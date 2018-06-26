فقرنا واقتصاد الكسر!! بقلم حيدر احمد خيرالله

01:24 PM June, 26 2018 سودانيز اون لاين

حيدر احمد خيرالله -الخرطوم-السودان

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سلام يا .. وطن





*لازلنا نئن أنيناً متصلاً من سياسات الركابي ورهطه من أهل (اقتصاد الكسر ) فقد افرزت الإنقاذ من جراء خطل سياساتها الاقتصادية مفاهيماً أصبحت دارجة على الالسنة في بلادنا كالشيكات الطائرة والكسر الذى دمر الكثير من بيوت أهل السودان والسجون صارت مكتظة بشبابنا المحكومين تحت المادة 179من القانون الجنائي السوداني ، وبعد الحكم الأصيل والبديل ، يبقى السجين تحت حكم (يبقى لحين السداد ) ويسخر الضحايا من المحكومين حين يقولون : يبقى لحين الممات ،فهم يعرفون ان الشاكي لايستحق المبلغ المحكوم له به ، فان أصل المبلغ هو سيارة بمبلغ مائة الف اشتراها الاخر بشيك بثلاثمائة الف ودخل سمسار اخر وكتب الشيك بخمسمائة الف ، واتجه السمسار الاخير وباعها لمشتريها الاول بتسوية واعطوه المقدم مائة وخمسون الف ، وهذه الدورة الملعونة تملأ السجون بالضحايا والاصابع التي تدير اللعبة هي نفس الاصابع التي أدارت اقتصاد بلادنا بطريقة الكسر ثلاثون عاماً او زهاءها..

*والمأساة الاقتصادية تتفاقم والتضخم ترتفع معدلاته وينذر بانهيار وشيك وكل صباح جديد نجد انفسنا في محرقة حياتية أمام احتياجات المدارس ونحن بعد لم نلتقط انفاسنا من التزامات شهر رمضان المبارك وعيد الفطر السعيد ، وكل بيت اليوم يقف مذهولاً وهو ينتظر قرع الجرس المدرسي ليعلن عن بداية عام دراسي جديد ، فأوجاع الحقيبة المدرسية والكتاب المدرسي والرسوم الدراسية والنهب الدراسي ، ولقد شاهدت بأم عيني عددًا من الاسر تقوم بمناقشة ابنائها بأن يقرأ هذا العام طفلين ويتم تأجيل طفلين اخرين ليواصلوا دراستهم العام المقبل ، وهذا الواقع المذري لم تقابله الحكومة العاجزة بأية خطوة اقتصادية ايجابية من شأنها ان ترفع المعاناة عن هذا الشعب الصبور.

*وصار من الطبيعي ، بل يوشك ان يكون من غير المستنكر أن تجد الصفوف المتراصة امام الصراف الآلي وكأنها تستجدي اموالها التي أودعتها طواعية في المصارف ، ولكن المأساة الأكبر تتجسد في انعدام افق الحل الاقتصادي ، فثمة اصابع قامت بمؤامرة كبرى عملت على تحويل نظامنا الغذائي من الذرة والدخن الى القمح الذى كان يأتي لبلادنا (معونة امريكية ) وتلقائياً تحول القمح الامريكي المجاني الى مديونية ووسيلة من وسائل الضغط علينا عبر صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وفواتيرهما التي اصبحت سيفاً مسلطاً على الحكومات ، وخاصة هذه الحكومة التي تجيد الركوع والسجود للمجتمع الدولي وتعطيه كل شيء وبلا مقابل.. فهل كانت تلوح في الافق بوادر محاولات للخروج من عنق الزجاجة الرهيب ؟! هذا ماسنجيب عليه ونواصل عن فقرنا واقتصاد الكسر!! وسلام يااااااااوطن..

سلام يا

ايلا والي الجزيرة يجفف 200مدرسة ، وفى بحري تم تجفيف مدرسة سليمى وهنالك من اقتطع من المدرسة الانجيلية وكنيستها وحول المدارس الى اسواق ..قاتل الله ذهنية لاتضع العلم موضعه وتحرم اطفالنا من المعرفة وتبيع وتشتري في مؤسساتهم التعليمية والكنسية ، أفيقوا ولو مرة واحدة..وسلام يا..

الجريدة الثلاثاء 26/6/2018 |Articles |News |مقالات |بيانات