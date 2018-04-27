27-04-2018, 06:22 PM

عبدالله ماهر

عبدالله ماهر

تاريخ التسجيل: 17-10-2017

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مكتبة الفساد من اقوالهم

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Google Plus (مكتبة مفتوحة للتحديث) يعطوا الجزية تعنى الجزاء بالعقاب وليست تعنى دفع مال من اجل الحماية بقلم عبدالله ماهر

06:22 PM April, 27 2018 سودانيز اون لاين

عبدالله ماهر-

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قال الحق (قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون التوبة 29) فهذا القتال والجزاء ليس معمما لكل عامة اهل الكتاب من اليهود والنصارى فكلا ثم كلا ، وليست كل النصارى واليهود ومن ليس مسلم هو كافر ، فكلا ثم كلا ، الكفر والكافر هو المجرم من يريد قتالك من اجل دينك الإسلام وياتى ليحاربك عيانا وياتوا منافقين محشورين معك لنشر خبثهم وفرياتهم وهم المنافقين الذين هم في الدرك الأسفل في نار جهنم فافهم معنى الكفر cover -cover-up وهى كلمة انجليزية وتعنى المتغطى او من يغطى الحقيقة ويضع إفك بدلها والحمدلله الذى اتى بكلمة كفر هى إنجليزية واروبية لكى تفهم العجم حقيقة من هم الكفار وكفر اى المغطى على فعل الجريمة (قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون - التوبة 29) فسياق الجزية هنا تعنى إقامة الجزاء على أعداء الدين الإسلامى وهم المفسدين المنافقين معنا فالجزية هنا ليست تعنى دفع مال مقابل الحماية فهذا سوء فهم وتبيان معنى الجزية من الجزاء بإقامة الحدود ،فربنا هنا حصريا بيقصد قتال الكفار وسياق كفر تعنى التغطية اى الكافر المهوس المتغطى معنا ومدعى بهو من المسلمين اى الملاعين المنافقين من اهل الكتاب الجن الشقاشق الكفرة المندسين بسم أئمة سبل سنة مسلمين وسلفية وهم اصلا شياطين جن متحكرين في تشويه وترويج سنن العقيدة السنية الشيطانية اليهودية الغبية الفاسدة وينشرون كل احاديث الفتن المنكرة ويروجون احاديث المسخرة الموضوعة وفعل عمليات الإرهاب الإنتحارية بسم الدين السنى ويتنطعون بصحة البخارى هو اصح كتاب بعد كتاب الله ويبغون الدين الإسلامى معوج قابل للطعن من اغبي اغبياء العالمين مثل ما قبضت المخابرات الأمريكية والروسية على زعيم تنظيم داعش السلفى الإرهابى بانه جاسوس إسرائيلى ( نشر الموقع الأمريكى Veterans Today تقريرًا يؤكد أن أمير داعش خليفة مايسمي بتنظيم الدولة الإسلامية بالعراق "أبو بكر البغدادى"، ليس إلا عميلا للموساد الإسرائيلى يسمي "سايمون إليوت" أو "إليوت شيمون"، تم تدريبه ليرأس تنظيم داعش بهدف نشر الفوضى في الدول العربية المجاورة لإسرائيل. وأكد التقرير، الذي نشره الموقع، أن "أبو بكر البغدادى" ولد لأبوين يهوديين والتقطته أجهزة المخابرات الإسرائيلية، ليحصل على تدريب عالٍ على التجسس، ومن ثمَّ تم زرعه في أحد البلاد العربية ليقيم تنظيم "داعش"، الذي ينشر الفوضى في العالم العربى ويهدم الدول، لفرض سيطرة إسرائيل على منطقة الشرق الأوسط.).

فإشارت المنافقين الكفرة من اهل الكتاب المندسين مع المسلمين تراهم متنطعين في الهوس الفاضى وقاعدين في كل سبل منابر الدعوة السنية في المرئيات ومحطات الراديو ومدعين بائمة ضلالة اهل الكتاب والسنة المنكرة ويقذفون سمومهم الخبيثة الدسيسة بقصد المسخرة والإستهزاء بالدين والنبى والصحابة والمسلمين ليكون الدين مرفوض عقليا ويكون الدين الإسلامى عرضة للنقد والطعن وتراهم يتقولون سبحان الله السيدة عائشة ام المؤمنين تزوجت النبى وهى بنت تسع سنين ماشاء الله والنبى سبى وتسرى وفعل وترك وهلمجرا.... فهذه معادات الكفار أهل الكتاب المنافقين وطعن دسيس وهم اصلا نجس بنى زنى اليهود الكفار اعداء الدين الإسلامى والعرب والمسلمين وليس لهم اهل فهم مقطوعين من شجرة واتى بهم تنظيم الكفار والماسونية من اهل الكتاب الجن الشقاشق النواكث في إسرائيل والوطن العربى ويتبنونهم بالبغى في ملاجئ اليتامى ويصرفوا عليهم ويدخلون الجامعات الإسلامية وخصوصا في الأزهر عرش دعوة الشيطان السنى المنكر ويتخرجوا منها دعات ودكاترة للدعوة السنية ويعلمونهم الحقد على الإسلام والمسلمين وبث الطعن والقدح في دين الإسلام وترويج عقائد الصد عن إتباع مذهب سبيل الله ويروجوا احاديث الشيطان من شارك امهاتهم ولا يؤمنون بالبتة بهذا القرآن ويلغو فيه بالغى وينشرون كل الأحاديث المخالفة لسنة النبى التى ليست بها نص مطابق لكتاب الله المبين ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله بالإحماع.

فتراهم يفرقون امر الله بالقرآن لوحده وسنة النبى لوحدها فذالكم التفريق والشقاق والمحاددة لله ورسوله وهو الشرك بالله وهو حال كل المساكين الساقطين في فتنة تقول السنة للنبى العماء الصماء التى دخلت كل بيت مسلم وجعلتهم يقذفون بالسنتهم السفية في حرمة الله ورسوله وزوجه وصحبة المكرمين فيجب محاربة ومقاتلة كل الزناديق المفرقون جمع طاعة الله ورسوله معا بالتوحيد والإجماع وهو وجوب مقاتلة المدعين بالأئمة الزنادقة المنافقين الفاسقين اولاد الحرام من اهل الكتاب المندسين بين ظهرينا من المغابين الذين يروجون احاديث الفتن واللغو وتشيع الفاحشة وفعل المنكر وفعل جرائم الإرهاب والسبى والإنتحار وقتل الأبرياء بسم الدين الإسلامى السنى ويقصد عيانا بيانا الكفار من اهل الكتاب الجواسيس فهم موجودين في كل زمان ومكان فيوجد الكثير من المدعين بائمة اهل الكتاب والسنة هم ليسو مسلمين وتجد في تفاسيرهم الواهية الغبية كل نقل منكر الإسرائيليات والنصرانيات والغلو بالدين والبغى والفاحشة وفعل الإرهاب والتعدى على حرمة الأخرين بسم سبل سلف شياطين وهمية منكرة ووضع بدع املاها لهم الشيطان من شارك امهاتهم الفاسقين.

وهنا الأيات البينات الزاجرات (ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب ولا المشركين ان ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم - البقرة 105) (ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى ياتي الله بامره ان الله على كل شيء قدير البقرة 109)(ودت طائفة من اهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون الا انفسهم وما يشعرون - آل عمران 69)(قل يا اهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من امن تبغونها عوجا وانتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون - آل عمران 99 } {قل يا اهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والانجيل وما انزل اليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما انزل اليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تاس على القوم الكافرين - المائدة 68)(ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها اولئك هم شر البرية - البينة 6) وهنا قول رسول الله الذى لا ينطق عن الهوى فوصف كل الأئمة الضالين والمنافقين والزنادقة الإرهابين من سلفية شيطانية متنطعين بسنة للنبى لم ينزل بها الله من سلطان فالسنة سنة الله يا مغابين غفلة ولم ترد اية واحدة قالت بان للنبى سنة فربنا لا يشرك في حكم سنتة من رسول ولا ملاك ولا نبى ولا غيره لتكون له سنة تشريعية مع الله تعالى ، فالسنة سنة الله ولا تجد لسنة من ؟ سنة الله تبديلا ولا تحويلا فهم بدلوها وحولوها زمان قبل 1200 سنة والكل ضالى يتبع ويتنطع ويلغو الغى بسم ضلالة وبدعة السنة للنبى البرئ عنكم يا ملاحيس وطراطير دعوة فرية اهل السنة والجماعة الهالكين فهلكت الأئمة المتنطعين بسنة الشيطان ومن شارك امهاتهم الكفار الفاسقين وحزب إبليس المسيخ الدجال الخنيث والشقاشق المغضوب عليهم والضالين.

(عن بن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيجيء في آخر الزمان أقوام تكون وجوههم وجوه الآدميين، وقلوبهم قلوب الشياطين، أمثال الذئاب الضواري، ليس في قلوبهم شيء من الرحمة، سفاكين للدماء لا يرعون عن قبيح، إن تابعتهم خانوك، وإن غبت عنهم اغتابوك، وإن حدثوك كذبوك وإن ائتمنتهم خانوك، صبيهم عار وشابهم شاطر، شيخهم لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، الاعتزاز بهم ذل، وطلب ما في أيديهم فقر، الحليم فيهم غاوٍ، والآمر فيهم بالمعروف متهم، المؤمن فيهم مستضعف، والفاسق فيهم مشرف، السُنة فيهم بدعة، والبدعة فيهم سُنة، عندئذ يسلط الله عليهم شرارهم، ويدعو خيارهم فلا يستجاب لهم) (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيأتي على أُمتي زمانٌ لا يبقى من القرآن إلا رسمه، ولا من الإسلام إلا اسمه، يُسمَّون به وهم أبعد الناس منه، مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى، فقهاء ذلك الزمان شرُّ فقهاء تحت ظل السماء، منهم خرجت الفتنة وإليهم تعود" )) وهى فتنة بدعة عقيدة اهل السنة والجماعة الأموين ((وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان بطونهم آلهتهم ونساؤهم قبلتهم، ودنانيرهم دينهم، وشرفهم متاعهم، لا يبقى من الايمان إلا اسمه، ومن الاسلام إلا رسمه، ولا من القرآن إلا درسه، مساجدهم معمورة، وقلوبهم خراب من الهدى، علماؤهم أشر خلق الله على وجه الأرض. حينئذ ابتلاهم الله بأربع خصال: جور من السلطان، وقحط من الزمان، وظلم من الولاة والحكام، فتعجب الصحابة وقالوا: يا رسول الله أيعبدون الأصنام ؟ قال: نعم، كل درهم عندهم صنم ). |Articles |News |مقالات |بيانات