نموذج سيئ للعنف الأعمى بقلم نورالدين مدني

ندوة هامة بواشنطن بعنوان الإقتصاد الكلى وأزمة المصارف السودانية الحالية
سودانيزاونلاين تحى ذكرى شهداء هبة/انتفاضة سبتمبر 2013..
سارة عبد الباقي الخضر ...فى الذكرى الخامسة لاستشهادك ...دمك دين علينا
هزاع عز الدين جعفر....لك التحية و الانحناء فى الذكرى الخامسة لاستشهادك
د.صلاح مدثر السنهوري....فى الذكرى الخامسة لاستشهدك ارقد مرتاح...ولن نترك السفاح
علم الدين هارون عيسى عبد الرحمن....فى الذكرى الخامسة لاستشهادك تارك فى رقابنا
بابكر النور حمد...فى الذكرى الخامسة لاستشهادك.....لن ننساك
وفاء محمد عبد الرحيم عبد الباقي...فى الذكرى الخامسة لاستشهادك.....دمك لن يذهب هدراً
منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 08-09-2018, 08:22 PM الصفحة الرئيسية

اراء حرة و مقالات
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
08-09-2018, 06:43 PM

نور الدين مدني
<aنور الدين مدني
تاريخ التسجيل: 26-10-2013
مجموع المشاركات: 1179

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


نموذج سيئ للعنف الأعمى بقلم نورالدين مدني

    06:43 PM September, 08 2018

    سودانيز اون لاين
    نور الدين مدني-الخرطوم-السودان
    مكتبتى
    رابط مختصر





    كلام الناس


    *خصصت الإعلامية بقناة النيل الأزرق
    إسراء سليمان موضوع النقاش في حلقة
    صباح الخميس الماضي ل"الضرب بين
    التربية والعنف" ليفاجئ المستمعين
    والمشاهدين الأب محمد عباس والد الطفلة
    ريان التلميذة بمدرسة في الكلاكلة بحكاية
    مأساوية من حكايات العنف غير المبرر
    في المدارس دفعتني دفعاً لتخصيص كلام
    الناس اليوم عن هذا الموضوع.
    *هناك خطأ شائع بأن الضرب وسيلة تربوية
    ناجحة وإعتقاد مضلل لدى البعض
    يدافعون به عن الضرب كوسيلة تربوية
    بأنهم تربوا هكذا وأنهم أسوياء نجحوا في
    حياتهم، رغم الاثار السالبة المترسبة في
    نفوسهم ويريدون تطبيقها على الأبناء
    والبنات.
    *هناك من يدافعون عن الضرب كوسيلة
    تربوية لكن ليس هناك من يبرر العنف الذي
    يمارس ضد التلميذ او التلميذة خاصة
    عندما يتم لأسباب لاعلاقة لها بالتربية
    ولا بالتعليم.
    *ماذكرة الأب محمد عباس عن واقعة
    ضرب إبنته وما تبعه من سلوك من مديرة
    المدرسة لم تستطع إسراء إستيعابه مثلها
    مثل كل المستمعين والمشاهدين الذين تابعوا
    الحلقة، فقد ذكر أن ضرب إبنته بسبب عدم
    إكمال مبلغ الرسوم المدرسية المطلوبة منها.
    *لن أتحدث عن الرسوم المدرسية التي
    سمعنا الكثير من التصريحات الرسمية
    بشأنها وأن الدراسة في المدارس الحكومية
    مجاناً، رغم أنها موجودة وتفرض خاصة
    عند القبول، ولا عن الرسوم الشهرية، لكنني
    سأركز كلام اليوم على العنف الذي إتبعته
    مديرة المدرسة مع التلميذة ريان.
    *قال الأب إن إبنته طلبت منه دفع الرسوم
    المدرسية ولم يكن معه سوى جزء منها
    ضمن مصاريف البيت دفعها لها، ووعدها
    بإكمال المبلغ في وقت لاحق إلا أنهم
    فوجئوا بعودتها من المدرسة بعد أن تم
    ضربها ومنعها من مواصلة الدراسة ما لم
    تكمل المبلغ المطلوب.
    *لم يتوقف الأمر عند هذا الحد فعندما ذهبت
    الأم للمدرسة محتجة على ضرب إبنتها
    طلبت مديرة المدرسة من المدرسات
    الخروج من المكتب و"صجتها كف" !!
    وعندما حضر الأب وهو غاضب منع
    من الدخول لمديرة المدرسة، وأُضطر لفتح
    بلاغ ضد المديرة.
    *المفاجأة حسب روايته التي سمعها كل
    الذين كانوا يتابعون الحلقة على الهواء
    مباشرة أنه فوجئ بإستدعائه من الشرطة
    وتم حبسه24 ساعة على ذمة التحقيق معه،
    والمصيبة الأكبر أن التلميذة ريان مازالت
    محرومة من الدراسة حتى ساعة بث الحلقة.
    *هكذا جسدت رواية الأب محمد عباس
    جانباً مأساوياً لأسلوب الضرب في مدرسة
    حكومية تجاوزت فيه مديرة المدرسة حدود
    ضرب التلميذة لضرب أمها وعندما فتح
    الأب بلاغاً ضد المديرة لجأت المديرة
    لأسلوب الهجوم الذي يعتبره البعض
    خير وسيلة للدفاع .. والضحية التلميذة دفعت
    وما زالت تدفع الثمن النفسي والإجتماعي
    السالب دون ذنب جنته.
                   |Articles |News |مقالات |بيانات


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>

تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
at FaceBook




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات
فيديوهات سودانيزاونلاين Sudanese Online Videos
صور سودانيزاونلاين SudaneseOnline Images
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
Sudanese Online Wikipedia



فيس بوك جوجل بلس تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست Google News
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
 اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين 		News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de