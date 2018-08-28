أيام القيامة في السودان بقلم حامد جربو

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28-08-2018, 09:00 PM

حامد جربو
<aحامد جربو
تاريخ التسجيل: 09-12-2013
مجموع المشاركات: 29

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أيام القيامة في السودان بقلم حامد جربو

    09:00 PM August, 28 2018

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    حامد جربو-
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    عانى الشعب السوداني ومازال يعاني ويكابد نير الصفوف , من صفوف البنزين إلى طوابير الديزل , ومن صفوف الخبز إلى رصيف الهجرة , والخ..! حكومة المؤتمر الوطني تتمادى وتتوجس خيفة من مواجهة الحقيقة..! ولا تريد الإقرار بحقيقة الأزمة , بدلاً من ذلك تحمل أصحاب المخابز والمطاحن مسئولية التقصير وتتهمهم باحتكار حصصهم من الدقيق وتتوعدهم بالويل والثبور , وتنكر حقيقة نقص إمدادات.. .
    من يوميات الرئيس عمر البشير تصريح مدوي يبشر بقرب انفراج جميع أزمات السودان, المزمنة منها والطارئة وقال أن الانفراج أصبح وشيكاً فحلمه لا يكذب فسوف يخرج عصاه السحرية من السرداب عما قريب فصبر جميل ..! من ينقذ الشعب من سفينة السراب الغارقة ..!؟ .
    الباش مهندس الطيب مصطفي خال الرئيس , ذبح الثور الأسود , بعد ما أكل الثور الأبيض , قرباناً وفألاً بسودان عربي جديد " خالص العروبة " ينعم بالأمن والاستقرار والازدهار , وهنًأ الشعب السوداني بالخلاص ..! الخلاص من كابوس اسمه جنوب السودان, كان عبءً على السودان , متمرد ,مستهلك ,وغير منتج ..! .ودارت الأيام ..! اليوم الطيب مصطفى ومن معه يتشبثون وبل يراهنون على بترول وخيرات جنوب السودان لإنقاذ " الإنقاذ " عجيب..!! .
    د. على محمود عبد الرسول وزير المالية الأسبق إبان تقرير مصير جنوب السودان , لاحظ أن ميزانية الوارد السوداني ما تغيرت رغم انفصال أكثر من سبعة مليون نسمة من جملة سكان السودان ,..عجيب..! هذا يعني أن سبعة مليون جنوبي كانوا يعيشون على فتات ميزانية الوارد ..! أعتقد هذا هو التفسير , مالكم كيف تفسرون..! .
    السيول والأمطار جرفت وهدمت المدن وقرى الأرياف , وخربت البيوت وغرقت التلاميذ , وشردت مئات الآلاف من أبناء الشعب , صرح أحد المسئولين أنهم, أي الحكومة بصدد تجهيز غرفة عمليات طارئة لإنقاذهم ..! قال احد المنكوبين ..الحمد لله شردنا بسبب السيول والأمطار الخريف..! غيرنا شردتهم سيول السراب ..! هذه هي الحقيقة بكل أسف .
    هل سمعتم "بالملاماتية "؟ حسب كتاب الطبقات هم جماعة صوفية والمفرد " ملاماتي " يفعل المنكر ويأتي الفواحش , ويعرض نفسه لتوبيخ واللوم لكي لا يزكي نفسه على الناس ..! رغم انه يصنف نفسه صوفي تقي نقي.. هل تتفقون معي لو قلت أن في عضوية المؤتمر الوطني صوفية "ملاماتية" ..؟
    بعيد انفصال جنوب السودان وعد الرئيس بإنارة جميع قري الأرياف في كردفان ودارفور وتشييد مستوصف لكل قرية , فهلل الناس وكبروا وهتفوا, سير..سير يا البشير..! .كلمات لأغنية سودانية تقول : وجدت ناس كثير ظالمين ولكن أنت اظلم من ظلم .. لو عاش كاتب الأغنية في عصر حكومة المؤتمر الوطني , ربما يعيد النظر في صياغة كلماته في الأغنية .
    حامد جربو
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