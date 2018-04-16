منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مرحبا Guest [دخول]
اخر زيارك لك: 17-04-2018, 00:20 AM الصفحة الرئيسية

اراء حرة و مقالات
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »

يوم السودان الجامع في أستراليا بقلم نورالدين مدني

16-04-2018, 11:23 PM

نور الدين مدني
<aنور الدين مدني
تاريخ التسجيل: 26-10-2013
مجموع المشاركات: 1107

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


يوم السودان الجامع في أستراليا بقلم نورالدين مدني

    11:23 PM April, 16 2018

    سودانيز اون لاين
    نور الدين مدني-الخرطوم-السودان
    مكتبتى
    رابط مختصر


    كلام الناس


    *شهدت سدني يوم السبت الماضي النسخة السابعة من مهرجان السودان في Seven Hills وسط حضور نوعي حاشد من الأسر السودانية بأستراليا بمختلف إتجهاتهم وتوجهاتهم.
    *لن أتحدث عن الأجواء الإحتفالية التي إستمرت منذ منتصف النهار وحتى التاسعة مساء، لكن سأتوقف فقط عند بعض الدلالات المهمة التي جسدتها هذه "اللمة" السودانية التي قلما توافر ظروف إنعقادها في دول المهجر عامة.
    *في البدء لابد من تقديم التحية والتقدير لاصحاب الأرض الأستراليين The Aboriginal وإلى السيدات والسادة الحضور من وزارةالثقافات المتعددة الأسترالية ممثلة فيMark Taylor وعضوة برلمان نيو ثاوس ويلز ورئيس بلدية مجلس بلاك تاونSusia Benjamin الذي ألقى كلمة معبرة عن قيم ومعاملات التعايش الإيجابي في النسيج الأسترالي وشارك بحيوية وتناغم مع الإيقاعات السودانية الراقصة.
    *جاءت كلمة الباشمهندس الصافي حرير عن اللجنة المنظمة للإحتفال بيوم السودان مؤكدة صدق ومحبة وإنتماء السودانيين في أستراليا للوطن الام وقال : إن هذا الإحتفال جسد وحدة وتماسك النسيج السوداني في أستراليا وترابطهم وتعاضدهم، ودعا الأسر السودانية لتعزيز الإهتمام بربط أجيال المستقبل من الأطفال والشباب بموروثاتهم وقيمهم الخاصة دون إنكفاء سالب على الذات.
    *حرص عدد من الرموز السودانية التي تمثل مختلف مكونات نسيجه المجتمعي على التحدث في هذه المناسبة وهم عبدالله خليل محمد والطيب حسين وحافظ تكه والعمدة خليل وقد إتفقوا جميعاً على ضرورة الحفاظ على وحدة وتماسك النسيج السوداني بعيداً عن سياسات الهيمنة الاحادية والتمييز السلبي.
    *تعطرت سماوات سدني بباقة من الأغنيات التي تبارى في تقديمها -حسب الظهور على المسرح - أشرف بقادي وفرح وادم تيراب واحمد سالم وياسمين ابراهيم وفرقة فانوس، إضافة لفرقة River Wood chair وراشد انور والفنان الذي حضر من الولايات المتحدة الأمريكية لإحياء بعض الليالي الغنائية في أستراليا عاطف أنيس، وسط تجاوب ومشاركة حميمة من الحضور في كل الفقرات الغنائية.
    *تميزت العروض الأخرى التي قدمت على المسرح بأنها معبرة عن تنوع التراث الفني السوداني في كل أنحاء السودان، وكان مسك الختام الأبريت الذي شارك في أدائة كوكبة من الفنانين بمصاحبة مجموعة من بناتنا الواعدات وهن يقدمن ببراعة بعض الرقصات الشعبية من مختلف مناطق السودان.
    *كانت المائدة السودانية حاضرة طوال فترة المهرجان في الخيم التي أنتظمت في ساحةSeven Hills وإستمتع الجميع بمختلف الوجبات السودانية التي تضمنت فيما تضمنت العصيدة والقراصة والكسرة و"الملاح"، إضافة للمشروبات السودانية المختلفة.
    *تحية مستحقة للجنة المنظمة لهذا المهرجان السنوي ، والتحية موصولة لمقدمي البرنامج من الشباب بقيادة حسن عز ومشاركة فاطمة جمال ويقين محمد "جقاوة" في تقديم البرنامج والإعلام عن بعض مناشط المهرجان والمسابقات والإستطلاعات المباشرة وسط الحضور للتعريف ببعض المعلومات عن السودان وأهله، وأترك الملاحظات للجنة المنظمة التي درجت على عقد إجتماع للتقييم عقب كل مهرجان على أمل أن يتجدد اللقاء السوداني الجامع بإذن الله ومشيئته العام القادم في ظروف أفضل.
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>

تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
at FaceBook




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات
فيديوهات سودانيزاونلاين Sudanese Online Videos
صور سودانيزاونلاين SudaneseOnline Images
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
Sudanese Online Wikipedia



فيس بوك جوجل بلس تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست Google News
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
 اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين 		News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de