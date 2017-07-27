الماركسية.. والماركسية اللينينية.. والكتاب البلشفي ل ستالين -1(بقلم:عاصم فقيري)

30-07-2017, 04:10 AM

Asim Fageary

Asim Fageary

تاريخ التسجيل: 25-04-2010

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Re: الماركسية.. والماركسية اللينينية.. والكتا� (Re: Asim Fageary)

الجزء الثاني – كارل ماركس وأنجلز (النظرية)



حتى نوفي حق العدالة والحياد في القراءة للتاريخ سنطرح أبجديات الماركسية من خلال إستعراض سريع لمخطوطات كارك ماركس ورفيقه أنجلز على وجه التحديد ومن ثم للقاريء أن يقارن بما ذهب إليه لينين وستالين وغيرهما وبعدها الآحزاب الشيوعية حول العالم.



مفهوم الطبقات بصورة عامة:





• الصراع بين العبيد والأسياد في مجتمعات الرقيق والدُخلاء من المجتمعات القديمة.

• الصراع بين العامة ومُلاك الأراضي يتضح من الجراسك (les gracques).

• الصراع بين الطبقة الثالثة وطبقة النبلاء عشية الثورة الفرنسية.

• الصراع بين العمال وأصحاب العمل في المجتمع الرأسمالي الحديث.

• الصراع بين الرجل والمرأة في المجتمعات البطريركية حيث الإستغلال المحلي هو شريان التدرج الاجتماعي.

• الصراع بين الطوائف في الهند.

• الفصل بين المستوطنين والسكان الأصليين في المستعمرات.

• الإنقسام بين بلاد الشمال وبلاد الجنوب.

• التفرقة العنصرية بين المجتمعات الثقافية في المدن.

• أدباء الدولة في الصين القديمة يواجهون الإمبراطور من خلال تعاليم لاوزي



البرجوازية والبروليتاريون (بيان الحزب الشيوعي كارل ماركس وفريدريك إنجلز فبراير 1848):





تاريخ كل مجتمع موجود حتى الآن هو تاريخ الصراعات الطبقية.



.الأزواج التالية: الحر والعبد، الرب والخادم، الظالم والمظلوم، وقفت في معارضة مستمرة لبعضها البعض، على دون انقطاع، أحيانا مخفية، وأحيانا في معركة مفتوحة، في كل مرة تنتهي، إما في إعادة تشكيل ثوري للمجتمع ككل، أو في الخراب المشترك للطبقات المتنازعة.



في العصور السابقة من التاريخ، نجد في كل مكان تقريبا ترتيب معقد للمجتمع في أوامر مختلفة، وتصنيفات متعددة من الرتب الاجتماعية. في روما القديمة لدينا الفرسان، العبيد. في العصور الوسطى، اللوردات والإقطاعية، في كل هذه الفئات تقريبا هنالك تدرجات فرعية وثانوية.



إن المجتمع البرجوازي الحديث الذي انبثق من أنقاض المجتمع الإقطاعي لم ينأى بالعداء الطبقي. إلا أنه أنشأ فصولا جديدة، وظروفا جديدة من القمع، وأشكال جديدة من النضال بدلا من القديم.



عصرنا، عصر البرجوازية، يمتلك، مع ذلك، هذه الميزة المميزة: فقد تم تبسيط الخصومات الطبقية، المجتمع ككل يقسم أكثر فأكثر إلى معسكرين عدائيين كبيرين، إلى فئتين عظيمتين تواجه كل منهما الأخرى مباشرة - البرجوازية والبروليتاريا.



مصطلح البرجوازية أتى من العصور الوسطى حيث بروجرز المستأجرة من أقدم المدن، من هذه بورجيسس تم تطوير العناصر الأولى من البرجوازية.



إن اكتشاف أمريكا، فتح أرضية جديدة للبرجوازية المتزايدة، فالأسواق الشرقية - الهندية والصينية والإستعمار الأمريكي والتجارة مع المستعمرات وزيادة وسائل التبادل والسلع بوجه عام أعطت التجارة والملاحة والصناعة دافع لم يعرف من قبل، ومن ثم الانتقال إلى العنصر الثوري في المجتمع الإقطاعي المتقلب بسبب التطور السريع.



ولم يعد النظام الإقطاعي للصناعة، الذي يحتكر فيه الإنتاج الصناعي من قبل النقابات المغلقة، كافيا الآن لتزايد رغبة الأسواق الجديدة.



في الوقت نفسه ظلت الأسواق تتزايد باستمرار، والطلب في يرتفع عن أي وقت مضى. حتى العامل لم يعد كافيا. وهكذا، أستحدثت الآلات البخارية وحدثت ثورة في الإنتاج الصناعي. أخذ مكان التصنيع من قبل الصناعة الحديثة العملاقة؛ ومكان الطبقة الوسطى الصناعية من قبل المليونيرات الصناع، وقادة الجيوش الصناعية ، وكانت هذه هي البرجوازية الحديثة.



وقد أنشأت الصناعة الحديثة في السوق العالمية، والتي مهد الطريق لها اكتشاف أمريكا. وقد أعطت هذه السوق تطورا هائلا للتجارة، والملاحة، والاتصال. وقد عمل هذا التطور بدوره على توسيع الصناعة؛ في تناسب مع نمو الصناعة والتجارة والملاحة والسكك الحديدية، وبنفس النسبة التي طورتها البرجوازية، وعززت رأسمالها.



لذلك نرى كيف أن البرجوازية الحديثة هي في حد ذاتها نتاج مسار طويل للتنمية، سلسلة من الثورات في أنماط الإنتاج والتبادل.



كل خطوة في تطور البرجوازية كانت مصحوبة بتقدم سياسي مماثل لتلك الطبقة. طبقة مظلومة تحت تأثير النبلاء الإقطاعيين، وهي جمعية مسلحة وحكم ذاتي في بلدية القرون الوسطى: هنا جمهورية حضرية مستقلة (كما في إيطاليا وألمانيا)؛ هناك خاضعة للضريبة "الملكية الثالثة" للملكية (كما هو الحال في فرنسا). بعد ذلك، في فترة التصنيع السليم، التي تخدم إما شبه الإقطاعية أو الملكية المطلقة باعتبارها مضادة للنبلاء، وفي الواقع حجر الزاوية في الملكية الكبرى بشكل عام، البرجوازية في الماضي، منذ إنشاء الدولة الحديثة والصناعة والسوق العالمية، في الدولة التمثيلية الحديثة، التأثير السياسي الحصري والسلطة التنفيذية للدولة الحديثة ليست سوى لجنة لإدارة الشؤون المشتركة للبرجوازية كلها.



البورجوازية، تاريخيا، لعبت الجزء الأكثر ثورية.



البرجوازية، أينما حصلت على اليد العليا، وضعت حدا لجميع العلاقات الإقطاعية، الأبوية، المثالية. وقد مزقتها ببطء العلاقات الإقطاعية المتقلبة التي ربطت الرجل ب "رؤسائه الطبيعيين"، ولم تترك أي علاقة أخرى بين الرجل والإنسان أكثر من المصلحة الذاتية العارية "الدفع النقدي". لقد غرقت النشوة السماوية من الحماس الديني، من الحماس شاذ، والعاطفية، في المياه الجليدية. وقد حلت القيمة الشخصية في قيمة التبادل، وبدلا من الحريات المستأجرة التي لا يمكن إبطالها، أنشأت هذه الحرية الوحيدة التي لا تقبل الضمير - التجارة الحرة. في كلمة واحدة، للاستغلال، محجوبة من الأوهام الدينية والسياسية، فقد استبدلت عارية، وقحة، مباشرة، وباستغلال ووحشية.



وقد جردت البرجوازية كل الهالات التي كانت تحيط بالمهن والأوضاع الاجتماعية فقد حولت الطبيب، والمحامي، والكاهن، والشاعر، ورجل العلم، إلى عاملين بأجور مدفوعة الأجر.



وقد أزاحت البرجوازية عن الأسرة حجابها العاطفي، وقللت العلاقة الأسرية إلى مجرد علاقة نقدية.



إن البرجوازية لا يمكن أن توجد من دون ثورة مستمرة في أدوات الإنتاج،. إن ثورة مستمرة في الإنتاج، واضطراب متواصل في جميع الظروف الاجتماعية، وعدم اليقين الدائم والإثارة هو ما يميز العصر البرجوازي عن كل عصر سبقه. فجميع العلاقات الثابتة والسريعة ، مع قطار من الأحكام المسبقة والآراء القديمة، قد تندثر، وأصبحت كل تلك التي تشكلت حديثا عتيقة قبل أن تتمكن من التحجر. كل ما هو صلب يذوب في الهواء، كل ما هو مقدس هو منتهك، والرجل هو في آخر الآمر من يضطر للمواجهة ويستشعر ظروفه الحقيقية للحياة، وعلاقاته مع نوعه.



إن الحاجة إلى سوق متوسع باستمرار لمنتجاتها يطارد البرجوازية على كامل سطح الكرة الأرضية. يجب أن تبني عشها في كل مكان، وتسوية في كل مكان، وتنشيء علاقات في كل مكان.



البورجوازية من خلال استغلالها للسوق العالمية نظرا للطابع العالمي للإنتاج والاستهلاك في كل بلد. تستمد من تحت أقدام الصناعة الأرض والوطنية. وتدمر جميع الصناعات الوطنية القديمة أو التي يجري تدميرها يوميا بحجج تطويرها تارةً وبحجج الاحها تارات أخرى. ووكل ذلك تقريبا بسبب مزاحمتها بصناعات جديدة، يصبح إدخالها مسألة حياة أوموت لجميع الدول المتحضرة، والصناعات التي لم تعد تعمل على المواد الخام الأصلية، ولكن المواد الخام المستمدة من المناطق النائية؛ الصناعات التي تستهلك منتجاتها، ليس فقط في المنزل، ولكن في كل ربع الكرة الأرضية. وبدلا من الرغبات القديمة، الراضية عن إنتاج البلاد، نجد رغبات جديدة، تتطلب لرضاهم منتجات الأراضي البعيدة. وكما هو الحال في المواد والسلع، نجد ذلك أيضا في الإنتاج الفكري.



إن البرجوازية، من خلال التحسن السريع لجميع أدوات الإنتاج، بواسطة وسائل الاتصال الميسرة للغاية، توجه كل الأمم، حتى الأكثر بربرية، إلى الحضارة. والأسعار الرخيصة للسلع هي المدفعية الثقيلة التي تقاتل بها جميع الأسوار الصينية، التي تجبرها على تعريض البربرين للكراهية بشدة للأجانب للاستسلام. وهو يجبر جميع الدول، على آلام الانقراض، على اعتماد أسلوب الإنتاج البرجوازي؛ فإنه يجبرهم على إدخال ما تسميه الحضارة في وسطهم، أي أن يصبحوا البرجوازية أنفسهم. في كلمة واحدة، فإنه يخلق العالم بما يتناسب مع صورته الخاصة.



وقد أخضعت البرجوازية البلاد لحكم المدن. وقد أنشأت مدن هائلة، وزادت بشكل كبير من سكان الحضر بالمقارنة مع الريف، وبالتالي انقاذ جزء كبير من السكان من غباء الحياة الريفية. تماما كما جعلت البلاد تعتمد على المدن، لذلك جعلت الدول البربرية وشبه البربرية تعتمد على الدول المتحضرة، دول الفلاحين على دول البرجوازية، في الشرق و الغرب.



البورجوازية تبقي أكثر فأكثر بعيدا عن حالة السكان المتناثرة، ووسائل الإنتاج، والممتلكات. وقد جمعت السكان، وركزت على وسائل الإنتاج، وتركزت الممتلكات في أيدي قليلة. وكانت النتيجة اللازمة لذلك هي المركزية السياسية. وأصبحت المقاطعات المستقلة أو التي ترتبط ارتباطا فضفاضا بمصالح منفصلة وقوانين وحكومات ونظم للضرائب مجتمعة في أمة واحدة، مع حكومة واحدة، ومدونة قوانين واحدة، ومصلحة وطنية واحدة للطبقة، وحدود واحدة، .



إن البرجوازية، خلال حكمها النادر مائة عام، قد أوجدت قوى إنتاجية أكثر هائلة وأكبر من كل الأجيال السابقة معا. خضوع قوى الطبيعة للإنسان، والآلات، وتطبيق الكيمياء في الصناعة والزراعة، والملاحة البخارية، والسكك الحديدية، والتلغراف الكهربائي، وتطهير القارات بأكملها للزراعة، وتحويل الأنهار، واستقطبت جماعات بأكملها من الأرض - ما كان في القرن الماضي حتى وهي فكرة أن هذه القوى المنتجة قد سقطت في حضن العمل الاجتماعي؟



ونرى بعد ذلك: أن وسائل الإنتاج والتبادل، التي بنيت على أساسها البرجوازية نفسها، ولدت في المجتمع الإقطاعي. وفي مرحلة معينة من تطور وسائل الإنتاج والتبادل هذه، فإن الظروف التي ينتجها المجتمع الإقطاعي وتبادله، والتنظيم الإقطاعي للزراعة والصناعة التحويلية، بكلمة واحدة، تصبح العلاقات الإقطاعية للممتلكات غير متوافقة مع القوى المنتجة بالفعل ؛ فوضعت الكثير من الأغلال، وكان عليهم أن ينفجروا.



في مكانها صعدت المنافسة الحرة، يرافقها الدستور الاجتماعي والسياسي لتكييفها بذلك، والتأثير الاقتصادي والسياسي للطبقة البرجوازية.



وهناك حركة مماثلة تجري نصب أعيننا. إن المجتمع البرجوازي الحديث، الذي تربطه علاقات الإنتاج والتبادل والممتلكات، المجتمع الذي استحضر مثل هذه الوسائل الضخمة للإنتاج والتبادل، هو مثل الساحر الذي لم يعد قادرا على السيطرة على سلطات العالم النامي الذي كان وقد دعا من قبل لها. فالعديد من العقود التي انقضت على تاريخ الصناعة والتجارة هي تاريخ ثورة القوى الإنتاجية الحديثة ضد ظروف الإنتاج الحديثة، ضد علاقات الملكية التي هي شروط وجود البرجوازية وحكمها. ويكفي أن نذكر الأزمات التجارية التي عادت من خلال عودتها الدورية إلى وجود المجتمع البرجوازي بأكمله في محاكمته، في كل مرة أكثر تهديدا. وفي هذه الأزمات، يتم تدمير جزء كبير ليس فقط من المنتجات القائمة، ولكن أيضا من القوى المنتجة التي تم إنشاؤها سابقا، بشكل دوري. في هذه الأزمات، هناك تفشي وباء كان في كل العصور السابقة، كان يبدو عبثياً - وباء الإفراط في الإنتاج. المجتمع يجد فجأة نفسه مرة أخرى في حالة من الهمجية لحظة؛ يبدو وكأن المجاعة، وهي حرب عالمية من الدمار، قد قطعت إمدادات كل وسائل العيش؛ والصناعة والتجارة يبدو أن دمرت؛ و لماذا؟ لأن هناك الكثير من الحضارة، والكثير من وسائل العيش، والكثير من الصناعة، والكثير من التجارة. ولم تعد القوى المنتجة تحت تصرف المجتمع تميل إلى زيادة تطوير ظروف الملكية البرجوازية؛ بل على العكس من ذلك، فقد أصبحت قوية جدا بسبب هذه الظروف، التي يتم من خلالها تحريكها، وبمجرد التغلب على هذه الأغلال، فإنها تجلب الفوضى في المجتمع البرجوازي ككل، وتعرض وجود الملكية البرجوازية للخطر. إن ظروف المجتمع البرجوازي ضيقة جدا بحيث لا تشمل الثروة التي يخلقها. وكيف تتغلب البرجوازية على هذه الأزمات؟ من ناحية التدمير القسري لكتلة من القوى المنتجة؛ من ناحية أخرى، من خلال غزو أسواق جديدة، والاستغلال الأكثر شمولا لتلك القديمة. وهذا يعني أنه يمهد الطريق أمام أزمات أوسع نطاقا وأكثر تدميرا، وبتقليل الوسائل التي تحول دون وقوع الأزمات.



وقد تحولت الأسلحة التي أسقطتها البرجوازية الإقطاعية على الأرض ضد البرجوازية نفسها.



ولكن ليس فقط البرجوازية صانعة الأسلحة التي تجلب الموت لنفسها، بل وجود الرجال الذين سيحملون هذه الأسلحة - الطبقة العاملة الحديثة - البروليتاريا.



وبما يتناسب مع تطور البرجوازية، أي رأس المال، وبنفس النسبة هي البروليتاريا والطبقة العاملة الحديثة والمتقدمة - فئة من العمال الذين يعيشون فقط طالما يجدون عملا، والذين يجدون عملا طويلا فقط حيث يزيد عملهم من رأس المال. هؤلاء العمال، الذين يجب أن يبيعوا أنفسهم مجزأة، هم كسلعة، مثل كل مادة أخرى من التجارة، وبالتالي يتعرضون لجميع تقلبات المنافسة، لجميع التقلبات في السوق.



وبسبب الاستخدام المكثف للآلات، وتقسيم العمل، فقدت البروليتاريا كل الطابع الفردي للعمل، وبالتالي كل إبداع للعامل، وأبح العامل جزءاً من آلة، والعمل أصبح أكثر رتابة، وأفتقدت إمكانية الموهبة المكتسبة. وبالتالي، فإن تكلفة إنتاج أحد العمال مقيدة، تقريبا ، إلى وسائل العيش التي يحتاجها. ولكن سعر السلعة، وبالتالي أيضا من العمالة، يساوي تكلفة الإنتاج. ومن ثم، يتناقص الأجر، مع توايد الانتاج، بسبب استخدام الآلات وتقسيم العمل، بنفس النسبة أيضا يزيد العبء، سواء من خلال إطالة ساعات العمل، أومن خلال زيادة العمل الذي اضطر أن يؤديه في وقت معين أو بسبب زيادة سرعة الآلات والتي يجب أن يجاريها العامل في الجزئية التي يؤديها، وما إلى ذلك.



تحولت الصناعة الحديثة ورشة عمل صغيرة من سيد البطريركية في مصنع كبير من الرأسمالي الصناعي. يتم تنظيم جماهير العمال، مزدحمة في المصنع، مثل الجنود. وبصفتهم من أفراد الجيش الصناعي، يتم وضعهم تحت قيادة التسلسل الهرمي المثالي للضباط والرقباء. ليس فقط هم عبيد الطبقة البرجوازية، والدولة البرجوازية. هم المستعبدين يوميا والساعة من قبل الجهاز، من قبل المغفل، وقبل كل شيء، من قبل الصانع البرجوازية الفردية نفسه. وكلما أعلن هذا الاستبداد بشكل أكثر انفتاحا تكون نهايته أكثر كراهية وأكثر إرهاقا.



وكلما قلت مهارة وممارسة القوة المتضمنة في العمل اليدوي، وبعبارة أخرى، أصبحت الصناعة الحديثة أكثر تطورا، كلما زاد عمل الرجال محل النساء. ولم تعد للاختلافات في السن والجنس أي صفة اجتماعية مميزة للطبقة العاملة. وجميعها أدوات عمل، أكثر أو أقل تكلفة للاستخدام، وفقا لسنها وجنسها.



فكلما استغل العامل من قبل صاحب العمل، في نهاية المطاف، أنه يحصل على أجوره نقدا، مما هو عليه من قبل أجزاء أخرى من البرجوازية، المالك، صاحب المتجر، الخ .



فالطبقات الدنيا من الطبقة الوسطى - صغار التجار وأصحاب المحلات التجارية والمتاجرون المتقاعدون عموما - الحرفيون والفلاحون - كل هذه المصارف تغرق تدريجيا إلى البروليتاريا، ويرجع ذلك جزئيا إلى أن رؤوس أموالها المتناقصة لا تكفي للمقياس الذي تقوم به الصناعة الحديثة، ويغمر في المنافسة مع الرأسماليين الكبار، ويرجع ذلك جزئيا إلى مهاراتهم المتخصصة لا قيمة لها من خلال أساليب جديدة للإنتاج. وهكذا تجند البروليتاريا من جميع فئات السكان.



تمر البروليتاريا بمراحل مختلفة من التنمية. مع ولادته يبدأ كفاحه مع البرجوازية. في البداية يتم التنافس من قبل العمال الفرديين، ثم من قبل العمال من مصنع، ثم من قبل منطوق تجارة واحدة، في مكان واحد، ضد البرجوازية الفردية الذين يستغلونها مباشرة. وهم يوجهون هجماتهم لا ضد ظروف الإنتاج البرجوازية، بل ضد أدوات الإنتاج بأنفسهم؛ فإنها تدمر الآلات والأدوات المستوردة التي تتنافس مع عملهم، وأنها تحطم آلات القطع، أنها تضع مصانع النيران، وأنها تسعى إلى استعادة القوة التي اختفت مكان العامل في العصور الوسطى.



في هذه المرحلة، لا يزال العمال يشكلون كتلة غير متماسكة منتشرة في جميع أنحاء البلاد، وتتفكك من خلال المنافسة المتبادلة. وإذا ما توحدوا في أي مكان لتشكيل أجسام أكثر إحكاما، فإن هذا ليس بعد نتيجة لاتحادهم النشط، بل اتحاد النقابات البرجوازية، التي تفرض على الطبقة، من أجل تحقيق غاياتها السياسية الخاصة، أن تضع البروليتاريا كلها في الحركة، وعلاوة على ذلك، تكون لبعض الوقت قادرة على القيام بذلك. في هذه المرحلة، فإن البروليتاريين لا يقاتلون أعدائهم، بل أعداء أعدائهم، بقايا الملكية المطلقة، ملاك الأراضي، البرجوازية غير الصناعية، البرجوازية الصغيرة. وهكذا، فإن الحركة التاريخية كلها تتركز في أيدي البرجوازية؛ كل انتصار حصل على ذلك هو انتصار للبرجوازية.



ولكن مع تطور الصناعة، والبروليتاريا ليس فقط زيادة في العدد، وتتركز في الجماهير الأكبر، وتنمو قوتها، وتتشعر قوة أكثر، فالمصالح وظروف الحياة المختلفة في صفوف البروليتاريا تتساوى أكثر فأكثر، بما يتناسب مع أن الآلة تزيل جميع أوجه التمييز في العمل، وتقلل في كل مكان تقريبا الأجور إلى نفس المستوى المنخفض. فالتنافس المتنامي بين البرجوازية، والأزمات التجارية الناجمة عن ذلك، يجعل أجور العمال أكثر تذبذبا. فالتزايد المتزايد للآلات، التي تتطور بسرعة أكبر، يجعل من عيشها أكثر وأكثر هشاشة؛ فإن التصادمات بين العمال الفرديين والبرجوازية الفردية تأخذ طابع التصادم أكثر فأكثر بين فئتين. وهكذا يبدأ العمال في تشكيل مجموعات (نقابات العمال) ضد البرجوازية؛ تنادي معا من أجل الحفاظ على معدل الأجور؛ فقد أوجدوا جمعيات دائمة من أجل توفير حكم مسبق لهذه الثورات العرضية. هنا وهناك، المسابقة تندلع في أعمال الشغب.



من حين لآخر يظهر العمال منتصرون، ولكن فقط لبعض الوقت. والنتيجة الحقيقية لمعاركها تكمن، وليس في النتيجة المباشرة، بل في اتحاد العمال المتوسع باستمرار. ويساعد هذا الاتحاد على تحسين وسائل الاتصال التي تخلقها الصناعة الحديثة، والتي تضع العمال من مختلف المناطق في اتصال مع بعضها البعض. كان مجرد هذا الاتصال الذي كان مطلوبا لمركز النضالات المحلية العديدة، كل من نفس الطابع، في صراع وطني واحد بين الطبقات. ولكن كل صراع طبقي هو صراع سياسي. وهذا الاتحاد، للوصول إلى أي من أهل العصور الوسطى، مع الطرق السريعة البائسة، التي ظلت المطالبة بها لقرون، والبروليتاري الحديث، وذلك بفضل السكك الحديدية والتاطور ، يحقق ذلك غضون سنوات قليلة.



هذا التنظيم من البروليتاريين في فئة، وبالتالي يتحول إلى حزب سياسي، في حاالة إستياء باستمرار، مرة أخرى من خلال المنافسة بين العمال أنفسهم. ولكن يرتفع مرة أخرى أكثرمن أي وقت مضى ،بصورة أقوى، وأكثر حزما، وبمستوىً هائلاً. فهو يجبر الاعتراف التشريعي بمصالح خاصة للعمال، من خلال الاستفادة من الانقسامات بين البرجوازية نفسها. وهكذا، يتم تنفيذ مشروع القانون لمدة عشر ساعات في انجلترا.



كما أن التصادمات بين فئات المجتمع القديم تزيد، بطرق عديدة، من تطور البروليتاريا. البورجوازية تجد نفسها في معركة مستمرة. في البداية مع الأرستقراطية. في وقت لاحق، مع أجزاء من البرجوازية نفسها، التي أصبحت مصالحها معادية لتقدم الصناعة؛ في كل وقت مع البرجوازية من الدول الأجنبية. في كل هذه المعارك، فإنها ترى نفسها مضطرة إلى الطعن في البروليتاريا، لطلب المساعدة، وبالتالي، لسحبها إلى الساحة السياسية. وبالتالي، فإن البرجوازية نفسها تزود البروليتاريا بعناصرها الخاصة والعامة في التعليم السياسي، أي أنها توفر للبروليتاريا أسلحة لمحاربة البرجوازية.



وعلاوة على ذلك، كما رأينا بالفعل، أقسام كاملة من الطبقة الحاكمة هي من تقدم الصناعة، عملت على تعجيل حركة البروليتاريا، أو على الأقل مهدت ظروف وجودهم. وهي توفر أيضا للبروليتاريا عناصر جديدة من التنوير والتقدم.



وأخيرا، في الأوقات التي يقترب فيها الصراع الطبقي من الساعة الحاسمة، فإنها أي البرجوازية تقدم الحل الذي يحدث داخل الطبقة الحاكمة، في الواقع ضمن نطاق المجتمع القديم كله، يفترض مثل هذا الطابع العنيف والصارخ، وأن جزءا صغيرا من الطبقة الحاكمة يختصر نفسه، وينضم إلى الطبقة الثورية، الطبقة التي تحمل المستقبل في أيديها. تماما كما، في وقت سابق، فقد ذهب جزء من النبلاء إلى البرجوازية، حتى الآن جزء من البرجوازية يذهب إلى البروليتاريا، وعلى وجه الخصوص، جزء من الإيديولوجيين البرجوازية، الذين رفعوا أنفسهم إلى مستوى الفهم النظري للحركة التاريخية ككل.



من بين جميع الطبقات التي تقف وجها لوجه مع البرجوازية اليوم، البروليتاريا وحدها هي الطبقة الثورية حقا. وتتحلل الطبقات الأخرى وتختفي أخيرا في مواجهة الصناعة الحديثة؛ فإن البروليتاريا هي منتجها الخاص والأساسي.



الطبقة الوسطى الدنيا، الشركة المصنعة الصغيرة، صاحب المتجر، والحرفيين، والفلاحين، كل هذه المعركة ضد البرجوازية، لإنقاذ الطبقة الوسطى من الانقراض. وبالتالي فهي ليست ثورية، ولكنها من المحافظين. وبمعنى أكثردقة هم رجعيون، لأنهم يحاولون التراجع عن عجلة التاريخ. إذا كان ذلك عن طريق الصدفة، فهي ثورية، فهي فقط في ضوء انتقالها الوشيك إلى البروليتاريا. وبالتالي فإنها لا تدافع عن حاضرها، بل مصالحها المستقبلية، فإنها تصحح وجهة نظرها الخاصة لوضع نفسها في البروليتاريا.



إن "الطبقة الخطرة"، التي تعصف بالجماعة الاجتماعية، التي تتفكك بشكل سلبي الكتلة التي ألقت بها الطبقات الدنيا من المجتمع القديم، هنا وهناك، قد اجتاحت حركة ثورة بروليتارية؛ إلا أن ظروف حياتها تعدها أكثر بكثير من أجل أداة رشوة من المؤامرات الرجعية.



وفي حالة البروليتاريا، فإن مجتمعات المجتمع القديم عموما تغرق بالفعل. البروليتاري هو من دون ممتلكات. فإن علاقته بزوجته وأطفاله لم يعد لها أي شيء مشترك مع العلاقات الأسرية البرجوازية؛ وصناعة العمل الحديثة، والخضوع الحديث لرأس المال، وهو نفسه في انكلترا كما هو الحال في فرنسا، في أمريكا كما هو الحال في ألمانيا، جردته من كل أثر الطابع الوطني، القانون، والأخلاق، والدين، له الكثير من التحيزات البرجوازية، وراءه والكامنة في كمين مثل العديد من المصالح البرجوازية.



سعت جميع الطبقات السابقة التي حصلت على اليد العليا إلى تقوية وضعها المكتسب بالفعل من خلال إخضاع المجتمع ككل لظروف الاستيلاء عليها. ولا يمكن للبروليتاريين أن يصبحوا سادة للقوى المنتجة في المجتمع، إلا بإلغاء نمطهم السابق من الاعتمادات، وبالتالي كل طريقة أخرى من الاعتمادات السابقة. ليس لديهم شيء خاص بهم لتأمين وتحصين وضعهم؛ مهمتهم هي تدمير جميع الأوراق المالية السابقة، والتأمينات، والممتلكات الفردية.



وكانت جميع الحركات التاريخية السابقة تحركات الأقليات، أو لمصلحة الأقليات. والحركة البروليتارية هي الحركة الذاتية الواعية والمستقلة للأغلبية الساحقة، لصالح الأغلبية الساحقة. إن البروليتاريا، وهي الطبقة الدنيا في مجتمعنا الحالي، لا يمكن أن تتحرك، لا يمكن أن ترفع نفسها، دون أن تنبعث طبقات كاملة من المجتمع في الهواء.



وعلى الرغم من أن نضال البروليتاريا مع البرجوازية ليس في جوهره، إلا أنه في صميمه، فهو في البداية نضال وطني. وعلى البروليتاريا في كل بلد، بطبيعة الحال، أن تهيئ، أولا وقبل كل شيء، الأمور مع البرجوازية الخاصة بها.



في تصور أكثر المراحل العامة لتطوير البروليتاريا، تتعقبنا حربا أهلية محجوبة تقريبا، مستعرة داخل المجتمع الحالي، حتى درجة اندلاع تلك الحرب في ثورة مفتوحة، وحيث أن الإطاحة العنيفة للبورجوازية تضع الأساس لتأثير البروليتاريا.



وحتى الآن، كان كل شكل من أشكال المجتمع يقوم، كما رأينا من قبل، على عداء القمع والطبقات المضطهدة. ولكن من أجل قمع الطبقة، يجب التأكد من شروط معينة يمكن بموجبها، على الأقل، مواصلة وجودها السلوكي. في فترة العبودية، رفع نفسه إلى عضوية الكميونة، تماما كما أن البرجوازية الصغيرة، تحت نير الإقطاعية المطلقة، تمكنت من أن تتحول إلى برجوازية. على العكس من ذلك، بدلا من الارتفاع مع عملية الصناعة، المصارف أعمق وأعمق من ظروف وجود الطبقة الخاصة بها. فهو يصبح فقيرا، وتتطور الشعوذة بسرعة أكبر من السكان والثروة. وهنا يتضح، أن البرجوازية غير صالحة بعد الآن لتكون الطبقة الحاكمة في المجتمع، وفرض شروط وجودها على المجتمع كقانون مهيمن. ومن غير الملائم أن تحكم لأنها غير كفء لضمان وجودها ، لأنها لا تستطيع أن تساعد البورليتاري على السماح له بالغرق في مثل هذه الدولة، وأن عليه أن يغذيها، بدلا من أن تغذيه. لم يعد بإمكان المجتمع العيش تحت هذه البرجوازية، أي أن وجودها لم يعد متوافقا مع المجتمع.



والظروف الأساسية لوجود الطبقة البرجوازية وتأثيرها هي تكوين رأس المال وزيادته؛ الشرط لرأس المال هو العمل المأجور. ويستند الأجر إلى العمالة بشكل حصري على المنافسة بين العمال. إن تقدم الصناعة، الذي هو المروج غير الطوعي هو البرجوازية، يحل محل عزلة العمال، بسبب المنافسة، من خلال الجمع الثوري، بسبب الجمعية. وبالتالي، فإن تطوير الصناعة الحديثة، يقطع من تحت أقدامها الأساس الذي تقوم البرجوازية بإنتاجه وتخصيصه. ما تنتجه البرجوازية، قبل كل شيء، هي حفارتها الخاصة. كما أن سقوط البروليتاريا وانتصارها أمران لا مفر منهما.



ونواصل،،،



عاصم فقيري







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