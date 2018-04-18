يا دووووبا!! بقلم إسحق فضل الله

> وعبقرية لا يسبقنا إليها أحد > وجهة حين لا تجد ما تسرقه من الدولة (تستلف) قرضاً ضخماً (قرض من الهند).. ثم تختلسه..!!
> والبرلمان أمس الأول يحدث عن هذا > وعبقرية إخلاصنا للتدمير (تدمير ذواتنا) لا يسبقنا إليها أحد.. > فالنيل الأبيض والأزرق ما يمتد على شواطئه.. هو غابات السنط.. تحرسها مؤسسات الدولة > ومثقف/ من الشرطة/ حين يجادل الغابات بأن السودان يستطيع احتكار عالم الفواكه إن هو استبدل السنط بالفواكه.. يرفضون > الغابات (ورثت) الأشجار هذه > وهي بإخلاص تحافظ عليها > وغابات السنط هذه.. السنط وليس الفواكه.. كان من يصنعها على الشاطئين هم المصريون لأن الحسابات هناك تجد أن > السنط على شواطئ أنهارنا غابات تحفظ اسواق الفواكه.. لمصر > والسنط هذا على شواطئنا يمنع الناس من زراعة الأرض > وبالتالي.. بالتالي.. بالتالي.. يحفظ الماء لمصر (2) > وعبقرية عندنا > فنحن نسمع أن أمريكا تُغرق إنتاج القمح الهائل..في المحيط.. حتى تحتفظ بالأسعار.. والمزارع تعمل > ونحن نُغرق إنتاج السكر الهائل خلف الحيطان.. نمنع بيعه.. وذلك حتى تحتفظ المصانع بالسعر.. وتظل تعمل > والأمر عندنا يبلغ الكارثة > ومثلها.. عبقرية التجفيف.. نسمع أن تجفيف السيولة يوقف انهيار الجنيه > ونجفف > وما ينهار هو.. الأسواق والمصارف والثقة في الدولة.. (3) > وعبقرية عندنا أخرى تعمل > عبقرية اسمها (قيد التحقيق) > فنحن في أسبوع نفاجأ بحريق مخازن القطن ومليارات تذهب.. والأمر قيد التحقيق > وحريق للبصات والحكومية بالذات.. والأمر قيد التحقيق > ومثلها .. ومثلها.. والعبقرية تعمل > قبلها كانت موجة التهريب الهائلة (تهريب يجعل المصارف والدولة تبلغ حد الإفلاس) ثم لا أحد يُحاكم/ أو يُتهم/ لأن الأمر.. قيد التحقيق (4) > وعبقرية .. أخرى تعمل > فالصحف أمس تحمل المانشيتات الحمراء عن (حقل الراوات الذي/ بشهادة الخبرات العالمية/ ينتج سبع مليار دولار كل عام > والحقل هذا نحدث عنه قبل سنوات > وطلبوا منا أن نسكت > فالدولة.. بعد ذهاب نفط الجنوب.. كانت تجد أن المخطط هو > صناعة الإفلاس.. وتجريد الدولة من النفط .. ثم من العملات العالمية.. منع المصارف العالمية.. ثم تجريد من العملة المحلية.. بالتهريب.. ثم.. ثم > عندها.. الدولة تغطي حقل الراوات لأنه البديل.. > تغطي.. لكن العبقرية تغطي الحقل حتى عن الشركات التي تستخرج النفط الهائل هذا (5) > وعبقرية > فكلمة (فساد) حتى الشهر الأسبق كانت كلمة من يكتبها يجد نفسه أمام محاكم أمن الدولة > والآن.. وفجأة.. ما يدوي بكلمة (فساد) هو الدولة > ومحاكم (للفساد) تقيمها الدولة > ومتهمون كبار.. كبار > كبار.. (وعلناً) > والدولة الآن.. أحاديث البرلمان المصطرخة عن الفساد ما يقدم تفسيراً لها هو أن صرخات الفساد التي تنطلق الآن من البرلمان (بالذات) هي.. درجة من المحاكمات.. > بعدها محاكمات المحاكم > و(علناً) هي كلمة مسموح بها للبرلمان.. دون غيره لهذا البرلمان يصلح لمرحلة من المحاكمات > عبقريات.. في كل شيء تنطلق الآن.. عبقريات بعضها يصنع الرقص وبعضها يصنع البكاء > لكن ما ينتهي إليه كل شيء الآن هو أن نوعين اثنين من السخط تصنعهما العبقريات هذه > سخط يصنعه الجوع ( والجوع عادة يصنع السخط) > وسخط يصنعه كتمان وبطء المحاكم > ومؤلم وغبي ومخيف أن تعلن الدولة أمس الأول (تعيين قضاة لمحاكم الفساد) > يا دووووبك؟! > اللهم.. اللهم
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