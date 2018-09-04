04-09-2018, 10:48 PM

يوسف الطيب محمد توم

يوسف الطيب محمد توم

تاريخ التسجيل: 27-03-2014

مجموع المشاركات: 148 للتواصل معنا FaceBook

تويتر Twitter

YouTube

Google Plus



مكتبة الفساد من اقوالهم

(مكتبة مفتوحة للتحديث)

للتواصل معنا

FaceBook

تويتر Twitter

YouTube

Google Plus (مكتبة مفتوحة للتحديث) العَالِمُ الراحل الدكتور/أمين مكى مدنى:شَرَفَ السودان دولياً،ودَافعَ محلياً بضراوةٍ عن حقوق المواطن

10:48 PM September, 04 2018 سودانيز اون لاين

يوسف الطيب محمد توم-

مكتبتى

رابط مختصر بسم الله الرحمن الرحيم

يقول الله تعالى:(مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ ۖ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا)الأية23 سورة الأحزاب

رحل عن دنيانا الفانية فى يوم الجمعة 31/أغسطس /2018م الرجل العالم المتواضع الدكتور/أمين مكى مدنى،مَن مِن أهل القضاء الواقف أو أهل القانون عامةً لا يعرف هذا الرجل الأمة،الضليع فى مجال القانون بشقيه العام والخاص،فهو رجلٌ إكتسب سمعةً طيبةً فى مساحةً واسعةً من أرجاء المعمورة،كما إكتسبها داخلياً فى وطنه السودان،وذلك بدفاعه المستميت عن حقوق الانسان السودانى،المفقودة منذ أكثر من ربع قرن من الزمان،حيث الهيمنة بقانون القوة ،بدلاً من قوة القانون بواسطة الحركة الإسلامية وحزبها المدلل المؤتمرعلى مقدرات الشعب السودانى،بطرقٍ غير شرعية لا تمت للقانون أو إحترام حقوق الإنسان بصلة .م

فالدكتور العالم/ أمين مكى مدنى رجلٌ له باعٌ طويل فى الدفاع عن حقوق الانسان وناشط في العمل الوطني والنقابي ، ووزير في حكومة الانتفاضة (1985-1986)، ولعب دورا أساسيا في صياغة ميثاقها.م

- ومهنيا، خبير في مجال حقوق الإنسان ، محامي، محلل سياسي، مدير إداري، متخصص في التعاون التنموي، أستاذ قانون، ناشط ومنظم

خمسة وثلاثون عاما من الخبرة الأكاديمية والقضائية والحكومية وغير الحكومية على المستويات الإقليمية والدولية،. خبرة مهنية وإدارية في مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، والبنك الدولي والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا. قاضي ومحاضر في القانون. عضو المجلس التنفيذي لست منظمات غير حكومية لحقوق الإنسان وجمعيات مهنية قانونية. 1991 حصل على جائزة هيومن رايتس ووتش لمراقبة حقوق الإنسان.1991 حاصل على جائزة نقاب المحامين الأمريكية لحقوق الإنسان، نيابة عن نقابة المحامين في السودان، وعضو خبير في بعثات التقييم الدولي في (كمبوديا) من قبل كل من المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان

معلومات شخصية عن الرجل العظيم الراحل:-م

تاريخ الميلاد 2 فبراير 1939سوداني الجنسية متزوج وله خمسة أطفال التعليم

دكتوراه، جامعة ادنبره، 1970 (القانون الجنائي المقارن) ماجستير في القانون (الامتياز)، جامعة لندن، 1965 ليسانس في الحقوق (مرتبة الشرف)، جامعة الخرطوم، 1962دبلوم (القانون المدني) من جامعة لوكسمبورج، 1964

المهارات

لخبرات الادارية، خدم في مناصب إدارية في عدد من المنظمات الحكومية وغير الحكومية والدولية

محلل للسياسات، بناء علي خبراته المهنية مع المؤسسات الأكاديمية ومنظمات حقوق الإنسان والمناصب الحكومية

اللغة، طلاقة في اللغتين العربية و الإنجليزية ، ومعرفة بالفرنسية والسواحلية

محام دولي، ومستشار قانوني، وأستاذ قانون، وقاضٍ.م

العمل:-م

شريك أساسي بمؤسسة الكارب ومدني القانونية، الخرطوم

مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، بيروت، لبنان، ممثل المكتب الإقليمي للمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في المنطقة العربية، بيروت، فبراير 2002، أكتوبر 2004

بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة في أفغانستان ، المستشار القانوني للممثل الخاص للأمين العام في أفغانستان (يوناما) في إصلاح القانون في أفغانستان، عام 2002

المستشار القانوني للممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، أغسطس 2003

مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، زغرب، كرواتيا، رئيس البعثة

مارس 2001 – فبراير 2002مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في الضفة الغربية ومكتبه في غزة، المستشار الفني الرئيسي ورئيس المكتب مايو 1997 إلى مارس 2001

الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، الكويت، مستشار قانوني 1995-1997

الحكومة الانتقالية الديمقراطية في السودان، الخرطوم، مجلس الوزراء وزير الأشغال والإسكان. 1985 – 1986

المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، الخرطوم، المستشار العام، 1976-1978،

البنك الدولي، واشنطن ، 1975-1976

مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، جنيف وتنزانيا، المستشار القانوني ونائب الممثل في تنزانيا 1971-1975

جامعة الخرطوم، كلية الحقوق، باحث ومحاضر في القانون العام، 1965-1971

قضاء السودان، قاض، 1962-1963

الأنشطة التنظيمية والانتماءات

رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، وعضو مجلس الأمناء منذ عام 2004 حتى الآن

رئيس المنظمة السودانية لحقوق الإنسان (في المنفى)، لندن 1992 وحتى مايو 1999

(عضو مؤسس ومشارك نشط) رئيس مجلس إدارة مرصد حقوق الإنسان في السودان، الخرطوم، 2008 وحتى الآن

المكتب الدائم، اتحاد المحامين العرب، القاهرة، من 1992 إلى عام 2003

مجلس الإدارة، المنظمة العالمية للمجتمع المدني، واشنطن العاصمة، 1993-1995

رئيس جمعية المحامين الأميركيين من أصول إفريقية، واشنطن العاصمة، 1993 إلى 1995

عضو المجلس التنفيذي، نقابة المحامين في السودان، 1988-1989 (المحظورة في عام 1989)

رئيس التنظيم الشعبي السوداني للدفاع عن الديمقراطية والوحدة الوطنية، الخرطوم، 1986-1989 (المحظور في عام 1989)

نائب رئيس المركز العربي لاستقلال القضاة والمحامين، القاهرة، 1997 حتى الآن

عضو مجلس الأمناء، البرنامج الإقليمي لأنشطة حقوق الإنسان، القاهرة 1998 حتى الآن

ممثل المنظمات غير الحكومية، المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان، فيينا، 1993

ممثل المنظمات غير الحكومية، في دورات لجنة حقوق الإنسان والشعوب التابعة لمنظمة الاتحاد الأفريقي في بانجول

ممثل المنظمات غير الحكومية في لجنة حقوق الإنسان التابعة للامم المتحدة، جنيف، 1992، 1993، 1994،1995

عضو، فريق مؤسسة فورد للتقييم وإعادة النظر في عمل اللجنة الدولية للحقوقيين

عضو، اللجنة الدولية للاستقصاء حول الحرب الإسرائيلية اللبنانية، عام 2006

كاتب تقرير الخلفية للجنة الدولية للحقوقيين عن حالة حقوق الإنسان في السودان

الاتصال والتعاون والدعم لمختلف بعثات حقوق الإنسان وأنشطة منظمة العفو الدولية، لجنة الحقوقيين الدولية. هيومن رايتس ووتش، لجنة المحامين لحقوق الإنسان، والاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، صندوق من أجل السلام، المنحة الوطنية للديمقراطية، منظمة المادة 19، انتر رايتس، وغيرها. رئيس مجلس أمناء مركز الدراسات القانونية، السودان

تقديم المعلومات والدعم للمقرر الخاص للجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فيما يتعلق بحالة حقوق الإنسان في السودان

كاتب كتاب "جرائم انتهاكات للقانون الإنساني الدولي في السودان 1989 -2001′′ القاهرة للكتاب، 2001 (باللغتين العربية والانكليزية). عضو في مجلس كلية الحقوق، جامعة الخرطوم، 2005

المقالات المنشورة في الدوريات والمجلات العربية حالة الطوارئ في العالم العربي. مراجعة العربي لحقوق الإنسان، تونس، 1993 مبادئ استقلال المهنة القانونية: الفلسطيني مجلة نقابة المحامين، العدد 4، رقم 5، 1998 المسؤولية الشخصية والمحكمة الجنائية الدولية: "لدينا حقوق" مجلة حقوق الإنسان، ومركز التدريب، اليمن، العدد 14، كانون الأول 2002 ومشروع الميثاق العربي لحقوق الإنسان: مراجعة العربي لحقوق الإنسان، تونس، العدد 6، 1999 القضية الفلسطينية: التحديات الإقليمية والدوليةمراجعة العربي لحقوق الإنسان، تونس، العدد No.9، 2002 المشاكل التي تواجه السودان حركة حقوق الإنسان: المركز العربي لدراسات حقوق الإنسان، القاهرة، 1997 الإسلام وحقوق الإنسان: وقائع ورشة عمل – المجلة العربية لحقوق الإنسان NO.7 العدد، 200 السلطة القضائية وحقوق الإنسان في السودان؛مجلة المعهد العربي لدراسات حقوق الإنسان، القاهرة، 1997 الولاية القضائية العالمية – المسؤولية من المخالفين للقانون الإنساني الدولي في فلسطين: نشرت من قبل اتحاد المحامين العرب، القاهرة، 2001مواد في اللغة الإنجليزية حقوق الإنسان، والمرحلة الانتقالية في السودان. الدولة فينكس، والتي نشرتها أفريقيا العدل، لندن، 2001 مساهمة في المؤتمر حول الولاية القضائية الدولية.

مؤلفات الراحل العظيم:-م

جرائم انتهاكات القانون الإنساني الدولي في السودان، القاهرة، 2001

انطباق اتفاقية جنيف الرابعة على الأراضي الفلسطينية المحتلة

المحكمة الجنائية الدولية

عالمية حقوق الإنسان

دور المحامين في تعزيز حقوق الإنسان

وبعد هذه السيرة الذاتية العطرة لأستاذنا الجليل د.أمين مكى مدنى والذى له له قصب السبق فى تنوير الشعب السودانى،وإستنهاضه من أجل اللحاق بركب الشعو المتقدمة،والتى الأن تستظل الأن بالحرية والعدل والديمقراطية الراسخة وسيادة حكم القانون

وأحيراً إلى متى سيظل الحزب الحاكم ،جاثمٌ على صدر الشعب السودانى ومحتكرٌ للوظيفة العامة ،مع إبعاد كل العلماء والمخلصين من أبناء وبنات وطنى الحبيب ،أمثال هذا الرجل العالم الراحل الدكتور أمين مكى مدنى ،طيب الله ثراه،وقطعاً مع هذه القبضة الأمنية على كل مفاصل الدولة من غير حق ،فإنَ أستاذنا العظيم الراحل لن يكون أول ضحاياها وسوف لن يكون الأخير.م.

فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يسكنه فسيح جناته ،وأن يجعل البركة فى ذريته،وأن يوفق تلاميذه فى حمل رأية الدفاع عن حقوق المستضعفين فى وطننا الحبيب.م

قال الشاعر أبوفراس الحمدانى:-م



هُوَ المَوْتُ، فاختَرْ ما عَلا *** فلمْ يمتِ الإنسانُ ما حييَ الذكرُ



سَيَذْكُرُني قَوْمي إذا جَدّ جدّهُمْ *** وفي الليلة ِ الظلماءِ ، يفتقدُ البدرُ











د/.يوسف الطيب محمدتوم-المحامى

[email protected]









|Articles |News |مقالات |بيانات