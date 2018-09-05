أضاعوني قصيدة للشاعر الفلسطيني عز الدين المناصرة

سودانيزاونلاين تحى ذكرى شهداء هبة/انتفاضة سبتمبر 2013..
سارة عبد الباقي الخضر ...فى الذكرى الخامسة لاستشهادك ...دمك دين علينا
هزاع عز الدين جعفر....لك التحية و الانحناء فى الذكرى الخامسة لاستشهادك
د.صلاح مدثر السنهوري....فى الذكرى الخامسة لاستشهدك ارقد مرتاح...ولن نترك السفاح
علم الدين هارون عيسى عبد الرحمن....فى الذكرى الخامسة لاستشهادك تارك فى رقابنا
منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 05-09-2018, 08:36 PM الصفحة الرئيسية

اراء حرة و مقالات
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
05-09-2018, 07:26 PM

مقالات سودانيزاونلاين
<aمقالات سودانيزاونلاين
تاريخ التسجيل: 12-09-2013
مجموع المشاركات: 1438

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


أضاعوني قصيدة للشاعر الفلسطيني عز الدين المناصرة

    07:26 PM September, 05 2018

    سودانيز اون لاين
    مقالات سودانيزاونلاين-phoenix Arizona USA
    مكتبتى
    رابط مختصر



    مضت سنتان... قالت جدّتي وبكتْ
    وأعمامي،
    يهزّون المنابرَ، آهِ ما ارتجّوا،
    ولا ارتاعوا
    مضت سنتانِ،
    قال الشاعرُ المنفيُّ، حين بكى:
    "أضاعوني
    وأيَّ فتى، أضاعوا"
    مضت سنتانِ... أرضُ الرومِ واسعةٌ...
    وَجَدّي
    دائماً عاثرْ
    وسوقُ عكاظَ فيها الشاعرُ ال####################ْ
    وفيها الشاعرُ المملوكْ
    وفيها الشاعرُ – الشاعرْ.

    وأعمامي،
    يقولونَ القصائدَ من عيونِ الشعرْ
    وأمي،
    مُهرةٌ شهباءُ تصهلُ قبلَ خيطِ الفجرْ
    تفُكُّ هنا ضفائرَها
    وتلبسُ ثوبها الأسودْ
    وأمّي تقرأ الأشعارَ ﻓﻲ الأسواقْ
    ﻭﻓﻲ الغاباتِ عند تجمُّع الأنهُرْ
    وأمّي أنجبت طفلاً، له وَشْمانِ، يشبهني
    فأنكرَ كلُّ أعمامي، وراحوا ينشدون الفَخرْ
    وراحوا يشترونَ القولَ بالميزانْ
    وأمي أَنْجبتْ طفلاً، له جرحانْ
    فما ارتَجّوا... ولا ارتاعوا
    وكان الطفلُ ينشدهم قصيدته:
    "أضاعوني، وأيَّ فتىً أضاعوا".

    عرّجتُ صوبَ مدائنِ النومِ الكسيحةِ أستغيثْ
    الكلُّ أقسمَ أن ينامْ
    قَدَمٌ على قدمٍ ومثلُك لا ينامْ
    حجرٌ هو المنفى وصوّانٌ وشوكٌ من رخامْ
    بيني وبينكِ بعضُ ما هتفَ الحمامْ
    يا أيُّها الطلّلُ الهُمامْ.

    يا هذه المدنُ السفيهةُ، إنني الولدُ السفيه
    لو كنتُ أعرفُ أنَّ ناركِ دونَ زيتْ
    لو كنتُ أعرفُ أنَّ مجدكِ من زجاجٍ،
    ما أتيتْ
    أنت التي خلّيتني قمراً طريداً دون بيتْ
    يا هذه المدنُ السفيهةُ، عندكِ الخبرُ اليقينْ
    أنَّ الذين أتيتُهمْ صبغوا الوجوهْ،
    وتلفّعوا بالصمتِ ﻓﻲ ذاكَ البلدْ
    وأنا أريدُ بني أسدْ
    قتلوا أﺑﻲ، واستأسدوا
    ما عاد ينهرهم سوى الخيلِ الضوامرِ،
    والسيوف بلا عَدَدْ
    يا هذه المدنُ السفيهةُ يا مقابرُ يا فجاجْ
    أسقيتني ملحاً أُجاجْ
    والزهوُ قد موّهتهِ... وولغتِ فيهْ
    بيني وبينكِ خيطُ وُدٍّ، فاقطعيه إقطعيهِ
    إقطعيهْ.

    طفتُ المدائنَ: بعضهمْ قذفَ القصائدَ
    من عيونِ الشعرِ،
    يرثي والدي
    والآخرونَ تنكروا: (إذهبْ وربّكَ قاتلا)
    وكأنّهم ما مرّغوا
    تلك الذقون
    على فُتاتِ موائدي
    "والله لا يذهب مُلكي باطلا"
    والله لا يذهبُ ملكي باطلا
    وبكى حصاني، فارتميتُ من التَعَبْ
    وسمعتُ والينا يقولُ وعينُهُ فيها القذى:
    "لا يسلمُ الشرفُ الرفيعُ من الأذى
    حتى تُقالَ على مسامعهِ الخُطَبْ
    حتى تقالَ على مسامعهِ الخطب.
                   |Articles |News |مقالات |بيانات


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>

تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
at FaceBook




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات
فيديوهات سودانيزاونلاين Sudanese Online Videos
صور سودانيزاونلاين SudaneseOnline Images
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
Sudanese Online Wikipedia



فيس بوك جوجل بلس تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست Google News
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
 اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين 		News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de