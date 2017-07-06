سفنجات سمية بقلم د.آمل الكردفاني

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06-07-2017, 04:29 PM

أمل الكردفاني
<aأمل الكردفاني
تاريخ التسجيل: 26-10-2013
مجموع المشاركات: 628

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سفنجات سمية بقلم د.آمل الكردفاني

    03:29 PM July, 06 2017

    سودانيز اون لاين
    أمل الكردفاني-القاهرة-مصر
    مكتبتى
    رابط مختصر


    سمية أكد



    امتلأت وسائل التواصل الاجتماعي بالنكات والسخرية من الوزير سمية أكد وشفعوا سخرياتهم بصور لها كثيرة جدا وهي ترتدي السفنجة .. وأي سفنجة ..السفنجة الزرقاء ..فربما لو كانت ذات سيور حمراء لخف الأمر قليلا... وبناء على هذا الكم الوفير من السخرية والاستهزاء بوزيرة ترتدي سفنجة على قدميها أثناء ادائها لوظيفتها تم تسميتها بسمية سفنجات ..
    لكن هؤلاء لم يعرفوا بأن للسفنجة الصينية التي تباع بخمسة عشر جنيها وجود وافر في المرافق العامة وفي السلطات الدستورية وغير الدستورية ... للأسف كنت في محكمة وتم ايقاف السير في الدعوى مؤقتا لصلاة الظهر .. بالفعل انطلق القضاة فقضوا الفريضة وعادوا بالسفنجات .. فليس من غير الطبيعي ان تجد قاض بعد صلاة الظهر يجلس بسفنجته ليقضي بين الناس .. دون أي اكتراث لهيبة المحكمة التي هي جزء من مبادئ العمل القضائي .. نعم أديت الصلاة وانتهى الأمر اذن فما الذي سيصيبك كقاض ان عدت وارتديت الحذاء فوق الجوارب ليكون شكلك كقاض أكثر اتساقا مع البدلة وربطة العنق ، هل ستصاب قدماك بالالتهابات ام ماذا.. هذا في القضاء.. فلنتحول الى أي وزارة من الوزارات او مرفق من المرافق العامة ، ستجد أن الموظفين والوزراء ينتهزون فرصة صلاة الظهر لخلع الأحذية ، وقضاء باقي مواعيد الدوام وهم بالسفنجة لا يهمهم ان التقوا بأجانب او تم تصويرهم في التلفزيون أو أي شيء آخر ، ربما كان الانسان السوداني لا يهتم بمظهره كثيرا ، لكن أن تلبس سفنجة وأنت وزير أو قاض فهذه لكبيرة من الكبائر ، لقد رأينا كم السخرية من وزير السياحة السلفي الذي كانت أطراف بدلته محشورة في قميصه ، وهو يمسك مسواكا في راحته اليسرى ويتحدث الى مذيعة التلفزيون وأعتبرنا ان ذلك غلطة لن تتكرر وهفوة ، ولكن أن تتكوم في كل الموسسات الحكومية دستورية وغير دستورية أكوام السفنجات صباحا ثم ارتداءها ظهرا وحتى نهاية الدوام فإن هذا ليعكس جلافة وبدائية وقلة تحضر واحترام لهذه المؤسسات ولهيبة الوظيفة العامة . بل أن العساكر وهم المجبولون على الضبط والربط ، تجد الواحد فيهم وقد خلع الحذاء في المرافق التي يديرونها ولبس السفنجة بل وخلع الكاب وربما القاش نفسه مهينا شرف العسكرية بعدم احترامه لزيه العسكري مرتديا سفنجته وحايم بها في كل مكان.
    ما الألم البالغ الذي يسببه ارتداء الحذاء للانسان السوداني.. ان كان الحذاء ضيق فاشتر حذاء أوسع ..وان كان قبيحا فاشتر الاجمل ، وان كان متسخا فالورنيش بثلاث جنيهات فقط ، وان كان الجو حارا فاخلعه وبلل رجليك بالماء وعد والبسه ..رغم انهم لا يستطيعون التحجج بالحر فكل الوزارات مكندشة ومكيفة .
    في الدول الأخرى عربية وغير عربية من العيب جدا أن يرتدي الموظف سفنجة أثناء ممارسته لوظيفته العامة حتى لو كان حذاءه مرقعا بعشرات الرقع ، وبغض النظر عن درجة الموظف صغيرة أو كبيرة .
    لابد لنا من وقفة كبيرة في هذه المسألة ؛ مسألة الزي العام وخاصة ارتداء السفنجات .. لابد من ان توجه كل المؤسسات الحكومية موظفيها بتوجيهات صارمة بعدم ارتداء السفنجات الا عند الصلاة فقط . كفاية هذه السبهللية. فضحتونا..
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07-07-2017, 06:46 PM

مستغرب


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Re: سفنجات سمية بقلم د.آمل الكردفاني (Re: أمل الكردفاني)

    هذه المشاهد المخجلة لم يكن لها وجود الا بعد قدوم الإنقاذ, مسألة السفنجات هذه تستقبلك أولا في مطار الخرطوم الدولى حيث تشاهد العاملين هناك من رجال أمن وجوازات وعساكر يقدلون في قاعات المطار بسفنجاتهم وكأنهم في منازلهم الخاصة, ان كانت الأحذية لا تحتمل لدى البعض لحرارة الطقس أو لاى أسباب أخرى لماذا لا يرتدوا عوضا عنها شباطة مقبولة المظهر!! شيء غريب!!
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07-07-2017, 08:38 PM

كابتن ماجد


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Re: سفنجات سمية بقلم د.آمل الكردفاني (Re: مستغرب)

    الوزير السلفي داك بدلتو ما محشورة لكن مزرر غلط
    ووالله ولدي الصغير أبو خمس سنوات ما قاعد يعمل كدا
    الناس ديل عندهم تخلف خلقي طبيعي وغير مؤاخذين
    معتمد شرق النيل برضو شايفو متصور في مدرسة بسفنجة😅
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09-07-2017, 01:22 PM

قلقو
<aقلقو
تاريخ التسجيل: 13-05-2003
مجموع المشاركات: 4230

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Re: سفنجات سمية بقلم د.آمل الكردفاني (Re: كابتن ماجد)

    يا ناس شوفونى انا بصلى .
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13-07-2017, 01:16 PM

جمال ود القوز
<aجمال ود القوز
تاريخ التسجيل: 25-01-2013
مجموع المشاركات: 4215

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Re: سفنجات سمية بقلم د.آمل الكردفاني (Re: قلقو)

    أعتقد دي مرحلة من مراحل التمكين في حكم الكيزان ..
    الاشتر الغاشم الان منسوببه بيحسوا بانفسهم ..
    كانهم داخل بيوتهم وليس داخل دواوين الحكومة ..
    فما في حوجة للرسميات فيلبسوا جزم ليه ؟ واصلا ما الفرق ؟
    الجماعة ديل خلاص شالوا الكلفة بينهم وبين حكم البلد دي ..
    يارجل نحن ماشين على 30 سنة حكم كيزان .؟؟ ..
    عادي ممكن يجوك الكيزان بالعراريق والسراويل والبرمودا ..
    والحريم يجنك بفساتين النوم والقونلات ..
    ما تكمل استغراشك ساي في الفاضي ..
    طالما دي طريقة تفكيرنا الجايينا لسه كتير وياما لسه حنشوف ..


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01-09-2018, 11:49 AM

komandoz


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Re: سفنجات سمية بقلم د.آمل الكردفاني (Re: أمل الكردفاني)

    hhhhhhhh this is so funny gays
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