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سودانيزاونلاين تحى ذكرى شهداء هبة/انتفاضة سبتمبر 2013....شارك معنا
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Re: سفنجات سمية بقلم د.آمل الكردفاني (Re: أمل الكردفاني)
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هذه المشاهد المخجلة لم يكن لها وجود الا بعد قدوم الإنقاذ, مسألة السفنجات هذه تستقبلك أولا في مطار الخرطوم الدولى حيث تشاهد العاملين هناك من رجال أمن وجوازات وعساكر يقدلون في قاعات المطار بسفنجاتهم وكأنهم في منازلهم الخاصة, ان كانت الأحذية لا تحتمل لدى البعض لحرارة الطقس أو لاى أسباب أخرى لماذا لا يرتدوا عوضا عنها شباطة مقبولة المظهر!! شيء غريب!!
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Re: سفنجات سمية بقلم د.آمل الكردفاني (Re: قلقو)
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أعتقد دي مرحلة من مراحل التمكين في حكم الكيزان ..
الاشتر الغاشم الان منسوببه بيحسوا بانفسهم ..
كانهم داخل بيوتهم وليس داخل دواوين الحكومة ..
فما في حوجة للرسميات فيلبسوا جزم ليه ؟ واصلا ما الفرق ؟
الجماعة ديل خلاص شالوا الكلفة بينهم وبين حكم البلد دي ..
يارجل نحن ماشين على 30 سنة حكم كيزان .؟؟ ..
عادي ممكن يجوك الكيزان بالعراريق والسراويل والبرمودا ..
والحريم يجنك بفساتين النوم والقونلات ..
ما تكمل استغراشك ساي في الفاضي ..
طالما دي طريقة تفكيرنا الجايينا لسه كتير وياما لسه حنشوف ..
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