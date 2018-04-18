يا دووووبا!! بقلم إسحق فضل الله

08:10 PM April, 18 2018 سودانيز اون لاين

أسحاق احمد فضل الله-الخرطوم-السودان

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> وعبقرية لا يسبقنا إليها أحد

> وجهة حين لا تجد ما تسرقه من الدولة (تستلف) قرضاً ضخماً (قرض من الهند).. ثم تختلسه..!!



> والبرلمان أمس الأول يحدث عن هذا

> وعبقرية إخلاصنا للتدمير (تدمير ذواتنا) لا يسبقنا إليها أحد..

> فالنيل الأبيض والأزرق ما يمتد على شواطئه.. هو غابات السنط.. تحرسها مؤسسات الدولة

> ومثقف/ من الشرطة/ حين يجادل الغابات بأن السودان يستطيع احتكار عالم الفواكه إن هو استبدل السنط بالفواكه.. يرفضون

> الغابات (ورثت) الأشجار هذه

> وهي بإخلاص تحافظ عليها

> وغابات السنط هذه.. السنط وليس الفواكه.. كان من يصنعها على الشاطئين هم المصريون لأن الحسابات هناك تجد أن

> السنط على شواطئ أنهارنا غابات تحفظ اسواق الفواكه.. لمصر

> والسنط هذا على شواطئنا يمنع الناس من زراعة الأرض

> وبالتالي.. بالتالي.. بالتالي.. يحفظ الماء لمصر

(2)

> وعبقرية عندنا

> فنحن نسمع أن أمريكا تُغرق إنتاج القمح الهائل..في المحيط.. حتى تحتفظ بالأسعار.. والمزارع تعمل

> ونحن نُغرق إنتاج السكر الهائل خلف الحيطان.. نمنع بيعه.. وذلك حتى تحتفظ المصانع بالسعر.. وتظل تعمل

> والأمر عندنا يبلغ الكارثة

> ومثلها.. عبقرية التجفيف.. نسمع أن تجفيف السيولة يوقف انهيار الجنيه

> ونجفف

> وما ينهار هو.. الأسواق والمصارف والثقة في الدولة..

(3)

> وعبقرية عندنا أخرى تعمل

> عبقرية اسمها (قيد التحقيق)

> فنحن في أسبوع نفاجأ بحريق مخازن القطن ومليارات تذهب.. والأمر قيد التحقيق

> وحريق للبصات والحكومية بالذات.. والأمر قيد التحقيق

> ومثلها .. ومثلها.. والعبقرية تعمل

> قبلها كانت موجة التهريب الهائلة (تهريب يجعل المصارف والدولة تبلغ حد الإفلاس) ثم لا أحد يُحاكم/ أو يُتهم/ لأن الأمر.. قيد التحقيق

(4)

> وعبقرية .. أخرى تعمل

> فالصحف أمس تحمل المانشيتات الحمراء عن (حقل الراوات الذي/ بشهادة الخبرات العالمية/ ينتج سبع مليار دولار كل عام

> والحقل هذا نحدث عنه قبل سنوات

> وطلبوا منا أن نسكت

> فالدولة.. بعد ذهاب نفط الجنوب.. كانت تجد أن المخطط هو

> صناعة الإفلاس.. وتجريد الدولة من النفط .. ثم من العملات العالمية.. منع المصارف العالمية.. ثم تجريد من العملة المحلية.. بالتهريب.. ثم.. ثم

> عندها.. الدولة تغطي حقل الراوات لأنه البديل..

> تغطي.. لكن العبقرية تغطي الحقل حتى عن الشركات التي تستخرج النفط الهائل هذا

(5)

> وعبقرية

> فكلمة (فساد) حتى الشهر الأسبق كانت كلمة من يكتبها يجد نفسه أمام محاكم أمن الدولة

> والآن.. وفجأة.. ما يدوي بكلمة (فساد) هو الدولة

> ومحاكم (للفساد) تقيمها الدولة

> ومتهمون كبار.. كبار

> كبار.. (وعلناً)

> والدولة الآن.. أحاديث البرلمان المصطرخة عن الفساد ما يقدم تفسيراً لها هو أن صرخات الفساد التي تنطلق الآن من البرلمان (بالذات) هي.. درجة من المحاكمات..

> بعدها محاكمات المحاكم

> و(علناً) هي كلمة مسموح بها للبرلمان.. دون غيره لهذا البرلمان يصلح لمرحلة من المحاكمات

> عبقريات.. في كل شيء تنطلق الآن.. عبقريات بعضها يصنع الرقص وبعضها يصنع البكاء

> لكن ما ينتهي إليه كل شيء الآن هو أن نوعين اثنين من السخط تصنعهما العبقريات هذه

> سخط يصنعه الجوع ( والجوع عادة يصنع السخط)

> وسخط يصنعه كتمان وبطء المحاكم

> ومؤلم وغبي ومخيف أن تعلن الدولة أمس الأول (تعيين قضاة لمحاكم الفساد)

> يا دووووبك؟!

> اللهم.. اللهم







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