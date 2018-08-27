ويقع.. ويقع.. ويقع بقلم إسحق فضل الله

> وموقع أجنبي على الشبكة يكتب عن الكاتب السوداني الذي يسمونه المنجم.. لأنه يتنبأ.. والأحداث تصدقه.. > واسمه اسحق فضل الله > والموقع يورد الشواهد.. ومن بينها ان المنجم هذا يحدث الناس في سبتمبر 2017 ان افورقي سوف يقفز الى اثيوبيا > ويونيو 2018 افورقي يقفز > و(الربل) الذي نضربه الآن للنبؤات هو ان : عداء سوف يطلق بين السودان واثيوبيا.. لانه / العداء/ هو المخرج الوحيد من شيء يختنق هناك > وبروق النبأ القادم هي > ابي احمد يبعد التقراي من الحكم ونحدث انهم سوف يقومون بشيء > والتقراي الآن يذهبون الى شيء يشبه الاعلان للانفصال > وابي احمد ان هو قام بضرب الجنوب حتى يمنع الانفصال.. مثلما ضرب اقليم الصومال منعاً للانفصال.. ابي عندها يشعل حرباً اهلية > وان هو لم يفعل بدأ التفكك > والامهرا يمددون حلفاً مع التقراي > وجهات يهمها ان تشتعل الحرب وان ينهزم التقراي.. والملايين الهائلة في اثيوبيا تجعل كل شيء محتملاً > وان ينهزم التقراي جملة تعني ان يتدفقوا الى ارض شرق السودان > الارض التي ظلت اثيوبيا تحلم بها > والتدفق/ رغم الجغرافيا/ يصلح اداة لاتهام السودان > وبروق الاتهام تضرب منذ شهور > فمنذ شهور ثلاثة عربات عسكرية مسلحة بارقام سودانية تدخل اثيوبيا > وبعضهم يفتح فمه ليصرخ باتهام السودان.. بالارهاب > ونكشف الأمر.. ويسكتون بعدها حادثة الطائرة لاتهام السودان.. > بعدها.. بعدها > الآن شخصية ضخمة جداً (جيفانو تسفا) الذي كان يدير مخابرات افورقي/ واصوله من التقراي يهرب > وقالوا.. الى السودان > وفلان وفلان وكلهم من الامهرا والتقري يهربون الى السودان.. الشائعة تصلح لتأليف شيء يربط السودان بالحرب الاهلية هناك > ونحدث الشهر الاسبق عن اتفاق بين ابي احمد ومصر لتأجيل ملء خزان النهضة > ونحدث ان الاتفاق يعني انهيار السد (فنياً) > ونحدث ان (الورطة) التي يصنعها الاتفاق كانت جزءاً من قصة اغتيال مهندس السد > وامس الاول ابي احمد يحدث ان (اكمال السد يصبح مستحيلاً لأن اثيوبيا تعجز عن التكلفة).. الجملة تعني ان السد ينهار بصورة ما > ووفد غريب .. بمستوى رفيع جداً من مخابرات افورقي يزور اثيوبيا الاربعاء الماضية.. بقيادة (سمري) وصاحبه مقلي.. والاول هو قائد البحرية.. وهو قائد الظل للمخابرات > وما يجعل حديث ابي احمد (شيئاً تحته اشياء) هو ان تمويل السد لا يأتي من الخزينة الاثيوبية بل من جهة هي من يرج المنطقة الآن > مما يعني ان ايقاف السد يأتي من هناك لشيء تحت حرب المخابرات التي تهدر الآن في المنطقة (2) > وحين يجمع الركام هذا مع احداث مثل : هجوم من المعارضة التشادية.. قادم من ليبيا .. يقتل ثلاثة من ضباط دبي > ودبي يحشد جيشه في الحدود الليبية > ومنطقة (فيالارجو) تعود بكل ما عندها من معنى > ثم مقتل ثلاثة من الخبراء الروس الاسبوع الاسبق في افريقيا الوسطى > وهناك .. تحت سحب الاعداد لحرب اهلية اخرى (وفرنسا تبدل حليفها هناك) تذهب روسيا الى تدريب جهة ثالثة > ثم اتفاقية دفاع مشترك (تعني ان تهب افريقيا الوسطى للدفاع عن روسيا اذا هاجمتها امريكا) > واحاديث تنسب الى الجبهة الثورية > الركام هذا كله يلتقي لان الخيوط كلها تتجه (بقيادة مقصودة) الى اتهام الخرطوم > لكن > (الربل) الذي نضربه يقول ان الاحداث سوف تتسارع لأن الجميع يشعر بشيء > شيء يتجه الى خروج السودان من الاختناق > وبعضهم (يعرف كيف يقول) وهو من الاقتصاديين يحدثنا ان : الخريف الرائع يجعل سعر الخروف الصغير يغطي تكاليف الاسرة لشهر كامل >وابتداءً من السبت القادم.. مليون دولار يومياً من الانبوب > و.. > ثم ما لا يمكن الاشارة اليه > وكلها اشياء.. السمح والكعب فيها.. كلها يعني انه لا بد من احداث عاجلة لايقاف خروج السودان من الازمة > ولا (الربل).. فنحن قبل اعوام ثلاثة نحدث ان الاسلاميين يجلبون مطاحن الدقيق من تركيا.. هدية من ارودغان > وجهات هنا تشتري المطاحن هذه وتعطلها (حتى يبقى استيراد الدقيق) > وحتى يبقى الاحتكار.. وتبقى الاصابع حول حلقوم البلد > قلنا هذا قبل سنوات > وما قلناه يقع
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