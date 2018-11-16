يا قاتل ورد حلم الجوعي بقلم الحاج خليفة جودة - امدرمان - ابو سعد

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16-11-2018, 03:08 PM

الحاج خليفة جودة
<aالحاج خليفة جودة
تاريخ التسجيل: 09-12-2013
مجموع المشاركات: 51

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يا قاتل ورد حلم الجوعي بقلم الحاج خليفة جودة - امدرمان - ابو سعد

    03:08 PM November, 16 2018

    سودانيز اون لاين
    الحاج خليفة جودة -
    مكتبتى
    رابط مختصر


    وتهرب
    الي داخل قفص الإتهام
    في ليل خريفي طويل
    انت قاتل وردة حلم الجوعي
    ثمة فراشة تنبئك
    كيف تواري سوءتها الوردة
    يتخثر في براعمها
    رحيق كان يتخلق
    وهي التي اهدتك أوراقها ندية
    غسلتها سحب ذكريات الامس
    ضمختها عطر الانس
    وانت تنحت علي غصن غض
    نقوشا من خيانة
    نقش شيطاني يشبهك
    لن تخرج من ذاك النعش
    وسياق الخوف يلهب حاضرك
    تولي... اذن...
    هويتك صوب موانئ
    ترتزق من ترجمة الأحاسيس الزائفة
    اللغة التي تتجمد حروفها
    في فضاء غريب
    صوتك يتشائم منك
    حبال الحزن يطوق وقع خطوات الرعاع
    في مشاوير الأوهام
    من غفلتها تنتفض الساعة
    تستعيد ما دونه التاريخ

    الحاج خليفة جودة - امدرمان - ابو سعد
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