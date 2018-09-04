سودانيون بقلم إسحق فضل الله

10:17 PM September, 04 2018 سودانيز اون لاين

أسحاق احمد فضل الله-الخرطوم-السودان

مكتبتى

رابط مختصر



> أستاذ

> تُحدثنا أنت عن العالم والدولة والمؤامرات و.. و.. وما نفعله نحن هو إننا / إسحق فضل الله/.. نقول

:..ما أعرفه هو إنني جائع

> وإنني اتهم البشير

> إن حدثتنا أنت عن الموت والجوع والصفوف (موت بالملايين وصفوف بالملايين وجوع.. وزوارق تبتلعها البحار و.. في التاريخ والآن قلنا: نعم.. لكن ما نعرفه هو إنني جائع وإنني اتهم البشير

> إن أنت سألتنا

: كيف يمكن للبشير أن يصنع الطعام والأمان قلنا

: لا ندري.. وما نعلمه هو إنني جائع وإنني اتهم البشير

> والمشهد هذا هو : بالدقة.. ما يصل إليه التصميم الهندسي لصناعة الخراب الآن

(2)

> والأحد الماضي كاتب يدعو لمراجعة الحكم على ابن الشيخ أبوزيد( أحد قتلة غرانفيل)

> وأيام المحاكمة.. والدة غرانفيل تتجه للعفو عن الشباب

> ومحام سوداني يطير إلى أمريكا ويجعل المرأة تتراجع عن العفو

> بعض المعارضة السودانية هي هذا

> والأيام القادمة شيء ينفجر .. والعياذ بالله.. حول أبيي..

> والمجلد أمس تشهد ندوة مصطرخة يقودها زعيم المسيرية للرد على شيء غريب

> فالخميس الأخير أحد (كبار) المسيرية يوقع إعلاناً يقول فيه إن

: أبيي جنوبية .. وإن العرب هم رعاة يمشون على أرض ليست أرضهم

> والرجل .. بعدها .. ينكر لكن

> المشهد ما يقدم له تفسيراً هو أننا نكتب منذ شهور نحذر من شيء يدبر.. غرباً.. وشرقاً في الوقت ذاته

> ثم شيء يقود هذا

> والأخير../ الذي يقود/ هو أربع محطات تلفزيونية تقام كلها ضد السودان

> قلنا هذا قبل شهرين

> والأسبوع الأسبق الدفعة الأولى من الإعلاميين الذين يديرون المحطات هذه تعبر مطار الخرطوم إلى دولتين ..عربية وزنجية.. بقيادة شادية

> للتدريب..

> قبلها نحدث عن سيول تتدفق من الفيس بوك والمواقع الأخرى.. في أسلوب جديد هو

: الجهات الألف تعمل (دون تنسيق) لأن البراعة ما يصنعها هو (عدم) التنسيق هذا

> فالأسلوب هو

: خبر.. كذبة أو صورة يطلقها أحدهم من هنا

> الخبر ذاته أو قريباً منه يطلق من مكان آخر

> وآخر

> والقارئ يكذب الخبر الأول ثم تكذيب أقل للخبر حين يجده القارئ في مكان آخر .. ثم تصديق حين يجده في مكان ثالث

> ...

> والمحطات التي يجري إعدادها تغني بالأسلوب هذا لقيادة السودان.. من ذيله.

(4)

> والإجابة عن الجوع وعن البديل ما يقاربها هو

: عام 1995 نكتب عن تجمع للمعارضة في القاهرة وهناك يقتتلون .. أو بعضهم.. على الفتيات

> وأحدهم يطلق جملة ساخرة جداً (حين نوردها كما هي الصحيفة توقف ليومين) لكن الرجل كان يقول لهم

> : أنتم تعجزون عن الاتفاق على (الفتيات).. فهل تتفقون على حكم السودان

> السؤال ما يجيب عليه هو الزمان.. فالمعارضة حتى اليوم لا هي تتفق على خير ولا شر

> وما يبقى عند المعارضة هو الشتائم

> وأشعار فلان التي يلقيها على (حشد) مكون من ست بنات وشابين

> و.. الحديث عن الجوع لا يعرف كيف يتحدث عن صناعة الطعام بعد أن يأتي هو إلى الحكم

> الأسلوب يبقى مثل كتابة الشعارات بالجير على الحائط.. وأشعار الهجاء البائسة

> الشعارات التي لم تفلح يوماً

> يبقى صرخة الجوع والرد عليها

> الرد هو أن الناس صبروا على الجوع لأنهم يعرفون أن البعض يستدرجهم (بالجوع الذي هو حقيقة) إلى شيء آخر

> شيء هو الزوارق والبقج ومذابح أفريقيا الوسطى

> الناس صبرت على الجوع لأن الأمر سوف (يعبر)

> وفي أسبوعين أخبار الجنوب وأخبار الصين وأخبار (جهة ثالثة) تقول إن موجة الجوع تعبر

> ومحطات الوقود ومحطات الخبز شاهد









alintibaha |Articles |News |مقالات |بيانات