ويقع.. ويقع.. ويقع بقلم إسحق فضل الله

10:00 PM August, 27 2018 سودانيز اون لاين

أسحاق احمد فضل الله-الخرطوم-السودان

مكتبتى

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> وموقع أجنبي على الشبكة يكتب عن الكاتب السوداني الذي يسمونه المنجم.. لأنه يتنبأ.. والأحداث تصدقه..

> واسمه اسحق فضل الله

> والموقع يورد الشواهد.. ومن بينها ان المنجم هذا يحدث الناس في سبتمبر 2017 ان افورقي سوف يقفز الى اثيوبيا

> ويونيو 2018 افورقي يقفز

> و(الربل) الذي نضربه الآن للنبؤات هو ان

: عداء سوف يطلق بين السودان واثيوبيا.. لانه / العداء/ هو المخرج الوحيد من شيء يختنق هناك

> وبروق النبأ القادم هي

> ابي احمد يبعد التقراي من الحكم ونحدث انهم سوف يقومون بشيء

> والتقراي الآن يذهبون الى شيء يشبه الاعلان للانفصال

> وابي احمد ان هو قام بضرب الجنوب حتى يمنع الانفصال.. مثلما ضرب اقليم الصومال منعاً للانفصال.. ابي عندها يشعل حرباً اهلية

> وان هو لم يفعل بدأ التفكك

> والامهرا يمددون حلفاً مع التقراي

> وجهات يهمها ان تشتعل الحرب وان ينهزم التقراي.. والملايين الهائلة في اثيوبيا تجعل كل شيء محتملاً

> وان ينهزم التقراي جملة تعني ان يتدفقوا الى ارض شرق السودان

> الارض التي ظلت اثيوبيا تحلم بها

> والتدفق/ رغم الجغرافيا/ يصلح اداة لاتهام السودان

> وبروق الاتهام تضرب منذ شهور

> فمنذ شهور ثلاثة عربات عسكرية مسلحة بارقام سودانية تدخل اثيوبيا

> وبعضهم يفتح فمه ليصرخ باتهام السودان.. بالارهاب

> ونكشف الأمر.. ويسكتون بعدها حادثة الطائرة لاتهام السودان..

> بعدها.. بعدها

> الآن شخصية ضخمة جداً (جيفانو تسفا) الذي كان يدير مخابرات افورقي/ واصوله من التقراي يهرب

> وقالوا.. الى السودان

> وفلان وفلان وكلهم من الامهرا والتقري يهربون الى السودان.. الشائعة تصلح لتأليف شيء يربط السودان بالحرب الاهلية هناك

> ونحدث الشهر الاسبق عن اتفاق بين ابي احمد ومصر لتأجيل ملء خزان النهضة

> ونحدث ان الاتفاق يعني انهيار السد (فنياً)

> ونحدث ان (الورطة) التي يصنعها الاتفاق كانت جزءاً من قصة اغتيال مهندس السد

> وامس الاول ابي احمد يحدث ان (اكمال السد يصبح مستحيلاً لأن اثيوبيا تعجز عن التكلفة).. الجملة تعني ان السد ينهار بصورة ما

> ووفد غريب .. بمستوى رفيع جداً من مخابرات افورقي يزور اثيوبيا الاربعاء الماضية.. بقيادة (سمري) وصاحبه مقلي.. والاول هو قائد البحرية.. وهو قائد الظل للمخابرات

> وما يجعل حديث ابي احمد (شيئاً تحته اشياء) هو ان تمويل السد لا يأتي من الخزينة الاثيوبية بل من جهة هي من يرج المنطقة الآن

> مما يعني ان ايقاف السد يأتي من هناك لشيء تحت حرب المخابرات التي تهدر الآن في المنطقة

(2)

> وحين يجمع الركام هذا مع احداث مثل

: هجوم من المعارضة التشادية.. قادم من ليبيا .. يقتل ثلاثة من ضباط دبي

> ودبي يحشد جيشه في الحدود الليبية

> ومنطقة (فيالارجو) تعود بكل ما عندها من معنى

> ثم مقتل ثلاثة من الخبراء الروس الاسبوع الاسبق في افريقيا الوسطى

> وهناك .. تحت سحب الاعداد لحرب اهلية اخرى (وفرنسا تبدل حليفها هناك) تذهب روسيا الى تدريب جهة ثالثة

> ثم اتفاقية دفاع مشترك (تعني ان تهب افريقيا الوسطى للدفاع عن روسيا اذا هاجمتها امريكا)

> واحاديث تنسب الى الجبهة الثورية

> الركام هذا كله يلتقي لان الخيوط كلها تتجه (بقيادة مقصودة) الى

اتهام الخرطوم

> لكن

> (الربل) الذي نضربه يقول ان الاحداث سوف تتسارع لأن الجميع يشعر بشيء

> شيء يتجه الى خروج السودان من الاختناق

> وبعضهم (يعرف كيف يقول) وهو من الاقتصاديين يحدثنا ان

: الخريف الرائع يجعل سعر الخروف الصغير يغطي تكاليف الاسرة لشهر كامل

> وابتداءً من السبت القادم.. مليون دولار يومياً من الانبوب

> و..

> ثم ما لا يمكن الاشارة اليه

> وكلها اشياء.. السمح والكعب فيها.. كلها يعني انه لا بد من احداث عاجلة لايقاف خروج السودان من الازمة

> ولا (الربل).. فنحن قبل اعوام ثلاثة نحدث ان الاسلاميين يجلبون مطاحن الدقيق من تركيا.. هدية من ارودغان

> وجهات هنا تشتري المطاحن هذه وتعطلها (حتى يبقى استيراد الدقيق)

> وحتى يبقى الاحتكار.. وتبقى الاصابع حول حلقوم البلد

> قلنا هذا قبل سنوات

> وما قلناه يقع





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