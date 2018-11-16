يا قاتل ورد حلم الجوعي بقلم الحاج خليفة جودة - امدرمان - ابو سعد



03:08 PM November, 16 2018 سودانيز اون لاين

الحاج خليفة جودة -

مكتبتى

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وتهرب

الي داخل قفص الإتهام

في ليل خريفي طويل

انت قاتل وردة حلم الجوعي

ثمة فراشة تنبئك

كيف تواري سوءتها الوردة

يتخثر في براعمها

رحيق كان يتخلق

وهي التي اهدتك أوراقها ندية

غسلتها سحب ذكريات الامس

ضمختها عطر الانس

وانت تنحت علي غصن غض

نقوشا من خيانة

نقش شيطاني يشبهك

لن تخرج من ذاك النعش

وسياق الخوف يلهب حاضرك

تولي... اذن...

هويتك صوب موانئ

ترتزق من ترجمة الأحاسيس الزائفة

اللغة التي تتجمد حروفها

في فضاء غريب

صوتك يتشائم منك

حبال الحزن يطوق وقع خطوات الرعاع

في مشاوير الأوهام

من غفلتها تنتفض الساعة

تستعيد ما دونه التاريخ



الحاج خليفة جودة - امدرمان - ابو سعد