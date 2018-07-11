يوم فاجعة الدوحة الموجع لاسرة محمد الجيقي بقلم عواطف عبداللطيف

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Re: يوم فاجعة الدوحة الموجع لاسرة محمد الجيق� (Re: عواطف عبداللطيف)
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كاتبة المقال بحكم عملها بدولة قطر وحافظا علي الريال فان مقالها لم يخلو من كسير الثلج لدولة قطر واقول بصراحة المقال بعيد عن الاتزان بل تاكيد علي الارتزاق علي حساب دماء الشهيد الطاهرة حيث حاولت ضمنا ان تلقي باللائمة علي الشهيد في عدم مراعاته للعادات والتقاليد القبيلية العنصرية السائدة في دولة قطر رحم الله الفقيد رحمة واسعة واسكنه فسيح جناته مع الصديقين والشهداء ووندعو الله ان يلهم اسرته واهله وبلده السودان حسن العزاء ونطالب السلطات القطرية بتوضيح الحقائق كاملة ونطالب القضاء القطري بتنفيذ عقوبة الفصاص علي ذلك المجرم القاتل وانا لله وانا اليه راجعون ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
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