كائناتٌ شَائِعَةٌ في مَضَاِربِ أمْثَالِنَا الشَّعْبِيَّةِ // بقلم / دفع الله ودَّ الأصيل

08-09-2017, 12:41 PM

دفع الله ود الأصيل

دفع الله ود الأصيل

تاريخ التسجيل: 15-08-2017

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Re: # كائناتٌ شَائِعَةٌ في مَضَاِربِ أمْثَالِ (Re: دفع الله ود الأصيل)

{ ببن خنزير .. و بعير}(22)// بين خنزير و بعير!!® تحولت الخنازبر مؤخراً إلى نجوم تغطي أخبارها على منشيتات صحف الدنيا و تطغى تحركاتها على أشرطة أخبار الفضائيات. لعلها فرصة ذهبية هبطت من السماء على صناع الخبر كي يتكسبوا من وراء القيل والقال و اللت والعجن و التحليل.. ولعلها أيضاً فقاعة أطلقتها شركات تسويق الدواء كي تفرغ مخازينها في بطون أغبياء العصر المهلعين, فكله جائز.© على أية حال دفعتني الظاهرة و اللغط الدائر حولها إلى إثارة هذا الحوار المسحوب على لسان الحال لا المقال بين مخلوقين كلاهما براء مما نصنع ..أو قل أن شئت بين ثقافتين أو ملتين, فنحن حينما نتحدث بلسان خنزيرهم و بعيرنا فإننا نثير بطبيعة الحال قضايا شائكة و ننكأ جراحاً غائرة. وسوف أتناول عدة محاور هنا راجياً أن أوفق. • أولاً معروف عن الجنزير أنه مخلوق لا أقول ناقصاً, فحاش لله الذي تجلت قدرته و اقتضت أن( أعطى كل شيء خلقه ثم هدى) و (لا نرى من فطور). و لكننا قصدنا فقط لفت النظر لما أودع الخالق في خلقه من صفات له فيها شؤون و علم سابق و حكمة بالغة .. جل جلاله. فثابت عن هذا الحيوان الخسيس أنه نجس, جبل على الهوان والرضا من الأمور بأدناعها. ألا تراه قد جعلت له الأرض مرتعاً تغطيه مراعٍ مكسوة حلة خضراء و فائضة بكل الخيرات؛ إلا أنه يخلد دون سواه إلى الأوحال و المستنقعات ليقتات على ديدانها وعفنها المثير للقرف؛ أو يفزع إلى القمامات ومكبات الأوساخ ليرتع فيها؟ أو لا تراه وقد رفعت السماء فوق رأسه بلا عمد ترى؛ وتجده يرخي عنقه ولا يرفع بصره ليتأمل بديع صنع خالقه. و هو معروف فوق هذا و ذاك بكونه ديوثاً, لا يعرف الغيرة على حريمه و لا يعنيه شأن قطيعه. • أما الحوار ابن الناقة فهو طويل النجاد رفيع العماد, كثير الرماد إذا ما شتا . إذ يرسل الجمل عنقه إلى السماء و ينظر أنى شاء و لا أحد يملأ عينه. هو سفينة الصحراء؛ أيقونة للصبر والجلد والدربة على التصدي لعظائم الأمور ، و رفيق عمر للأنسان في أحلك الظروف وأشد الأحوال؛ يحمل أثقاله وأثقالاً مع أثقاله إلى بلاد لم يكن ليبلغها إلا بشق الأنفس. تتغذي الأبل من أطايب لحا الأشجار وأ وراقها الغضة النضرة. تشرب من المياه أعذبها الذي يكفيها منه أن ترده مرة في العام لترتوى و تختزن في أكياس في أجوافها. و من صفات الجمل الرفيعة الأباء و كره الضيم, فهو لا يقبل الهوان على نفسه و لو من صاحبه و مضمره و مروضه. لا يرقد بغبينة لأحد أبداً و لا يسكت على حقه إذا ما هضم ولو بعد حين, يظل متربصاً بجلاده حتى يظفر به وينال منه دهساً تحت أضلعه.و هو فوق هذا وذاك لا يدع أجنبياً يتسلل إلى قطيعه الآمن في سربه و في كنف فحله.• ثالثاً نأتي إلى أكله الخنزير وأكلة البعير وهو مناط الحديث. فشتان. هؤلاء أناس باردون وجبناء .. يخشون البأس. ولا يقاتلون (إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر) رغم أنهم الأشد ظلماً و الأبشع فتكاً بخلق الله. نراهم في مناسباتهم الماجنة يديرون الكأس و يبيحون معها مفاتن زوجاتهم و محارمهم بين ضيوفهم وأصدقائهم كي يطبعوا على خدودهن قبلات الانحلال والتهتك والضياع , ولعل ما خفي أعظم. نعرف الكثير من شعاراتهم التي وجدت للأسف طريقها إلى قواميسنا العصرية: "English Pocket" "Hit and forget" إذ لا دين لهم و"الحياة مادة". @ لكن أمة البعير لايزال الخير فيها حتى تقوم الساعة إن شاء الله. تلقي السلام على من تعرف ومن لا تعرف.. لا تـاتي البيوت من خلف أسوارها و لادون استئناس أو استئذان إلا حينما يتعلق الأمر بإغاثة ملهوف أو نصرة ضعيف. على أن أعجب ما سمعت في هذا الصدد ما جاء في الأثر النبوي الشريف من أن أكل لحم الأبل يوجب على المتوضيء أن يعيد وضوءه .. ذلك ليس عن نجاسة, بل لحكمة يعلمها الله وعلة استأنس بها أهل العلم, بأن الجمل بهيم غضوب فلعل أكل لحمه ينقل صفته إلى آكله. ولما كان الغضب من الشيطان ينفخ في أوداج صاحبه, كانت حثيات منم ماء الوضوء خير ما يطفأ به نارالغضب. أضف إلى ما ذكر أدبياتنا التي ذخرت بإشارات رائعة إلى الجمل كرمز للعزة والمرجلة: (يا جمل شيلي ). • رابعاً لا يقولن لي قائل أن هؤلاء صنعوا لنا التكنولوجيا فماذا صنعنا؟ سأرد عليه قوله بأنها: مقطعة على رؤوسهم إن شاء الله . فمن أين أتوا بها, إنما سرقوا شفرتها من هنا. رغم أنه لا أحد يعفينا من أن سؤدد هؤلاء بني على أنقاض مجدنا "مثلما ترصع أرشيفهم بلآلئ من تارخينا" لما ضعفنا و فرطنا في جنب الله وفي حق أنفسنا. منذ يوم أن تفرقنا أيدي سبأ و هان أمرنا على الناس و لانت عرائكنا في أيديهم و دانت رقابنا لعلوجهم ..يذبحوننا كالشياه ويشربون من نخبنا.. حتى تصببت مزاريب بيوتنا دماً حاراً. فنحن الآن أمة جاثية..و حق لهم ذلك علينا يوم أن فقدنا فردوسنا و تقاعسنا عن أسوار بغداد لتنهار و لحرمات بيت المقدس أن تدنس و تستباح؛ يوم هجرنا قربطة, قرناطة و قصر الحمراء ؛ يوم أن سهل عليهم أن يطئوا قبورنا و يقول سفيههم: "ها قد عدنا يا صلاح الدين" . و ربنا يستر مما هو آت,,,و من قولهم بحقنا ألآن" الآن نغزوهم (عدل بواسطة دفع الله ود الأصيل on 10-09-2017, 09:06 AM) |Articles |News |مقالات |بيانات