ميادة !! بقلم صلاح الدين عووضة

المعارضات السودانيات عموما يجدن رواجا لا أدرى ما السبب بدءا من فاطمة أحمد إبراهيم و مريم الصادق و تراجى مصطفى و هالة عبد الحليم و ميادة و غيرهن و أما عشان كده أنا حبيتو هى للفنان صلاح محمد عيسى و ليس الكاشف برغم من أن إيراد البيت أدى الفكرة المقصودة .
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