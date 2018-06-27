تعليق علي رد الصحفي والمحلل السياسي محمد لطيف علي حملة تصويرات المستشفيات بقلم يوسف علي النور حسن



03:58 AM June, 26 2018 سودانيز اون لاين

يوسف علي النور حسن-السودان

مكتبتى

رابط مختصر حضرة الكاتب الصحفي والمحلل السياسي محمد لطيف كانت أجوبتك وتحليلك أمام المذيعة بخصوص حملة التشهير بالمستشفيات ساذجة وتافهة وتفوح منها رائحة الخيانة والعمالة ضدهذه الأمة

إذا كنت أنت محللاً سياسيا بهذا الأسلوب وبهذا المنطق الذي عجز عن إدانة حالة إهمال واضحة وضوح الشمس وإذا كنت قد دفعت بك وزارة الصحة لتحلل إرتكاب فظيعة في حق إنسان ميت وإذا كنت تري أن ما قام به هذا المواطن البطل المسئول خطأً فأنت أسوأ من وزارة الصحة ، أنت من الخونة الذين يرتشون للوقوف ضد المواطن المسكين إرجع الي حديثك المسجل واسمعه مرة وأخري فإن لم تري أنك كنت تافهاً في تحليلك تافهاً في إجاباتك الغير منطقية وتافهاً في تبريرك فأنت أتفه من تافه

كيف أيها المسحوب من جلد البشر برشوة تتلقاها من وزارة الصحة تقول أنك تكتب عن الخلل بالمستشفيات وعندما تسئل لماذا لم يؤثر رأيك تقول أنك تتحدث عن السياسات العامة ما هذا الهراء وما هذا السفه الذي تصوبه ليس لقولة الحق بل لمحاربة الذين يقومون بالحق ومن أجل إحقاق الحق ، أنت عار علي هذه الأمة وفضيحة علي مهنة الصحافة والصحفيين فمثلك يستحق أن يرمي في سلة القمامة فإذا كنت ترضي لهذه الأمة أن تخدم في مستشفيات تجري في عنابرها مياه الصرف الصحي ويموت فيها الناس بلا وجيع فأنت من أرازل القوم ومن الذين يريدون لنا الهوان لعنة الله عليك وعلي والديك يا خائن الضمير والأمانة

إذهب لتغتسل من عار الكذب والنفاق والخيانة وهذه الأمة لا تعول علي أمثالك ولن تقف حملة التشهير ضد المستشفيات وأي مرفق من مرافق الدولة عجز مسئوليه عن القيام بالواجب المناط ومني ألف تفلة علي وجه والديك

يوسف علي النور حسن



