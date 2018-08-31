مابين نبي الله يعقوب _ويعقوب عبد المجيد بقلم يوسف شوبرا

03:58 PM August, 31 2018 سودانيز اون لاين

يوسف شوبرا -Sudan

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الحمدلله ربنا انعم علينا فردآ من زرية صالحة كان مخفي ولم نعلم به هو من ابناء الشيخ صغيرون من العوائل المشهورة في السودان(الصغيروناب).

رجلآ هو جسر يمر عليه كل فقير وغنى ومضاد حيوي لكل مريض.

عجزت عن زقم الأحرف حتي اجمع جملة فيه والتعبير خانني.

مدحته الكوكبة الزاغبة الرجل المقنع الرجل الزاهد الرجل المكنون المربي الهمام .

جهد مكثف جهد خارق لا في الماضي فجروا الصخور مثلك ولاغدآ يسيروا المجتمع مثلك..

انت الصاروخ الذي يندفع لعمل الخير.

اشهد لك قدمت وكفيت واوفيت الي اهل الجريف شرق.

منسق حقيقي نسقت الجريف شرق تنسيق لم تتنسق من قبل..

حقيقي يعقوب (الصبور)

سيدنا يعقوب علية السلام فقال ليوسف لاتقصص رؤيتك لأخوتك فيكيدوا لك كيدآ مبينا)

ويعقوب عبد المجيد

فقال لي يايوسف لاتتحدث بعملي امام المجتمعات فعملي هبه الي الله.

وامطرت اعيني مياه فما ابصرت شيئآ من كثرة البكاء.

"2"



والان دقت فوانيس كشف الأوراق..

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1-من الأشياء التي لم تجد لها حلول هي تراكم الاوساخ.

يعقوب لقد رهن نفسه متطوع لعمل الخير.

يعقوب وضع حزاءهو علي ارض الجريف شرق وبشريات قادمة تكسي مدينتنا . ..

حرك قافلة من محلية شرق النيل جميع عربات النفايات داخل مدينة الجريف شرق

المنسق العام للجريف شرق يعقوب عبد المجيد هو صهريج يسقي كل عطشان يرتوي منه كل الأهالي.

والان اسمك تدون في التاريخ والوثائق بالإنجازات ووضعت بصمتك في المجتمع.

والان اسمك فاح عطرآ في جميع نشاطات عمل الخير ..

نشهد لك نحن وتشهد لك الارض التي انجبتك هي الجريف شرق ام الحاسدين والمفسدين قطاعين الطرق النمامين لم ينهضوا مثل النهضة التي قمت بها

نقول لهم هيهات يافاشلين .

والان نحن نعلم كيف تتم لعبة الشطرنج وكيف يتم تحريك شيش ملك و الحصين والطابيات الشايتات لصالح نفسه.

والمثل البيقول(الكديس يوم مايلحق اللحم بيقول عفن)

والان اشخاص عرفناهم مثل الكديس.

ويالحمة ابقي قريبة علشان مايقولوا عفن.



شورت في الكهرباء

يعقوب عليه السلام هو نبي الله

ويعقوب عبد المجيد هو منسق ورجل همام.

1-اشهد له بذالك امام الله .

لقد دعم في الجانب التعليمي بالردميات والجرافات وجميع المعدات والحفاظ علي ارواح التلاميذ جميعآ في عدت مدارس.

2-بطاقات التأمين استخرجت لأكبر عددية في الجريف شرق

3-مشكلة القمامة (الاوساخ)اجتهد في جميع تنظيف المواقع.

الكلمات التي انسجتها في هذا الرجل هو حق ادبي لازم ينتسب له في عمله بمجهود كبير جدآ وتحفيظ معنوي.

الطريق المغلق الذي يربط مسجد الفكي خليل والمواصلات كان طريق متعسف لم يتم العبور من خلاله

4-قام بحفر جزء كبير من القبور والان النشاط مستمر.

يعقوب موجود النشاط قائم ونتمني من الله ثم اصحاب السلطات ان تثبت لنا يعقوب.

5-وكان في العمل عليش الحاج حريبات _ منتصر محمد زين_ خليل _ _حسن الزين__الطيب الحاج_عبده _ يوسف شوبرا_

( والمهندس محلية شرق النيل يوسف) |Articles |News |مقالات |بيانات