05-07-2018, 07:52 PM

د.شكري الهزَيل

د.شكري الهزَيل

تاريخ التسجيل: 20-12-2016

مجموع المشاركات: 62 للتواصل معنا FaceBook

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Google Plus (مكتبة مفتوحة للتحديث) يا سيداتي سادتي: مربط الكارثة الوطنية الفلسطينية في رام الله وليست واشنطن!! بقلم د.شكري الهزَّيل

07:52 PM July, 05 2018 سودانيز اون لاين

د.شكري الهزَيل-DE

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من سيشفع لكم .. من سيصدقكم اصلا في هذا التبرير والتمرير اللذي دمر القضية الفلسطينية نقطة نقطة وحرف حرف وكلمة كلمة.. يا من حرفتُم التاريخ عن مساره وحَّرفتُم معنى الوطن وقطعتم اوصال فلسطين اربا اربا ودمرتم شعبها افرادا وجماعات وفتكتُم بوجداننا الوطني وهدمتم مقومات هويتنا الوطنية وكنتم وما زلتم عكاكيز للاحتلال الصهيوني والامبريالية الامريكية وحثالات الانظمة العربية...كفوا شركُم عنا شعبا ووطنا وكفاكم خيانة ونذالة.. الم تشبعوا فسادا ومالا وانبطاحا وتفريطا بالوطن واهلة وانتم تتوسطون الكارثة وتديرون مسارها الكارثي الذي الحَّق بالشعب الفلسطيني افظع الاضرار والدمار الوطني والانساني وطنا ومهجرا... لا تلقون الخطابات ولا توزعون البيانات ولا تتذلقون لفخامة " رئيس" مزعوم دمر الحق الفلسطيني من النهر الى البحر ومن المحيط الى الخليج ومن الوطن الى المهجر.. كفى تهريج با مُهرجون... وكفى سقوط يا ساقطون.. وكفى تحريف وكفى تزييف وكفى زركشة لواقع مُر فرضتمُوة على الشعب الفلسطيني من اجل مصالحكم الخسيسة....!!

ايها الخسيسون..هذة اللغة الوحيدة والاخيرة اللتي تليق بكم وبهاماتكم الواطئة وبقاماتكم المقَّزمة وطنيا وانسانيا...الا ترون الكارثة بالعين المجردة من نوافذ " المقاطعة" اللتي تطل على قدسنا واقصانا ومساجدنا وكنائسنا و اسواقنا وحاراتنا وبيوتنا وتاريخنا الذي يُمحى امام عيونكم اللذي اعمَّاها المال والفساد والعجز والقذارة اللا وطنية والعمالة والتبعية لمُحتل بلادنا ومُضطهد شعبنا وسارق دارة وديارة وحريتة... انتُم فخامات النذالة وعرشها الاول و الاخير و ليست فخامات رئاسة ولا على قد وقدود قيادة شعب الجبارين..ارحلوا.. انتحروا...مارسوا الانتحار الاجماعي.. الى جهنم وبؤس المصير... فل يمُت رئيسكم في افخم المشافي... لا اسف علية... انتم الوحيدون او بالاحرى انتم العصابة الوحيدة التي تحزن على موت خائن....! ليس نحن ولا الشعب الفلسطيني وطنا ومهجرا من يحزنون على موت خائن او موت عصابة فاسدة وعاجزة دمَّرت الوطن الفلسطيني وسلمت رسنة للاحتلال الصهيوني والامريكي ووضعتة على طريق التية والضياع الوطني.. الا تخجلون؟... وهل بقيت بقايا حياء في عروقكم وفي وجوهكم وانتم تكرثون الكارثة وتزيدونها سطوة على رقاب شعبنا اللذي يقف في طوابير المعابر ويعاني ويلات الاضطهاد والاذلال ويعاني العوز والفقر وانتُم تبيعون وطنة وكرامتة مقابل راتب لمنتسبي عصابة اوسلو....

انتم ايها الفاسدون سليلي سلالة العميل مصطفى دودين والعملاء لحد وكرزاي تبيعون كامل الوطن وتُسلطون وسائل اعلامكم على العقل والوجدان الفلسطيني من اجل تغريبة وتخريبة وتضليلة عن حقيقة انكم تعبثون بالوطن وحَولتُم هذا الاخير لمجرد مصدر ارتزاق لمرتزقة جاءت على ظهر انتفاضات العز والكرامة الفلسطينية لتعيث دمارا وخرابا بالوطن واهلة جنبا الى جنب مع الاحتلال الصهيوني والامريكي.. ملعون من يتحدث اليكم بعد اليوم بلباقة الدبلوماسية لانكم تخطيتُم كل الحدود واحرقتم كل الخطوط الحمراء ودمرتم فلسطين.. كل فلسطين, وحَولتمُوها الى ارقام 48 و 67 ومناطق كانتونات واقفاص جغرافية يُسجَّن فيها شعبنا, لابل انكم صمتم على مصادرة القدس وستصمتون على " تصفية القرن" وتمررُونها ومن ثم تبررونها عبر اعذار واهية وساقطة... انتم يا خوارج التاريخ حولتُم شعبنا وكامل الوطن الفلسطيني الى ر هائن وضحايا في مرمى مصيدة " المساعدات" الامريكية والغربية والعربية التابعه والخاضعه لشروط الاذلال وشروط التنازل عن القدس وعن كامل الوطن و الشعب الفلسطيني..انتم من تنازل عن ثلثي الوطن وثلثي الشعب الفلسطيني وزعمتُم زورا انكم تمثلون المصالح الوطنية العليا لهذا الشعب "الضحية" الذي يقبع بين فكي احتلال غاشم وسلطة عميلة تابعة لمنظومة هذا الاحتلال...

لا خَّير يُرجا من تنازل عن مسقط راسة في صفد وتنازل عن حيفا ويافا وعكا والقدس وكل هذة القائمة الطويلة من التنازل عن المقومات الجغرافية والديموغرافية الفلسطينية... وَهم وسراب دولة كرتون فلسطينية حدودها مقاطعة " رام اللة" وراسمالها راتب يتقاضاة عملاء سلطة اوسلو...كٍفوا عن الكذب واالتضليل: في زمان زمانكم العفن تكاثر العفن الوطني وصارت الخيانة مجرد وجهة نظر يُبررها ويمررها خائن عبر وسائل اعلام كلها على بعضها مرتزقة ترتزق من بيع الاوطان... لن تحرروا لا شبرا ولا فترا واحدا في فلسطين ومن تنازل عن شبر ارض سيتنازل عن المتر وما فوق فوق كل مساحات الوطن...انتم.. نعم.. انتم مربط الكارثة الوطنية الفلسطينية وليست واشنطن او تل ابيب وهاتان الاخيرتان تطاولتا على فلسطين والشعب الفلسطيني بوجود سلطة راتب خائنة وخائبة... لَّولا وجودكم الخائب وتعاملكم مع الاحتلال لما تَجرأ هذا الاخير ولا امريكا معة على سرقة القدس في وضح النهار... نعم.. انتم .. قاعدة الاحتلال المتقدمة في فلسطين ومسودة لكل الاتفاقيات المذلة والمهينة اللتي ابرمتموها زورا مع الاحتلالَّين الامريكي والصهيوني.. انتم اللذين ترون الذئب بالعين المجردة و تصرون على قَّص اثرة... انتم ايها الفاسدون من قصقصتُم اطراف الوطن ونزعتم قلبة النابض..متى سيعترف الشرطي الفلسطيني بانة يخدم مشروع عملاء الاحتلال وليست وطنة فلسطين.. لا وطنية في كلاب حراسة الاحتلال... كفى كذب وتضليل وبيع للوطن وحقوق الشعب الفلسطيني وطنا ومهجرا..!!

الاحتلال يفترس فلسطين شبرا شبرا وانتم يا نصابون تلهون الناس بصحة " رئيس" تَحول الى جيفة وطنية..قتلتُم الوطن وإغتلتُم روح الناس الوطنية وزرعتم الخراب الوطني في كل حارة وبيت ومخيم فلسطيني... دماركم وخرابكُم اشد خرابا ودمارا من قصف قنابل الطائرات والمدافع...خرابكم استهدف العقل والوجدان الفلسطيني الوطني... عملية قتل واغتيال الوجدان والذاكرة الفسطينية اشَّد من قصف طائرات ومدافع الاحتلال....عندما يُهزَّم الانسان تضيع الاوطان...الانسان الفلسطيني هو الذخرة والرصيد والذخيرة وهذه الاخيرة ان اهدرناها ضاعت فلسطين.. المدافعون عن الوطن كانوا و ما زالوا هدفا لكم وللاحتلال...ارفعوا اياديكم عن المناضلين واوقفوا مسيرة اصطفافكم لجانب الاحتلال ضد شعبكم... اقول شعبكم واعيد واكرر انكم ليس من هذا الشعب... انكم مجرد عصابة تعربَّشت بالوطن من اجل سرقتة وبيعة....من يقمع المتظاهرين من اجل غزة في نابلس كلب حراسة وليست شرطي وطني..!!

يا سيداتي سادتي... في بيتنا الفلسطيني عدو لدود يزعم انه "قيادة" فلسطينية فيما الحقيقة انة جزء لا يتجزأ من الاحتلال ومن منظومة انظمة العار العربي..اما ان للكل الفلسطيني ان يشخص هذه الحالة الخيانية ويقتلعها من جذورها من داخل الجسد الفلسطيني؟..ينخرون عظام الوطن الفلسطيني من الداخل كالسوس... سوس الاحتلال والاختلال نخر القضية الفلسطينيه من داخلها واطاح باعمدتها ومقوماتها.. الارض.. اللاجئين..الاسرى.. الشعب... وقائمة طويلة من الدمار الوطني الاوسلوي الخسيس... كفى.. يكفي.. كافي... نهبتُم ما يكفيكم ونهشتم لحم وعظام الوطن.. ارحَّلوا.. لعنة الله والتاريخ عليكم دنيا واخرة... ياسيداتي سادتي اينما كنتم وتواجدتم عربا وعجما... طفح الكيل: مربط الكارثة الوطنية الفلسطينية في رام الله وليست واشنطن وتل ابيب..في بيتنا الفلسطيني عدو خسيس يختبئ وراء مسميات " وطنية" ويتفنن ببيع الوطن وتبرير وتمرير الاستيطان الصهيوني الزاحف حتى الى داخل باحات الاقصى والقادم اعظم...كفى سقوط وان الاوان لكبح هذا السقوط بكابح شعبي فلسطيني يوقف صفقات بيع الوطن الفلسطيني وتصفية القضية الفلسطينية..هبوا وهلموا بمسيراتكم الشعبية من غزة الى رام الله وكل ربوع الديار الفلسطينية لانقاذ الوطن الفلسطيني من براثين العملاء والاحتلال...كفى.. يكفي.. كافي...طفح الكيل...!!

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