الافضل الكورة تكون واطه بقلم عصام الطيب الجمل

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01-09-2018, 04:21 PM

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تاريخ التسجيل: 12-09-2013
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الافضل الكورة تكون واطه بقلم عصام الطيب الجمل

    04:21 PM September, 01 2018

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    مقالات سودانيزاونلاين-phoenix Arizona USA
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    رسالة (من عميد التعليم مدارس الامام القرطبي)
    الم اجد فيكم رجل رشيد
    إليكم أكتب ياقبيلة الحركه الأسلامية وأنتم تحكمون السودان
    بأي مسمي كان
    استمعت الي حديث الجميعابي قبل وبعد رده لمالك حسين ومثلهم كثر من قبيل الحركه الاسلاميه الحاكمه في السودان
    والله يااخوتي أصابني الزهول في ماسمعت
    ومن هنا أناشد اللذين يحكمون واللذين لايحكمون من الحركه الإسلاميه
    وانتم أشقاء انجبتم من رحم واحد ألا وهو صلب الحركه الاسلاميه
    ومن هنا اقل لكم أحبتي مهما أختلف الاشقاء لا بد ان يتفقو علي ان لا يخربون بيوتهم بأيديهم وأنت أخي الجميعابي ومثلك كثير الم تكونو من اهل الحركه الإسلاميه وأنتم تحكمون.
    لم تكونوا من الناصحين من داخل سور الحركه الإسلاميه حتي لاتفضحون اما مال البترول الذي مات وشبع موت
    تتحدثون عنه اليوم وهو منذ امد
    بعييييييد
    قبل ان نخرب دولتنا ونخرب مشروعنا ونخرب سوداننا
    أناشد من هنا إخوتي الافاضل وانتم تعلمون مالانعلمه نحن.
    رجاء أخي عمر البشير ونافع والجاز وعلي عثمان وكل مشايخنا في الحركه الاسلاميه
    ان تجمعوا إخوانكم واشقاكم من قبيل الحركه الإسلاميه في لقاء جامع من أجل التناصح لاتشفي وتصفية الحسابات ولا أقول لقاء واحد علي مستوي السودان أجمع لأنه مستحيل لكن ممكن يكون علي مستوي الاحياء اوالمناطق أو المحليات او بالطريقه اللتي ترؤنها أنسب حتي لانخرب بلدنا ومشروعنا والاعداء يتربصون بنا.
    ومالكم لاتعقلون
    الم يكن منكم رجل رشيد
    اخوكم عصام الجريف شرق
    وكلنامن صلب الحركه الاسلاميه.
    كنا في مكاتب.الطلاب والشباب والدفاع الشعبي ومكاتب كثر لانزكرها في هذا المقام.
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