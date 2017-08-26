// لحماك يا ملاك // بقلم / دفع الله ودَّ الأصيل

(2) طبعن، يقولون عن الجزائر:( بلد المليون شهيداً)؛ نتزحلق لتحت شوية لموريتانيا، نلقى( بلد المليون و نِْصْفَ شاعرٍ).لحد ما نديها شبحة لتحت ، ننحدر نجي لبلدي يا حبوب ، حيث تَعُج الساحةبمليونين و نصف المليون ما بين مغنٍ و مغنيةٍ و مادحٍ و مادحة. ياخي ، قَدُرما تفتح ليك قناة شنو ، دا لو رفعت ليك بعرة إلا واحدين أو واحدات بتهوززون يغنون؛أو يتنحنحون عايزين يبدؤون يغنون؛أو مذيعون بيسألوهم: أ÷ا حتسمعونا شنو؟ و هلمقام جاري (بقت علينا ظاطا ياها :شنقلي طوبابة تلقي لي غناية). نذكر كيف أن الخارطة البرامجية زمان كانت تضعها وزارة الثقافة بناء على منهج ترفيهي تربوي أخلاقي مُتْعُوبعلى إعداد ثُمَّ إخراجه بمهنية و إحترافية عالية. فياخي حليل زمن برامج "طبيعة الأشياء"للبروف/ حساس محمد حساس،"علم نفسك" للأستاذ مالك الزاكي (مدير معهد القرش الصناعي)."الصحة النفسية"(د. سليمان أبو حسبو و د. طه بعشر "محراب الأداب و الفنون" لعبد الحليم سرالختم) و " في ظلال القرآن" لتفسير القرآن الكريمللعلامة/ عبدالله الطيب مع تلاوة شيخ/ صديق أحمد حمدون و"العلم و الإيمان"لمصطفى محمود. و"الكون ذلك المجهول".تعال هسي فااا الموشكلة إنو قال ليك"مشروع حضاري" قال!!!!فاعاد غايتو دي علا يحللها الشربكا براهو.لكن ما قتا لي ، هو منو بالله؟!!
(3) +++++)))))(((((+++++ المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عــــادل القـــــاسم. ذكرتني يا و د الأصيل بالمسل الفلبيني...ليس باللحمة وحدها يحيى بنو اللنسان. مويياهو بالله؟!! -------(((+++)))--------- # هو بالله المسل دا فلبيني ي عضولي؟!أتاريهم طالعين نباتيين، أبان عويناتن مشختاتمتل الفصدة فوق خشم قرصة العقرب. موش زيحلاتنا ، بس ندبها ليك لحم يوماتي علي الله لحدت ما بلدنا هدي بقت كمالنة من لحم الدنيا. علا، برضو أكل السوسة و العافية مدسوسة. و السويقات متل سويقات النملة و الكرش كرش الفيل . علابالموناسبة قريب دا نزلت البلد في مأمورية خاطفة متل مصعتك الفاتت ديك مسويلي الدرب ساساقة بينات ناس عوضية سمك و حلويات العبد . فاندهشت ظاطي ألف مرة لمناظر كل من قابلتهم رجالاً و ركباناً. ونكرتهم هذه المرة لسبب آخرو مختلف تماماً، و قد رأيت الجميع يحملون على وجوههم من كضوم متشمحة ما أنزل الله بها من سلطان كأنها الأقنعة.. وغدد متضخمة و رقاب متفحمة كساها السواد، لامن محورتة من آثار الأكسدة . وفوق كل هذا و ذاك علت بطون هؤلاء كروش أسفنجية تتسع لأطنانمن الحشو و تنوء بحملها السيقان العادية ناهيكعن سيقاننا النحيلة الملولوة المكلوجة .تساءلت مراراً: ماذا صار يأكل هؤلاء الناس الغبش أبان مسوحن موية ؟!! قيل لي بأن العاداتالغذائية قد تبدلت تماماً و إن (النجمة السريعة) قد سطعتلتبدو بازغة في سمــــائنا الدنيا و بقت أوسع انتشاراً من ظاهرة الجمرة الخبيثة.فقلنا لم غايتو ربك يجيبو قوي المرة دي!!
{4} ءات خربف من أرام الزمن (الجميل) گان ريسنا أسبق الأسبق ، الراحل / أب عاج ، جعفر نميري يستقل طائرة حوامة هليگوبتر و يطوف بها حول أضلاع العاصمة المثلثة ، بتفقد أحوال رعيته. و إذا بعينه تفع على بركة(طمل) گونتها مياه الأمطار و قد اخلتلط بها غثاء السيل و خرا (القعونج). يقال: التفت الريس إلى محافظ الخرطوم آنذاگ، السيد/ مهدي مصطفى الهائ و قال له: اسمع، شايف الطملة دييييك، بكرة بجي شبجاي لو لقيتا هنا بشربگ ليها. فأول ما نزلو ا استنفر المحافظ طاقمه و ذهب جتهدون عليها گخلية نحل. فلما سألوه ، لماذا، قال لأني لو ما شطفتها ، عارفو الضنقلاوي دا فعلن حا يشربني ليها.
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