مع بدايه العام الدراسى الجديد بقلم هانم داود

09:19 PM September, 02 2018 سودانيز اون لاين

هانم داود-

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على الطالب الإهتمام منذ البدايه -ضبط مواعيد النوم والاستيقاظ حتى تذهب إلى مدرستك أو كليتك نشيط يقظ حتى تستوعب دروسك -المذاكره لجميع المواد الدراسيه أول بأول أى لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد -لابد من الاهتمام بالمذاكراه ولا تهمل وتنام وتتراكم المواد عليك كل ليله تسهر مع ماده تذاكرها بالإضافه لتحضير مواد المدرسيه فى كل حصه التى تؤخذ فى اليوم التالى (مثلا غدا)من جدول الحصص المدرسيه،تأخذ فكره عن الماده التى تدرسها فى الحصه الأولى والتانيه وهكذا حتى حين يشرح المدرس الدرس يكون عندك فكره عن الدرس تبقى درجه إستيعابك للدرس أقوى وأحسن

-حاول أن تسمع لشرح المدرس يثبت فى دماغك الشرح ولا تقول لا أفهم تسمعوا الأغانى وبتحفظوها

-لاتتخذ أى ظروف سيئه فى البيت ذريعه لعدم المذاكره بل بالعكس إجعلها الحافز القوى للمذاكره حتى تصل لبر الأمان.المذاكره إجعلها هدفك الأساسى كل يوم لابد تكون ذاكرت فى بعض المواد

إكمالُ دور الأسرة التربوي خير طريق نختاره لفلذة أكبادنا أبنائنا الأغلى من أرواحنا عندنا طريق العلم والاهتمام بتعليمهم واختيار المدارس المناسبه ، ،العلم نور والجهل ضلال وضياع

المعلم المنارة التي تضيء فى ظلام التوهان،ونور شمس يزيح ضباب الحياه،

كنظام الثواب والعقاب ولكن ليس باهانه التلميذ أو ضربه ضربا مبرحا

النقاش والحوار والاهتمام بالمناهج التعليميه والترفيه ومتابعه أحوالهم الصحيه والنفسيه

لابد من التعليم للنُمووالجسدى والانفعالى و العقلى

والاجتماعي،

يشارك التلاميذ والمدرسين فى نظافه المدرسه،ولكن ليس بشكل متكرر فى المدرسه المدرسه نظافتها ملزمه من عمال النظافه بالمدرسه لكن من الممكن من وقت لآخر تشارك التلاميذ فى نظافه مدرستهم تتعلم روح التعاون والموده وأن النظافه عنصر أساسى فى حياه الفرد،يتعلم أن لايهمل موضوع النظافه فى حياته بصفه عامه

وعلى ولى أمر التلميذ أن لا يتحدث عن معلم ابنه باستهتار حتى لا ينشأ ابنه فى فوضى أخلاقيه ويعلمه الأب البلطجه دون أن يدرى

على التلميذ والطالب احترام المعلم

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