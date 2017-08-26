// لحماك يا ملاك // بقلم / دفع الله ودَّ الأصيل

08:02 PM August, 26 2017 سودانيز اون لاين

دفع الله ود الأصيل-

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رابط مختصر// لحماك يا ملاك //{1}@ ضمن معمعة التأهب الجارية حاليا على قدم فيل أعور ، و ةساق نملة عرجاء، لتوديع أفوج الحجيج (گطع .. قاصد نور البقع} ، و الترحيب بقبايل عيد الضحية السعيد ، مع وجود حالة توجس خيفة شديدة من تفشي وباء الگوليرا و المسماة تدليعا بمجرد (إسهالات مائية). © إلى ذلگ ، فقد فرغ للتو فريق متخسس من نجاري المراكب بنمطقة الوابورات، فرغوا من تصميم قوارب صيد عملاقة ليتم تسييرها لتفويج المواطنين من و إلى مختلف محليات الولاية طيلة أيامات العيد و تحسبا لمفاجآت الخرف غير السارة . و ذلگ مصداقاً للراحلين/ ود الرضي و سرور: "من الأسكلا و حلَّا.. و قام من البلد و لَّى .. و دمعي للتياب بلَّا.. و بي تذكارو بتسلَّى .. و شوقي الليلة يا بلَّة"© هذا علما بأن رمضان هو الموناسبة الوحيدة التي يتذوق فيها "هؤلاء" معنا طعم الحلو مر؛ ثم ليعودو بعدها للحلو بس، و يفگونا عگس الهوى مع " المر" برانا بس. و برضو جاينا عيد اللحمة المبارك، حيث يضوق"هؤلاء" معنا "المرارة "مرة فقط، في الحول.ليعاودوا انغماسهم في الطراوة، بينما يواصل أهلنا الغبش أبان مسوح موية مشاوير المراير براهم}؛ // و الآن، إليگم أحوال الطقس ، حيث باگر بعود القاش.. و بيجي الخريف ، و اللواري بتقيف:_and إلى ذلك، يعكف (محللون) من وزارتي المالية و التموين ، على ابتكار مصفوفةٍ اقتصاديةٍ (ما تخر الموية) لتقزيم رغيفة العيش و ترهيفها، لدرجة ما تنفىز ظاتو كان شر يحة اسكراتش و لا نخاسة سنون!and كما تتسبب تحويلات مسارات الحركة في خلق اختناقات مرورية تكاد تمنع سلكان دروب الدوام ذهاباً و إياباً ، علا عبر مضيق هرمز ، مرورا برأس الرجاء الصالح!and و في محور آخر، أفاد مصدر مطلع من اللجنة الدائمة لإجازة نصوص و مصنفات الملكية الفكرية، بأن برامج هابطة نحو " أغاني أغاني" و" نجوم الغد" توشك أن تهبط بمنسوب ذوائقنا للطرب الأصيل، و تنحسر بوجدان الناس ، لدرجة الحسرة على مَغْنَى الزمن الخرافي مع ناس (حنان سكليب و عوضية ردحي)!and كذاگ، أمام إصرار البناطلين على النصول من أصلاب بعض المتنصلين و المتنصلات بيننا، فإننا مضطرون لتزليقها برغوة صابون ؛ و بمعاونة آخرين . مما يبشر برفد سوق العمل بفرص جديدة (لبيسة و مليصة). هذا ، فضلا، بطبيعة الحال ، عن احتمالات أن يستفحل أمر (الملص) أحيانا، لدرجة قد تستدعي تدخلا جراحيا ، مضمون الفشل. جدير بالذگر، أن آخر توصلت إليه بيوتات الموضة من صرخات مدوية في هذا الاتجاه مثل: (شطفني، أديني حقنة، درقدني في النجيلة، بابا سامح لي، أوصف ليك بيتنا و شارع بيتنا) and كذلك ، تراكم بنود العطالة في أوساط الخريجين ينذز بازدحام نقابة الركشات بطواقم من حملة زمالة (جراحين بلا حدود)!and ما لم تتمخض (مخرجات حمارنا الوطني) الجاري، عن صيغ تصالحية بين أمراء الحرب و السلم، فالبلاد ستصاب ، و لا محالة ،بغرقرينة تهدد ببتر أطرافها بعد أن (ملصت عجيزتها) لتبقى بس ببلوزة بدون إسكيرت، زي (گارينا ما تبارينا)!and مع تضاؤل سعر صرف عملتنا الوطنية لدىجة الهزال، فمضطرون لإيداعها في كرنتينة حجر صحى لگي. نعود القهقرى لعهود التجارة الصماء و بكماء!and و إما إذا استمرت أزمة (جحمنا) الحاصلة لنتشة اللحم في التفاقم بالطريقة الشايفنها الأيامات دي بالذات، فنحن موعودون بتبديل شعار ( عازة في هواك) بغنوة (لحماك يا ملاك.. هواك هلكني ..هلكني.. ملكني و جننني)!! مع خالص اعتذارنا لورثة أعمامنا/ خليل فرح و أحمد المصطفى.(بالله موش كلامات حارجة على النص؟!)[/***************(((((())))********** (عدل بواسطة دفع الله ود الأصيل on 27-08-2017, 07:13 AM) |Articles |News |مقالات |بيانات