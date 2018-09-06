ميادة !! بقلم صلاح الدين عووضة

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06-09-2018, 02:01 PM

صلاح الدين عووضة
<aصلاح الدين عووضة
تاريخ التسجيل: 31-03-2015
مجموع المشاركات: 917

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ميادة !! بقلم صلاح الدين عووضة

    02:01 PM September, 06 2018

    سودانيز اون لاين
    صلاح الدين عووضة-الخرطوم-السودان
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    *سألني البعض عن تجاهلي الزواج (العميق)..

    *الزواج القائم على فكرة (عميقة) حسب قول المذكورة أعلاه..

    *وسألت بدوري : ولم (لا) أتجاهل؟... وما أهمية هذا الزواج أصلاً؟!..

    *سواء كان قائماً على فكرة عميقة... أم سطحية..

    *فهو موضوع شخصي... وكان يمكن أن يظل شخصياً لولا (تفلسف) ميادة..

    *فهي التي جعلت منه قضية للجدل بعبارتها (فكرة عميقة)..

    *يعني كان بمقدورها أن تقول - إن كان لابد - إنها أحبته... عشقته... هوته..

    *فإن سُئلت (ليه؟) تقول - كما الكاشف - (عشان كده أنا حبيتو)..

    *ولن يتمادى إلا ثقيل ليسأل عن كنه مفردة (كده) هذه..

    *فهذا شأن شخصي... وقرار شخصي... وزواج شخصي..

    *ولكن ميادة (فلسفت) زواجها هذا و(جردته) من صبغة الخاص..

    *وبصراحة هذا التفلسف... وهذا التجريد.. .دفعاني إلى (ألا أتجاهل)..

    *أو بتعبير آخر : أثارا شهيتي للخوض في الموضوع..

    *فهو لم يعد موضوعاً شخصياً بعد أن جعلته ميادة قضية فلسفية - وسياسية - عامة..

    *وغالب الفلاسفة ما كانوا يحبون مجادلة صنفين من البشر..

    *وهما الجهلاء والنساء ؛ فالجاهل لا يفهم... والمرأة لا تُجرِّد..

    *و(نلحق) نشرح معنى كلمة تُجرَّد هنا كيلا يُساء فهمنا... كما حدث كثيراً..

    *فالمقصود أن المرأة تنزع نحو ظواهر الأشياء دون جوهرها..

    *هي مثل علماء الظاهر - في الدين - الذين عانى معهم فلاسفة المسلمين كثيرا..

    *وبلغ ببعضهم الحال حد تجسيد استواء رب العزة على العرش..

    *فهكذا ورد الاستواء في القرآن... وهكذا هم يفهمونه..

    *ولذلك لا نجد بين الفلاسفة فيلسوفة... ولا بين مخرجي روائع السينما مخرجة..

    *فهذان المجالان قائمان على والتجريد... والفكرة العميقة..

    *ولكن يمكن للمرأة أن تكون ممثلة تجسِّد التجريد - والأفكار العميقة - خير تجسيد..

    *علماً بأن هذا (العجز) عن التجريد لا ينتقص من (قدرات) المرأة..

    *قدراتها الذهنية... والعملية... والمهنية... والفكرية..

    *فهي قد تكون ذكية جداً - وناجحة - ولكن في كل ما هو بعيدٌ عما (وراء الظاهر)..

    *وميادة من قبل عجزت عن فهم (ما وراء) مفردة في كلمة لنا..

    *أخذتها بظاهرها... بحذافيرها... بـ(ضبانتها)..

    *فاشتعلت غضباً لم يطفئ ناره إلا ماء التعيين... والذي أطفأ نار معارضتها كذلك..

    *والمفردة هي (القاعدة)... والمعني بها الأشياع..

    *وأقسم صادقاً إنني لم أرها في حياتي ؛ ولم أقصد إلا المعنى المجازي... لا الظاهري..

    *ثم حتى أخذ المفردة بظاهرها لا يدعو إلى الغضب..

    *فأنا تحدثت عن قاعدتها الجماهيرية الصغيرة... لا الكبيرة..

    *والمصيبة أن الناس تعاملت مع مفردتها (العميقة) بمثل تعاملها هي مع مفردتنا..

    *وفعلت الشيء ذاته سيداو... والجندرة... و....... (الليبرالية)..

    *وعموماً نقول للعروس (مبروك... وبيت عيال)..

    *أما المال فقد (دخلتِ بيته !!!).


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06-09-2018, 03:11 PM

عبد الله


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Re: ميادة !! بقلم صلاح الدين عووضة (Re: صلاح الدين عووضة)

    المعارضات السودانيات عموما يجدن رواجا لا أدرى ما السبب بدءا من فاطمة أحمد إبراهيم و مريم الصادق و تراجى مصطفى و هالة عبد الحليم و ميادة و غيرهن و أما عشان كده أنا حبيتو هى للفنان صلاح محمد عيسى و ليس الكاشف برغم من أن إيراد البيت أدى الفكرة المقصودة .
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