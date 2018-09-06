ميادة !! بقلم صلاح الدين عووضة

02:01 PM September, 06 2018 سودانيز اون لاين

صلاح الدين عووضة-الخرطوم-السودان

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*سألني البعض عن تجاهلي الزواج (العميق)..



*الزواج القائم على فكرة (عميقة) حسب قول المذكورة أعلاه..



*وسألت بدوري : ولم (لا) أتجاهل؟... وما أهمية هذا الزواج أصلاً؟!..



*سواء كان قائماً على فكرة عميقة... أم سطحية..



*فهو موضوع شخصي... وكان يمكن أن يظل شخصياً لولا (تفلسف) ميادة..



*فهي التي جعلت منه قضية للجدل بعبارتها (فكرة عميقة)..



*يعني كان بمقدورها أن تقول - إن كان لابد - إنها أحبته... عشقته... هوته..



*فإن سُئلت (ليه؟) تقول - كما الكاشف - (عشان كده أنا حبيتو)..



*ولن يتمادى إلا ثقيل ليسأل عن كنه مفردة (كده) هذه..



*فهذا شأن شخصي... وقرار شخصي... وزواج شخصي..



*ولكن ميادة (فلسفت) زواجها هذا و(جردته) من صبغة الخاص..



*وبصراحة هذا التفلسف... وهذا التجريد.. .دفعاني إلى (ألا أتجاهل)..



*أو بتعبير آخر : أثارا شهيتي للخوض في الموضوع..



*فهو لم يعد موضوعاً شخصياً بعد أن جعلته ميادة قضية فلسفية - وسياسية - عامة..



*وغالب الفلاسفة ما كانوا يحبون مجادلة صنفين من البشر..



*وهما الجهلاء والنساء ؛ فالجاهل لا يفهم... والمرأة لا تُجرِّد..



*و(نلحق) نشرح معنى كلمة تُجرَّد هنا كيلا يُساء فهمنا... كما حدث كثيراً..



*فالمقصود أن المرأة تنزع نحو ظواهر الأشياء دون جوهرها..



*هي مثل علماء الظاهر - في الدين - الذين عانى معهم فلاسفة المسلمين كثيرا..



*وبلغ ببعضهم الحال حد تجسيد استواء رب العزة على العرش..



*فهكذا ورد الاستواء في القرآن... وهكذا هم يفهمونه..



*ولذلك لا نجد بين الفلاسفة فيلسوفة... ولا بين مخرجي روائع السينما مخرجة..



*فهذان المجالان قائمان على والتجريد... والفكرة العميقة..



*ولكن يمكن للمرأة أن تكون ممثلة تجسِّد التجريد - والأفكار العميقة - خير تجسيد..



*علماً بأن هذا (العجز) عن التجريد لا ينتقص من (قدرات) المرأة..



*قدراتها الذهنية... والعملية... والمهنية... والفكرية..



*فهي قد تكون ذكية جداً - وناجحة - ولكن في كل ما هو بعيدٌ عما (وراء الظاهر)..



*وميادة من قبل عجزت عن فهم (ما وراء) مفردة في كلمة لنا..



*أخذتها بظاهرها... بحذافيرها... بـ(ضبانتها)..



*فاشتعلت غضباً لم يطفئ ناره إلا ماء التعيين... والذي أطفأ نار معارضتها كذلك..



*والمفردة هي (القاعدة)... والمعني بها الأشياع..



*وأقسم صادقاً إنني لم أرها في حياتي ؛ ولم أقصد إلا المعنى المجازي... لا الظاهري..



*ثم حتى أخذ المفردة بظاهرها لا يدعو إلى الغضب..



*فأنا تحدثت عن قاعدتها الجماهيرية الصغيرة... لا الكبيرة..



*والمصيبة أن الناس تعاملت مع مفردتها (العميقة) بمثل تعاملها هي مع مفردتنا..



*وفعلت الشيء ذاته سيداو... والجندرة... و....... (الليبرالية)..



*وعموماً نقول للعروس (مبروك... وبيت عيال)..



*أما المال فقد (دخلتِ بيته !!!).





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