ويالبشير ده ماقولنا قول اهلك بقلم سعيد شاهين

02:29 PM April, 27 2018 سودانيز اون لاين

سعيد عبدالله سعيد شاهين-

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اخبار المدينه تورنتو

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فى كلامى معاك يالبشير بعنوان من غير بركاوى يالبشير قبل يومين اها ناساك ذاتم الاسمهم

الرابطة الشرعية للعلماء والدعاة بالسودان ومن الأمانة العامة جابوها ليك على بلاطه وتقريبا نفس الامور الطرحناها ليك ونفس النصيحه القلتها ليك وهم قالوها وقولم ما زى قولنا لانهم هم البطلعو الفتاوى الانتو بتعتمدوا عليها ولانها كترت عليهم عملوا العليهم والحكايه خشت ليهم فى العضم الحى اها النسمع اهم ما قالوه



إن الرابطة الشرعية للعلماء والدعاة بالسودان تراقب عن كثب تفاصيل ما يجري في البلاد من السياسات والإجراءات التي تتخذها الحكومة الحالية ، حيث أفضت إلى زيادة معاناة الناس في معايشهم ، فاستحكم الغلاء الفاحش وبلغ سيل الفقر زباه ، ونفد صبر العباد.. فإذا بهم يخرجون ثائرين ناقمين غاضبين مطالبين بحقوقهم في العيش الكريم ، لما ضاقت بهم الأحوال.. وفي هذا الظرف الحرج الذي تمر به البلاد تتقدم الرابطة بهذه النصيحة الموجزة للحكومة الحالية ,إعذاراً إلى الله تعالى وبياناً للحق ودعوة للإصلاح والتغيير وتنبيهاَ على المخاطر التي تهدد أمن السودان واستقراره ووحدة ماتبقى من أراضيه ،،



وكلنا مشفقون مما آل إليه أمر البلاد ولا مرام لنا سوى إرادة الخير للعباد والبلاد ،، فنقول سائلين الله أن يجعل قولنا قولا سديدا



إن ما حصل من الخلل والتدهور في اقتصاد البلاد مرده إلى أسباب نوجزها فيما يلي :



السبب الرئيس تغييب شرع الله عن دنيا الناس والاكتفاء فقط بالشعارات ، وأيم الله هذا لا يضر بدين الله الحق ، وإنما يحيق الخسف والذل بمن اتخذه هزؤا ولعباً ودغمسة



انتهى الاقتباس لانو دى زبدة الموضوع وخاصة ما اوجزوه من اسباب واهمها السبب الرئيسى والعياذ بالله هو { تغييب شرع الله عن دنيا الناس والاكتفاء فقط بالشعارات ، وأيم الله هذا لا يضر بدين الله الحق ، وإنما يحيق الخسف والذل بمن اتخذه هزؤا ولعباً ودغمسة} كما اوردوه نصا عارف الكلام دى معناه شنو يالبشير معناه من يوم ركبتو الدبابه ما قلتو بسم الله قلتو باسم الشيطان وبديتوها بكذب القصر والسجن ثم فورا بداتم التنفيذ الفورى فى ماتصبون اليه باسم التمكين شردتم الناس وعرضتم الناس للمسغبة بدلا العفة التى كانو فيها وجعلتم اعزتها اذله ثم جاء محاميكم مدمر حديقة الحيوان والتى هى تجسيد لما حبانا الله به من الانعام فكان رسالة لم نفطن لها فى طريقة تدمير السودان الا بعد تصدير اناث الماعز مما يعنى ان توليدا سيكون هناك وبالتالى لن يكون هناك حوجه للاستيراد من السودان



عذبتم وخوفتم الناس واقمتم معسكرات تعذيب يخجل منها عتاة الفاشست فى العالم ولتوارى هتلر خجلا منها



نهبتم اموال الناس فى وضح النهار بل قتلتم اصحابها نهارا جهارا لتفسحوا لانفسكم المتاجره بالدولار علنا



اضعتم مع سبق الاصرار والترصد ونهبتم كل البنيات التى كان يقوم عليها بنيان الاقتصاد السودانى فى زرعه وضرعه واقتصاده بل بعد ان مد الله لكم برزق اكبر من باطن الارض من شتى المعادن نفيسها واغلاها لم تتكرمو على من يمشى على ظهر هذه الارض بما انعم الله لهم بما فى بطانها من كنوز تسد عوزه وحاجته ولا يعلم احد اين ذهبت؟؟ لاسدد منها دين و لا اقيمت بها تنميه بل حتى القرض الذى بلغ ال35 مليون يورو اختفى ولم يعلم احد اين ذهب



على عثمان محمد طه مدمر حديقة الحيوان عندما اقام وزارة الشؤن الاجتماعيه كان هدفها الاساسى خلخلة النسيج الاجتماعى المترابط فى السودان ونجح تماما فى ذلك ثم ترك الوزارة بعد ان كانت اقوى وزاره الى وزاره بل ربما جزء من وزاره بعد ان تم المراد الذى اثمر وازدهر اليوم ما يستظل به السودان من بؤس وعناء مما جعل علمائكم ينتفضون سبحان الله



ولا اطيل فقط راجع بنفسك وسيب كلامنا نحن المخربين وكلام العلماء الخوافين ارقد ليك تحت ضل شجره براك كده وشغل الشريط صوره وصوت بتاع بيانك الاول البى سببه قلت عملت الانقلاب وقارن براك الحال الوقت داك واليوم بعد 29 سنه اها بعد داك حقوا تذيع البيان الذى يترقبه الجميع تقول ليهم اهدى جنازة البحربتاعتكم كفنوها بصراحه يالبشير بعيد ليك نصيحه لله لملم عفشك وشوف ليك شغلتا تانيه بى اخوى واخوك وموضوع سنة عشرين دى خليه وانقذ لناس الليله بالتى هى احسن قبل ان يقلعوها قلع ودى حساباتا حتكون تانى غير تقول ليهم استلموا البلد وربنا يعين على ترميم ما حصل والله وتالله يالبشير الحكايه خلاص قربت ويمكن تلحق الجماعه الحرمتم يعيدوا مع اهلهم فى عيد رمضان وخالفت شرع الله وقتلتهم فى الشهر الحرام يمهل ولا يهمل خارج نفسك نصيحتى ليك اخف من يخارجوك |Articles |News |مقالات |بيانات