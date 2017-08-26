// لحماك يا ملاك // بقلم / دفع الله ودَّ الأصيل

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26-08-2017, 09:02 PM

دفع الله ود الأصيل
<aدفع الله ود الأصيل
تاريخ التسجيل: 15-08-2017
مجموع المشاركات: 2571

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// لحماك يا ملاك // بقلم / دفع الله ودَّ الأصيل

    08:02 PM August, 26 2017 سودانيز اون لاين
    دفع الله ود الأصيل-
    مكتبتى
    رابط مختصر// لحماك يا ملاك //{1}@ ضمن معمعة التأهب الجارية حاليا على قدم فيل أعور ، و ةساق نملة عرجاء، لتوديع أفوج الحجيج (گطع .. قاصد نور البقع} ، و الترحيب بقبايل عيد الضحية السعيد ، مع وجود حالة توجس خيفة شديدة من تفشي وباء الگوليرا و المسماة تدليعا بمجرد (إسهالات مائية). © إلى ذلگ ، فقد فرغ للتو فريق متخسس من نجاري المراكب بنمطقة الوابورات، فرغوا من تصميم قوارب صيد عملاقة ليتم تسييرها لتفويج المواطنين من و إلى مختلف محليات الولاية طيلة أيامات العيد و تحسبا لمفاجآت الخرف غير السارة . و ذلگ مصداقاً للراحلين/ ود الرضي و سرور: "من الأسكلا و حلَّا.. و قام من البلد و لَّى .. و دمعي للتياب بلَّا.. و بي تذكارو بتسلَّى .. و شوقي الليلة يا بلَّة"© هذا علما بأن رمضان هو الموناسبة الوحيدة التي يتذوق فيها "هؤلاء" معنا طعم الحلو مر؛ ثم ليعودو بعدها للحلو بس، و يفگونا عگس الهوى مع " المر" برانا بس. و برضو جاينا عيد اللحمة المبارك، حيث يضوق"هؤلاء" معنا "المرارة "مرة فقط، في الحول.ليعاودوا انغماسهم في الطراوة، بينما يواصل أهلنا الغبش أبان مسوح موية مشاوير المراير براهم}؛ // و الآن، إليگم أحوال الطقس ، حيث باگر بعود القاش.. و بيجي الخريف ، و اللواري بتقيف:_and إلى ذلك، يعكف (محللون) من وزارتي المالية و التموين ، على ابتكار مصفوفةٍ اقتصاديةٍ (ما تخر الموية) لتقزيم رغيفة العيش و ترهيفها، لدرجة ما تنفىز ظاتو كان شر يحة اسكراتش و لا نخاسة سنون!and كما تتسبب تحويلات مسارات الحركة في خلق اختناقات مرورية تكاد تمنع سلكان دروب الدوام ذهاباً و إياباً ، علا عبر مضيق هرمز ، مرورا برأس الرجاء الصالح!and و في محور آخر، أفاد مصدر مطلع من اللجنة الدائمة لإجازة نصوص و مصنفات الملكية الفكرية، بأن برامج هابطة نحو " أغاني أغاني" و" نجوم الغد" توشك أن تهبط بمنسوب ذوائقنا للطرب الأصيل، و تنحسر بوجدان الناس ، لدرجة الحسرة على مَغْنَى الزمن الخرافي مع ناس (حنان سكليب و عوضية ردحي)!and كذاگ، أمام إصرار البناطلين على النصول من أصلاب بعض المتنصلين و المتنصلات بيننا، فإننا مضطرون لتزليقها برغوة صابون ؛ و بمعاونة آخرين . مما يبشر برفد سوق العمل بفرص جديدة (لبيسة و مليصة). هذا ، فضلا، بطبيعة الحال ، عن احتمالات أن يستفحل أمر (الملص) أحيانا، لدرجة قد تستدعي تدخلا جراحيا ، مضمون الفشل. جدير بالذگر، أن آخر توصلت إليه بيوتات الموضة من صرخات مدوية في هذا الاتجاه مثل: (شطفني، أديني حقنة، درقدني في النجيلة، بابا سامح لي، أوصف ليك بيتنا و شارع بيتنا) and كذلك ، تراكم بنود العطالة في أوساط الخريجين ينذز بازدحام نقابة الركشات بطواقم من حملة زمالة (جراحين بلا حدود)!and ما لم تتمخض (مخرجات حمارنا الوطني) الجاري، عن صيغ تصالحية بين أمراء الحرب و السلم، فالبلاد ستصاب ، و لا محالة ،بغرقرينة تهدد ببتر أطرافها بعد أن (ملصت عجيزتها) لتبقى بس ببلوزة بدون إسكيرت، زي (گارينا ما تبارينا)!and مع تضاؤل سعر صرف عملتنا الوطنية لدىجة الهزال، فمضطرون لإيداعها في كرنتينة حجر صحى لگي. نعود القهقرى لعهود التجارة الصماء و بكماء!and و إما إذا استمرت أزمة (جحمنا) الحاصلة لنتشة اللحم في التفاقم بالطريقة الشايفنها الأيامات دي بالذات، فنحن موعودون بتبديل شعار ( عازة في هواك) بغنوة (لحماك يا ملاك.. هواك هلكني ..هلكني.. ملكني و جننني)!! مع خالص اعتذارنا لورثة أعمامنا/ خليل فرح و أحمد المصطفى.(بالله موش كلامات حارجة على النص؟!)[/***************(((((())))**********

    (عدل بواسطة دفع الله ود الأصيل on 27-08-2017, 07:13 AM)
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27-08-2017, 05:50 AM

دفع الله ود الأصيل
<aدفع الله ود الأصيل
تاريخ التسجيل: 15-08-2017
مجموع المشاركات: 2571

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Re: // لحماك يا ملاك // (Re: دفع الله ود الأصيل)

    (2)
    طبعن، يقولون عن الجزائر:( بلد المليون شهيداً)؛ نتزحلق لتحت شوية لموريتانيا، نلقى( بلد المليون و نِْصْفَ شاعرٍ).لحد ما نديها شبحة لتحت ، ننحدر نجي لبلدي يا حبوب ، حيث تَعُج الساحةبمليونين و نصف المليون ما بين مغنٍ و مغنيةٍ و مادحٍ و مادحة. ياخي ، قَدُرما تفتح ليك قناة شنو ، دا لو رفعت ليك بعرة إلا واحدين أو واحدات بتهوززون يغنون؛أو يتنحنحون عايزين يبدؤون يغنون؛أو مذيعون بيسألوهم: أ÷ا حتسمعونا شنو؟ و هلمقام جاري (بقت علينا ظاطا ياها :شنقلي طوبابة تلقي لي غناية). نذكر كيف أن الخارطة البرامجية زمان كانت تضعها وزارة الثقافة بناء على منهج ترفيهي تربوي أخلاقي مُتْعُوبعلى إعداد ثُمَّ إخراجه بمهنية و إحترافية عالية. فياخي حليل زمن برامج "طبيعة الأشياء"للبروف/ حساس محمد حساس،"علم نفسك" للأستاذ مالك الزاكي (مدير معهد القرش الصناعي)."الصحة النفسية"(د. سليمان أبو حسبو و د. طه بعشر "محراب الأداب و الفنون" لعبد الحليم سرالختم) و " في ظلال القرآن" لتفسير القرآن الكريمللعلامة/ عبدالله الطيب مع تلاوة شيخ/ صديق أحمد حمدون و"العلم و الإيمان"لمصطفى محمود. و"الكون ذلك المجهول".تعال هسي فااا الموشكلة إنو قال ليك"مشروع حضاري" قال!!!!فاعاد غايتو دي علا يحللها الشربكا براهو.لكن ما قتا لي ، هو منو بالله؟!!

    (عدل بواسطة دفع الله ود الأصيل on 27-08-2017, 05:51 AM)
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28-08-2017, 11:42 AM

دفع الله ود الأصيل
<aدفع الله ود الأصيل
تاريخ التسجيل: 15-08-2017
مجموع المشاركات: 2571

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Re: // لحماك يا ملاك // (Re: دفع الله ود الأصيل)

    (3)
    +++++)))))(((((+++++
    المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عــــادل القـــــاسم.
    ذكرتني يا و د الأصيل بالمسل الفلبيني...ليس باللحمة
    وحدها يحيى بنو اللنسان. مويياهو بالله؟!!
    -------(((+++)))---------
    # هو بالله المسل دا فلبيني ي عضولي؟!أتاريهم طالعين نباتيين،
    أبان عويناتن مشختاتمتل الفصدة فوق خشم قرصة العقرب. موش زيحلاتنا ،
    بس ندبها ليك لحم يوماتي علي الله لحدت ما بلدنا هدي بقت كمالنة من لحم الدنيا. علا،
    برضو أكل السوسة و العافية مدسوسة. و السويقات متل سويقات النملة و الكرش كرش الفيل .
    علابالموناسبة قريب دا نزلت البلد في مأمورية خاطفة متل مصعتك الفاتت ديك مسويلي الدرب ساساقة
    بينات ناس عوضية سمك و حلويات العبد . فاندهشت ظاطي ألف مرة لمناظر كل من قابلتهم رجالاً و ركباناً.
    ونكرتهم هذه المرة لسبب آخرو مختلف تماماً، و قد رأيت الجميع يحملون على وجوههم من كضوم متشمحة ما
    أنزل الله بها من سلطان كأنها الأقنعة.. وغدد متضخمة و رقاب متفحمة كساها السواد، لامن محورتة من آثار
    الأكسدة . وفوق كل هذا و ذاك علت بطون هؤلاء كروش أسفنجية تتسع لأطنانمن الحشو و تنوء بحملها
    السيقان العادية ناهيكعن سيقاننا النحيلة الملولوة المكلوجة .تساءلت مراراً: ماذا صار يأكل هؤلاء الناس
    الغبش أبان مسوحن موية ؟!! قيل لي بأن العاداتالغذائية قد تبدلت تماماً و إن (النجمة السريعة) قد
    سطعتلتبدو بازغة في سمــــائنا الدنيا و بقت أوسع انتشاراً من ظاهرة الجمرة
    الخبيثة.فقلنا لم غايتو ربك يجيبو قوي المرة دي!!

    (عدل بواسطة دفع الله ود الأصيل on 28-08-2017, 11:42 AM)
    (عدل بواسطة دفع الله ود الأصيل on 28-08-2017, 11:47 AM)
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07-09-2018, 08:59 AM

دفع الله ود الأصيل
<aدفع الله ود الأصيل
تاريخ التسجيل: 15-08-2017
مجموع المشاركات: 2571

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Re: // لحماك يا ملاك // (Re: دفع الله ود الأصيل)

    {4}
    ءات خربف من أرام الزمن (الجميل)
    گان ريسنا أسبق الأسبق ، الراحل /
    أب عاج ، جعفر نميري يستقل طائرة
    حوامة هليگوبتر و يطوف بها حول أضلاع
    العاصمة المثلثة ، بتفقد أحوال رعيته. و إذا
    بعينه تفع على بركة(طمل) گونتها مياه الأمطار
    و قد اخلتلط بها غثاء السيل و خرا (القعونج).
    يقال: التفت الريس إلى محافظ الخرطوم آنذاگ،
    السيد/ مهدي مصطفى الهائ و قال له: اسمع،
    شايف الطملة دييييك، بكرة بجي شبجاي لو لقيتا
    هنا بشربگ ليها. فأول ما نزلو ا استنفر المحافظ
    طاقمه و ذهب جتهدون عليها گخلية نحل. فلما
    سألوه ، لماذا، قال لأني لو ما شطفتها ، عارفو
    الضنقلاوي دا فعلن حا يشربني ليها.
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