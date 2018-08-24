دعوة للتطوع الشبابي لترميم قبور ...والأجر على الله بقلم أمل الكردفاني

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24-08-2018, 07:56 PM

أمل الكردفاني
<aأمل الكردفاني
تاريخ التسجيل: 26-10-2013
مجموع المشاركات: 624

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دعوة للتطوع الشبابي لترميم قبور ...والأجر على الله بقلم أمل الكردفاني

    07:56 PM August, 24 2018

    سودانيز اون لاين
    أمل الكردفاني-القاهرة-مصر
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    قال تعالى:(وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير). صدق الله العظيم-البقرة (110).


    تلقيت خبرا بخراب بعض قبور احمد شرفي ومقابر البكري أمدرمان ؛ نتيجة الأمطار التي ضربت البلد في الأسابيع الماضية ؛ فأجريت اتصالا بالاخ عز الدين عبد اللطيف للتأكد من هذه المعلومات باعتباره مراقبا عاما لاحدى هذه المقابر ؛ وقد اكد لي أن الامطار خربت كثير من القبور وازالت جزءا من التربة . وطالب بان يسارع كل من لديه جثمان قريب له ان يسارع بترميم مقبرته ؛ وقال بأن هناك مقابر لها قرابة مائة سنة. اقترحت على الاستاذ عز الدين ان يتولى تنسيق مجموعة تطوعية شبابية للقيام بهذه المهمة باعتبارها مهمة جليلة وثوابها اكيد وعظيم من عند الله تعالى. فإكرام الموتى دفنهم وفي التطوع لهذا العمل الجليل لا شك رضى من الله ان شاء الله.
    وقد قال شيخ الاسلام ابن تيمية في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم ان قبر المسلم لابد من ان يحترم فلا يؤذى بنجاسة ويستحب عند اتيانه السلام على صاحبه. وعن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(لأن أمشي على جمرة أو سيف أو اخصف نعلي برجلي أحب إلى من أن أمشي على قبر مسلم وما أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق). رواه ماجة وصححه الامام الوداعي.
    وهكذا فإذا كان لحضور القبر آدابه فمن باب أولى ترميمه وصيانته وذلك من أصول الفقه.
    هذا وقد وافق الاستاذ عز الدين على تلقي طلبات الانضمام للمتطوعين للبدء في العمل على الترميمات .
    قال تعالى:(وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون الى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون) صدق الله العظيم - التوبة 105.

    للتواصل:
    عزالدين عبداللطيف...تلفون ٠١٢٦٧٠٠٠٠٠ او ٠٩٠٠٩٠٠١٧٢
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