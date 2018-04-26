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‏حوادث الموتوسيكلات المستوردة بقلم هانم داود

26-04-2018, 08:39 PM

هانم داود
<aهانم داود
تاريخ التسجيل: 24-04-2018
مجموع المشاركات: 4

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‏حوادث الموتوسيكلات المستوردة بقلم هانم داود

    08:39 PM April, 26 2018

    سودانيز اون لاين
    هانم داود-
    مكتبتى
    رابط مختصر



    كثرت خلال هذه السنوات دائما يحدث حوادث وموت أوتحطيم وتكسير عظام للشخص المستقل الموتوسيكل
    هل السبب فشل فى تكوين الموتوسيكلات أى ينقصها بعض الأجهزه فى تكوينها الداخلي
    هل يوجد شئ غلط بحيث أن الشخص المستقل للدراجه لا يستطيع أن يفدى نفسه من شئ أمامه أو خلفه، لو العيب فى التصنيع الحل ايه
    التعويض بالمال من من صناع الموتوسيكلات من
    الدوله المصدره للموتوسيكلات إلى مصر لا يفيد فى حاله رفع قضايا من قبل الأشخاص المتضرره وممكن أن يقوم بذلك محامى فذ،
    ولاكنوز الدنيا تعادل روح انسان و الشباب المفقودين من حوادث الموتوسيكلات
    ولا طله الأم فى عيون ولدها يعوضها كنوز الكون
    هل العيب فى المستوردين لهذه الموتوسيكلات من غير مراجعه علميه لتكوينها الموتوسيكلات،وفى هذه الحاله عليهم ما يحكم به القضاء،ولو الناس دول طيبين من قاموا بإستيراد الموتوسيكلات ونفترض حسن النيه وما فيش مشكله من ناحيتهم
    هل يمكن القول بأن يكمن العيب فى الطرق وعدم تنظيمها
    أم العيب فى الشخص الذى يستقلها؟
    هل الشاب يستقل الموتوسيكل بسرعه عاليه بجنون
    بخيال بهوجان وتقليد لأفلام الأكشن المدمره
    أم أن هؤلاء الشباب
    غير مدربين جيدا على استعمالها ففى هذه الحاله يجب مثلا
    لا يقوم التاجر بالبيع الا من معه رخصه لقياده الدرجات
    ويتم تمرين من يريد ان يستقل دراجه فى أماكن حكوميه
    بعيد عن الرشاوى والوساطة
    لان الرشوه والوساطة مع من يريد أن يكون سائق وإعطائه
    شهاده ( رخصه قياده ) وهو غير كفء بها
    معناه أنه يشارك فى قتل هذا الشاب وليس مشاركه فقط بل يقتله
    على كل من يهمه الامر ويخاف الله
    ودماء شباب الموتوسيكل على الأسفلت يجب الاستمرار والبحث فى الموضوع والوقوف على اسباب الحوادث وعلاجها
    والله يرفع البلاء عن الجميع
    هانم داود
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