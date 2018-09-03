(كمان فرحان) بقلم الطاهر ساتي

سودانيزاونلاين تحى ذكرى شهداء هبة/انتفاضة سبتمبر 2013..
سارة عبد الباقي الخضر ...فى الذكرى الخامسة لاستشهادك ...دمك دين علينا
هزاع عز الدين جعفر....لك التحية و الانحناء فى الذكرى الخامسة لاستشهادك
منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 03-09-2018, 05:21 PM الصفحة الرئيسية

اراء حرة و مقالات
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
03-09-2018, 03:32 PM

الطاهر ساتي
<aالطاهر ساتي
تاريخ التسجيل: 11-08-2014
مجموع المشاركات: 939

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


(كمان فرحان) بقلم الطاهر ساتي

    03:32 PM September, 03 2018

    سودانيز اون لاين
    الطاهر ساتي -الخرطوم-السودان
    مكتبتى
    رابط مختصر



    :: ومن المحن، بعد أن تبرعوا للدورة المدرسية القومية التي تستضيفها ولايتهم بملبغ (الف جنيه)، أصدر والي جنوب دارفورتوجيهاً بإعفاء من أسماهم بأطفال الدرداقات من الرسوم الدراسية، ثم تباهى بتبرعهم .. وأطفال الدرداقات - بنيالا وغيرها - هم بعض أرقاء الوضع الراهن بكل محليات السودان .. إذ تتعاقد المحليات مع من يسمونهم بالمتعهدين على تحويل أطفال الدرداقات إلى ( أرقاء)، بحيث يستأجر منهم الطفل الدرداقة بالإكراه، و بالسعر الملزم.. ثم يكدح في الأسواق طوال ساعات النهار وبعض ساعات الليل ، ثم يورد في جيوب المتعهدين أموالاً يتقاسمونها مع المحليات ..!!

    :: ولو فكر الطفل في العمل بدرداقته الخاصة، فالويل له ولدرداقته ولأكل عيشه.. إذ تصادر السلطات المحلية الدرداقة، ولا تعيدها للطفل إلا بعد أن يدفع الغرامة ويلتزم بأن يستأجر الدرداقة من العاطل المسمى - في عقودات محلية نيالا وغيرها - بالمتعهد.. هكذا تفسد الحكومة المجتمع، بحيث يتكسب الأقوياء بعرق الضُعفاء.. ولو بحثنا لوجدنا بان من يقف وراء تبرع أطفال نيالا متعهد يسترق هؤلاء الأطفال بعلم وأمر المحلية ..و كأن الاسترقاق المادي لايكفي، يجتهد في استغلالهم بهذا التبرع، أي يتقرب بهم المسؤولين عن عقود الإذعان ..!!

    :: ثم أن إعفاء هؤلاء الأرقاء من رسوم الدراسة يعد تبرعهم للدورة المدسية، يكشف أن مجانية التعليم محض شعار بجنوب دافور أيضاً، رغم أنها من حقوق هؤلاء الضحايا.. ومن المعيب أن ينال أطفال الدرداقات حق التعليم مجاناً في (شكل منحة)، فاعفاء الأطفال من رسوم التعليم (حق)، وما كان على الوالي ربطها بالتبرع للدورة المدرسية..وقد لا يعلم الوالي أن أكثر الأطفال تعرضاً لمخاطر العنف والتحرش والإغتصاب،هم الذين يخرجون من ديارهم بحثاً عن قوت أسرهم (فجراً)، ثم لايعودوا إلى ديارهم إلا بعد غروب الشمس أو منتصف الليل.. أي هم من يتبرعون للدورة المدرسية، ليتباهى بهم واليهم بدلا عن البكاء على حالهم..!!

    :: وبالمناسبة.. ليس في عاصمة جنوب دارفور وحدها، بل حتى في عاصمة البلد، فليذهب أحدكم بعد غروب الشمس إلى أسواق الخرطوم المركزية (الخرطوم، بحري، أمدرمان)، ويشاهد من يسميهم مجتمعنا وصحفنا ب (أطفال الدرداقات)، ثم يرصد معاناتهم في سبيل تسديد (رسوم الدرداقة) قبل غروب الشمس..أو فليقصد أحدكم شوارع المدائن الرئيسية في كل ولايات السودان،ثم يرصد معاناة من هم دون سن الثامنة عشر، بحيث يكون العائد قوت يومهم وأسرهم.. وفي تلك المعاناة مكمن المخاطر وفي متنها مناخ العنف والتحرش والاغتصاب..وكل وال يعلم ذلك، وكذلك كل معتمد، ومع ذلك يكتفون بمثل هذا التباهى أو فرض الرسوم على ( الدراقات)..!!

    :: أكرر، ليس من الوقاية أن نوفر لأطفال الفقراء مناخ العنف وتحرش والإغتصاب، بحيث ندعهم يعملون في أسواقنا وشوارعنا آناء الليل وأطراف النهار وكأنهم بلغوا سن الرشد ..واي عقل سوي يدرك أن حاجة الطفل إلى العمل - وكذلك حاجة أسرته إلى قوت اليوم - هي المدخل لحزم المخاطر التي قد يتعرض لها الطفل، ومنها مخاطر التحرش والإغتصاب..وقانون الطفل يجب ألا يكتفي بعلاج التحرش والإغتصاب بنصوص العقاب، بل عليه أن يجنب الأطفال الإقتراب من مناخ التحرش والإغتصاب، وذلك بمنع (عمل الأطفال)، وأن يكون تعليمهم في المدارس بديلاً لعملهم في الأسواق، وتأهيلهم لغد مشرق بديلاً لتبرعهم لهذا الوالي ( الفرحان)..!!
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

03-09-2018, 04:06 PM

نيمو


للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: (كمان فرحان) بقلم الطاهر ساتي (Re: الطاهر ساتي)

    والله يا الطاهر ساتي ناسك ديل ما عندهم ذرة من رجولة ولا ذرة من كرامة ولا ذرة من الانسانية وفاقدين للتربية اصلا ابا عن جد اما عن حبوبة وما ادم الفكي دا الا جزء من هذه العصابة المفتقدة لكل قيمة انسانية نبيلة ياخي معقول ياخد تبرع من اطفال الدرادقات !!!!!!!!!!!!وعارف ومتأكد انو في بعضهم اصلا ما بمشي المدرسة وياخدو تبرعو للدورة المدرسية دا اسمو شنو ؟؟؟؟؟؟اعوذ بالله من اوسخ وارذل من وطأ الثرى وادم الفكي ما براهو لأنو كلهم كدا وعندك متعهدي الدرداقات في المحليات !!!بالله في راجل ذكر بشتغل شغلة ذي دي ؟ولا زوجتو في البيت كيف تقبل راجلها يدخل عليها بكيس خضار من عرق اطفال الدرداقات ؟؟؟؟ما قلنا كلهم ما متربين وبشيرهم الشؤم اولهم شغال شحاد بدون ادنى مزعة لحم حتى الصنيين شاحدهم ومدينو مبلغ اقل من 60مليون دولار وشايلو وفرحان !مش قلنا ليكم ديل اصلا ما اتربوا على اي خصلة كريمة اتوجدت في البشر !اعوذ بالله زي ما بقول شبونة
                   |Articles |News |مقالات |بيانات


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>

تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
at FaceBook




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات
فيديوهات سودانيزاونلاين Sudanese Online Videos
صور سودانيزاونلاين SudaneseOnline Images
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
Sudanese Online Wikipedia



فيس بوك جوجل بلس تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست Google News
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
 اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين 		News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de