس بفساد وأفعال النظام وحدها كما يحاول البعض أن يصور المشهد، ولكن بإصرار هذا البعض -أمثال ياسر عرمان والصادق المهدي وعقار اير على استمرار ثقافة بيع الوهم، تلك هي الحقيقة، ولن ينطلي على شعوب السودان حقيقة الخطاب العاطفي الذي يبنى على الشحن غير المخطط لعواقبه، ذلك أن تلك الشعوب أكبر من أوهام ذوي العقليات القاصرة الضحلة والأجندات الخفية.

بلاش وثيقة، وبلاش استهبال وبلطجة يا ياسر عرمان!



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