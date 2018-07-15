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شوقي بدرى

شوقي بدرى

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Google Plus (مكتبة مفتوحة للتحديث) يا الصادق لقد آن الاوان لكي تترجلوا عن ظهر هذا الشعب بقلم شوقي بدرى

00:46 AM July, 14 2018 سودانيز اون لاين

شوقي بدرى-السويد

مكتبتى

رابط مختصر

انت يا الصادق اليوم مطرود من وطنك ، ولقد تم طردك من مصر التي تقبل كل انسان حتى الملك سعود الذي دفع الملايين لاغتيال ناصر ، وكان ناصر يمازحه ويقول له ... لو كنت اديتني الملايين دي انا كان انتحرت وريحتك . وكما لجأ اليها شاه ايران بالرغم من انه طلق زوجته شقيقة الملك فاروق ووجه الاهانات للشعب والحكومة المصرية . ورد عليه الملك فاروف بطريقة فرش الملاية المصرية . وقال انه اصيب بعقدة الشعور بالحقارة عندما حضر لمصر. واستضافت مصر النميري رغم انف الحكومة الديمقراطية . وعذرهم كان ،، مصر ما بتطردش حد ،، . واذكر انني كتبت ان السودان قد سلم بعض المطلوبين للعدالة منهم سيد قطب الذي حكم عليه بالاعدام . وكان ترحيله في عربة قطار فارغة حمولتها 30 طنا . الرواية لواحد من اهلنا الرباطاب كان ناظر محطة في العتمور . قال انه شاهد الاخ المسلم يترجل من القطار تحت الحراسة ويذهب الى الحمام وكان يبتسم . ومصر رفضت تسليم نميري . استخفافا بالصادق وحكومته . والعداء بين مصر وحزب الامة تاريخي ولن ينتهي . لماذا سكن الصادق في مصر ؟

ان عليك يا الصادق ان تعيد التفكير وبما انك من المسلمين وحفيد المهدي الذي لا يزال البعض يقسم به عوضا عن الله سبحانه وتعالي ، فلتفكر انها رسالة من الله بسبب الظلم الذي تعرض له هذا الشعب بسببكم . لقد امتطيتم ظهر هذا الشعب طويلا .

هل فكرت يا الصادق في الاهانة والتعزيب الذي تعرض له الدكتور عشاري بسبب كتابته مع بلدو عن ابشع المذابح التي تعرض لها الدينكا في الضعين وقتل النساء وحرق البشر بالجازولين وخطف الاطفال وبيع الطفل بعشرة خراف واستعباد النساء. ولقد منع عشاري من السفر وصودر جوازة في نظامك الذي كان من المفروض ان يكون ديمقراطيا . ولقد ارسلتم مدير دائرة المهدي الفاتح سليمان لكي يساوم عشاري بارجاع جوازة ومنع حظره اذا تراجع من تقريره عن المذبحة . ووقتها ابن عمك وزير للداخلية . لقد تعرض عشاري للطرد داخل وطنه . وانت غاضب لطردك من مصر ويملأ اتباعك الدنيا صراخا . انها فرصة لك لكي تتأمل .

مذبحة الضعين اعطت النور الاخضر للشماليين لذبح الجنوبيين . وكانت مذبحة الجبلين . التي راح ضحيتها مئات الشلك الذين لم يكن لهم دخل ،، بالشكلة ،،بين بعض الدينكا والصبحة وراح ضحيتها رجل من الصبحة . وكان من السهل التمييز بين الاثنين . فالشلك يحملو طابورا من النتوئات على جباههم والدينكا وابناء عمومتهم النوير يحملون خطوطا . والدينكا يا الصادق قد استضافوا عشرات الآلاف من الانصار وهم من ادخلك يا الصادق للبرلمان ....الصبحة ،البزعة ،السليم ، رفاعة ودار محارب في شمال اعالي النيل .

كيف تسمح لنفسك يا الصادق بالتواجد في مصر، ومصر تحتل ارض الوطن الذي تزعم انك حاديه ورئيسة المنتخب ؟ الم يرسلك عملاء مصر في بداية مايو كسجين الى مصر وتمت اهانتك ؟ هل ضاقت ارض الله ولم تبقى سوى مصر ؟ ان مصر هي من اكبر مصائب السودان ولم ولن تقف بلطجتها على السودان ، لأنك والميرغني تهرعون اليها ، لماذا تحترمكم مصر او تضع لكم وزنا وانتم تحتمون بها .لقد بدأت البلطجة بالضغط على السودان لعدم الانضمام لدول الكومونولث التي هرع اليها دول لم تكن في اتصال ببريطانيا ، لأن الامر مربح ويعطي الاعضاء اوضاعا اقتصادية مميزة . لقد كانت محاولة كبيدة في 1957 اول محاولة مصرية للسيطرة على السودان ثم كان الانقلاب داخل الانقلاب بواسطة شنان ومحى الدين احمد عبد الله ونجح الانقلاب وطرد رجل حزب الامة الجنرال احمد عبد الوهاب وبيعت حلفا وفرضت اتفاقية مياه النيل المجحفة وانت تعرف كل هذا يا الصادق وتتباكى على طردك من مصر ؟ انت يا سيدي مطرود من بلدك ومكان ميلادك والسبب هو اصدقاءك ومن كنت لا تشاهد الا معهم. وانت يا الصادق كوز مثل شقيقتك وصال زوجة ابليس حسن الترابي ، الذي رفض والدك من زواجه بها لاسباب كثيرة تعرفها انت جيدا . ولكن بعد موت والدك سعيت انت لاتمام الزواج وباركته . وادخلت صبر الكيزان في كر الجداد . لقد سلمت عنقك للترابي وبقية الكيزان . انت تحصد ما زرعت يا الصادق . بعد مؤتمر المائدة المستديرة ولجنة الاثني عشر في 1965 عاد البطل وليم دينق لكي يصالح ويضع حدا للحرب والاحتراب.وكما اورد قطب حزب الامة وموجود في فيديو قال الاستاذ المحامي كمال الدين عباس ان الترابي بحضورك كان يخاطب وليم ويقول له انكم لا تقبلون الا برئيس مسلم له ثلاثة من النواب المسلمين ولا يقبلون برئيس غير مسلم . وكان وليم طيب الله ثراه يقول لكم انه لا يقبل بأن يكون مواطنا من الدرجة الثانية في وطنه ، وانه قد حارب ليدافع عن حقوقه وحقوق اهله . . وقال الاستاذ كمال الدين لوليم انه هو من يمثل حزب الامة. وقال وليم نعم انت تمثل حزب الامة ولكن الترابي هو من يمثل الصادق .... وانت لم تعترض . لقد وضعك التراب في جيبه .

عندما قرر المناضل وليم دينق الرجوع للجنوب طلبت منه انت ان يؤمن على حياته . لماذا والتأمين على الحياه لم يكن معهودا وقتها . وعند كوبري بلدة التونج تربص صنف جنود شماليين بالبطل وليم دينق واغتالوه عند الكوبري مع ستة من رفاقه . وعادوا وهم يهللون ويلوحون باسلحتهم وحزب الامة في الحكم . واشارت اصابع الاتهام للضابط صلاح فرج الذي لم يتمتع بسمعة جيدة . وبالرغم من اشتراكة مع صديقه الهاموش في انقلاب 1971 لم يعدم مع البقية لانه قد قدم خدمة للسودان الشمالى بقتله البطل وليم دينق . لقد ساعدت نصيحتك ابناء وليم دينق ووالدتهم في العيش تحت رعاية خالهم اخي الدكتور توبي مادوت طيب الله ثراه . التعويض كان 20 الف جنيها سودانيا او 60 الف دولار .

وكانت في عهدك الذي فصلت فيه ميزانية الجيش من مكتب مشتروات السودان في لندن ، الدافع للجيش لارتكاب المذابح البشعة مثل مذبحة واو وهي عرس مذدوج وقتل جيشك المدنيين ومنهم العرسان والمدنيين والنساء . وجلس الجيش لكي يأكل ويشرب من مأدبة العرس . وكانت مذابح كثيرة منها مذبحة جوبا الكبيرة في الملكية . لقد آن الاوان يا الصادق لكى تترجلوا من ظهر هذا الشعب العظيم .

السبب في استكانة قطاعات كبيرة من الشعب السوداني سببها تعودهم للخنوع والمذلة وانتظارهم الاشارة منكم ومن المراغنة . ما هى فائدة البرلمان عندما يستطيع عمك احمد ضرب نائب حزب امة بالعكاز داخل البرلمان . ويقوم بمصادرة مطبعة تجارية ويقول ... حاصادرها وخلى ايي زول يجي يتكلم . ونائبة رئيس البرلمن تقبل يد بنجوس الميرغني . لقد آن الاوان لكي تنزلوا عن ظهر هذا الشعب .

انت يا الصادق كنت ضد تدخل عمك في السياسة وكنت تقول ان الامام يجب ان يبعد عن السياسة . وانت قد اشتريت الامامة من عمك احمد المهدي لانه كان مطالبا بدفع الرشوة التي استلمها من عمر محمد الطيب من مئات الدولارات والسيارات الخ . وهذا موجود في كتاب اسرار جهاز الاسرار محمد عبد العزيز وهاشم ابو رنات . وقمت انت بدفع الفدية من مال لا يعرف مصدره ولا يعرف مصدر المال الذي دفع به ثمن دار الحزب الخ . ولا يعرف من ماذا تعيش ؟ ومن الذي يدفع الفاتورة . اذا كان لكم دخل اين ضرائبكم ؟

في اجتماع جامعة لوند السويد في عيد الاضحي قبل بضع سنوات ، تحدثت انت عن انفصال اطفالنا عن الوطن كما يحدث في كل مكان . وقلت لك اننا قد اخطأنا في حق الوطن ولكن يبقي لك انت القدح المعلى لانك من اتيت بالكيزان وقويتهم وانك لا تستطيع الانفصال عنهم . وانت الآن بعد كل الجرائم التي ارتكبها الكيزان تبصق في وجه الشعب السوداني وتضع يدك مرة اخري في يد الترابي . ولقد قلت لي انها مرحلة تاكتيكية فقط وليست استراتيجية . ولقد قلت لك ليس هنالك فرق انه تلاعب بالالفاظ كعادتك . وفي نهاية الاجتماع وانا خارج بسبب ارتباط امسكت انت بيدي بيديك الاثنين حتى استمع واردت توضيحا ، لماذا اهاجم الطائفية ؟ وبدون الطائفية سيأتينا العسكر . وانت ياالصادق اليوم مع العسكر ولقد بعت رفقاء السلاح وتصالحت من النميري ونسيت نقاط المصالحة العشرة واستلمت التعويضات وجلست في الاتحادي الاشتراكي . هذه خيانة تكلم عنها الهندي بالصوت والصورة . وقلت لك ان الطائفية مثل حشرة العنتد التي تشرب السمسم وتتركه قشورا . وليس هنالك ديمقراطية مع الطائفية لأن الجماهير التي تمتطون ظهورها تتبعكم وتخدمك بعد ان خدرتوها بالدين والدجل .

هل تذكر يا الصادق اللص الذي مات بابشع طريقة بعد ان ادخلوا كمية كبيرة من الشطة الحارقة في دبره . مات ولم يحاكم من قتلوه . هذا الشخص بالنسبة لي لا يقل قيمة من الأبناء والبنات من رحمي . في الديمقراطية الحقيقية حيث لا سادة من امثالك وبقية الشعب . والشماسي والسيد له نفس الحقوق وصوت واحد ، والا لن تكن هنالك ديمقراطية. وسرقة ابن عمك وبطانتك اسوأ من سرقة اللص الذي مات بالشطة . وابن عمك قد عاد للغف مرة اخري مع الكيزان كوزير للاستثمار .... كلبي يا جمجوم اصلو خاين شوفو كيفن بيبرى الملاين .... و صار الامر ملعبة كما كان في الديمقراطيات السابقة . لماذا لا تترشح انت في مكان ميلادك العباسية امدرمان ؟ السبب ان امدرمان قد رفضت حزب الامة . ورجال ونساء امدرمان احرار ويتمتعون بالوعي والثقة بالنفس ولا يمكن ان تمطي ظهورهم . ولهذا كنتم تأتون بالمخدوعين من الغرب لتفريق المظاهرات وارهاب الاعداء والحلفاء. اليس هذا بمخجل في الديمقراطية ؟. وكما قال السيد عبد الرحمن لرجال حزب الامة انه هو الذي اوصلهم للبرلمان فعبد الله خليل ترشح في ام كدادة والمحجوب في الدويم وزيادة ارباب الدنقلاوي ترشح في دارفور الخ . وكان يكفي ان تأتي الاشارة من السيد ويصوت الناس لمرشح الميرغني حتى ولوكان حمارا ، كما كانوا يقولون . لقد آن الأوان لكي تترجلوا من على ظهور هذا الشعب .... واذا كنتم تؤمنون بأن هذا سابق لاوانه فلتعطونا التاريخ المناسب . فحقوق قناة السويس وقناة بناما كانت ل 99 سنة فقط وانتم تركبون على ظهور هذا الشعب للاكثر من قرن كامل . هل من المفروض لن يركب احفادك على ظهور السودانيين؟ ..... اما اذا كنتم تؤمنون بأنكم ستعيشون كطفيليات وتمتصون دماء هذا الشعي الى ان يرث الله الارض ومن عليها ، فلتخبرونا لكي ننظم امورنا على ضوء هذه الحقيقة .

ما يمنع البعض من التضحية بحياتهم وراحتهم في حرب الانقاذ هو خوفهم من أن تأتي انت والميرغني وتكون نفس السواطة والكوجان . لقد ذهب لك الصحفيان محمد سعيد محمد الحسن واخي الفاتح التجاني محمد سلوم ، والفاتح ابن انصار واخبروك بالانقلاب ولكنك سفهت رأيهم . ولقد قال لك الزعيم التجاني الطيب بابكر وانت حليق الشارب واللحية بعد ان اتى بك الكيزان الى سجن كوبر مهانا ، عندما انكرت كعادتك معرفتك بالحاصل كان الرد ..... انحنا كلمنا صلاح عبد السلام الخليفة القاعد جمبك ده . وانت اليوم تشتم ابن عمك مبارك وتصفه بآكل الفطيسة . ولا تريد رجوعه للحزب لانه قد حرمك من مالية الحزب والفلوس التي لهطها . وتتظاهر بأنك لا تعرف وانت كنت تبارك السف والقرش . ولقد قالت لك الاستاذة حسب سيدا عبد الكريم بدري امام جمع كبير في منزل العميد يوسف بدري .... يا سيد الصادق يا تكون عارف ود عمك مبارك بيسرق ودي مصيبة يا تكون ما عارف ودي مصيبة اكبر . وانت عملت غمران . وعندما وقف البطل ابوحريرة امام سرقات ابن عمك ، اعضاء حزبك وحلفاءك من كيزان واتحاديين قمت بطرده وسخرت منه ووصفت حملته للوقوف امام فسادكم وركوبكم على ظهور الناس .... ابو حريرة شما شطة وعطس . اليس هذا الكلام بمخجل يا الصادق ؟؟

كما اورد جارك الدكتور بابكر احمد العبيد وابن اكبر الداعمين ماليا لك احمد العبيد وصالح العبيد الذي غنت له الطقطاقة ... المهندس جا ورسم البنا . ان محمد على الحلاوي قد قال لك على رؤوس الاشهاد ... يا سيدي الصادق الناس اكلوا لحمنا قالوا انت مطلوق فحل في بنات الناس . واكتفيت بالتبسم . لماذا كان ابنك عبد الرحمن يعقد للبشر في زواجهم وهو لم يتزوج لسن الخمسين؟؟ لقد حان الاوان لكي تترجلوا من ظهور هذا الشعب .......ونسمع ان الصادق عفيف اللسان طاهر الذيل نظيف اليد , ولقد سمعناك تطلب من من لا يعجبه الحال بالخروج ....والباب يفوت جمل !!! لقد سرقتم واهنتم وانطلقتم كفحول في بنات الناس . باسم الدين . وانتم لستم بالوحيدين وفكثير من رجال الصوفية يمتطون ظهور السودانيين . رحم الله الوالد محمد سعيد العباسي الشاعر الفحل ابن شيخ المهدي . كان لا يسمح للناس بتقبيل يديه . وعندما اتاه رجل طالبا من ان يعزم على رأسه الذي يؤلمه . اخرج قرشا من جيبه وطلب منه ان يشتري حبوب اسبرو . وعندما وجد الكبابيش يرقدون في قبة والده رفع لهم الفاتحة وعندما سألوا عن الميت قال انه الله سبحانه وتعالى الذي قتلوه هم . وان المساعدة تطلب من الله . وعندما اتي شاب فقير طالبا الزواج طلب منه ان يكون نفسه . فقال الشاب متأففا .... الله ما شق حنكا وضيعه . فقال الفارس .... لقد شق الله الحنك وضيعه . وسنة سته ومجاعتها دليل كافي لأن الناس لم تستعد لها . وانتم يا الصادق تبيعون الوهم والدجل . لقد قالت ابنتك قبل سنوات تحسب على اليد الواحدة ان الضوء ينبعث منك عندما تنام . هل تستطيع ان تقول هذا الكلام في المحافل العالمية التي تغشاها ، ام ان هذا للاستهلاك المحلي ؟؟ لقد آن الاول لكي تترجلوا من ظهر هذا الشعب يا الصادق .

عندما كنا نسكن في حي الملازمين كنا نشاهد اطفالا في عمرنا يحملون اسماء مثل تيراب اساغة هارون الخ واحدهم عرفناه في اعبة الكرة ب ،، ولضمي ،، او ولد امي وهم لا يغيرون ملابسهم كالبقية وكانوا واهلهم يعملون في منازلكم او في جنينة الهادي التي كانت ضخمة على النيل بها العاب للاطفال واشجار فاكهة وجاموسة من النوع المستخدم في مصر . وكانت الباخرة الطاهرة ومعها الرفاصان الصفى والمروة عبارة عن قصر عائم . وكانت جيوش الانصار تخدمكم . ويعملون في مشاريع الدائرة بدون مقابل ويتحصوا على توب زراق وعدة امتار من الدمورية للنساء وكيلة عيش لكل عائلة . وبعد جهد صار الانصاري يتلقي خمسين قرشا يأخذ بها ما يحتاجه من متجر الجزيرة ابا واماكن اخرى . امنتم والميرغني لم تكن تدفعون ضرائبا . وبعد سلخ كبار رجال الاعمل مثل على دنقلة وباسيلي بشارة والكثيرين قام الاخ على دياب المحسي المولود في مصر بمطالبتكم بالضرائب واراد الحجز عليكم . ولكن مصباح وكيل المالية قام الاعتذار لكم وللمراغنة لأن على دياب لا يعرف السودان . وارسل على دياب لدراسة الدكتوراة مع ابراهيم صالح ، ابراهيم عبيد الله ،عبد الوهاب عثمان وزير المالية كمال عبد القادر الداروتي وآخرين . لماذا لا تدفعون يا الصادق الضرائب ؟

كنت استغرب لماذا ليست لك علاقة من اروع رجال السودان العبقري شرحبيل احمد الرياضي الفنان الرسام واحسن خلق الله دينا واخلاقا . وهو زميلك وزميل الشاعر على شبيكة في مدرسة الاحفاد ؟ هل السبب هو ان والده قد افنى حياته في خدمتكم ، وهو لا يستحق صداقتك . شرحبيل كان من كنا نحلم بتبادل كلمات معه .





لقد تسولتم المال من المجنون القذافي لكي ترسلوا المساكين لكي يقتلوا ويموتوا في السودان . ولا يزال البعض وانت تقولون ان يدك ليست ملوثة بدماء الشعب . هل ما سال في شوارع السودان كان انقارا ام دماء . ولقد خدعت انت وخنت رفاقك اكثر من مرة . فبعد ان تحرك 900 من الانصار و39 من الكيزان للالتحاق بالقوات التي كانت موجودة في العاصمة ، قلت لحلفاءك بشهادة صديقك اللصيق الكوز الكبير خالد عثمان مضوي في التلفزيون .... انا كلمتا الانصار انهم ماشين يعملوا مهدية عديل . وخجل تابعك الوفي دكتور عمر نور الدايم وقال لك ... ده كلام شنو يا سيدي الصادق ؟ ده كلام بيخجل . وهذه شهادة خالد عثمان مضوي الملازم لك ولا اقول صديقك . فأنت يا الصادق لا صديق لك بل اتباع ومستفيدين . ولكن عمك محمد كان الوحيد منكم الذي يعرف امدرمان واهلها خيرا منا . ولم يكن منفصلا عن المجتمع . وغضب الهندي لانه لم يكن يريد مهدية جديدة . ورجال الهندي كانوا من المفروض ان يدلوا المحاربين لمواقعهم ولكنهم اختفوا وتاه الانصار والبقية تاريخ معروف . كما قال رجال مايو طاردناهم كالارانب وسحقناهم كالعقارب . وكل هذا لانك تريد ان تواصل امتطاء ظهر الشعب . الذي لا تعرفونه .

لقد اوردت الدكتورة فدوي عبد الرحمن على طه ابنة قطب حزب الامة والمرافق للسيد عبد الرحمن ومن دعم الحزب بماله وراحته .... كان يشاهد شاب رث الثياب يركب حمارا ويذهب الى السردارية بالقرب من منزله الذي منحه له سلاطين باشا والسردار وينقيت ويتسلم خمسة جنيهات كمرتب ليعيش والدته واسرته وهذا هو السيد عبد الرحمن . ولكن بعد انتفغاضة 1924 تغيرت سياسة الانجليز خاصة بعد استلام الحاكم العام جفري آرث ورجل مخابراته ولس . واعطي الحاكم العام لقب سير . واطلقت يده لتعمير الجزيرة ابا واموالا لاستثمارها . وتدفق اهل الغرب نحو الجزيرة ابا وعملوا بدون أجر .

الاستاذ عبد الرحمن على طه هو اول وزير للمعارف في زمن الانجليز وهو خلف ثورة التعليم ومجانيته وانتشاره وعندما احتج وكيل الوزارة البيروقراطي البريطاني على التسرع في التنفيذ قام الاستاذ بطرده من الخدمة وهذا حقه كوزير . وهذا البطل حضر بعد اكتوبر ليواصل المشوار في تقديم النصح . ولقد رديته انت بطريقة فجة ووصفته بأنه غير مواكب وكان الترابي دليلك . وغضب عمك الهادي واعتذر للاستاذ . انت يا الصادق مثل ترامب الذي اورد الكاتب مايكل وولف في كتابة فيار آند فيوري .... سؤل ترامب من يستشير فقال بدون ترد انا استشير نفسي ولهذا صاط ترامب العالم . وانت يا الصادق لا تستشير الا نفسك لانك حسب فهمك الافهم والاذكي والاعلم . وعندما تنام تنبعث من الاضواء . ولقد قلت انه في ساعة ولادتك قد هبطت اليمامة على عمامة جدك السيد عبد الرحمن واعطاك احد اسماءه .... الصادق .

في اجتماع حزب الامة في شارع الموردة ومسكن سلاطين الاول في المهدية طرحت فكرة التحالف مع الكيزان وعارضك الكثيرون احدهم العميد يوسف بدري الذي رفض الفكرة لانها كارثية ونحن نعيش النتيجة . وقلت له انت ... يا نحكم مع الاخوان او ما نحكم ! وقال لك العميد ... احسن ما تحكموا . ورفضت انت البعد عن الحكم لانه كل ما يهمك لانك نرجسي تحب الاضواء تعويضا عن اشياء كثيرة تنقصك احدها عدم وجود اصدقاء مخلصين يحبونك لشخصك فقط . ويومها خرج يوسف بدري و عندما بلغ بوابة الدار اتكأ عليها وانتحب كطفل . وهو لا يبكي كعادتنا . ولم ابك انا لوفاة والد والده واربعة من الاخوات والاخوة الذين غرقوا في النيل سويا . لقد قالوا لنا ان الانصاري متجرد معطاء ومقدام . ولم نشاهد لكم اى تجرد . لقد عشتم ولا تزالون تعيشون على عرق الشعب السوداني . كم تدفع من الضرائب على دخلك ؟؟

المؤلم ان الاسر التي عرفت الفقر والبؤس مثل اسرتك بعد الفتح الانجليزي واسر اخري منها الكثير من اسرة بدري والبرير على سبيل المثال قد انفصلوا عن الشعب السوداني وصارت منازلهم لا تستقبل الا الصفوه ولا يتداخلون ويتزواجون الا مع الصفوة والاغنياء . ولهذا لم تعرفوا كيف يفكر ويتنفس هذا الشعب العظيم . والسودان ليس امدرمان والوسط . وعندما نريد ان نضع القوانين والنظريات واسس الحكم يجب ان يكون الامر مطابقا لرغبة الاطراف والمناطق المهمشة لانها مناطق الانتاج واغلبية السودان .







انت لا تريد ان تتعلم يا الصادق . اما ان تكون انت عنيدا او ان الكيزان ماسكيبن عليك الكتير . وهذا ما يردده الشارع . وانا والبقية نقول انك من الاخوان المسلمين وجزء من هذه المنظومة العالمية . وبالرغم من ان البشير قد اهانك وضرب زبانية ابنتك التي تسميها المنصورة وكل ام سودانية منصورة ، تقول ان البشير جلدنا وما بنجر فيه الشوك . وتقف مثل التلميذ لكي يعلق عليك البشير دلقانا ويسمونه تكريم .

لماذا الاصرار على فضل الله برمة ؟ وفضل الله برمة قد خانك كان من المفروض ان يتحرك مع دخول الانصار والكيزان من ليبيا . ولقد كلف طالب الجامعة الكباشي النور الصافي بالاتصال به . الا انه حسب اوامر زوجته خديجة رفض التحرك وقال لكباشي ما تتكلم وانا حأطلع منها . وسمعته في منزلنا يتفاخر بانهم قد سحقوا المرتزقةالخ . السبب يا الصادق انك لا تحب الرجال الاقوياء . لقد كان جدك لانه رجل قوي وشجاع وقد عرك الدنيا وخاض الوغي يبحث عن الاقوياء مثل الامير نقد الله المهندس ابراهيم احمد ،محمد صالح الشنثيطي، محمد على شوقي مادبو ، بوث ديو الخ . لماذا لم تجعل من الرجل الشجاع فضل الله حماد وزيرا للدفاع ؟ وفضل الله حماد رئيس فضل الله برمة في الجيش وعديله . السبب انك ماسك على فضل الله برمة زلة خيانة الغزو الخ .

ضعف فضل الله برمة ظهر في اعتقاله بواسطة الكيزان واهانته . وعندما ذهب اخي عمر اسماعيل لزيارة خديجة زوجة فضل الله برمة واطفاله . اعتقله الامن وتعرض للضرب والاساءة وهدد بالقتل اذا كرر الزيارة او تحدث عن ما حدث له في مأتم او عرس ، وهم يعرفون كل شئ . ولم يشفع له انه كان يقول انه يزور اخته لأن زوجها في الحبس . وهو يعمل في جزيرة داس في الامارات . وبعد كل هذا يمحلس فضل الله برمة للانقاذ . وفضل الله برمة هو من انقذ البشير من السجن والطرد من الجيش لانه في حفل عرس المجلد قام البشير بمجاراة فرسان المسيرية واطلق النار بيد واحدة وقتل فتاة وجرح آخرين . واحتمى بحرسه ثم معسكر الجيش . وحسب توصيات الترابي عن طريقك قام فضل الله بمصالحة اهل الفتاة المقتولة . ولم يطرد البشير لانه كان الثالث في قائمة المرشحين لقيادة الانقلاب بعد حمدين وعبيد ختم اللذان انتقلا للعالم الآخر . وتقولون انكم لا تعرفون بانقلاب الكيزان !!! لقد قال رئيس مخابراتك الاخ عبد الرحمن فرح انك كنت تعرف بخطة اغتيال قرنق . وعبد الرحمن كان قريبا جدا من الكيزان .

انت يا الصادق من سلحت المراحيل ولقد قال لك قرنق وسط شهود . الجماعة البتسلحهم ديل جندهم واديهم نمر لانه اذا اتوصلنا لحل بعدين حيكون من المستحيل جمع السلاح مرة تانية . ورفض قرنق تسليح الدينكا المدنيين . ومن وقتها صار السلاح في يد الجميع . فضل الله قال في التلفزيون انه سلح اهله المسيرية لانهم قالوا له انهم على مقدرة على شراء طائرات اذا لم يعطهم السلاح ولهذا اعطاهم السلاح . ولقد علقت ان على هذا ..... مثل ان يقول رجال الكسر المنزلى اذا لم يسمح لنا البوليس بكسر المتاجر فسنتجه لترويع المنازل وسكانها . او يقول مروج البنقو اذا لم تسمحوا لنا ببيع البنقو فسنبيع الهيروين .

هل هذا اسلوب ضابط ووزير دفاع ؟ الطيارات تحتاج لطيارين وفنيين ومطارات وصيانة دورية ومحروقات وهانقرات الخ هل كان هذا موجودا في لقاوة بلد فضل الله برمة مثلا . لقاوة مسكن خالي التاجر كانت تحتاج لمستشفيى ومدارس وكل معينات الحياة. واهلنا النوبة في لقاوة كانوا يجدون الظلم وهذا سمعته من العم شعيب التاجر وعديل عبد الله خليل رئيس الوزراء السابق .... انهم كانوا يحملون النوبة ديونا ثفيلة . وفي الحصاد ياتون بالجوالات الفارغة ولا يتركون للنوباوي الا ما يسد رمقه . وكان العم شعيب في آخر ايامه يبدوا نادما . ويقول انها طريقة الحياة قديما .

لقد ركبتم على ظهر هذا الشعب بالتخويف والاهاب . في 1953 ونحن اطفال صغار شاهدناك انت واحمد المهدي تركبون الخيول وحولكم الاتباع وانتم تهتفون البلد بلدنا وانحنا سيادا . ولقد تبعناكم من القبة الى شارع الاربعين الذي لم يكن مرصوفا وقتها . لماذا البلد بلدكم وانتم اسياها ؟ من الذي اعطاكم هذا الحق ؟ ماذا عن الباقين ؟ وهذا الكلام ردده عمر نور الدائم والذبد على فمه . واضاف البتكلم حنضربوا بمليشسيات الانصار وما حنسلمها الا للمسيح الدجال . ولكنكم سلمتوها للترابي الدجال .

عندما كتب الشاعر الكبيبر الفيتوري قصيدة تعرض فيها للانصار. اضطر للاختفاء خوفا على حياته . وقام صديقه







وزميله في الجريدة السر قدور باقناعه بتأليف قصيدة تشيد بالانصار نشرت في نفس الجريدة تحت عنوان شاعر الانصار يرد على الفيتوري . ونشرت قصيدة الفيتوري . وبعدها ترك الفيتوري السودان ووجد اعظم التكريم خارج السودان . وهذه الحادثة يرددها السر قدور متعه الله بالصحة . والفيتوري قد قال في التلفاز ان الصادق قد قال له انه انسان ديمقراطي والا لأرسل له اشخاصا .

عندما كتب اول بروفسر سوداني مكي شبيكة سفرة العلمي السودان خلال الحقب والعصور . تعرض لمحاولة قتل بواسطة الانصار . وحضر والدة التاجر من الكاملين وذهب غاضبا للسيد عبد الرحمن لأن الانصار الذي ارسلوا للمهمة لم يكملوها . وعاد الى الكاملين بدون زيارة ابنه في المستشفى . اى هوس هذا ؟ كلول من غرب السودان اباح والده دمة لانه اعترض على كلام السيد .

الاستاذ العصامي عبد الله رجب وحفيد امير الانصار لم يخطئ واورد اسم الصديق افندي المهدي وهذا هو اللقب الرسمي لكل خريجي كلية غردون . ذهب اليه اخي ياء الدين ود فاطمة البناء مع مجموعة من الانصار ولم يتركوه الا بعد ان اعتبروه ميتا . وذهب ياء الدين للسجن . وكتبت حياة جديدة للاستاذ عبد الله رجب صاحب ومالك الصراحة .

المحامي شمس الدين احمد عبد الله في 1956 ووقتها كان كل المحامين لا يتعدون المئة محامي ، ابيح دمه لانه انتقد احدي تصريحات الهادي المهدي . ولم يستطع الرجوع الى موطنه الجزيرة ابا . وعاش مطرودا مثل الصادق اليوم . ومن المحن ان ابناء الصادق في الحكم . هذه تمثيلية اذهب الى القصر يا ابني واذهب انا الى المهجر . انها تمثيلية سخيفة . لماذا لا تتبرأ يا الصادق من الابن العاق قبل ان تطالب الآخرين باستقبالك في لندن وان يحاربوا بدلا عن اهلك ؟ لقد حارب محمد نور سعد محمدين لكي تصل انت للسلطة . ولم يفشي لكم سرا وعندما ووجه بابن عمك مبارك انكر محمد نور معرفته به بالرغم من انه كان يسكن في منزلهم استعداد للغزو . ولم تتكرم انت يا الصادق

حتى يزيارة ناهيك عن مساعد والدته وشقيقته الرضية ووالده الذي كان حارس حوض السباحة في جامعة الخرطوم . وقام عمر محمد الطيب دفعة محمد نور بشراء منزل للأسرة وساعدهم ماديا . والاخت ابنة حى السردارية زهرة حامد والتي كانت فخر الحي مع زميلتها الاخت نعيمة الطيب جبارة الله مضيفات الخطوط الجوية السودانية ، تعرضت لابشع انواع التعذيب لانها كانت تنقل رسائلك للسودان قبل الغزو . وبعد اعاقتها لم تهتم انت واهلك بها كعادتكم في استغلال الناس . تألمت غاية الالم قبل سنوات عتدما عرفت انها كانت تجلس في الشارع امام منزلهم وتبدوا عكس صورتها القديمة .

في 1963 تعرضت فتاة مسكينة اسمها عشة هارون لعملية قتل بشعة. كانت بائعة هوي . ووجدت جثتها في شنطة حديدية في منزل مدرس اسمه .... وكان المنزل في الثورة جديدا وارادت حماته ان تحفر حفرة دخان واصدمت العتلة بالشنطة وحسبوها خزنة . ووجدت عشه هارون من غرب السودان ،، قتيلة الشنطة،،مغطاة بثوبها الفاخر اسرار وقد اختفى ذهبها . وحكم على المدرس بالسجن الطويل .؟ وكان المدرس قد اتهم من قبل مع شقيق احد كبار ظباط حكم عبود بقتل رجل وجدت جثته في جوال في الترعة في الجزيرة والسبب زوجته . ولم يدان الاستاذ وصديقه .

سبب ادانة الاستاذ في المرة الاخيرة ان مريم من جبال النوبة وفتاة اخري من الشرق في المنزل قد تعرفن على الاستاذ الذي اصطحب عشة هارون خارج المنزل . ولكن بعد الاستئناف وتدخل شقيق المدرس الذي كان مهندس البلدية وآخرين وبراعة المحامي عبد الحليم الطاهر الذي غادرنا قبل شهور . تغير الحكم الى البراءة . ومريم وصديقتها قد غيرن اقوالهن. والمتحري وقتها رجل بوليس عادي بدون خلفية قانونية . المتحري كان الشاويش حسن بخيت وصول البوليس وقتها الصول نصر قريب الشاويش حسن بخيت . وانا كنت اعرف المنطقة ، لأن اصدقائي الملاكمين والعجلاتية وعمال المقاهي والمطاعم والسينمات والمتاجر يعملون لاوقات متأخرة ويفضلون السكن في مساكن من الجالوص حول السوق يمتلكها التجار الاغنياء يوجرونها بالغرفة والغرفة بعشرة جنيهات . وثلاثة من عمال المقاهي يتشاركون في غرفة واحدة . وهذا كان يساوي اجار فلل في الامتداد الفاخر في الخرطوم . وكان بعض اصدقائي يشاركون السكن هؤلاء المسكينات . والمجتمع قديما لم يكن يدين .

فجأة صار الصول نصر يمتلك 40 منزلا في الثورة ملتصقة ببعضها البعض . وكانت الاراضي توزع بعد تمحيص واداء القسم وشهادة شيخ الحارة وآخرين . ولا يزال اهل امدرمان في حيرة من بيوت الصول وكيف تحصل عليها والدولة كانت تقسمها والشرط الاول ان لا يكون المقدم يمتلك منزلا في امدرمان ..

في نفس الوقت وجد العالم واحد اساطين الشعر واللغة العربية الشيخ السراج مقتولا ومقطعا في منزله بين سوق الشجرة وابي روف . وكان قبلها بمدة قد ادلى بتصريحات في مجلس جمعية ابروف لم تعجب البعض . ولقد اكد الطبيب الشرعي ان من قطع شيخ السراج رجل له خبرة كجزار . وتم اعتقال محمد مصطفى الجاك الجزار صهر حديد السراج كتحصيل حاصل . واطلق سراحه بعد الفترة المقررة ... اسبوعان حسب القانون .

كان من المفروض ان يتم التحقيق مع زوجة السراج السابقة التي هي والدة الصادق المهدي . وكان المفروض ان يكون السراج المحلل لزوجة الصديق بعد الطلاق الثالث . ولكن تأخر رجوع الزوجة . وكان التهديد للسراج . وعادت الزوجة لزوجها .

ولقد قال الصادق قبل بضع سنوات ان اللصوص هم من قتل الشيخ السراج . واللصوص عادة لا يبقون طويلا ، الا اذا كانوا لصوص اعضاء بشرية . والغرض كان التشفي قط .

والمحققان كانا الشاويش حسن بخيت والصول نصر .

ان المجتمع لا يمكن ان يكون سويا عندما لا يكون الجميع سواسية امام القانون .

هذه المعلومات موجودة في سجلات الدولة . وقضية عشا هارون تدرس في كلية الحقوق . ويمكن قوقلة شوقي بدري قتيلة الشنطة . كل ما نطلبه سودان عادل بدون سادة وعبيد .















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