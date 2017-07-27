الماركسية.. والماركسية اللينينية.. والكتاب البلشفي ل ستالين -1(بقلم:عاصم فقيري)

الماركسية .. والماركسية اللينينية.. والكتاب البلشفي ل ستالين الماركسية اللينينية كآيدولجية سياسية كما تبناها الحزب الشيوعي السوفيتي والمتبعين له من الأحزاب الشيوعية حول العالم والتي تعتبر أن الماركسية اللينينية مرجع لها
الماركسية اللينينية والكتاب البلشفي .. ومدى قربها أوبعدها عن النظرية الماركسية لكارل ماركس ورفيقه أنجلز
مقدمة: سنتناول خلفية تاريخية للماركسية اللينينية والكتاب البلشفي لستالين، ونشير لمواقف لينين ونعود بعدها لملخص للنظرية التي صاغها كارل ماركس ورفيقه أنجلز، ونرى مدى بعد وقرب لينين وستالين ومن تبعهم من النظرية الماركسية كما وضعها كارل ماركس ورفيقه أنجلز.
الجزء الأول – الماركسية اللينينية
الذي أطلق مصطلح الماركسية اللينينية هو جوزيف ستالين في العام 1938، حيث أصدر ستالين كتابا اعتبره المرجع الأساسي للبلشفية واعتبره البديل للكتاب المقدس وأنه يحتوي على كل الأسئلة الدينية التي يلجأ الفرد الى الاجابة عنها من الكتاب المقدس وكان ذلك الكتاب قد صدر في العام 1935. كان ستالين مهتما بجانب واحد في كتابه هذا وهو أن يكون هنالك كتاب أو مطبوعة واحدة كمرجع يجمع التاريخ والأفكار ويكون بمثابة المطبوعة المعتمدة وشارك في صياغة الكتاب فريق من المهتمين بالتاريخ والآيدولوجيين المنتسبين للحزب البلشفي، والمؤلفون الرئيسيون هم وليامز كنورينق - ياميليان ياروسلافسكي - بيتر بييسبلوف. كتب ستالين فصلا في الكتاب يخص المادية الجدلية وكان مشرفاً مباشرا لبقية الكتاب المشاركين وهذا ما جعل ستالين هو المحرر الحقيقي للكتاب.في العام 1937 تم تقديم مسودة مختصرة لفصول الكتاب الى ستالين والذي قام بدوره بطلب مراجعات عديدة للنص وبما في ذلك وضع مزيدا من الخلفيات التاريخية. وبعدها تم إصدار القرار بتفريغ كلاً من وليامز كنورينق وبيتر بييسبلوف من كافة مهامهم الحزبية الأخرى لفترة أربعة أشهر لتمكينهم من تكملة الملخص المختصر.في الفترة من الثامن من سبتمبر إلى السابع عشر من سبتمبر 1938 كان كلا من أندريا زادانوف و فياشسليف مولوتوف يجتمعان مع ستالين في مكتبه بالكرملين للقيام بالتحرير للنسخة الآخيرة من الكتاب وتم اصدار الفصل الأول من الكتاب في البرافدا بتاريخ التاسع من سبتمبر 1938 ومن ثم نشر بقية الفصول متسلسلة الى آخر فصل تم نشره بتاريخ 19 سبتمبر 1938، في ذلك اليوم قرر المكتب السياسي للحزب طباعة أول طبعة من الكتاب بعدد ستة ملايين نسخة لبيعها بسعر مخفض (3 روبيلات للنسخة) وكان هذا المبلغ يعادل وقتها لترا ونصف من الحليب!(كان حينها كنورينق معتقلا منذ تاريخ التاسع والعشرون من يوليو 1938 ضمن الحملة المعروفة بحملة التطهير خلال الفترة 1936 – 1938 ولكنها بدأت بشدة وعنف منذ العام 1937، والتي راح ضحيتها أكثر من ستمائة الف مواطن).في تاريخ الأول من أكتوبر في العام 1938 تم نشر الكتاب. في 14 نوفمبر من العام 1938 اصدرت اللجنة المركزية للحزب قرارا بأن يكون الكتاب الزامياً ويدرس في جميع المدارس والجامعات السوفيتية بحيث يكون المرجع لعرض تاريخ الحزب، واستمر كذلك وحتى وفاة ستالين في مارس 1953 أعيد طباعة الكتاب وطبعت منه أكثر من اثنان واربعين الف نسخة باللغة الروسية وبالاضافة الى ذلك تمت ترجمته الى 66 لغة، وفي هنغاريا طبعت منه خمسمائة وثلاثين ألف نسخة بين عامي 1948 و 1950، في تشيكوسلوفاكيا طبعت أكثر من ستمائة واثنان وخمسين الف نسخة بين عامي 1950 و 1954، وكان هو العمل الأكثر انتشارا في تاريخ الحزب الشيوعي حتى ظهرت مطبوعات ماو في الصين.إن هدف الماركسية - اللينينية، وفقا لمؤيديها، هو تطوير دولة ما تعتبر دولة اشتراكية من خلال قيادة طليعية ثورية تتألف من ثوريين "مهنيين"، وهي جزء عضوي من الطبقة العاملة (عمال وفلاحين) الذين يأتون إلى الاشتراكية كنتيجة للوعي بجدلية الصراع الطبقي. الدولة الاشتراكية التي تمثل الماركسية - اللينينية تمثل "دكتاتورية البروليتاريا"، تخضع أساسا أو حصرا لحزب الطليعة الثورية من خلال عملية المركزية الديمقراطية، التي وصفها فلاديمير لينين بأنها "تنوع في الحوار ووحدة في العمل".من خلال هذه السياسة، الحزب الشيوعي (أو ما يعادله) هو المؤسسة السياسية العليا للدولة والقوة الأولى والرئيسية للتنظيم المجتمعي. إن الماركسية - اللينينية تدرك هدفها النهائي وهو تطور الاشتراكية الى أن تصل لمرحلة الشيوعية، وهي نظام اجتماعي يتمتع بطبيعة ملكية مشتركة لوسائل الإنتاج وبمساواة إجتماعية كاملة لجميع أفراد المجتمع. ولتحقيق هذا الهدف، يركز الحزب الشيوعي أساسا على التنمية المكثفة في الصناعة والعلوم والتكنولوجيا، التي تضع الأساس للنمو المستمر للقوى المنتجة، ويزيد من تدفق الثروة المادية. جميع الأراضي والموارد الطبيعية والثروات مملوكة للقطاع العام وتدار بأشكال مختلفة من الملكية العامة للمؤسسات الاجتماعية. وهناك أنواع أخرى من الشيوعيين والماركسيين الذين انتقدوا الماركسية اللينينية. ويقولون إن الدول الماركسية - اللينينية لم تنشئ اشتراكية، بل رأسمالية للدولة (الدولة طبعا هي الحزب الثوري أو حزب الطليعة كما يسميه الشيوعيون). وهذا النوع من الشيوعيين يطرح دكتاتورية البروليتاريا باعتبارها هي شكل دولة ديمقراطية. في غضون خمس سنوات من وفاة فلاديمير لينين في عام 1924، أكمل ستالين صعوده إلى السلطة في الاتحاد السوفيتي. وفقا ل ليسيتشكين (1989)، جمع ستالين الماركسية اللينينية كأيديولوجية منفصلة في كتابه بشأن مسائل اللينينية. خلال فترة حكم ستالين في الاتحاد السوفيتي، تم إعلان الماركسية اللينينية الأيديولوجية الرسمية للدولة، لا يوجد اتفاق واضح بين المؤرخين حول ما إذا كان ستالين قد اتبع المبادئ التي وضعها كارل ماركس و لينين. يعتقد التروتسكيون على وجه الخصوص أن الستالينية تناقض الماركسية الأصيلة واللينينية، وقد استخدموا في البداية مصطلح "البلاشفة - اللينينية" لوصف أيديولوجيتهم للشيوعية المناهضة للستالينية، وعلى الرغم من أن مصطلح الماركسية اللينينية غالبا ما يستخدمه الستالينيون - أولئك الذين يعتقدون أن ستالين نجح في إرث لينين - كما أنه يستخدم من قبل بعض الذين يرفضون الجوانب القمعية من حكم ستالين، مثل أنصار نيكيتا خروشوف. بعد الانقسام بين الصين والاتحاد السوفييتي في الستينات، ادعى كل من الأحزاب الشيوعية في الاتحاد السوفييتي وجمهورية الصين الشعبية أنه الخلف الوحيد للماركسية اللينينية، في الصين، تطور الادعاء بأن ماو تسى تونغ "عمل على تكييف الماركسية - اللينينية مع الظروف الصينية" تطورت الفكرة القائلة بأنه قام بتحديثها بطريقة أساسية تنطبق على العالم ككل؛ وبالتالي، فإن مصطلح ماو تسى تونغ الفكري (أو الماوية) جاء على نحو متزايد لوصف أيديولوجية الدولة الصينية الرسمية، وكذلك الأساس الأيديولوجي للأحزاب في جميع أنحاء العالم التي تتعاطف مع الحزب الشيوعي الصيني. بعد وفاة ماو في عام 1976، صاغ الماويون البيرويون المرتبطون بالحزب الشيوعي في بيرو مصطلح الماركسية اللينينية - الماوية، بحجة أن الماوية كانت مرحلة متقدمة من الماركسية. بعد الانقسام بين الصين وألبانيا في السبعينيات، بدأ جزء صغير من الماركسيين - اللينين يقللون من دور ماو تسى تونغ في الحركة الشيوعية الدولية لصالح حزب العمل في ألبانيا، أو ينكرونه، وتوجهوا نحو التزام أكثر صرامة بستالين. في كوريا الشمالية، تم استبدال الماركسية اللينينية رسميا في عام 1977 من قبل جوش، حيث مفاهيم الطبقة والصراع الطبقي، وبعبارة أخرى الماركسية نفسها، لا تلعب دورا هاما. ومع ذلك، لا تزال الحكومة يشار إليها أحيانا بالماركسية اللينينية، أو أكثر شيوعا كالستالينية، بسبب هيكلها السياسي والاقتصادي. في الدول الاشتراكية الأربع الأخرى، الصين، كوبا، لاوس، وفيتنام، تعتبر الماركسية اللينينية إيديولوجية رسمية للأحزاب الحاكمة ، على الرغم من أنها تعطيها تفسيرات مختلفة من حيث السياسة العملية. بالعودة مرةً أخرى للينين؛ كان مفهوم المجتمع الاشتراكي يعتبر، في الأصل، وللمرة الأولى، مساويا لمفهوم المجتمع الشيوعي. ومع ذلك، كان لينين هو الذي عرف الفرق بين "الاشتراكية" و "الشيوعية"، موضحا أنها تشبه ما وصفه ماركس بالمراحل الدنيا والعليا من المجتمع الشيوعي. وأوضح ماركس أنه في مجتمع ما بعد الثورة مباشرة، يجب أن يستند التوزيع إلى مساهمة الفرد، في حين أنه في المرحلة العليا للشيوعية من كل حسب قدرته ولكل حسب حاجته. بالنسبة للماركسية اللينينية، كان اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية دولة عمال، وبالتالي فإن أي ممتلكات في هذه الدولة هي نوع من الممتلكات الاشتراكية. ومع ذلك، فإن بقية الميول الماركسية تقوم على أساس نظريتهم من اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية غير الاشتراكية على أساس الخلاف مع هذا، مشيرا من بين أمور أخرى حجة الاختلاف بين التنشئة الاجتماعية والتأميم. وثمة نقطة رئيسية للنزاع بين الماركسية اللينينية وغيرها من الميول هي أنه في حين أن الماركسية اللينينية تعرف اتحاد ستالين للاتحاد السوفييتي كدولة عمالية، فإن أنواعا أخرى من الشيوعيين والماركسيين ينكرون ذلك بشكل عام، ويعتبر التروتسكيون على وجه التحديد أنه حالة مشوهة أو متدهورة. الماركسية اللينينية تدعم الرعاية الاجتماعية الشاملة. ويعتبر الماركسيون اللينيون التحسينات في الصحة العامة والتعليم، وتوفير رعاية الأطفال، وتوفير الخدمات الاجتماعية الموجهة للدولة، وتوفير المنافع الاجتماعية، عوامل مساعدة في رفع إنتاجية العمل والنهوض بالمجتمع عبر التنمية نحو مجتمع شيوعي، هذا جزء من الدعوة الماركسية - اللينينية لتعزيز عملية الاقتصاد الاشتراكي المخطط. وتدعو الماركسية اللينينة إلى التعليم الشامل مع التركيز على تطوير البروليتاريا بالمعرفة والوعي الطبقي وفهم التطور التاريخي للشيوعية.فالسياسة الماركسية - اللينينية المتعلقة بقانون الأسرة تنطوي عادة على ما يلي:• القضاء على السلطة السياسية للبرجوازية• وإلغاء الملكية الخاصة• التعليم الذي يعلم المواطنين الالتزام بنمط حياة منضبط ومتميز ذاتيا تمليه الأعراف الاجتماعية للشيوعية كوسيلة لإقامة نظام اجتماعي جديد.• الماركسية اللينينية تدعم تحرير المرأة وانهاء استغلال المرأة، وظهور مجتمع غير طبقي، وإلغاء الملكية الخاصة، وتطوير المجتمع على نحو جماعي، يضطلع بالعديد من الأدوار المخصصة تقليديا للأمهات والزوجات، ويجري تشجيع المرأة على الاندماج في العمل الصناعي كوسيلة لتحقيق تحرير المرأة.• وتركز السياسة الثقافية الماركسية - اللينينية على التحديث وإبعاد المجتمع عن الماضي، مثل البرجوازية، والمثقفين القديمين.وتستخدم الدولة الماركسية - اللينينية المنظمات غير الربحية ومختلف الجمعيات والمؤسسات لتثقيف المجتمع بقيم الشيوعية. وقد أكدت كل من السياسة الثقافية والتعليمية في الدول الماركسية - اللينينية على تطوير "إنسان جديد"، وهو فئة واعية، وذات طابع بروليتاري بطولي مكرس للعمل والتماسك الاجتماعي بدلا من "الفردوازية البرجوازية" المتعارضة المرتبطة بالتخلف الثقافي والإجتماعي. بالرغم من كل المباديء الماركسية اللينينة المعلنة أعلاه، حيث تعمل الدولة كضمان للملكية وكمنسق للإنتاج من خلال خطة اقتصادية عالمية وبغية زيادة الكفاءة، من خلال احلال التخطيط العلمي محل آليات السوق وآليات الأسعار كمبدأ توجيهي للاقتصاد، نجد أن القوة الشرائية الضخمة للدولة الماركسية - اللينينية تحل محل دور قوى السوق، مع عدم تحقيق التوازن الاقتصادي الكلي من خلال قوى السوق، بل من خلال التخطيط الاقتصادي القائم على التقييم العلمي. وفي الاقتصاد الاشتراكي، تستند قيمة السلعة أو الخدمة إلى قيمة استخدامها، بدلا من تكلفة الإنتاج أو قيمة التبادل. ويتم استبدال دافع الربح كقوة دافعة للإنتاج بالالتزام الاجتماعي بالوفاء بالخطة الاقتصادية. وتحدد الأجور وتختلف وفقا لمهارة وكثافة العمل. وفي حين أن وسائل الإنتاج المستخدمة اجتماعيا تخضع للسيطرة العامة، فإن الممتلكات الشخصية أو الممتلكات ذات الطبيعة الشخصية التي لا تنطوي على الإنتاج الضخم للسلع لا تزال غير متأثرة نسبيا بالدولة. وهذا يقودنا لطرح النظام الإقتصادي والسياسي للماركسية اللينينة.النظام الإقتصادي:ولأن الماركسية - اللينينية لم تكن تاريخيا سوى آيدولوجية الدولة للبلدان التي لم تكن متطورة إقتصاديا قبل الثورة الاشتراكية (أو كانت اقتصاداتها قد طمستها تقريبا الحرب، مثل الجمهورية الديمقراطية الألمانية)، فإن الهدف الأساسي قبل تحقيق الشيوعية الكاملة كان هو تطوير الاشتراكية في حد ذاتها. وكان هذا هو الحال في الاتحاد السوفياتي، حيث كان الاقتصاد زراعي إلى حد كبير والصناعة الحضرية في مرحلة بدائية. وبغية تطوير الاشتراكية، يمر الاقتصاد بفترة من التصنيع الضخم، حيث انتقل معظم الفلاحون إلى المناطق الحضرية، بينما بدأ أولئك الذين بقوا في المناطق الريفية يعملون في النظام الزراعي الجماعي الجديد.منذ منتصف الثلاثينيات، دعت الماركسية اللينينية لمجتمع استهلاكي اشتراكي يقوم على المساواة، والزهد، والتضحية بالنفس.فشلت المحاولات السابقة لتحل محل المجتمع الاستهلاكي كما هو مستمد من الرأسمالية مع مجتمع غير مستهلك، وفي منتصف الثلاثينيات من القرن العشرين سمح لمجتمع المستهلكين، وهو تغيير كبير في النظريات الماركسية التقليدية المضادة للسوق ومناهضة المستهلك. وتم تشجيع هذه الإصلاحات لتشجيع المادية والاستحواذ من أجل حفز النمو الاقتصادي. وقد تقدمت هذه السياسة المؤيدة للمستهلكين على أساس "البراغماتية الصناعية" لأنها تطرح التقدم الاقتصادي من خلال تعزيز التصنيع.ويتمثل الهدف النهائي للاقتصاد الماركسي - اللينيني في تحرير الفرد من التغريب في بيئة العمل (أو الخضوع الإجباري للعمل)، وبالتالي التحرر من الاضطرار إلى أداء هذا العمل للحصول على إمكانية الحصول على المواد الضرورية للحياة. ويقال إن التحرر من الضرورة من شأنه أن يزيد من الحرية الفردية إلى أقصى حد ممكن، لأن الأفراد سيكونون قادرين على متابعة مصالحهم الخاصة وتنمية مواهبهم الخاصة بينما لا يؤدون العمل إلا بإرادة حرة دون إكراه خارجي (وهذا هو المقصود بالتحرر من التغريب تجاه العمل). وتتوقف مرحلة التنمية الاقتصادية التي يكون فيها ذلك ممكنا على التقدم في القدرات الإنتاجية للمجتمع. وتسمى هذه المرحلة المتقدمة من العلاقات الاجتماعية والتنظيم الاقتصادي بالشيوعية النقية.عاصم فقيري
الماركسية اللينينية تدعم إنشاء دولة الحزب الواحد بقيادة الحزب الشيوعي الماركسي اللينيني كوسيلة لتطوير الاشتراكية ثم الشيوعية.
الهيكل السياسي للدولة الماركسية - اللينينية ينطوي على حكم حزب طليعي شيوعي على دولة اشتراكية ثورية تمثل إرادة وحكم البروليتاريا، من خلال سياسة المركزية الديمقراطية، الحزب الشيوعي هو المؤسسة السياسية العليا للدولة الماركسية اللينينية.
تجرى الانتخابات في الولايات الماركسية - اللينينية بالنسبة لجميع المناصب داخل الهيكل التشريعي والمجالس البلدية والهيئات التشريعية الوطنية والرئاسة. في معظم الدول الماركسية - اللينينية اتخذ شكل انتخاب الممثلين مباشرة لملء المناصب، وإن كان في بعض الولايات؛ مثل الصين وكوبا ويوغوسلافيا السابقة هنالك نظاما يشمل أيضا انتخابات غير مباشرة مثل النواب الذين يتم انتخابهم من قبل النواب كالمستوى الأدنى التالي للحكومة.
الماركسية اللينينية تنحدر من الحزب البلشفي ("الأغلبية") من حزب العمل الاجتماعي الديمقراطي الروسي الذي تأسس في المؤتمر الثاني ل "الحزب الاشتراكي الديمقراطي" في عام 1903. هذه الانتخابات ليست انتخابات تنافسية متعددة الأحزاب، ومعظمها ليست انتخابات متعددة المرشحين؛ وعادة ما يتم اختيار مرشح واحد للحزب الشيوعي لتولي منصبه حيث يصوت الناخبون إما بقبول أو رفض المرشح، حيث يوجد أكثر من مرشح واحد، يتم فحص جميع المرشحين رسميا قبل أن يكونوا قادرين على الترشح، وقد يتم هيكلة النظام في كثير من الأحيان لإعطاء ميزة للمرشحين الرسميين على الآخرين.
وتؤكد الماركسية اللينينية أن المجتمع متحد على المصالح المشتركة الممثلة من خلال الحزب الشيوعي وغيره من مؤسسات الدولة الماركسية اللينينية، وفي الولايات الماركسية اللينينية حيث توجد الأحزاب السياسية المعارضة لا يسمح لها بالدعوة للمنابر السياسية المختلفة بشكل كبير من الحزب الشيوعي. وقد مارست الأحزاب الشيوعية اللينينية السيطرة الوثيقة على العملية الانتخابية لهذه الانتخابات، بما في ذلك المشاركة في الترشيح والحملات الانتخابية والتصويت وبما في ذلك فرز أوراق الاقتراع.
العلاقات الدولية:
الماركسية اللينينية تهدف إلى خلق مجتمع شيوعي دولي، وهي تعارض الاستعمار والإمبريالية وتدافع عن إنهاء الاستعمار والقوى المناهضة للاستعمار، وتدعم التحالفات الدولية المناهضة للفاشية، وتدعو إلى إنشاء "جبهات شعبية" بين الشيوعية وغير الشيوعية ضد الفاشية وضد الحركات الفاشية القوية.
العلاقة الدينية:
لقد هدمت الكاتدرائية الأرثوذكسية الروسية والتي كانت في السابق أكثر المعالم التاريخية المهيمنة في الثلاثينيات من القرن الماضي وفقا للإلحاد الماركسي اللينيني.
وترى النظرة الماركسية - اللينينية العالمية أن الإلحاد مبدأ أساسي، إن الإلحاد الماركسي اللينيني له جذوره في الفلسفة المادية لودفيغ فيويرباخ وجورج ويلهلم فريدريش هيجل وماركس ولينين.
وجهة النظر الفلسفية أن الكون موجود بشكل مستقل عن الوعي البشري، حيث يتألف من الذرات والقوى البدنية فقط، هذا هو محور الرؤية العالمية للماركسية اللينينية في شكل المادية الجدلية. كتب فيتالي جينزبورغ، وهو فيزيائي سوفيتي، أن "الشيوعيين البلشفيين ليسوا مجرد ملحدين، ولكن وفقا لمصطلحات لينين، الملحدين المتشددين". لذلك، فإن العديد من الدول الماركسية اللينينية، تاريخيا وحاليا، هي أيضا دول الحادية لذلك نجد في ظل هذه الأنظمة، كانت عدة ديانات وأتباعها يستهدفون، وبما أنها الحادية فهي عقائدية ولذلك لا نجد لها أي تقاطع مع العلمانية والديمقراطية.
الحزب البلشفي هو الفصيل اللاديمقراطي من ضمن الإحزاب والقوى النقابية في الاتحاد السوفيتي:
نشأت الماركسية اللينينية بعد وفاة لينين خلال نظام جوزيف ستالين في الاتحاد السوفيتي، لكنها ظلت الأيديولوجية الرسمية للحزب الشيوعي السوفياتي حتى بعد إزالة الستالينيين. ولكن الأساس لعناصر الماركسية اللينينية كان قبل ذلك.
الماركسية اللينينية تنحدر من الحزب البلشفي ("الأغلبية") من حزب العمل الاجتماعي الديمقراطي الروسي الذي تأسس في المؤتمر الثاني ل "الحزب الاشتراكي الديمقراطي" في عام 1903.
دعا الفصيل البلشفي بقيادة لينين إلى الانضمام إلى حزب طليعي نشط وملتزم سياسيا في حين عارضت ذلك العضوية النقابية القائمة على الأحزاب الديمقراطية الاجتماعية. واحتجوا معارضين دعم البلاشفة كطليعة للحزب الماركسي المكون من ناشطين ملتزمين بالاشتراكية الذين سيبدأون الثورة الشيوعية. ودعا البلاشفة إلى سياسة المركزية الديمقراطية التي من شأنها أن تسمح للأعضاء بانتخاب قادتهم والبت في السياسة ولكن بمجرد وضع السياسة، سيكون الأعضاء ملزمين بالولاء الكامل لقادتهم.
حاول لينين وفشل في تحقيق الثورة الشيوعية في روسيا، دعا لينين إلى العمل الجماعي، وقال بأن الثورة "تقبل الإرهاب الجماعي في تكتيكاتها". خلال الثورة، دعا لينين إلى التشدد والعنف من قبل العمال كوسيلة للضغط على الطبقة الوسطى للانضمام والإطاحة بالقيصر. سافر المهاجرون البلاشفة لفترة وجيزة إلى روسيا للمشاركة في الثورة. قبل وبعد الثورة الفاشلة، أقامت القيادة البلشفية طوعا في المنفى للتهرب من الشرطة السرية في روسيا القيصرية، مثل لينين الذي أقام في سويسرا. والأهم من ذلك أن تجربة هذه الثورة جعلت لينين يتصور وسائل رعاية الثورة الشيوعية، من خلال الدعاية والإثارة والحزب السياسي المنظم تنظيما جيدا وإنضباطا ولكنه كان حزب صغير.
في أعقاب الثورة الفاشلة في العام 1905، أجبر الثوار البلاشفة على العودة إلى المنفى في عام 1908 في سويسرا، فضلا عن الثوار المناهضين للقيصرية، بمن فيهم المناشفة والثوريين الاشتراكيين والفوضويين. وانخفضت العضوية في كل من البلاشفة والمناشفة من 1907 إلى 1908 وكان عدد الأشخاص الذين شاركوا في الإضرابات في عام 1907 فقط 26 في المائة خلال سنة الثورة في عام 1905، وانخفض في عام 1908 إلى 6 في المائة ، وفي عام 1910 كان 2 في المائة. كانت الفترة من 1908 إلى 1917 واحدة من خيبة الأمل في الحزب البلشفي بقيادة لينين، مع أعضاء معارضين له لفضائح تتعلق بنزع الملكية وطرق جمع الأموال للحزب
أحد التطورات الهامة بعد أحداث الثورة 1905، كان تأييد لينين للثورة الاستعمارية كتعزيز قوي للثورة في أوروبا. كان هذا التطور من قبل لينين، كما كان من قبل الماركسيين في القرن العشرين لم يولو اهتماما جديا للاستعمار والثورات الاستعمارية. في مواجهة تحديات القيادة من مجموعة "التقدميين"، اغتصب لينين مؤتمر الحزب الديمقراطي في جميع أنحاء الحزب في عام 1912، للسيطرة عليه وجعله حزبا بلشفيا حصريا موال لقيادته. وكان جميع الأعضاء المنتخبين في اللجنة المركزية للحزب تقريبا من اللينينيين بينما تمت إزالة زعماء سابقين في الحزب الديمقراطي غير المرتبط بالبلشفية من مناصبهم. وظل لينين لا يحظى بشعبية كبيرة في أوائل عام 1910، وكان لا يحظى بشعبية كبيرة بين الحركة الاشتراكية الدولية بحلول عام 1914 وكان ينظر في الرقابة عليه..
في بداية الحرب العالمية الأولى في عام 1914، عارض البلاشفة الحرب على عكس معظم الأحزاب الاشتراكية الأخرى في جميع أنحاء أوروبا التي دعمت حكوماتهم الوطنية. وقد ندد لينين ومجموعة صغيرة من القادة الاشتراكيين المناهضين للحرب، بمن فيهم روزا لوكسمبورغ وكارل ليبكنشت، بزعماء اشتراكيين راسخين لخيانة القيم الاشتراكية عن طريق دعمهم للحرب. ردا على اندلاع الحرب العالمية الأولى، كتب لينين كتابه الإمبريالية أعلى مرحلة في الرأسمالية من 1915 إلى 1916 ونشر الكتاب في عام 1917، حيث قال إن الرأسمالية تؤدي مباشرة إلى الإمبريالية. كوسيلة لزعزعة استقرار روسيا على الجبهة الشرقية، سمحت القيادة العليا الألمانية للينين بالسفر عبر ألمانيا والأراضي التي تحتلها ألمانيا إلى روسيا في أبريل 1917، متوقعة له المشاركة في النشاط الثوري.
ثورة أكتوبر، وبعد الصراع، وإنشاء الاتحاد السوفيتي (1917):
القوات البلشفية تسير في موسكو في عام 1917، بعد وقت قصير من ثورة أكتوبر
في آذار / مارس 1917، تخلى القيصر نيكولاس الثاني عن عرشه وتشكلت حكومة مؤقتة سرعان ما ملأت الفراغ، معلنة روسيا جمهورية بعد أشهر. وأعقب ذلك ثورة أكتوبر من قبل البلاشفة الذين استولوا على النظام بانقلاب سريع ضد الحكومة المؤقتة، مما أدى إلى تشكيل الجمهورية الاشتراكية السوفياتية الاتحادية، وهي أول دولة في التاريخ ملتزمة بالشيوعية. ومع ذلك، فقد أقيمت أجزاء كبيرة من روسيا تحت قيادة القادة العسكريين المناهضين للشيوعية الذين شكلوا الحركة البيضاء لمعارضة البلاشفة، مما أدى إلى نشوب حرب أهلية بين الجيش البلشفي الأحمر والجيش الأبيض البلشفي. في خضم الحرب الأهلية بين الحمر والبيض، ورثت الجمهورية الاشتراكية السوفياتية الحرب التي كانت الإمبراطورية الروسية تقاتل ضد ألمانيا التي انتهت بعد عام مع الهدنة. ومع ذلك، أعقب ذلك تدخل عسكري للحلفاء من قبل المملكة المتحدة والولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا واليابان وغيرها ضد البلاشفة.
القتال في المناطق الحضرية في برلين خلال انتفاضة سبارتاسيست في ألمانيا:
زعيم الجمهورية المجرية بيلا كون يخاطب حشد من المؤيدين خلال الثورة المجرية لعام 1919
ردا على ثورة أكتوبر، اندلعت الثورة الشيوعية في ألمانيا والمجر من 1918 إلى 1920، التي تنطوي على إنشاء جمهورية بافاريا السوفياتية، اندلاع سبارتاسيست الفاشلة في برلين في عام 1919، وإنشاء جمهورية السوفييت المجرية. وسرعان ما سحقت القوى المناهضة للشيوعية هذه القوى الشيوعية، كما فشلت محاولات خلق ثورة شيوعية دولية. ومع ذلك، حدثت ثورة شيوعية ناجحة في منغوليا في عام 1924، مما أدى إلى إنشاء جمهورية منغوليا الشعبية.
بدأ ترسيخ السلطة البلشفية في عام 1918 مع طرد المناشفة والثوريين الاشتراكيين من سوفيتيات العمال. أنشأت الحكومة البلشفية تشيكا، وهي قوة شرطة سرية مكرسة لمواجهة العناصر المناهضة للبلاشفة. وكانت تشيكا السلف ل نكفد (NKFD) و ال كيه جي بي. في البداية، كانت المعارضة للنظام البلشفي قوية ردا على الظروف الاقتصادية السيئة لروسيا، مع تقارير تشيكا ما لا يقل عن 118 انتفاضة، بما في ذلك ثورة كرونشتاد. وقمع لينين الأحزاب السياسية المعارضة واستمر النضال السياسي المكثف حتى عام 1922.
كانت السياسات الاقتصادية البلشفية الأولية من 1917 إلى 1918 حذرة مع محدودية تأميم الملكية الخاصة. كان لينين ملتزما على الفور بتجنب عداء الفلاحين من خلال بذل جهود لاقناعهم بعيدا عن الثوريين الاشتراكيين، مما يسمح باستيلاء الفلاحين على ممتلكات النبلاء في حين لم يتم إصدار أي تأشيرات فورية على ممتلكات الفلاحين. وبدءا من منتصف عام 1918، سن النظام البلشفي ما يعرف ب "الشيوعية الحربية"، وهي سياسة اقتصادية تهدف إلى الاستعاضة عن السوق الحرة برقابة الدولة على جميع وسائل الإنتاج والتوزيع. وقد تم ذلك من خلال المرسوم المتعلق بالتأميم الذي أعلن تأميم جميع المؤسسات الخاصة الواسعة النطاق في حين أن طلب الحبوب بعيدا عن الفلاحين وتوفيره للعمال في المدن والجنود بالجيش الأحمر الذين يقاتلون البيض. وكانت النتيجة الفوضى الاقتصادية مع انهيار الاقتصاد النقدي وحل محله المقايضة والسوق السوداء. وأدى الاستيلاء على الحبوب بعيدا عن الفلاحين إلى فقدان الفلاحين حافز العمل، مما أدى إلى انخفاض الإنتاج، مما أدى بدوره إلى أزمة ونقص في الغذاء في المدن التي أثارت الضربات وأعمال الشغب وكانت ثورة كرونستادت عام 1921.
وقد بدأت السياسة الاقتصادية الجديدة في عام 1921 كخطوة إلى الوراء من الشيوعية الحربية، مع استعادة درجة من الرأسمالية والمشاريع الخاصة أعيدت 91 في المائة من المؤسسات الصناعية إلى الملكية الخاصة أو ما يسمى ببرنامج الثقة. الأهم من ذلك، أعلن لينين أن تطور الاشتراكية لن يكون قادراً على المتابعة بالطريقة التي فكر بها الماركسيون أصلا. وقال لينين "إن فقرنا كبير لدرجة أننا لا نستطيع أن نستعيد سكتة دماغية واحدة".
كيف نستعيد مصنع كامل أودولة وإنتاج اشتراكي". أحد الجوانب الرئيسية التي أثرت على النظام البلشفي هو الظروف الاقتصادية المتخلفة في روسيا التي اعتبرت غير مؤاتية للنظرية الماركسية للثورة الشيوعية. ادعى الماركسيون الأرثوذكس في ذلك الوقت أن روسيا قد حان الوقت فيها لتطوير الرأسمالية، وليس بعد للاشتراكية. دعا لينين إلى الحاجة إلى تطوير فيلق كبير من المثقفين التقنيين للمساعدة في التنمية الصناعية في روسيا، وبالتالي دفع المراحل الاقتصادية الماركسية للتنمية، كما كان لديها عدد قليل جدا من الخبراء التقنيين في ذلك الوقت. وكانت السياسة الاقتصادية الجديدة مضطربة؛ حدث الانتعاش الاقتصادي ولكن جنبا إلى جنب مع المجاعة (1921-1922) وأزمة مالية (1924). ومع ذلك، بحلول عام 1924، تحقق تقدم اقتصادي كبير، وبحلول عام 1926 استعاد الاقتصاد مستوى إنتاجه لعام 1913.
الستالينية والحرب العالمية الثانية (1924 – 1945):
مع اقتراب لينين من الموت بعد تعرضه للسكتات الدماغية، أعلن في شهادته في ديسمبر 1922 أمرا بإزالة جوزيف ستالين من منصبه كأمين عام واستبداله ب "شخص آخر متفوق على ستالين فقط من ناحية، أكثر تسامحا، وأكثر ولاءا، وأكثر تهذيبا وأكثر انتباها للرفاق ". عندما توفي لينين في يناير 1924، تم قراءة الشهادة إلى اجتماع اللجنة المركزية للحزب. ومع ذلك، اعتقد أعضاء الحزب أن ستالين قد حسن سمعته في عام 1923 وعليه تم تجاهل أمر لينين. ويعتقد ليف كامينيف وغريغوري زينوفييف أن التهديد الحقيقي للحزب جاء من تروتسكي، رئيس الجيش الأحمر، بسبب ارتباطه بالجيش وشخصيته القوية. تعاون كامينيف وزينوفيف مع ستالين في تريومفيرات على تقاسم السلطة حيث احتفظ ستالين بموقعه كأمين عام. بدأت المواجهة بين تريومفيرات وتروتسكي على النقاش بين سياسة الثورة الدائمة كما دعا إليها تروتسكي والاشتراكية في بلد واحد كما دعا ستالين. دعت ثورة تروتسكي الدائمة إلى التصنيع السريع، والقضاء على الزراعة الخاصة، وبعد قيام الاتحاد السوفياتي بتعزيز انتشار الثورة الشيوعية في الخارج. وشدد ستالين على الاشتراكية في بلد واحد والاعتدال وتطوير العلاقات الإيجابية بين الاتحاد السوفياتي ودول أخرى لزيادة التجارة والاستثمار الأجنبي. لم يكن ستالين ملتزما بشكل خاص بهذه المواقف، ولكن استخدمها كوسيلة لعزل تروتسكي. في عام 1925، فازت سياسة ستالين بدعم مؤتمر الحزب الرابع عشر بينما هزم تروتسكي.
في الفترة من 1925 إلى 1927، تخلى ستالين عن ثلاثيه التنسيق مع كامينيف و زينوفيف وشكل تحالفا مع معظم العناصر اليمينية للحزب، نيكولاي بوخارين، أليكسي ريكوف، وميخائيل تومسكي. أعطى مؤتمر الحزب عام 1927 تأييدا رسميا لسياسة الاشتراكية في بلد واحد، في حين طرد تروتسكي جنبا إلى جنب مع كامينيف وزينوفييف (وكلاهما تحالف مع تروتسكي ضد ستالين) في المكتب السياسي للحزب.
في عام 1929، سيطر ستالين على الحزب. بعد حصول ستالين على السلطة، أصبح البلاشفة مرتبطين بالستالينية، التي شملت سياساتها: التصنيع السريع، الاشتراكية في بلد واحد، دولة مركزية، تجميع الزراعة، وتبعية مصالح الأحزاب الشيوعية الأخرى لحزب الاتحاد السوفياتي. في عام 1929، سن سياسة جذرية قاسية تجاه الفلاحين الأثرياء (كولاكس) وتحولت ضد بوخارين، ريكوف، وتومسكي، الذين يفضلون اتباع نهج أكثر اعتدالا تجاه كولاكس. واتهمهم بالتآمر ضد استراتيجية الحزب المتفق عليها وأجبرهم على الاستقالة من المكتب السياسي. تم نفي تروتسكي من الاتحاد السوفيتي في عام 1929. أدت المعارضة ضد ستالين من قبل تروتسكي إلى أيديولوجية بلشفية منشقة تسمى التروتسكية التي تم قمعها تحت حكم ستالين.
غولاج سجين العمال في بناء البحر الأبيض - قناة البلطيق، 1931-1933:
كان نظام ستالين دولة شمولية تحت حكمه الدكتاتوري. مارس ستالين سيطرة شخصية واسعة على الحزب الشيوعي وأطلق العنان لمستوى غير مسبوق من العنف للقضاء على أي تهديد محتمل لنظامه. وبينما مارس ستالين سيطرة كبرى على المبادرات السياسية، كان تنفيذها في سيطرة المجتمعات المحلية، وغالبا ما كان القادة المحليون يفسرون السياسات بطريقة تخدم أنفسهم على أفضل وجه. وقد أدى هذا إلى سوء استخدام السلطة من قبل القادة المحليين ومن ثم إلى تفاقم حملات التطهير العنيف والإرهاب التي قام بها ستالين ضد أعضاء الحزب الذين يعتبرون خونة. أطلق ستالين حملة الإرهاب العظيم ضد الأشخاص المزعومين "اجتماعيا الخطرين" و "المناهضين للثورة" التي أسفرت عن تطهير كبير من 1936-1938 تم خلالها اعتقال 1.5 مليون شخص من 1937-38 و 681،692 منهم تم إعدامهم. وشهد العصر الستاليني استحداث نظام عمل قسري للمدانين والمنشقين السياسيين، وهو نظام غولاج، الذي أنشئ في أوائل الثلاثينات.
وشملت التطورات السياسية في الاتحاد السوفياتي من 1929 إلى 1941 فترة ستالين تفكيك العناصر المتبقية من الديمقراطية من الحزب من خلال توسيع سيطرته على مؤسساتها والقضاء على أي منافسين محتملين. ونمت صفوف الحزب بأعداد مع تعديل الحزب تنظيمه ليشمل المزيد من النقابات والمصانع. في عام 1936، اعتمد الاتحاد السوفيتي دستورا جديدا أنهى تفضيل التصويت المرجح للعمال كما في دساتيرها السابقة، وخلق حق الاقتراع العام لجميع الناس فوق سن الثامنة عشرة. كما قسم دستور عام 1936 السوفييت إلى مجلسين تشريعيين، هما الاتحاد السوفيتي (الاتحاد) والاتحاد القومي (السوفياتية للقوميات) - يمثلان الدوائر الانتخابية، - التي تمثل التركيبة العرقية للبلد ككل. بحلول عام 1939، باستثناء ستالين نفسه، لم يبق أي من البلاشفة الأصليين لثورة أكتوبر 1917 في الحزب. وكان الولاء الذي لا يرقى إليه الشك إلى ستالين متوقعا من قبل نظام جميع المواطنين.
المنطقة الصناعية في ماغنيتوغورسك في عام 1929:
شهد الاتحاد السوفياتي التصنيع السريع في 1920 و 1930.
وشملت التطورات الاقتصادية في الاتحاد السوفياتي من عام 1929 إلى عام 1941 تسريع عملية تجميع الزراعة. وفي عام 1930، تم جمع 23.6 في المائة من مجموع الزراعة؛ وبحلول عام 1941، تم جمع 98 في المائة من جميع الزراعة. وشملت عملية التجميع هذه "ديكولاكيساتيون"، حيث أجبر الكولاكس على إخلاء أرضهم واضطهادهم وقتلهم في موجة من الإرهاب أطلقتها الدولة السوفياتية ضدهم. وأسفرت السياسات الجماعية عن كارثة اقتصادية مع تقلبات شديدة في محاصيل الحبوب، وخسائر فادحة في عدد المواشي، وانخفاض كبير في الاستهلاك الغذائي لمواطني البلد، ومجاعة هولودومور المزعومة في أوكرانيا. وتقدر المصادر الحديثة أن ما بين 2.4 و 7.5 مليون أوكراني توفي في مجاعة هولودومور. وقد بدأ التصنيع الضخم، الذي يستند في معظمه إلى التحضير لحرب هجومية ضد الغرب - مع التركيز على الصناعة الثقيلة. ومع ذلك، حتى في ذروته، ظلت صناعة الاتحاد السوفيتي وراء ذلك بكثير مقارنة بالولايات المتحدة الأمريكية. وأدى التصنيع إلى تحضر هائل في البلد. وقد تم القضاء عمليا على البطالة في البلاد خلال الثلاثينيات.
وشملت التطورات الاجتماعية في الاتحاد السوفياتي من 1929 إلى 1941 التخلي عن السيطرة الاجتماعية والسماح بالاسترخاء والسماح للتجريب لتعزيز ستالين لمجتمع جامد واستبدادي على أساس الانضباط - خلط القيم الروسية التقليدية مع تفسير ستالين للماركسية. وقمع الدين المنظم، ولا سيما الأقليات الدينية. وتحول التعليم. وفي ظل نظام لينين، سمح نظام التعليم بالانضباط المريح في المدارس التي استندت إلى النظرية الماركسية، ولكن ستالين عكس ذلك في عام 1934 مع اتباع نهج محافظ مع إعادة إدخال التعليم الرسمي، واستخدام الامتحانات والدرجات، وتأكيد السلطة الكاملة، وإدخال الزي المدرسي. وقد تم تنظيم الفن والثقافة بشكل صارم وفقا لمبادئ الواقعية الاشتراكية، وتم السماح للتقاليد الروسية التي أعجب بها ستالين بالاستمرار.
أدت السياسة الخارجية في الاتحاد السوفيتي من 1929 إلى 1941 إلى تغييرات جوهرية في نهج الاتحاد السوفييتي تجاه سياسته الخارجية. أدى صعود أدولف هتلر والنازيين في ألمانيا في عام 1933 إلى قيام الاتحاد السوفييتي بإنهاء العلاقات السياسية التي كان قد أسسها في وقت سابق مع ألمانيا في عشرينات القرن العشرين وتحول ستالين لاستيعاب تشيكوسلوفاكيا والغرب ضد هتلر. وشجع الاتحاد السوفيتي مختلف الجبهات المناهضة للفاشية في جميع أنحاء أوروبا، وأبرم اتفاقات مع فرنسا لتحدي ألمانيا. مع اتفاق سوديتن في عام 1938، انحسرت السياسة الخارجية السوفياتية، مع التخلي عن ستالين للسياسات المناهضة للألمانية واعتماد سياسات موالية للالمان. في عام 1939، وافق الاتحاد السوفييتي والألمان النازية على كل من ميثاق عدم الاعتداء واتفاق لغزو وتقسيم بولندا بينهما، مما أدى إلى غزو بولندا في سبتمبر 1939 من قبل ألمانيا والاتحاد السوفياتي وبداية الحرب العالمية الثانية ، مع إعلان الحلفاء الحرب على ألمانيا.
أدى الغزو الألماني للاتحاد السوفياتي إلى إعادة تنظيم كبيرة للسياسات السوفياتية المتعددة. جلب الاتحاد السوفيتي إلى الحرب العالمية الثانية وانضم إلى الحلفاء الغربيين في جبهة مشتركة ضد قوى المحور. جلبت الحرب تهديد التفكك المادي للاتحاد السوفييتي، حيث كانت القوات الألمانية موضع ترحيب في البداية كمحررين من قبل العديد من بيلاروسيين وجورجيين وأوكرانيين، القوات السوفياتية واجهت في البداية خسائر كارثية من 1941 إلى 1942. وقد أصدر ستالين سياسة الحرب الشاملة ردا على ذلك.
حدث التمرد الشيوعي ضد احتلال المحور في عدة بلدان. وفى الصين، تخلى الحزب الشيوعى الصينى بقيادة ماو تسى تونغ على مضض الحرب الاهلية مع الكومينتانغ وتعاون معها ضد قوات الاحتلال اليابانية. وفي يوغوسلافيا، قام الحزبان اليوغوسلافيان الشيوعيان برئاسة جوسيب بروز تيتو، بحركة مقاومة عصابات فعالة ضد محتلي المحور. تمكن الحزبان من تشكيل دولة يوغسلافية شيوعية تسمى يوغوسلافيا الاتحادية الديمقراطية في الأراضي المحررة في عام 1943 وبحلول عام 1944، بمساعدة القوات السوفيتية، سيطرت على يوغوسلافيا، وترسخ النظام الشيوعي في يوغوسلافيا.
انتعشت القوات السوفياتية في عام 1943 مع الانتصارات في معركة ستالينغراد ومعركة كورسك، ومن 1943 إلى 1945 عادت القوات الألمانية واحاطت برلين في عام 1945. وبحلول نهاية الحرب العالمية الثانية، أصبح الاتحاد السوفياتي قوة عظمى عسكرية كبرى. مع انهيار دول المحور، أنشئت الدول الأقمار الصناعية السوفياتية في جميع أنحاء أوروبا الشرقية، وتم خلق كتلة شيوعية كبيرة من الدول في أوروبا.
إلى اللقاء في الجزء الثاني بعنوان : كارل ماركس وأنجلز (النظرية)
حتى نوفي حق العدالة والحياد في القراءة للتاريخ سنطرح أبجديات الماركسية من خلال إستعراض سريع لمخطوطات كارك ماركس ورفيقه أنجلز على وجه التحديد ومن ثم للقاريء أن يقارن بما ذهب إليه لينين وستالين وغيرهما وبعدها الآحزاب الشيوعية حول العالم.
مفهوم الطبقات بصورة عامة:
• الصراع بين العبيد والأسياد في مجتمعات الرقيق والدُخلاء من المجتمعات القديمة. • الصراع بين العامة ومُلاك الأراضي يتضح من الجراسك (les gracques). • الصراع بين الطبقة الثالثة وطبقة النبلاء عشية الثورة الفرنسية. • الصراع بين العمال وأصحاب العمل في المجتمع الرأسمالي الحديث. • الصراع بين الرجل والمرأة في المجتمعات البطريركية حيث الإستغلال المحلي هو شريان التدرج الاجتماعي. • الصراع بين الطوائف في الهند. • الفصل بين المستوطنين والسكان الأصليين في المستعمرات. • الإنقسام بين بلاد الشمال وبلاد الجنوب. • التفرقة العنصرية بين المجتمعات الثقافية في المدن. • أدباء الدولة في الصين القديمة يواجهون الإمبراطور من خلال تعاليم لاوزي
البرجوازية والبروليتاريون (بيان الحزب الشيوعي كارل ماركس وفريدريك إنجلز فبراير 1848):
تاريخ كل مجتمع موجود حتى الآن هو تاريخ الصراعات الطبقية.
.الأزواج التالية: الحر والعبد، الرب والخادم، الظالم والمظلوم، وقفت في معارضة مستمرة لبعضها البعض، على دون انقطاع، أحيانا مخفية، وأحيانا في معركة مفتوحة، في كل مرة تنتهي، إما في إعادة تشكيل ثوري للمجتمع ككل، أو في الخراب المشترك للطبقات المتنازعة.
في العصور السابقة من التاريخ، نجد في كل مكان تقريبا ترتيب معقد للمجتمع في أوامر مختلفة، وتصنيفات متعددة من الرتب الاجتماعية. في روما القديمة لدينا الفرسان، العبيد. في العصور الوسطى، اللوردات والإقطاعية، في كل هذه الفئات تقريبا هنالك تدرجات فرعية وثانوية.
إن المجتمع البرجوازي الحديث الذي انبثق من أنقاض المجتمع الإقطاعي لم ينأى بالعداء الطبقي. إلا أنه أنشأ فصولا جديدة، وظروفا جديدة من القمع، وأشكال جديدة من النضال بدلا من القديم.
عصرنا، عصر البرجوازية، يمتلك، مع ذلك، هذه الميزة المميزة: فقد تم تبسيط الخصومات الطبقية، المجتمع ككل يقسم أكثر فأكثر إلى معسكرين عدائيين كبيرين، إلى فئتين عظيمتين تواجه كل منهما الأخرى مباشرة - البرجوازية والبروليتاريا.
مصطلح البرجوازية أتى من العصور الوسطى حيث بروجرز المستأجرة من أقدم المدن، من هذه بورجيسس تم تطوير العناصر الأولى من البرجوازية.
إن اكتشاف أمريكا، فتح أرضية جديدة للبرجوازية المتزايدة، فالأسواق الشرقية - الهندية والصينية والإستعمار الأمريكي والتجارة مع المستعمرات وزيادة وسائل التبادل والسلع بوجه عام أعطت التجارة والملاحة والصناعة دافع لم يعرف من قبل، ومن ثم الانتقال إلى العنصر الثوري في المجتمع الإقطاعي المتقلب بسبب التطور السريع.
ولم يعد النظام الإقطاعي للصناعة، الذي يحتكر فيه الإنتاج الصناعي من قبل النقابات المغلقة، كافيا الآن لتزايد رغبة الأسواق الجديدة.
في الوقت نفسه ظلت الأسواق تتزايد باستمرار، والطلب في يرتفع عن أي وقت مضى. حتى العامل لم يعد كافيا. وهكذا، أستحدثت الآلات البخارية وحدثت ثورة في الإنتاج الصناعي. أخذ مكان التصنيع من قبل الصناعة الحديثة العملاقة؛ ومكان الطبقة الوسطى الصناعية من قبل المليونيرات الصناع، وقادة الجيوش الصناعية ، وكانت هذه هي البرجوازية الحديثة.
وقد أنشأت الصناعة الحديثة في السوق العالمية، والتي مهد الطريق لها اكتشاف أمريكا. وقد أعطت هذه السوق تطورا هائلا للتجارة، والملاحة، والاتصال. وقد عمل هذا التطور بدوره على توسيع الصناعة؛ في تناسب مع نمو الصناعة والتجارة والملاحة والسكك الحديدية، وبنفس النسبة التي طورتها البرجوازية، وعززت رأسمالها.
لذلك نرى كيف أن البرجوازية الحديثة هي في حد ذاتها نتاج مسار طويل للتنمية، سلسلة من الثورات في أنماط الإنتاج والتبادل.
كل خطوة في تطور البرجوازية كانت مصحوبة بتقدم سياسي مماثل لتلك الطبقة. طبقة مظلومة تحت تأثير النبلاء الإقطاعيين، وهي جمعية مسلحة وحكم ذاتي في بلدية القرون الوسطى: هنا جمهورية حضرية مستقلة (كما في إيطاليا وألمانيا)؛ هناك خاضعة للضريبة "الملكية الثالثة" للملكية (كما هو الحال في فرنسا). بعد ذلك، في فترة التصنيع السليم، التي تخدم إما شبه الإقطاعية أو الملكية المطلقة باعتبارها مضادة للنبلاء، وفي الواقع حجر الزاوية في الملكية الكبرى بشكل عام، البرجوازية في الماضي، منذ إنشاء الدولة الحديثة والصناعة والسوق العالمية، في الدولة التمثيلية الحديثة، التأثير السياسي الحصري والسلطة التنفيذية للدولة الحديثة ليست سوى لجنة لإدارة الشؤون المشتركة للبرجوازية كلها.
البورجوازية، تاريخيا، لعبت الجزء الأكثر ثورية.
البرجوازية، أينما حصلت على اليد العليا، وضعت حدا لجميع العلاقات الإقطاعية، الأبوية، المثالية. وقد مزقتها ببطء العلاقات الإقطاعية المتقلبة التي ربطت الرجل ب "رؤسائه الطبيعيين"، ولم تترك أي علاقة أخرى بين الرجل والإنسان أكثر من المصلحة الذاتية العارية "الدفع النقدي". لقد غرقت النشوة السماوية من الحماس الديني، من الحماس شاذ، والعاطفية، في المياه الجليدية. وقد حلت القيمة الشخصية في قيمة التبادل، وبدلا من الحريات المستأجرة التي لا يمكن إبطالها، أنشأت هذه الحرية الوحيدة التي لا تقبل الضمير - التجارة الحرة. في كلمة واحدة، للاستغلال، محجوبة من الأوهام الدينية والسياسية، فقد استبدلت عارية، وقحة، مباشرة، وباستغلال ووحشية.
وقد جردت البرجوازية كل الهالات التي كانت تحيط بالمهن والأوضاع الاجتماعية فقد حولت الطبيب، والمحامي، والكاهن، والشاعر، ورجل العلم، إلى عاملين بأجور مدفوعة الأجر.
وقد أزاحت البرجوازية عن الأسرة حجابها العاطفي، وقللت العلاقة الأسرية إلى مجرد علاقة نقدية.
إن البرجوازية لا يمكن أن توجد من دون ثورة مستمرة في أدوات الإنتاج،. إن ثورة مستمرة في الإنتاج، واضطراب متواصل في جميع الظروف الاجتماعية، وعدم اليقين الدائم والإثارة هو ما يميز العصر البرجوازي عن كل عصر سبقه. فجميع العلاقات الثابتة والسريعة ، مع قطار من الأحكام المسبقة والآراء القديمة، قد تندثر، وأصبحت كل تلك التي تشكلت حديثا عتيقة قبل أن تتمكن من التحجر. كل ما هو صلب يذوب في الهواء، كل ما هو مقدس هو منتهك، والرجل هو في آخر الآمر من يضطر للمواجهة ويستشعر ظروفه الحقيقية للحياة، وعلاقاته مع نوعه.
إن الحاجة إلى سوق متوسع باستمرار لمنتجاتها يطارد البرجوازية على كامل سطح الكرة الأرضية. يجب أن تبني عشها في كل مكان، وتسوية في كل مكان، وتنشيء علاقات في كل مكان.
البورجوازية من خلال استغلالها للسوق العالمية نظرا للطابع العالمي للإنتاج والاستهلاك في كل بلد. تستمد من تحت أقدام الصناعة الأرض والوطنية. وتدمر جميع الصناعات الوطنية القديمة أو التي يجري تدميرها يوميا بحجج تطويرها تارةً وبحجج الاحها تارات أخرى. ووكل ذلك تقريبا بسبب مزاحمتها بصناعات جديدة، يصبح إدخالها مسألة حياة أوموت لجميع الدول المتحضرة، والصناعات التي لم تعد تعمل على المواد الخام الأصلية، ولكن المواد الخام المستمدة من المناطق النائية؛ الصناعات التي تستهلك منتجاتها، ليس فقط في المنزل، ولكن في كل ربع الكرة الأرضية. وبدلا من الرغبات القديمة، الراضية عن إنتاج البلاد، نجد رغبات جديدة، تتطلب لرضاهم منتجات الأراضي البعيدة. وكما هو الحال في المواد والسلع، نجد ذلك أيضا في الإنتاج الفكري.
إن البرجوازية، من خلال التحسن السريع لجميع أدوات الإنتاج، بواسطة وسائل الاتصال الميسرة للغاية، توجه كل الأمم، حتى الأكثر بربرية، إلى الحضارة. والأسعار الرخيصة للسلع هي المدفعية الثقيلة التي تقاتل بها جميع الأسوار الصينية، التي تجبرها على تعريض البربرين للكراهية بشدة للأجانب للاستسلام. وهو يجبر جميع الدول، على آلام الانقراض، على اعتماد أسلوب الإنتاج البرجوازي؛ فإنه يجبرهم على إدخال ما تسميه الحضارة في وسطهم، أي أن يصبحوا البرجوازية أنفسهم. في كلمة واحدة، فإنه يخلق العالم بما يتناسب مع صورته الخاصة.
وقد أخضعت البرجوازية البلاد لحكم المدن. وقد أنشأت مدن هائلة، وزادت بشكل كبير من سكان الحضر بالمقارنة مع الريف، وبالتالي انقاذ جزء كبير من السكان من غباء الحياة الريفية. تماما كما جعلت البلاد تعتمد على المدن، لذلك جعلت الدول البربرية وشبه البربرية تعتمد على الدول المتحضرة، دول الفلاحين على دول البرجوازية، في الشرق و الغرب.
البورجوازية تبقي أكثر فأكثر بعيدا عن حالة السكان المتناثرة، ووسائل الإنتاج، والممتلكات. وقد جمعت السكان، وركزت على وسائل الإنتاج، وتركزت الممتلكات في أيدي قليلة. وكانت النتيجة اللازمة لذلك هي المركزية السياسية. وأصبحت المقاطعات المستقلة أو التي ترتبط ارتباطا فضفاضا بمصالح منفصلة وقوانين وحكومات ونظم للضرائب مجتمعة في أمة واحدة، مع حكومة واحدة، ومدونة قوانين واحدة، ومصلحة وطنية واحدة للطبقة، وحدود واحدة، .
إن البرجوازية، خلال حكمها النادر مائة عام، قد أوجدت قوى إنتاجية أكثر هائلة وأكبر من كل الأجيال السابقة معا. خضوع قوى الطبيعة للإنسان، والآلات، وتطبيق الكيمياء في الصناعة والزراعة، والملاحة البخارية، والسكك الحديدية، والتلغراف الكهربائي، وتطهير القارات بأكملها للزراعة، وتحويل الأنهار، واستقطبت جماعات بأكملها من الأرض - ما كان في القرن الماضي حتى وهي فكرة أن هذه القوى المنتجة قد سقطت في حضن العمل الاجتماعي؟
ونرى بعد ذلك: أن وسائل الإنتاج والتبادل، التي بنيت على أساسها البرجوازية نفسها، ولدت في المجتمع الإقطاعي. وفي مرحلة معينة من تطور وسائل الإنتاج والتبادل هذه، فإن الظروف التي ينتجها المجتمع الإقطاعي وتبادله، والتنظيم الإقطاعي للزراعة والصناعة التحويلية، بكلمة واحدة، تصبح العلاقات الإقطاعية للممتلكات غير متوافقة مع القوى المنتجة بالفعل ؛ فوضعت الكثير من الأغلال، وكان عليهم أن ينفجروا.
في مكانها صعدت المنافسة الحرة، يرافقها الدستور الاجتماعي والسياسي لتكييفها بذلك، والتأثير الاقتصادي والسياسي للطبقة البرجوازية.
وهناك حركة مماثلة تجري نصب أعيننا. إن المجتمع البرجوازي الحديث، الذي تربطه علاقات الإنتاج والتبادل والممتلكات، المجتمع الذي استحضر مثل هذه الوسائل الضخمة للإنتاج والتبادل، هو مثل الساحر الذي لم يعد قادرا على السيطرة على سلطات العالم النامي الذي كان وقد دعا من قبل لها. فالعديد من العقود التي انقضت على تاريخ الصناعة والتجارة هي تاريخ ثورة القوى الإنتاجية الحديثة ضد ظروف الإنتاج الحديثة، ضد علاقات الملكية التي هي شروط وجود البرجوازية وحكمها. ويكفي أن نذكر الأزمات التجارية التي عادت من خلال عودتها الدورية إلى وجود المجتمع البرجوازي بأكمله في محاكمته، في كل مرة أكثر تهديدا. وفي هذه الأزمات، يتم تدمير جزء كبير ليس فقط من المنتجات القائمة، ولكن أيضا من القوى المنتجة التي تم إنشاؤها سابقا، بشكل دوري. في هذه الأزمات، هناك تفشي وباء كان في كل العصور السابقة، كان يبدو عبثياً - وباء الإفراط في الإنتاج. المجتمع يجد فجأة نفسه مرة أخرى في حالة من الهمجية لحظة؛ يبدو وكأن المجاعة، وهي حرب عالمية من الدمار، قد قطعت إمدادات كل وسائل العيش؛ والصناعة والتجارة يبدو أن دمرت؛ و لماذا؟ لأن هناك الكثير من الحضارة، والكثير من وسائل العيش، والكثير من الصناعة، والكثير من التجارة. ولم تعد القوى المنتجة تحت تصرف المجتمع تميل إلى زيادة تطوير ظروف الملكية البرجوازية؛ بل على العكس من ذلك، فقد أصبحت قوية جدا بسبب هذه الظروف، التي يتم من خلالها تحريكها، وبمجرد التغلب على هذه الأغلال، فإنها تجلب الفوضى في المجتمع البرجوازي ككل، وتعرض وجود الملكية البرجوازية للخطر. إن ظروف المجتمع البرجوازي ضيقة جدا بحيث لا تشمل الثروة التي يخلقها. وكيف تتغلب البرجوازية على هذه الأزمات؟ من ناحية التدمير القسري لكتلة من القوى المنتجة؛ من ناحية أخرى، من خلال غزو أسواق جديدة، والاستغلال الأكثر شمولا لتلك القديمة. وهذا يعني أنه يمهد الطريق أمام أزمات أوسع نطاقا وأكثر تدميرا، وبتقليل الوسائل التي تحول دون وقوع الأزمات.
وقد تحولت الأسلحة التي أسقطتها البرجوازية الإقطاعية على الأرض ضد البرجوازية نفسها.
ولكن ليس فقط البرجوازية صانعة الأسلحة التي تجلب الموت لنفسها، بل وجود الرجال الذين سيحملون هذه الأسلحة - الطبقة العاملة الحديثة - البروليتاريا.
وبما يتناسب مع تطور البرجوازية، أي رأس المال، وبنفس النسبة هي البروليتاريا والطبقة العاملة الحديثة والمتقدمة - فئة من العمال الذين يعيشون فقط طالما يجدون عملا، والذين يجدون عملا طويلا فقط حيث يزيد عملهم من رأس المال. هؤلاء العمال، الذين يجب أن يبيعوا أنفسهم مجزأة، هم كسلعة، مثل كل مادة أخرى من التجارة، وبالتالي يتعرضون لجميع تقلبات المنافسة، لجميع التقلبات في السوق.
وبسبب الاستخدام المكثف للآلات، وتقسيم العمل، فقدت البروليتاريا كل الطابع الفردي للعمل، وبالتالي كل إبداع للعامل، وأبح العامل جزءاً من آلة، والعمل أصبح أكثر رتابة، وأفتقدت إمكانية الموهبة المكتسبة. وبالتالي، فإن تكلفة إنتاج أحد العمال مقيدة، تقريبا ، إلى وسائل العيش التي يحتاجها. ولكن سعر السلعة، وبالتالي أيضا من العمالة، يساوي تكلفة الإنتاج. ومن ثم، يتناقص الأجر، مع توايد الانتاج، بسبب استخدام الآلات وتقسيم العمل، بنفس النسبة أيضا يزيد العبء، سواء من خلال إطالة ساعات العمل، أومن خلال زيادة العمل الذي اضطر أن يؤديه في وقت معين أو بسبب زيادة سرعة الآلات والتي يجب أن يجاريها العامل في الجزئية التي يؤديها، وما إلى ذلك.
تحولت الصناعة الحديثة ورشة عمل صغيرة من سيد البطريركية في مصنع كبير من الرأسمالي الصناعي. يتم تنظيم جماهير العمال، مزدحمة في المصنع، مثل الجنود. وبصفتهم من أفراد الجيش الصناعي، يتم وضعهم تحت قيادة التسلسل الهرمي المثالي للضباط والرقباء. ليس فقط هم عبيد الطبقة البرجوازية، والدولة البرجوازية. هم المستعبدين يوميا والساعة من قبل الجهاز، من قبل المغفل، وقبل كل شيء، من قبل الصانع البرجوازية الفردية نفسه. وكلما أعلن هذا الاستبداد بشكل أكثر انفتاحا تكون نهايته أكثر كراهية وأكثر إرهاقا.
وكلما قلت مهارة وممارسة القوة المتضمنة في العمل اليدوي، وبعبارة أخرى، أصبحت الصناعة الحديثة أكثر تطورا، كلما زاد عمل الرجال محل النساء. ولم تعد للاختلافات في السن والجنس أي صفة اجتماعية مميزة للطبقة العاملة. وجميعها أدوات عمل، أكثر أو أقل تكلفة للاستخدام، وفقا لسنها وجنسها.
فكلما استغل العامل من قبل صاحب العمل، في نهاية المطاف، أنه يحصل على أجوره نقدا، مما هو عليه من قبل أجزاء أخرى من البرجوازية، المالك، صاحب المتجر، الخ .
فالطبقات الدنيا من الطبقة الوسطى - صغار التجار وأصحاب المحلات التجارية والمتاجرون المتقاعدون عموما - الحرفيون والفلاحون - كل هذه المصارف تغرق تدريجيا إلى البروليتاريا، ويرجع ذلك جزئيا إلى أن رؤوس أموالها المتناقصة لا تكفي للمقياس الذي تقوم به الصناعة الحديثة، ويغمر في المنافسة مع الرأسماليين الكبار، ويرجع ذلك جزئيا إلى مهاراتهم المتخصصة لا قيمة لها من خلال أساليب جديدة للإنتاج. وهكذا تجند البروليتاريا من جميع فئات السكان.
تمر البروليتاريا بمراحل مختلفة من التنمية. مع ولادته يبدأ كفاحه مع البرجوازية. في البداية يتم التنافس من قبل العمال الفرديين، ثم من قبل العمال من مصنع، ثم من قبل منطوق تجارة واحدة، في مكان واحد، ضد البرجوازية الفردية الذين يستغلونها مباشرة. وهم يوجهون هجماتهم لا ضد ظروف الإنتاج البرجوازية، بل ضد أدوات الإنتاج بأنفسهم؛ فإنها تدمر الآلات والأدوات المستوردة التي تتنافس مع عملهم، وأنها تحطم آلات القطع، أنها تضع مصانع النيران، وأنها تسعى إلى استعادة القوة التي اختفت مكان العامل في العصور الوسطى.
في هذه المرحلة، لا يزال العمال يشكلون كتلة غير متماسكة منتشرة في جميع أنحاء البلاد، وتتفكك من خلال المنافسة المتبادلة. وإذا ما توحدوا في أي مكان لتشكيل أجسام أكثر إحكاما، فإن هذا ليس بعد نتيجة لاتحادهم النشط، بل اتحاد النقابات البرجوازية، التي تفرض على الطبقة، من أجل تحقيق غاياتها السياسية الخاصة، أن تضع البروليتاريا كلها في الحركة، وعلاوة على ذلك، تكون لبعض الوقت قادرة على القيام بذلك. في هذه المرحلة، فإن البروليتاريين لا يقاتلون أعدائهم، بل أعداء أعدائهم، بقايا الملكية المطلقة، ملاك الأراضي، البرجوازية غير الصناعية، البرجوازية الصغيرة. وهكذا، فإن الحركة التاريخية كلها تتركز في أيدي البرجوازية؛ كل انتصار حصل على ذلك هو انتصار للبرجوازية.
ولكن مع تطور الصناعة، والبروليتاريا ليس فقط زيادة في العدد، وتتركز في الجماهير الأكبر، وتنمو قوتها، وتتشعر قوة أكثر، فالمصالح وظروف الحياة المختلفة في صفوف البروليتاريا تتساوى أكثر فأكثر، بما يتناسب مع أن الآلة تزيل جميع أوجه التمييز في العمل، وتقلل في كل مكان تقريبا الأجور إلى نفس المستوى المنخفض. فالتنافس المتنامي بين البرجوازية، والأزمات التجارية الناجمة عن ذلك، يجعل أجور العمال أكثر تذبذبا. فالتزايد المتزايد للآلات، التي تتطور بسرعة أكبر، يجعل من عيشها أكثر وأكثر هشاشة؛ فإن التصادمات بين العمال الفرديين والبرجوازية الفردية تأخذ طابع التصادم أكثر فأكثر بين فئتين. وهكذا يبدأ العمال في تشكيل مجموعات (نقابات العمال) ضد البرجوازية؛ تنادي معا من أجل الحفاظ على معدل الأجور؛ فقد أوجدوا جمعيات دائمة من أجل توفير حكم مسبق لهذه الثورات العرضية. هنا وهناك، المسابقة تندلع في أعمال الشغب.
من حين لآخر يظهر العمال منتصرون، ولكن فقط لبعض الوقت. والنتيجة الحقيقية لمعاركها تكمن، وليس في النتيجة المباشرة، بل في اتحاد العمال المتوسع باستمرار. ويساعد هذا الاتحاد على تحسين وسائل الاتصال التي تخلقها الصناعة الحديثة، والتي تضع العمال من مختلف المناطق في اتصال مع بعضها البعض. كان مجرد هذا الاتصال الذي كان مطلوبا لمركز النضالات المحلية العديدة، كل من نفس الطابع، في صراع وطني واحد بين الطبقات. ولكن كل صراع طبقي هو صراع سياسي. وهذا الاتحاد، للوصول إلى أي من أهل العصور الوسطى، مع الطرق السريعة البائسة، التي ظلت المطالبة بها لقرون، والبروليتاري الحديث، وذلك بفضل السكك الحديدية والتاطور ، يحقق ذلك غضون سنوات قليلة.
هذا التنظيم من البروليتاريين في فئة، وبالتالي يتحول إلى حزب سياسي، في حاالة إستياء باستمرار، مرة أخرى من خلال المنافسة بين العمال أنفسهم. ولكن يرتفع مرة أخرى أكثرمن أي وقت مضى ،بصورة أقوى، وأكثر حزما، وبمستوىً هائلاً. فهو يجبر الاعتراف التشريعي بمصالح خاصة للعمال، من خلال الاستفادة من الانقسامات بين البرجوازية نفسها. وهكذا، يتم تنفيذ مشروع القانون لمدة عشر ساعات في انجلترا.
كما أن التصادمات بين فئات المجتمع القديم تزيد، بطرق عديدة، من تطور البروليتاريا. البورجوازية تجد نفسها في معركة مستمرة. في البداية مع الأرستقراطية. في وقت لاحق، مع أجزاء من البرجوازية نفسها، التي أصبحت مصالحها معادية لتقدم الصناعة؛ في كل وقت مع البرجوازية من الدول الأجنبية. في كل هذه المعارك، فإنها ترى نفسها مضطرة إلى الطعن في البروليتاريا، لطلب المساعدة، وبالتالي، لسحبها إلى الساحة السياسية. وبالتالي، فإن البرجوازية نفسها تزود البروليتاريا بعناصرها الخاصة والعامة في التعليم السياسي، أي أنها توفر للبروليتاريا أسلحة لمحاربة البرجوازية.
وعلاوة على ذلك، كما رأينا بالفعل، أقسام كاملة من الطبقة الحاكمة هي من تقدم الصناعة، عملت على تعجيل حركة البروليتاريا، أو على الأقل مهدت ظروف وجودهم. وهي توفر أيضا للبروليتاريا عناصر جديدة من التنوير والتقدم.
وأخيرا، في الأوقات التي يقترب فيها الصراع الطبقي من الساعة الحاسمة، فإنها أي البرجوازية تقدم الحل الذي يحدث داخل الطبقة الحاكمة، في الواقع ضمن نطاق المجتمع القديم كله، يفترض مثل هذا الطابع العنيف والصارخ، وأن جزءا صغيرا من الطبقة الحاكمة يختصر نفسه، وينضم إلى الطبقة الثورية، الطبقة التي تحمل المستقبل في أيديها. تماما كما، في وقت سابق، فقد ذهب جزء من النبلاء إلى البرجوازية، حتى الآن جزء من البرجوازية يذهب إلى البروليتاريا، وعلى وجه الخصوص، جزء من الإيديولوجيين البرجوازية، الذين رفعوا أنفسهم إلى مستوى الفهم النظري للحركة التاريخية ككل.
من بين جميع الطبقات التي تقف وجها لوجه مع البرجوازية اليوم، البروليتاريا وحدها هي الطبقة الثورية حقا. وتتحلل الطبقات الأخرى وتختفي أخيرا في مواجهة الصناعة الحديثة؛ فإن البروليتاريا هي منتجها الخاص والأساسي.
الطبقة الوسطى الدنيا، الشركة المصنعة الصغيرة، صاحب المتجر، والحرفيين، والفلاحين، كل هذه المعركة ضد البرجوازية، لإنقاذ الطبقة الوسطى من الانقراض. وبالتالي فهي ليست ثورية، ولكنها من المحافظين. وبمعنى أكثردقة هم رجعيون، لأنهم يحاولون التراجع عن عجلة التاريخ. إذا كان ذلك عن طريق الصدفة، فهي ثورية، فهي فقط في ضوء انتقالها الوشيك إلى البروليتاريا. وبالتالي فإنها لا تدافع عن حاضرها، بل مصالحها المستقبلية، فإنها تصحح وجهة نظرها الخاصة لوضع نفسها في البروليتاريا.
إن "الطبقة الخطرة"، التي تعصف بالجماعة الاجتماعية، التي تتفكك بشكل سلبي الكتلة التي ألقت بها الطبقات الدنيا من المجتمع القديم، هنا وهناك، قد اجتاحت حركة ثورة بروليتارية؛ إلا أن ظروف حياتها تعدها أكثر بكثير من أجل أداة رشوة من المؤامرات الرجعية.
وفي حالة البروليتاريا، فإن مجتمعات المجتمع القديم عموما تغرق بالفعل. البروليتاري هو من دون ممتلكات. فإن علاقته بزوجته وأطفاله لم يعد لها أي شيء مشترك مع العلاقات الأسرية البرجوازية؛ وصناعة العمل الحديثة، والخضوع الحديث لرأس المال، وهو نفسه في انكلترا كما هو الحال في فرنسا، في أمريكا كما هو الحال في ألمانيا، جردته من كل أثر الطابع الوطني، القانون، والأخلاق، والدين، له الكثير من التحيزات البرجوازية، وراءه والكامنة في كمين مثل العديد من المصالح البرجوازية.
سعت جميع الطبقات السابقة التي حصلت على اليد العليا إلى تقوية وضعها المكتسب بالفعل من خلال إخضاع المجتمع ككل لظروف الاستيلاء عليها. ولا يمكن للبروليتاريين أن يصبحوا سادة للقوى المنتجة في المجتمع، إلا بإلغاء نمطهم السابق من الاعتمادات، وبالتالي كل طريقة أخرى من الاعتمادات السابقة. ليس لديهم شيء خاص بهم لتأمين وتحصين وضعهم؛ مهمتهم هي تدمير جميع الأوراق المالية السابقة، والتأمينات، والممتلكات الفردية.
وكانت جميع الحركات التاريخية السابقة تحركات الأقليات، أو لمصلحة الأقليات. والحركة البروليتارية هي الحركة الذاتية الواعية والمستقلة للأغلبية الساحقة، لصالح الأغلبية الساحقة. إن البروليتاريا، وهي الطبقة الدنيا في مجتمعنا الحالي، لا يمكن أن تتحرك، لا يمكن أن ترفع نفسها، دون أن تنبعث طبقات كاملة من المجتمع في الهواء.
وعلى الرغم من أن نضال البروليتاريا مع البرجوازية ليس في جوهره، إلا أنه في صميمه، فهو في البداية نضال وطني. وعلى البروليتاريا في كل بلد، بطبيعة الحال، أن تهيئ، أولا وقبل كل شيء، الأمور مع البرجوازية الخاصة بها.
في تصور أكثر المراحل العامة لتطوير البروليتاريا، تتعقبنا حربا أهلية محجوبة تقريبا، مستعرة داخل المجتمع الحالي، حتى درجة اندلاع تلك الحرب في ثورة مفتوحة، وحيث أن الإطاحة العنيفة للبورجوازية تضع الأساس لتأثير البروليتاريا.
وحتى الآن، كان كل شكل من أشكال المجتمع يقوم، كما رأينا من قبل، على عداء القمع والطبقات المضطهدة. ولكن من أجل قمع الطبقة، يجب التأكد من شروط معينة يمكن بموجبها، على الأقل، مواصلة وجودها السلوكي. في فترة العبودية، رفع نفسه إلى عضوية الكميونة، تماما كما أن البرجوازية الصغيرة، تحت نير الإقطاعية المطلقة، تمكنت من أن تتحول إلى برجوازية. على العكس من ذلك، بدلا من الارتفاع مع عملية الصناعة، المصارف أعمق وأعمق من ظروف وجود الطبقة الخاصة بها. فهو يصبح فقيرا، وتتطور الشعوذة بسرعة أكبر من السكان والثروة. وهنا يتضح، أن البرجوازية غير صالحة بعد الآن لتكون الطبقة الحاكمة في المجتمع، وفرض شروط وجودها على المجتمع كقانون مهيمن. ومن غير الملائم أن تحكم لأنها غير كفء لضمان وجودها ، لأنها لا تستطيع أن تساعد البورليتاري على السماح له بالغرق في مثل هذه الدولة، وأن عليه أن يغذيها، بدلا من أن تغذيه. لم يعد بإمكان المجتمع العيش تحت هذه البرجوازية، أي أن وجودها لم يعد متوافقا مع المجتمع.
والظروف الأساسية لوجود الطبقة البرجوازية وتأثيرها هي تكوين رأس المال وزيادته؛ الشرط لرأس المال هو العمل المأجور. ويستند الأجر إلى العمالة بشكل حصري على المنافسة بين العمال. إن تقدم الصناعة، الذي هو المروج غير الطوعي هو البرجوازية، يحل محل عزلة العمال، بسبب المنافسة، من خلال الجمع الثوري، بسبب الجمعية. وبالتالي، فإن تطوير الصناعة الحديثة، يقطع من تحت أقدامها الأساس الذي تقوم البرجوازية بإنتاجه وتخصيصه. ما تنتجه البرجوازية، قبل كل شيء، هي حفارتها الخاصة. كما أن سقوط البروليتاريا وانتصارها أمران لا مفر منهما.
الشيوعيون لا يشكلون حزبا منفصلا معارضا للأحزاب الأخرى التي قواعدها الطبقة العاملة. ليس لديهم مصالح منفصلة وبصرف النظر عن مصالح البروليتاريا ككل. فهي لا تضع أي مبادئ طائفية خاصة بها، والتي من خلالها تتشكل الحركة البروليتارية. الشيوعيون متميزون عن الأحزاب الأخرى العاملة:
1. في الصراعات الوطنية للبروليتاريين من مختلف البلدان، فإنها تشير إلى المصالح المشتركة للبروليتاريا برمتها وجلبها إلى الأمام بغض النظر عن الجنسية.
2. في مراحل التنمية المختلفة التي يجب أن يمر بها نضال الطبقة العاملة ضد البرجوازية، فإنهم دائما وفي كل مكان يمثلون مصالح الحركة ككل.
ولذلك، فإن الشيوعيين هم من الناحية العملية أكثر القطاعات تقدما وحزما في الأحزاب العاملة في كل البلدان، وهذا هو الذي يدفع جميع الآخرين إلى الأمام؛ من الناحية النظرية، لديهم ميزة فهم واضح لخط المسيرة على كتلة كبيرة من البروليتاريا ، والظروف، والنتائج العامة النهائية للحركة البروليتارية. والهدف المباشر للشيوعيين هو نفس هدف جميع الأحزاب البروليتارية الأخرى: تشكيل البروليتاريا إلى فئة، والإطاحة بالسيادة البرجوازية، وفتح البروليتاريا للسلطة السياسية. إن الاستنتاجات النظرية للشيوعيين لا تستند بأي شكل من الأشكال إلى أفكار أو مبادئ تم اختراعها أو اكتشافها من قبل هذا المصطلح العالمي أو ذاك. فهي تعبر، بعبارات عامة، عن علاقات فعلية تنبثق من صراع طبقي قائم، من حركة تاريخية تجري تحت أعيننا. إن إلغاء علاقات الملكية القائمة ليس سمة مميزة للشيوعية على الإطلاق. وقد ظلت جميع العلاقات العقارية في الماضي تخضع باستمرار للتغيير التاريخي نتيجة للتغير في الظروف التاريخية. فعلى سبيل المثال، ألغت الثورة الفرنسية الممتلكات الإقطاعية لصالح الملكية البرجوازية. السمة المميزة للشيوعية ليست إلغاء الملكية عموما، ولكن إلغاء الملكية البرجوازية. ولكن الملكية الخاصة البرجوازية الحديثة هي التعبير النهائي والأكثر اكتمالا عن نظام إنتاج واستيلاء المنتجات، التي تقوم على العداوات الطبقية، على استغلال العديد من القلة. وبهذا المعنى، يمكن تلخيص نظرية الشيوعيين في الجملة الوحيدة: "إلغاء الملكية الخاصة". يقول الشيوعيون: نحن الشيوعيين قد عارضنا إلغاء حق الحصول على الممتلكات الشخصية وثمرة عمل الفرد، وما يدعى به بأن الممتلكات هي الأساس لجميع الحرية الشخصية والنشاط والاستقلال.
من الصعب كسب، المكتسبات ذاتيا، والممتلكات المكتسبة ذاتيا! هل المقصود ممتلكات الحرفيين الصغار والفلاحين الصغار، وهو شكل من أشكال الملكية التي سبقت الشكل البرجوازي؟ وليست هناك حاجة إلى إلغاء ذلك؛ وتطوير الصناعة إلى حد كبير بالفعل تدميرها، ولا يزال تدميرها متستمر يوميا.
أم أنها تعني الملكية البرجوازية الخاصة الحديثة؟ ولكن هل يخلق العمل المأجور أي ممتلكات للعمال؟ ليس قليلا. فهو يخلق رأس المال، أي ذلك النوع من الممتلكات التي تستغل العمل المأجور، والتي لا يمكن أن تزيد إلا بشرط توفير إمدادات جديدة من الأيدي العاملة من أجل الاستغلال المستمر. وتستند الممتلكات في شكلها الحالي إلى عداء رأس المال والعمل المأجور. فلنفحص جانبي هذا العداء. أن تكون رأسمالية، ليس فقط على المستوى الشخصي البحت، ولكن الوضع الاجتماعي في الإنتاج. رأس المال هو منتج جماعي، وفقط من خلال العمل الموحد لكثير من الأعضاء، ولا يأتي في اإلا من خلال العمل الموحد لجميع أفراد المجتمع، ويمكن أن يكون في الحركة. وبالتالي فإن رأس المال ليس شخصي فحسب، بل هو قوة اجتماعية. ولذلك، عندما يتم تحويل رأس المال إلى ملكية مشتركة، في ممتلكات جميع أفراد المجتمع، لا تتحول الممتلكات الشخصية بالتالي إلى ملكية اجتماعية. انها ليست سوى الطابع الاجتماعي للممتلكات التي تم تغييرها. فإنه يفقد طابعه الطبقي.
فالنأخذ الآن سياسات الآجور:
متوسط سعر العمل المأجور والحد الأدنى للأجور، أي الكم لوسائل كسب العيش التي لا غنى عنها تماما لإبقاء العامل في وجوده كعامل. وبالتالي، فإن ما يتقاضاه العامل المأجور عن طريق عمله، يكفي فقط لإطالة الوجود للعامل وإعادة إنتاجه. ونحن لا ننوي بأي حال من الأحوال إلغاء هذا الاستيلاء الشخصي على منتجات العمل، وهو اعتماد مخصص لصون الحياة البشرية واستنساخها، ولا يترك أي فائض من ذلك لقيادة العمل الآخرين. كل ما نريد التخلص منه هو الطابع البائس لهذا الاعتماد، الذي يعيش فيه العامل فقط لزيادة رأس المال، ولا يسمح له بالعيش إلا بقدر ما تتطلبه مصلحة الطبقة الحاكمة. وفي المجتمع البرجوازي، لا تعد العمالة الحية سوى وسيلة لزيادة العمالة المتراكمة. في المجتمع الشيوعي، العمل المتراكم ليس سوى وسيلة لتوسيع ولإثراء ولتعزيز وجود العمال. في المجتمع البرجوازي، فإن الماضي يسيطر على الحاضر؛ في المجتمع الشيوعي، يسيطر الحاضر على الماضي. في المجتمع البرجوازي رأ س المال مستقل وفردي، في حين أن الشخص الحي يعتمد على غيره وليس لديه حق فردي مستقل (العامل). ويسمى إلغاء هذه الحالة من قبل البرجوازية، إلغاء الفردية والحرية! و بحق ولا شك فهي إلغاء الفردانية البرجوازية، والاستقلال البرجوازي، والحرية البرجوازية. الحرية في ظل الظروف البرجوازية الحالية للإنتاج، تعني التجارة الحرة، وحرية البيع والشراء. ولكن إذا إختفي البيع والشراء، ستختفي حرية البيع والشراء أيضا. هذا الحديث عن حرية البيع والشراء ، وكل "الكلمات الجريئة" الأخرى للبورجوازية حول الحرية بشكل عام، لها معنى، إن وجد، على النقيض فقط من البيع والشراء المقيدين، مع التجار المتقاعدين في العصور الوسطى، ولكن ليس لها معنى عندما تعارض الإلغاء الشيوعي للشراء والبيع، وظروف الإنتاج البرجوازية، والبرجوازية نفسها. كنا فظيعين في أن ننوي التخلص من الممتلكات الخاصة، ولكن في مجتمعكم الحالي، يتم بالفعل التخلص من الملكية الخاصة مع تسعة أعشار من السكان؛ ووجودها للقلة هو فقط بسبب عدم وجودها في أيدي تلك العشر. لذلك، فإننا نلجأ ، مع اعتزامنا التخلص من شكل من أشكال الملكية، وهو الشرط اللازم لوجوده هو عدم وجود أي ممتلكات للأغلبية الساحقة من المجتمع. في كلمة واحدة، كنتم تلومونا على التخلص من الممتلكات الخاصة بكم، على وجه التحديد؛ وهذا هو فقط ما نعتزم. فمن اللحظة التي لا يمكن فيها تحويل اليد العاملة إلى رأس مال أو أموال أو إيجار، إلى قوة اجتماعية قادرة على الاحتكار، أي من لحظة تعذر تحويل الممتلكات الفردية إلى ممتلكات برجوازية، إلى رأس مال، من تلك اللحظة ، كما تقول، تختفي الفردية. لذلك، يجب أن تعترف بأنك "فرد" لا تعني أي شخص آخر من البرجوازية، من مالك الطبقة الوسطى للممتلكات. هذا الشخص يجب أن يكون في الواقع قد اجتاح الطريق، وفعل المستحيل. فالشيوعية لا تحرم أي إنسان من القدرة على استخدام منتجات المجتمع؛ كل ما تفعله هو حرمانه من سلطة إخضاع عمل الآخرين عن طريق هذه الاعتمادات وإجبار العمال عليها. وقد اعترض على أنه عند إلغاء الممتلكات الخاصة، ستتوقف جميع الأعمال، وسيتغلب علينا الكسل العالمي. ووفقا لهذا، كان المجتمع البرجوازي منذ فترة طويلة قد ذهب إلى الكسالى (هذا اللفظ تم التصرف فيه .. كان يصرح بأن البرجوازية ذهبت إلى الكلاب ومقصود بهم الأرستقراطيين والمقصود بالكلاب هو الكسالى الذين يكسبون دون أن يقوموا بعمل حسب التعبير الماركسي) من خلال الهدوء المطلق؛ لأعضاء أعضائها الذين يعملون، لا يكتسبون شيئا، وأولئك الذين يكتسبون أي شيء دون أن يعملوا. كل هذا الاعتراض هو مجرد تعبير آخر عن التشبيه: أنه لا يمكن أن يكون هناك أي عمل مأجور عندما لم يعد هناك أي رأس مال. وحثت جميع الاعتراضات ضد الأسلوب الشيوعي للإنتاج والإستيلاء على المنتجات المادية، بنفس الطريقة، على الأسلوب الشيوعي المتمثل في إنتاج واستيلاء المنتجات الفكرية. وكما هو الحال بالنسبة للبرجوازية، فإن اختفاء الممتلكات الطبقية هو اختفاء الإنتاج نفسه، وبالتالي فإن اختفاء الثقافة الطبقية هو نفسه متماثل مع اختفاء كل الثقافة. وهذه الثقافة، التي يخشاها، هي بالنسبة للأغلبية الساحقة، مجرد تدريب للعمل كآلة. ولكننا لا نتسكع معا طالما أنك تطرح إلغاؤها المقصود بالممتلكات البرجوازية، ومعيار مفاهيم البرجوازية الخاصة بالحرية، والثقافة، والقانون، وإن أفكاركم ذاتها ليست سوى ثمار ظروف إنتاجكم البرجوازي والممتلكات البرجوازية، كما أن فقهكم ليس إلا إرادة طبقتكم ووضعها كقانون للجميع، وهي شخصية تتحدد طبيعتها الأساسية واتجاهها بالظروف الاقتصادية لوجود طبقتك.
بعد هذا السرد .. سنقارن بين النظرية الماركسية .. الجدل المادي العلمي مع ما ذهبت إليه الأحزاب الشيوعية بدءاً من قيادات لينين وستالين وغيرها من الأحزاب الشيوعية .. وهل كانوا على أثر كارل ماركس أم أنها أي تلك الأحزاب الشيوعية أو ما يقابلها إنحرفت عن النظرية الماركسية ؟
طبيعة المجتمعات .. علاقات الإنتاج .. أدوات الإنتاج، هي التي تحدد الطبقات الإجتماعية لحقبة تاريخية ما.
الشيوعية البدائية أو المجتمع القبلي (مرحلة ما قبل التاريخ)، والمجتمع القديم، والإقطاع، والرأسمالية. في كل من هذه المراحل الاجتماعية، يتفاعل الناس مع الطبيعة ويعيشون بطرق مختلفة. ويخصص أي فائض من هذا الإنتاج بطرق مختلفة. وكان المجتمع القديم يقوم على الطبقة الحاكمة من أصحاب العبيد وفئة من العبيد. كان الإقطاع قائما على ملاك الأراضي والعبيد. والرأسمالية القائمة على الطبقة الرأسمالية والطبقة العاملة. وتمتلك الطبقة الرأسمالية بشكل خاص وسائل الإنتاج والتوزيع والتبادل (مثل المصانع والمناجم والمحلات التجارية والمصارف) بينما تعيش الطبقة العاملة من خلال تبادل العمل الاجتماعي مع الطبقة الرأسمالية وتحصل على الأجور مقابل قوة عملها.
هذا التفسير يمكن إستخدامه قياسا مع وضع الإعتبار للتغيرات في علاقات الإنتاج و وسائل وأدوات الإنتاج !
سنأتي إلى تفصيله ببعض المقارنات .. ولن ينكر أحد بالطبع أن علاقات الإنتاج في تغير مستمر وتختلف من عصر لعصر .. وكذلك وسائل الإنتاج ولا سيما في عصر التكنلوجيا المتطور بتطور يمثل طفرة في عصرنا وما سيأتي أعظم !
لذلك فإن ماركس حدد علاقات الإنتاج في المجتمع (التي تنشأ على أساس قوى إنتاجية معينة) باعتبارها القاعدة الاقتصادية للمجتمع. وأوضح أيضا أنه على أساس القاعدة الاقتصادية هناك بعض المؤسسات السياسية والقوانين والعادات والثقافة وغيرها، والأفكار، وطرق التفكير، والأخلاق، وما إلى ذلك. وهذه تشكل البنية الفوقية السياسية / الأيديولوجية للمجتمع. وهذا الهيكل الفوقي ليس له أصله في القاعدة الاقتصادية فحسب، بل إن معالمه تتطابق في نهاية المطاف مع طابع هذه القاعدة الاقتصادية وتنميتها، أي أن الطريقة التي ينظم بها الناس المجتمع تحددها القاعدة الاقتصادية والعلاقات التي تنشأ عن أسلوب الإنتاج .
كارل ماركس 1859 - كتابه عنوان: ب مساهمة في نقد الاقتصاد السياسي
وجود ظروف حياة إجتماعية هي التي تحدد وعي الإنسان وليس العكس أي ليس الوعي هو الذي يحدد ظروف الحياة الإجتماعية !
يفسر هذا الوعي من تناقضات الحياة المادية، من الصراع القائم بين القوى الاجتماعية للإنتاج وعلاقات الإنتاج.
وسائل الإنتاج والتوزيع والتبادل وعلاقات الإنتاج) يلعب دورا رئيسيا في تكوين المجتمع في أسلوب الإنتاج الرأسمالي.
نظرة كارل ماركس لطبقة البولوريتاريا بالطيع كانت نظرة طبقية أممية، بمعني أن كارل ماركس كان يرى في توحيد الطبقة العاملة عالميا هو المفتاح للتحول إلى الاشتراكية (يا عمال العالم إتحدوا فليس هنالك ما ستخسرونه) فكارل ماركس كان يقدم الهوية الطبقية على الهوية الوطنية، بإعتبار أن الطبقة هي التي تشكل أساس الصراع (الصراع الطبقي) وليس الصراع القومي والوطني.
إذا لم تتوفر هذه المرحلة من إتحاد الطبقة العاملة والكادحين فلن تكون هنالك الثورة ولن يكون هنالك التغيير بشكله الأممي، وسوف، أعود لهذه الجزئية بمزيد من التفصيل.
ولكن ما هو مؤكد أن لينين حور أو طوع الماركسية لذلك كانت (الماركسية اللينينة)، وهذا قد يؤكد على أن هنالك باب مفتوح لقراءة الماركسية وتجديد فهمها وإستنباط أفكار على أساسها وفقاً لظروف ومستجدات في الراهن من علاقات إنتاج وتصنيف طبقي ناشيء.
قبل أن نسترسل في المقارنة بين الماركسية والماركسية اللينينة، نود أن نشير إلى المفهوم المادي بتبسيط ,أملي ألا يكون مخلا بقدر ما هو مبسط
في مقارنة سريعة بين المفهوم المادي والمفهوم المثالي
هنالك قانون ما زال فاعلاً ومطبقاً في كتبنا العلمية درسناه في المدارس وما زال قيد المنهج وهو قانون بقاء المادة (المادة لا تفنى ولا تستحدث)
أي المادة لا تفني ولا تخلق من عدم بل يمكن أن تتحول من حالة لحالة .. مثلاً الطاقة يمكن أن تتحول من حرارية إلى ميكانيكية والعكس أو من شكل إلى شكل آخر إلى طاقة ضوئية وكذلك.
ويمكن الرجوع لقوانين نيوتن لتفاصيل أكثر تساعد على فهم هذا القانون وكذلك نظرية إنشتين النسبية التي تكون تطبيقاتها خاصة بالجسيمات الدقيقة وبحركة ذات سرعات عالية تصل لسرعة الضوء وأكثر
أما في أحوال الحركة العادية في مشاهدانا اليومية فتكفي قوانين نيوتن لحسابها.
هذه نقطة أساسية تساعد كثيراً على فهم النظرية الماركسية والجدل المادي العلمي في محاوره الثلاث: 1- وحدة وصراع الأضداد - 2- التراكم الكمي والتحول النوعي - 3- نفي النفي
بالإستناد إلى قانون بقاء المادة والذي هو نفسه يشار إليه بقانون حفظ الطاقة سنجد تطابقه مع المحور الثاني التراكم الكمي والتحول النوعي.
وهذا ليس بالضرورة في علم الديناميكا والميكانيكا بل أيضاً في علم المجتمعات التراكم الكمي يؤدي إلى تغير أو تحول نوعي مثل تراكم الضغوط على فئة من المجتمع تجعل منها تتحد وتطالب بتغيير وضعها ولكن هذه الدجزئية أيضاً تتطلب مزيد من التفصيل.
كارل ماركس وقبل وفاته بسنوات (توفي في عام 1883م)، كان قد نشب خلاف بينه وبين مؤسسي الحركة اليسارية الفرنسية، هذا الخلاف إضطر كارل ماركس بأن يقول قولته الشهيرة (إن كانت هذه هي الماركسية فأنا بالتأكيد لست ماركسي) !
وخلفية المقولة أن ما وجده ماركس في تصور قيادة ذلك الحزب أو الحركة الفرنسية اليسارية بعيدة عما كان يقصده عندما تعاون معهم في وضع البرنامج الإقتصادي آنذاك!
نستفيد من هذا أن الإنحراف عن مقاصد كارل ماركس بدات وهو ما زال على قيد الحياة، حيث أن الحادثة تعود للعام 1880م.
وهذا قبل أن نأتي للانحرافات الجوهرية في عهد لينين وستالين!
إذا، هذا مدخل وإفتتاحية لننتقل بالطرح لمرحلة الإنحراف عن الماركسية، بما يتماشى مع عنوان الطرح الذي سمى وأشار إلى الكتاب البلشفي !
كيف قام لينين بتغييرات في الماركسية لتلائم أغراضه؟
. اللينينية:
1. قدم فكرة حزب الطليعة. وكان هذا هو حزب النخبة التي تتكون من الثوريين المفرغين تماماً والمكرس وقتخم لتنظيم البروليتاريا والسوفييت. كانت الفكرة الماركسية الأصلية هي الثورة العنيفة والدموية التي تتكون فقط من البروليتاريا يجب أن تحدث.
2. وتوقع ماركس أيضا أن الحكومة سوف تحل وسوف تنشأ ديكتاتورية البروليتاريا. وبدلا من ذلك، اعتقد لينين أنه لا يجب على الحكومة أن تحل، بل يتم الاستيلاء عليها والتحكم بها من قبل حزب الطليعة النخبة. في هذه الحالة، حزب الطليعة كان هو الحزب الشيوعي.
.3 - ورأى لينين أن جميع الأشخاص الذين يؤيدون الرأسمالية أو يشاركون بنشاط في نظام الرأسمالية قبل إلغاؤه يجب أن "يصفوا". وهذا يعني أنه يجب إما أن يقتلوا مع أسرهم أو ينفيون إلى سيبيريا. وبينما كان ماركس يتحدث عن انتفاضة عنيفة ودموية للبروليتاريا ضد الرأسماليين، لم يقل أنه بعد الثورة، يجب القضاء على جميع الرأسماليين السابقين..
الماركسية:
الماركسية كما اقترحها كارل ماركس تقدم الأفكار التالية. جميع العبارات التي تم التأكيد عليها هي اللغة الماركسية.
أهم سمات المجتمع هي الطبقات الاقتصادية وعلاقاتها مع بعضها البعض في أنماط إنتاج كل حقبة تاريخية. وتعرف الطبقة بعلاقات أعضائها بوسائل الإنتاج.
ووفي ظل الرأسمالية، يمتلك الرأسماليون وسائل الإنتاج، لا تملك البروليتاريا إلا قدرتها على العمل. ويحكم الملاك الأرض، والفلاحون أقل أهمية من العمال وهم محاصرون في غباء الحياة الريفية. وتشمل البروليتاريا بالتأكيد أولئك الذين ينتجون أشياء في المصانع بأيديهم، ولكن الماركسيين يختلفون حول ما إذا كان يشمل الأشخاص الذين يعملون مع عقولهم ولكن هم موظفون ويعيشون بأجرهم.
التاريخ هو تاريخ الصراعات الطبقية بين الطبقات في المجتمع. وتنشأ فصول تقدمية جديدة ترتبط بأشكال جديدة من الإنتاج والكفاح. وتنشأ أشكال جديدة من المجتمع مناسبة لأشكال الإنتاج الجديدة عندما تنتصر الطبقات الجديدة بالقوة. هذا المذهب يسمى المادية التاريخية.
الدولة هي الوسيلة التي تحتفظ فيها الطبقة الحاكمة بالقوة على الطبقات الأخرى.
وتشمل المراحل المتعاقبة من التاريخ الشيوعية البدائية التي تتسم بالصيد والتجمع على قدم المساواة، والهمجية التي تتسم بها حكم الرؤساء، ومجتمع الرقيق مع طبقة الرقيق والزراعة، والإقطاعية، والرأسمالية، والاشتراكية والشيوعية.
معظم الصراعات في التاريخ هي صراعات الطبقية، على الرغم من أن المشاركين يعلنون أهدافا أخرى. على سبيل المثال، يعكس البروتستانتية الطبقة الرأسمالية المتزايدة.
طبقات جديدة (هنا يتضح أن هنالك طبقات تنشأ تحت ظروف مرحلية مما يؤكد على إثبات أن الطبقات لا تنحصر في تلك المشار إليها أي الخمسة المتعارف عليها) عادة ما تفوز بالثورة. فالثورات عنيفة، لأن الطبقة الحاكمة المتوفرة لا تتخلى عن السلطة دون صراع يائس.
الطبقة الرأسمالية تفوز بالطاقة على الطبقة الإقطاعية من قبل ثورة ديمقراطية البرجوازية. الثورة الديمقراطية البرجوازية هي شيء جيد في يومها، لأنها تتخلص من العلاقات الإقطاعية الشخصية وتحل محلها علاقة نقدية.
الرأسمالية تخلق البروليتاريا التي لا تملك شيئا لبيعها ولكن عملهم بإفلاس الطبقات الحرفية والبورجوازية الصغيرة ودفعهم إلى البروليتاريا.
البروليتاريا تفوز بالطاقة من خلال ثورة بروليتارية. وفقا لماركس ولينين، يجب أن تكون هذه الثورة عنيفة، لأن البرجوازية لن تتخلى عن السلطة بالوسائل الانتخابية.
لم تشهد روسيا ولا الصين ثورة ديمقراطية برجوازية عندما استولى الشيوعيون على السلطة. وقد تعهد الشيوعيون ببناء الاشتراكية على أي حال، واستخدم بعض منافسيهم الثورة الديمقراطية البرجوازية المفقودة متنبئين بأن السلطة الشيوعية ستنتهي بشكل سيئ.
في نهاية القرن التاسع عشر، ادوارد بيرنشتاين يقول أنه كان من الممكن كسب السلطة سلميا من خلال الفوز في الانتخابات. كان هذا تنقيحا واستخدم الماركسي الأرثوذكسية التنقيح كعلامة منذ ذلك الحين. "التنقيح" جاءت لمعاني أكثر عمومية من مذهب بيرنشتاين الفعلي، لأنه يمكن تطبيقها على الناس الذين حرموا عقيدة برنشتاين ولكن الذين يمكن أن يتهموا بعدم الثورية بما فيه الكفاية.
تحت الرأسمالية الطبقة التقدمية هي البروليتاريا التي تهدف إلى قلب الرأسمالية وإقامة الاشتراكية، والتي سوف تتطور في نهاية المطاف إلى الشيوعية.
والمادية التاريخية هي المنهجية الماركسية لتفسير التاريخ. والفكرة هي تفسير جميع العلاقات بين مجموعات من الناس كعلاقات الطبقات وتفسير جميع الصراعات باعتبارها انعكاسات للنضالات الطبقية. وهناك تسلسل محدد من المراحل التاريخية هو جزء من المذهب. إنها (الشيوعية البدائية، البربرية، العبودية، الإقطاعية، الاشتراكية الرأسمالية، الشيوعية). كل مرحلة من مراحل التاريخ لديها الطبقة الحاكمة الخاصة بها التي تستخدم الدولة للحفاظ على حكمها. في ظل الإقطاع الطبقة الحاكمة هي النبلاء، في ظل الرأسمالية هي الرأسماليين، وفي ظل الاشتراكية هي البروليتاريا. الشيوعية البدائية والشيوعية لا تصنف. في بعض البلدان يحدث الاستبداد كمرحلة متميزة عن الإقطاع. والميزة الرئيسية للاشتراكية هي الملكية العامة لوسائل الإنتاج والتوزيع والتبادل.
وفي ظل الرأسمالية، يميل العمال إلى "أن يدفعوا المبلغ الكافي المطلوب لهم لدعم أسرهم وإعادة إنتاجهم. ويرجع ذلك إلى التنافس على وظائف من أعداد كبيرة من احتياطي العمالة، أي العاطلين عن العمل.
يبيع الرأسمالي نتاج عمل العمال بسعر يتناسب مع قيمته، وهو العمل الضروري اجتماعيا والمطلوب لإنتاجه.
والفارق بين ما يبيعه المنتج وما يدفعه العمال هو قيمة فائضة ويحددها الرأسماليون. ولأن العمال لا يستطيعون شراء المنتج الكامل لعملهم، ولا يستهلك الرأسماليون كل الفائض من القيمة، فإن هناك ركودا في الركود.
وتؤدي الزيادة المطردة في آلات توفير العمالة إلى خلق البطالة وتدفع الأجور. ويؤكد ذلك الميل إلى حدوث ركود اقتصادي.
ويؤدي هذا الميل إلى دفع أجور العمال إلى البقاء على قيد الحياة
للرد على السؤالين أعلاه؛ يجب أن نتطرق لمفهوم القيمة في الماركسية التي وضعها كارل ماركس في كتابه رأس المال
أولاً عندما وضع كارل ماركس تعريفاً للقيمة في كتابه رأس المال، وضع التعريف بناءاً على علاقات الإنتاج الراسمالية وهذا ما يحدث كثير من الخلط عند تعامل بعض الماركسيين مع مفهوم القيمة متجاهلين أو غافلين أن التعريف للقيمة الذي وضعه ماركس مربوط بعلاقات انتاج راسمالية، وذلك لأن كتاب راسمال ما هو الا نقد للراسمالية .
وذلك باعتبار أن السلعة (س) تبادل بمقابل مبلغ (م) مع السلعة (ص) ، أي قياس نسبي يرتكز على قيمة الإنتاج، وللتبسيط أن تحدد قيمة سلعة كمقياس مقابل قيمتها من المال (النقود)، وهذا بالضبط ما يحدث في ظل النظام الراسمالي في علاقات انتاج راسمالية.
وهذا ما ينطبق تماماً على القيمة في علاقات الإنتاج الراسمالية
أما قيمة السلعة مقابل المنفعة منها تحور في النظام الراسمالي لقيمتها نتيجة الطلب عليها وليس بقياس المنفعة منها والتي هي نسبية.
للإجابة على السؤال الثاني: النظام الراسمالي فعلياً نظام بشكله القائم ومنذ سبعينيات القرن المنصرم أزماته تؤكد على أنه السبب في كل المشكلات الراهنة، ولكن للأسف لم يجد من يتصدى له وذلك شأن سياسي معقد يجب تفكيكه وتناوله بقدر من الإسهاب.
الأخ عاصم فقيري زميل الدراسة والمنبر والهواجس الفكرية،
طالعت بعض من المعلومات التي يوردها شخصكم الكريم حول الفكر الماركسي اللينيني وقد فعلت تلك المعلومات فعل السحر في تنشيط ذاكرتي التي انقطعت طويلا في القراءة حول الفكر الماركسي اللينيني ذلكم الفكر الإنساني الذي ساهم في تغيير التاريخ وحياة كثير من المجتمعات وبغض النظر عن اتفاقنا معه او اختلافنا معه. فالفكر الماركسي ورغم اختلافنا معه في بعض الجوانب المهمة ولكنه في النهاية فكر انساني عالج أمور مهمة تتعلق بالمجتمعات كما انه وضع الاطار النظري لأمور فلسفية كثيرة يمكن تطويرها او الانطلاق منها لمعالجة كثير من المشاكل السياسية والاقتصادية كما انني اعتقد انه من اهم إنجازاته انه ربط موضوع الفلسفة بالتغيير والثورة واخرج الفلسفة من مجرد التنظير النظري الذي لا علاقة له بتغيير المجتمعات الى فلسفة ثورية مهمومة بتغيير المجتمعات والثورة على النظام الرأسمالي الذي اثبتت الأيام بؤسه ووضاعته كما نجح في القضاء على الاقطاع الذي كان موجود في منطقة الاتحاد السوفيتي السابق بعد وضع لينين لمساته علي فلسفته التي كان كتاب رأس المال لماركس وانجلز اهم ركائزه لان مجتمع تلك المنطقة لم يكن يشهد ثورة برجوازية بعد ومثل ما هو معروف وقد ورد في احدى مداخلاتك. اما ستالين فهذا موضوع لوحده يحتاج لجهد مضاعف للتعامل معه. ولكن سيبقى نقد الفكر الماركسي اللينيني وبدرجة عالية من العلمية والموضوعية يتطلب ضمن ما يتطلب اطلاع واسع حول ما يحاول شخصكم تعريف الناس به في هذا المقام بالإضافة الى انه يتطلب معرفة بالتجارب الشيوعية الكبيرة والصغيرة في العالم بما فيها التجربة السوفيتية والصينية والكوبية وتجربة الأحزاب الشيوعية العربية وفي نفس الوقت بالإضافة للثقافة العالية وقت كثير ستلاحظ انه غير متوفر لكثير من الناس لذلك لزم علينا الإشادة بالجهد الفكري الكبير الذي تبذله. لتأتي أهمية ما تقوم به من تعريف بالفكر الماركسي بتثقيف جزء كبير من الناس لاسيما الشباب الذين شبو بعد افول ذلك الفكر وانحسار بعض تجاربه في العالم لاسيما في أوربا الشرقية. ولذلك نتيجة لتلك الأسباب ولان مواضيع النظريات الفكرية الفلسفية دائما ما تكون فيها بعض الصعوبات لتناولها ربما يقل المتداخلين في هذا المقام مع ملاحظتنا بوجود كثير من الأشخاص ذوي الخلفيات الماركسية اللينينية كم كنت أتمنى أن يطلوا لينظروا قليلا حول ما تكتب. بالنسبة لي شخصينا وبالرغم من مشاغل الحياة والمشاغل الأخرى سأقرأ بدقة أولا كل ما سيكتب هنا ومتى ما شعرت بأنني محتاج ان أعلق او أسال فسأقوم بذلك دون تردد.
مرحباً بالصديق بدوي وزميل الدراسة والأيام الخوالي التي كانت مفعمة بالحيوية والنشاط والنهم المعرفي
حقيقة أحاول هنا بقدر ما أستطيع وبإمكانياتي المتواضعة أمام كل مجالات الفكر الإنساني بما فيها الماركسية بشتى ألوانها وأقف أمامها ضعيفاً باحثاً متطلعاً لإستشفاف ما وراء السطور وتبسيطه بقدر ما يمكن مع عدم الإخلال ما إستطعت إلى ذلك سبيلا، حتى يجد الجيل الذي كما ذكرت أنت لم يعاصر كثيراً من الحوار الماركسي والصراع بين المعسكرين الإشتراكي والرأسمالي والذي أصابه ركود فكري خلال العقود الثلاث المنصرمة بسبب تغلغل النظام الراسمالي سياسياً قبل أن يكون إقتصادياً في معظم بل قل كل دول المنطقة وإنكمش الهم ليكون محوره سبل العيش الأساسية .. الماء .. والخبز !
أحاول كما اشرت أن أبسط بقدر المستطاع وأن أشير لبعض الحقائق وكل أملي أن تكون قراءتي المتواضعة محايدة دون أن أميل هنا أو هناك.
شكراً أستاذ بدوي لمداخلتك وأتمنى أن تواصل إضافاتك التي تسهم بقدر كبير في الإستنارة التي هي من أولويات مطاليب الراهن.
نعود لمقارنة سريعة بين الماركسية ولينين فيما يخص الثورة أي ثورة البلوريتاريا
كيف قام لينين بتغييرات في الماركسية لتلائم أغراضه؟
1. قدم فكرة حزب الطليعة. وكان هذا هو حزب النخبة التي تتكون من الثوريين بدوام كامل مكرسة لتنظيم البروليتاريا والسوفييتيات. كانت الفكرة الماركسية الأصلية هي الثورة العنيفة والدموية التي يجب أن تحدث ترتكز فقط على البروليتاريا.
2. وحيث كان قد توقع ماركس أيضا أن الحكومة سوف تحل وسوف تنشأ ديكتاتورية البروليتاريا. بدلا من ذلك، اعتقد لينين أنه لا يجب على الحكومة أن تحل، بل يتم الاستيلاء عليها والتحكم بها من قبل حزب الطليعة النخبة أي أن تكون الحكومة هي >اتها سلطة البلوريتاريا الدكتاتورية، والذي كان هو الحزب الشيوعي. 3 - ورأى لينين أن جميع الأشخاص الذين يؤيدون الرأسمالية أو يشاركون بنشاط في نظام الرأسمالية قبل إلغاؤه يجب أن "يصفوا". وهذا يعني أنه يجب إما أن يقتلوا مع أسرهم أو أن يتم نفيهم إلى سيبيريا. وبينما كان ماركس يتحدث عن انتفاضة عنيفة ودموية للبروليتاريا ضد الرأسماليين، لم يقل أنه بعد الثورة يجب القضاء على جميع الرأسماليين السابقين..
الماركسية الماركسية كما اقترحها كارل ماركس تقدم الأفكار التالية. جميع العبارات التي تم التأكيد عليها هي اللغة الماركسية. أهم سمات المجتمع هي الطبقات الاقتصادية وعلاقاتها مع بعضها البعض في أنماط إنتاج كل حقبة تاريخية. وتعرف الطبقة بعلاقات أعضائها بوسائل الإنتاج.
وفي ظل الرأسمالية، يمتلك الرأسماليون وسائل الإنتاج، لا تملك البروليتاريا إلا قدرتها على العمل. ويحكم الملاك الأرض، والفلاحون أقل أهمية من العمال وهم محاصرون في غباء الحياة الريفية. وتشمل البروليتاريا بالتأكيد أولئك الذين ينتجون أشياء في المصانع بأيديهم، ولكن الماركسيون يختلفون حول ما إذا كان يشمل الأشخاص الذين يعملون مع عقولهم وهم موظفون ويعيشون بأجرهم. التاريخ هو تاريخ الصراعات الطبقية بين الطبقات في المجتمع. وتنشأ فصول تقدمية جديدة ترتبط بأشكال جديدة من الإنتاج والكفاح. وتنشأ أشكال جديدة من المجتمع مناسبة لأشكال الإنتاج الجديدة عندما تفوز الطبقات الجديدة بالقوة. هذا المذهب يسمى المادية التاريخية.
يبدو لي أن الجواب هو نعم - مرة واحدة، وذلك حين كانت الماركسية فعالة جدا في هجماتها على الامتيازات في المجتمعات الإقطاعية والرأسمالية، ولا سيما الامتياز الوراثي. بالطبع، الليبرالية، على سبيل المثال. كانت فعالة في الحد من العديد من الامتيازات الوراثية في أمريكا، ولكن مثالها لم يكن فعالا جدا في أوروبا ولم يمنع توسع الطبقات الغنية والخمول الوراثي في أمريكا اللاتينية بعد الاستقلال عن إسبانيا. المذهب الماركسي ذهب بعيدا جدا في هجماته على الرأسمالية. إن تصفية الرأسماليين كطبقة جعلت البلاد أكثر فقرا. وعلاوة على ذلك، فإن الشيوعيين أنفسهم خلقوا طبقة استغلالية جديدة، كما أشار ميلوفان دجيلاس، وهو شيوعي يوغوسلافي منشق.
وساهم الماركسيون أيضا في تطوير حركة عمالية أدت إلى زيادة كبيرة في القدرة التفاوضية للعمال بالنسبة للإدارة. وهذا غالبا ما يذهب إلى مدى بعيد جدا في صناعات محددة، لا سيما عندما تكون الصناعة محمية من المنافسة، كما هو الحال في كثير من الأحيان مع العمالة الحكومية. ومع ذلك، في معظم الوقت كان ذلك شيئا جيدا.
ومن الممكن أن تكون المذاهب الليبرالية والاجتماعية قد أنجزت القضاء على هذه الامتيازات على قدم المساواة بسرعة إذا لم تكن الماركسية موجودة قط.، وربما لا. وكانت الماركسية الكاملة في السلطة كارثة في كل بلد اكتسبت فيه السلطة.
المذهب الماركسي ذهب بعيدا جدا في هجماته على الرأسمالية. إن تصفية الرأسماليين كطبقة جعلت البلاد أكثر فقرا. وعلاوة على ذلك، فإن الشيوعيين أنفسهم خلقوا طبقة استغلالية جديدة، كما أشار ميلوفان دجيلاس، وهو شيوعي يوغوسلافي منشق.
نواصل هذا الحديث عن الماركسية التي لا يمكن أن يتجاوزها التأريخ فهي مكون بل مبحث يستمد ديمومته من كونه ليس فقط نظرية بل فعل حي يتراءى لنا في كافة سبل الحياة
لذلك كان علينا أن نقرأه ومثله من سائر العلوم الإنسانية بحيادية ونقد واعي دون الركون للهوى النفسي بل الإسترشاد به لتفسير ما يحدث اليوم بأدوات علمية هي ذاتها متجددة ومتطورة تطور الحقب التأريخية
هذا يعود بنا لتطوير مفاهيم جديدة هي لا تنفي أساس نظرية ماركس حول الصراع الطبقي وعلاقات الإنتاج بل تقولبها لإستيعاب التفصيلات الحديثة التي فرضها تأريخ التطور البشري وفرضتها التغيرات النوعية ذاتها التي تحدث عنها ماركس وكانت في صورة التطور التكنولوجي الذي سيضفي تفسيرات حديثة لماهية العمال !
بالرغم من التباين الواضح للعيان من تقدم في كثير من المجتمعات نحو مجتمع صناعي بل مجتمع تكنولوجي يتوجه نحو مجتمعات صناعية متقدمة جدا إلا أنه لا زالت كثير من المجتمعات أيضاً في حالة مجتمعات ريفية زراعية ورعوية (فلاحون) وهذا التباين نجده في داخل الدولة الواحدة بإصطلاح الدولة السائد اليوم بحدودها الجغرافية وسلطاتها. هذا التباين قد يشكل بعض التعقيد في فهم التفسير للطبقات وعلاقات الإنتاج ولكن وجوده في ذات الوقت هو إثبات لفعالية النظرية الماركسية وصحتها في تفسير هذه الظواهر الإجتماعية بل هذا من شأنه أن يعمق مفاهيم جديدة في البحث عن علاقات الإنتاج وإيجاد صيغ لها تسمح بفهم الحالة الراهنة والتي يقع بعضها مباشرة تحت تفسير الصراعات الطبقية وبعضها قد لا يخضع للصراعات الطبقية بشكل مباشر ولكن يدعو إلى فهم نشوء حالات جديدة من الصراع دخلت فيها عوامل جديدة فرضتها السياسة والساسة لتمرير أجندة الغرض منها التحكم في الشعوب منها على سبيل المثال تأجيج الخلافات الطائفية والمذهبية وهذا يلعب دور كبير في هذا العصر وعلاقاته السياسية والإجتماعية المحلية والإقليمية والدولية وحتى الدول التي تتبنى أنظمة علمانية وديمقراطية أو تدعي ذلك من خلال دساتيرها لا تستثنى من حال كونها واقعة في ظل مثل هذه الصراعات الطائفية والمذهبية المشار إليها أو السلطات في تلك الدول بطريقة ما تفسح المجال لمثل هذه الصراعات أو تغض الطرف لأسباب تتعلق بالتمسك بالسلطة وتبرير الحكم !
لذلك نستطيع أن نقول حتى الأديان توظف وتستغل مما يجعل منها بدلاً من أن تكون قوة إجتماعية تساعد على التغيير الإيجابي لخلق مجتمعات متوازنة ومتسامحة تصبح قوة مخربة للمجتمعات بل تصبح أداة إقتصادية لإستغلال الإنسان بدلاً عن تحريره، وكأننا نعود للمربع الأول الذي كانت فيه الكنيسة متحالفة مع القيصر لإستغلال الفلاحين والعمال والبسطاء من عامة الشعب مقابل الحفاظ على خلق تحالف ديني ملكي (بين الكنيسة والقيصر) لقمع الحريات والإستئثار بالثروات وتغييب الشعب بمسميات الميتافيزيقا والفوز بالحياة الأخرى بعد الممات وإبهامهم بأن حياتهم الحقيقية بعد الممات وعليهم الشقاء في هذه الأرض لأنهم سوف يتمتعون بحياة في الجنة حينما يمتثلون لأوامر الكنيسة والبابا والتي هي أوامر القيصر ويتخلون عن كامل حقوقهم بإرادتهم !
هذا يحدث اليوم بإسم الدين في الدول التي تحكمها أنظمة تعرف بالإسلامية أكثر من الدول الأخرى فتعيد إلى الذاكرة ذلك التأريخ بل تشن الحرب على كل من يدعو لدستور علماني ديمقراطي بإعتباره معارض للدين ويوضع في خانة الالحاد لكي تصبح الحرب بينهم وبينه حرب بين الأرض والسماء بين الله والانسان لإيجاد التبرير اللازم لخنقه وقتله وتكبيله وتخويفه !
هذا كله يجعل من الضروري بل من الواجب جداً أن نقرأ بحياد وأن نبحث عن الوعي الذي لا بد أن يكون إطاراً للمرحلة الحرجة التي يمر بها العالم اليوم !
الماركسية كانت مرشداً وماركس وضع مشرطه على الألم بغض النظر عمن أتوا بعده شوهوا أو غيروا وهذا جزء آخر نتناوله لاحقاً بالتفصيل ولكل حدث أسبابه ومسبباته وحيثياته!
إذا راجعنا هذا السرد وبالتحديد جزئية بداية الثورة البلشفية اللينية والتأميم سنلاحظ أن الحالة الإقتصاية للإتحاد السوفيتي كانت متدنية وهذ ما دفع لينين إلى طرح برنامج الثقة وإعادة بعض الممتلكات الخاصة لأصحابها !
هذا يعني أن الثورة كانت سابقة لأوانها .. أي أنه لم تكن هنالك البنية الصناعية والقوة الإقتصادية الكافية للتحول للإشتراكية، ما يعني أن الدولة الإشتراكية بحاجة إلى بنية إقتصادية قوية وتطور صناعي كبير قبل أن تقوم بمهامها كسلطة إشتراكية تتحول إلى ملكية عامة بإجراءات التأميم والتاكتيكات الخاصة بالسيطرة على الموارد
بالتأكيد السبب لم يكن حينها فساد من الحكومة وتبديد للثروة .. بل كانت الموارد نفسها ليست كافية لكي تحقق التحول الإشتراكي وإمتلاك موارد الإنتاج بالكامل للدولة
هنا نعتبر القرار السياسي هو السبب وليس النظرية !
هذه ملاحظة بسيطة تفتح مزيداً من الحوار المتشعب الذي يمكن أن تقاس عليه تجارب أخرى.
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