قِرفنا وقرفنا قرف!! بقلم حيدر احمد خيرالله

*ٌاللامبالاة التي تتعامل بها الحكومة مع ازمات بلادنا والتي جعلتنا نحترق بلهيب الفقر والحاجة والمسغبة ، ومن خلال هذه الزاوية كتبنا عن الخلل السياسي والخطل الاقتصادي ونعينا لكم مجانية العلاج ، واقمنا سرادق العزاء على مجانية التعليم ، وشهدنا بصمت معيب ميلاد سوق النخاسة الذى ازدهر تحت مسمى التعليم الخاص فتحول التعليم من حق الى سلعة ، وكذلك الصحة ، وكل الأسواق في ظل أزمة الانتاج انتشر فيها مفهوم الكسر وصار جل اقتصادنا اقتصاد (كسر) سادته السماسرة ومغامري الشيكات الطائرة واكتظت السجون بالواقعين تحت حكم (يبقى لحين السداد) وعرف سجن النساء رائدات الاحكام الطويلة من مغامرات الشيكات والكسر واعمال العصابات المنظمة ، واصحاب حاويات المخدرات ومهربو الذهب والدولار الذين لم يطالهم القانون من فرط مظلات حماية الفساد التي تظلهم بظلالها حتى قرفنا (بكسر القاف) وقرفنا ( بفتح القاف) قرف. *والحيرة تضرب أطنابها في شعبنا الذى لم يجد ما يتكئ عليه ليعبر في هذا الليل السوداني البهيم الى باحات تعمل على اعداده - علي الاقل- ليكون من الشعوب التي تستحق حكومة في مستوى عظمته و تبذل له ما يستحقه من الحياة الحرة الكريمة والتي حرمها منه هذا النظام زمنا ليس قصير ولم ينفك يصر على حرمانه من حق الحياة وحق الحرية ،ونكتب بلا ملالة ولا كلالة عن مؤشرات توحي بالمأساة القادمة والتي ستتهدد وجودنا وحياتنا وبالتالي دولتنا التي أخذت موقعاً متقدماً في مصاف الدول الفاشلة ..والقوم في الحزب الحاكم يبحثون عن وسيلة تمد لهم في عمر حكمهم والاستمرارية في القهر والاستبداد ، فبعد كلما كتبناه وكتبه غيرنا من الذين أبت نفوسهم ان ترى الظلم يستشري وتحتمي بالصمت فرفعوا الصوت جهيراً مستنكرين السياسيات التي قعدت ببلادنا وانسانها قعوداً محزنا فحوربوا في معاشهم واقلامهم وامالهم واحلامهم وظلوا في طليعة المحاربين يحاربون وانضموا الى فصيلة (قرفنا وقرفنا قرف) * انه لم يعد امامنا في هذا الواقع الأليم من سبيل سوى ان نضرب كفاً بكف ونتساءل الم يئن لهذا الليل أن ينجلي؟! وهذا الشعب الذي يكابد كل هذه المكابدة تحت هذا النظام الم يقف النظام امام سطوته وبطشه وجبروته ويوقن ان هذا الشعب العظيم أجل من أن يقع تحت هذه البراثن كل هذه السنوات العجاف ؟ّ! حقاً لقد قرفنا وقرفنا قرف.. وسلام يااااااااااوطن.. سلام يا في أرقو وجدت الناس تعاني من قطوعات الكهرباء والمياه الملوثة ، ويبحثون عن حس العدل ومستشفى يعاد تأهيله ومجانية تعليم وصحة .. التفت حولي ووجدت من يضحك علي ، وعلمت ان الانقاذ تتجسس حتى على الاحلام ..إخ إخِ.. وسلام يا.. الجريدة الاربعاء 27/6/2018
لو تلاحظ يا الأخ حيدر أحمد الله ولكم التحيات أن الحكومة في السنوات الأخيرة تمارس سياسة ( دي بطينة والأخرى بعجينة !! ) ،، لا تبالي بشتيمة شاتم ولا تبالي بمدح مادح ،، والمليارات من حروف الانتقاد التي توجه لها من قبل الكتاب و النقاد والناس في المجالس والمواصلات والحافلات والطرقات لا تحرك شعرة واحدة في هذه الحكومة الجاحدة الناكرة للجمائل ,, لدرجة أن الناس بدئوا يقولون أن الحكومة الحالية لا تعرف حقيقة ما وصلت إليها البلاد من الأحوال !،، فهي تعيش في أبراجها العاجية العالية وتظن أن أحوال الأمة مستتبة وآمنة !!!! ،، ولو صدق ذلك الحدس فالمصيبة كبيرة للغاية ،، أما إذا كانت تعلم حقيقة الأوضاع وتقرأ تلك المليارات من حروف الانتقاد ثم تنوم نوم أهل الكهف فالمصيبة أكبر وأفزع وأوجع ،، وفي تلك الحالة يجب على الشعب السوداني أن يهب فوراً ويهوي المطرقة العنيفة فوق رأس الحكومة حتى تفوق من استخفافها واستحقارها للأمة أو أن تموت تحت ضربات المطرقة ولا يكون لها أثر حتى الأبد .
هذه هي الدولة الاسلامية والعربية اللي انتوا الجلابة في شمال السودان بركتوا المؤسسينها و سندتوا الحروبات الابادية ضد الشعوب الاصل في السودان و الان عايشين في حالة الفوضى الكاملة و فقدان الاخلاق . هذا هو الاسلام اللي انتوا قولتوا انهو الدين السماوي و الالهي . الحل الوحيد هو فصل الدين عن سياسة الدولة بعيدا عن العنف الوحشي العنصري الذي تمارس ضد الشعوب الاصل. تاسيس الموءسسات الوطنية الخالية من الايدولوجية الدينية، اللى هى الأيديولوجية الاسلاموعروبية. جيشين لحماية و ضمان لي اي اتفاقية السلام. نحن مرنا بالتجارب التاريخية و علمنا منه دروس مهم و مفيد جداً. كرة السلام في ميدانكم و ليست في ميدانا . تعكسواها كيف، على كيفكم. نحن مستعدين نتحرك معكم كدا الي يوم الدين عندما ينزل الله من السماء عشان نحن نعرف حكاية الكون دا هي شنو.
يا المتداخل باسم ( الفتاح ) يا جنوبي يا حمار يا ابن الحمار ،، يا أبن الكلب ،، يا نتن ،، إياك وإياك أن تحاول تجريح الإسلام والمسلمين بالسودان بذلك الأسلوب التافه ,, فالإسلام جاء لإنقاذ أمثالك الحثالة من الرق والبيع والشراء .. وجاء يعلم أمثالك النظافة والإيمان والطهارة والنقاء النفسي والجسدي ،، وأنت في حالة كفرك وإلحادك هذا أعفن من جيفة الخنازير .. القارئ الكريم يشتم رائحة عفونتك لمجرد تواجد اسمك رغم أن الامر في الحاسوب .. أنا أستغرب لماذا يتواجد أمثال هؤلاء الخنازير في هذا المنبر ؟؟ ،، وهذا من ضمن أخطاء هذا المنبر الذي يتيح المجال لكل متداخل لا يسوى مليماً في قيمته وهو من أرخص البشر فوق وجه الأرض .
وعزة الله يا جنوبي يا معفن لن تشاهد فصل الدين عن السياسة طوال حياتك مادام هنالك مسلمون في هذا البلد , بغض النظر عن النظام الحالي أو أي نظام آخر ,, فالشعب السوداني يعشق الدين الإسلامي بالفطرة ويريده حكما وسياسة وحياة ومماتاً.؟
أرحل يا جنوبي يا معفن إلى بلدك ثم أفصل كما تشاء بين الدين والسياسة .. والأفضل أن تجعل شعار دولتك ( المريسة ) يا قذر !!
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