04-07-2018, 07:20 AM

عبدالله ماهر

عبدالله ماهر

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Google Plus (مكتبة مفتوحة للتحديث) ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء تعنى نهى وتحريم التزوج بالأطفال البغية بقلم عبدالله ماهر

07:20 AM July, 04 2018 سودانيز اون لاين

عبدالله ماهر-

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فإن كل ما تى فى المذاهب السنية البدعية المحدثه الضالة بان النبى صلى الله عليه وسلم لقد تزوج بالطفلة عائشة وهى فى عمر 6 سنوات ما هو إلا إفتراء الكذب المبين على رسول الله البرئ عنهم ، الذى كان خلقه القرآن ،فكيف يا هذا الغل الغبى النجس ويامن شارك الشيطان أمك الخبيثه واتى بك؟ يخالف رسول الله امر الله القرآنى الذى نهى وقال لا تكرهوا فتياتكم على الـبـغـاء ... (ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردن تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فان الله من بعد اكراههن غفور رحيم- النور 33 ) --- ولا تكرهوا فتياتكم على الـبــغـاء ---- فإن سياق البغاء ليست تعنى الحس على فعل الضعارة وفاحشة الزنى كما لغى بها ائمة اهل السنة والجماعة والشيعة الضالين والأغبياء الأعراب الذين لا يفقهون ولا يعلمون معانى اللغة العربية الفصحى، فسياق البــــغـــاء من اصل البغية وتعنى فى لغة العرب ولسان العرب لإبن منظور الثمرة التى لم تنضج وهى إشارة كنه قول الله تعالى بالنهى بعدم تزويج الفتيات الأطفال الآتى لم يبلغن لسن الرشاد والنضوج للمعاشرة الزوجية اى من لم يصلن سن الرشد والوعي التام وهو 17-18 سنة . فلقد ذكر الله تعالى ونهى التزوج بالأطفال البغية من فعيل البغاء جمع ، وصيغة لا النهى هى اعلى من صيغة التحريم كما اتى تحريم الخمر بالإثم ، وزواج الكره هو زواج الجبر والبغى وربنا قد حرم البغى لقوله تعالى (قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون – 33 الأعراف ) .



ولتقتنع باليقين ايها الحذق بأن معنى سياق البغاء وبغيا التى وردت فى القرآن هى معناها الإمراة الناضجة الكاملة وليست تعنى سياق البغاء هى الحس على فعل الضعارة والفاحشة للزنى لقوله تعالى فى وصف السيدة مريم ( وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين – آل عمران 42 ) فربنا وصف السيدة مريم عليها السلام بأنها من النساء من النساء من النساء وليست فتاة بغيا غير ناضجة ( قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا – مريم 20 ) فالسيدة مريم الطاهرة العزراء لقد احصنت نفسها من الوقوع فى فاحشة الزنى حتى صارت امراة نسوة كبيرة عندما ولدت سيدنا المسيح عيسى بن مريم عليهما السلام وسياق لم اكن بغيا تعنى اننى لست فتاة صغيرة غير عاقلة فهى كانت من النساء يعنى إمراة بالغة النضوج وربنا وصفها بصيغة النساء يعنى إمراة كبيرة السن . ( يا اخت هارون ما كان ابوك امرا سوء وما كانت امك بغيا – مريم 28 ) اى لم تكن امك فتاة طفلة غير ناضجة .



ومن شروط تزويج الفتاة البالغة لعمر النكاح 17-18 سنة وهو بلوغ عمر الرشد بأخذ الموافقة منها شخصيا ودفع المهر لها شخصيا لقوله تعالى (وابتلوا اليتامى ...(البنوت الفتيات )...حتى اذا بلغوا النكاح ...فهنا ربنا لقد بين بان التزوج من الفتيات هو بلوغ سن الرشاد والنضوج التام ....فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم ولا تاكلوها اسرافا وبدارا ان يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فلياكل بالمعروف فاذا دفعتم اليهم اموالهم فاشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا- النساء 6 ) ولا يخفى حين تدبرنا بأن مصطلح ( لا تكرهوا فتياتكم على البغاء ) وهو لقد نهانا ربنا فى هذا القرآن الكريم بعدم فعل جريمة زواج الكره المبكر لممارسة الجنس مع الفتيات الغير ناضجات فناهيك عن تزوج الأطفال من قبل رجل كبير تكرهه وزوجت له كرها من اجل إبتغاء مصلحة مالية وجاه لزينة الدنيا بدون رضاها يساوي مفهوم جريمة الاغتصاب لتلك الفتاة الطفلة ، فإن اتصال الزوج جنسيا بزوجته دون رضاها وموافقتها يعتبر جريمة اغتصاب كما هو معلوم فى القوانين والمواثيق الدولية الغربية ويدان ويحاسب به الرجل ويسجن ويفقد كل حسن سيرته مدى حياته.



ولقد اجمع أهل الرواية البخارية الكاذبة فى المذاهب السنية أن عمر السيدة عائشة حين تزوج بها النبي صلى الله عليه وسلم لقد كان عمرها ست سنين ودخل عليها وهي بنت تسع سنين. قال البخاري في صحيحة. حدثنا محمد بن يوسف عن سفيان عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت ست سنين، وأدخلت عليه وهي بنت تسع، ومكثت عنده تسعا). (باب إنكاح الرجل ولده الصغار) وورد هذا الحديث بأسانيد مختلفة في أغلب كتب السنن والآثار.( راجع كتاب النكاح عبر مدونات الأحاديث والآثار وأمهات كتب الفقه ).



ومعروف تماما لقد اتفقت كل مسانيد وكتاب التاريخ أن الفارق العمري بين عائشة وأختها أسماء كان عشرة سنين، كما ذكر ذلك الذهبي في سير النبلاء عن عبد الرحمن بن أبي الزناد قال: كانت أسماء أكبر من عائشة بعشر.( انظر:سير إعلام النبلاء،والاستيعاب، وتهذيب الأسماء،وتاريخ دمشق ) وقد أكد الحافظ أبو نعيم ذلك بقوله: ولدت أسماء قبل هجرة رسول الله بسبع وعشرين سنة وكان لأبيها أبي بكر حين ولدت له إحدى وعشرون سنة. وقال الصنعاني صاحب سبل السلام: أسماء بنت أبي بكر وهي أم عبد الله بن الزبير أسلمت بمكة قديما وبايعت النبي وهي أكبر من عائشة بعشر سنين وماتت بمكة بعد أن قتل ابنها بأقل من شهر ولها من العمر مائة سنة وذلك سنة ثلاث وسبعين. ويبدو أن كتاب التاريخ لقد اتفقوا بالجمع على أن الفارق العمري بين ولادة عائشة وأسماء كان عشرة سنين، كذلك اتفقوا كلهم على أن وفاة أسماء كانت عام ثلاث وسبعين عن عمر يناهز المائة، وهاجرت وعمرها سبعة وعشرون سنة، يعني أن عائشة هاجرت وعمرها سبعة عشر سنة، ودخل بها النبي صلي الله عليه وسلم بعد عامين من الهجرة أي وعمرها تسعة عشر سنة واكبر وكانت مخطوبة من قبل الى جُبيْر بن المُطْعم بن عُديّ هذا دليل حازم بأن السيدة عائشة كانت إمراة ناضجة فوق عمر ال 19 سنة .



ويدعم صحة هذه الحقيقة رواية البخاري بنفسه عن عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية .... الحديث (صحيح البخاري ، كتاب الكفالة، باب جوار أبي بكر في عهد النبي وعقده).واعلم مليا بان البخارى لقد خالف امر نقل الأحاديث من المتروكون مثل عروة بن الزبير فهو مصنف بانه مدلس ومتروك فى علم متن الأحاديث لفقهاء عقيدة اهل السنة والجماعة فلماذا اعتمدوا تلك الرواية الكاذبة المبينه التى تناقض احكام القرآن والعقل والتاريخ الإسلامى ؟ وهنا نرى البخارى بنفسه لقد اخطى ونسى كذبه الواهى الشرير ونقل احاديث مخالفة لكل المسانيد كما معلوم لدى الكل بان النبى صلى الله عليه وسلم لقد تزوج بكل زوجاته بعد الهجرة للمدينة اى بعد فتح مكة بسنتين ! فتأملوا مليا ايها الحذقاء عن هذه الأحاديث الواهية الكاذب التى رواها البخارى السنى ، عن السيدة عائشة قالوا إنها قالت:أن ليلة الإسراء والمعراج كانت ليلتها مع رسول الله...{كنا رقودا أنا و رسول الله صلي الله عليه وسلم علي فراش واحد ليلة الإسرا والمعراج....الخ } و{كنا رقودا تحت لحاف واحد يده علي كتفي ويدي علي كتفه، ومن زعم أن رسول الله صلي الله عليه وسلم رأى ربه بعيني رأسه فقد أعظم علي الله الفرية} وفى حديث آخر بنفس المعني زادوا عليه قول المولي تبارك وتعالي { لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو الطيف الخبير.



فهنا يقينا لقد اتضح لنا بان البخارى لقد كذب متعمدا على رسول الله فليتبوء مقعده فى نار جهنم ويحشر معه كل من يطبل بصحة البخارى هو اصح كتاب بعد كتاب الله ! فمعلوم تماما لدى الكل والتاريخ الإسلامى بان رحلة الإسراء والمعراج كانت فى مكة المكرمة ومن بيت السيدة ام هانى بنت ابى طالب فكيف يا هذا الدجال البخارى وكل من ينقع ويطبل بصحته وقدسيته تكون هى ليلة عائشة وهما راقدين هى والنبى فى فراش واحد ! ولم يتزوج بها النبى البرئ فى ذلك الحين ؟ فما هذا إلا إفتراء البخارى الكذاب الأشر المبين . فرسول الله امر بان تنكح الراشدة واخذ الموافقة منها شخصيا ؟ فكيف رسول الله يامر بامر وياتى بضده يا معاتيه ضلالة وبدعة اهل السنة والجماعة الأموية الشيطانية وقال الحق (ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء النور 33) وهو نهى زواج الفتيات البنوت من قبل النضوج والرشد، وقال رسول الله: «لا تنكح البكر حتى تستأذن، قالوا يا رسول الله وكيف إذنها قال أن تسكت» فكيف يا هذا يقول الرسول الكريم هذا الحديث ويفعل عكسه فكيف يا هذا المكذاب الأشر الملعون المفترى بان النبى يخالف امر الله وحديثة في شروط الزواج من الراشدة وتقولتم هو تزوج بطفلة عمرها ست سنين! حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم يا مناعير اهل السنة والجماعة المغابين ، فهذا فرية إفك دسيس خبيث مبين لم يسبقكم به احدا من العالمين التافهين ؟ فالويل لكم كما قال الحق لكل من يؤذى ويكذب ويلقى الغي والإثم بالفاحشة فى شرف مقام النبى صلى الله عليه وسلم ( إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون- النور 19) (والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم - التوبة611) (ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخرة واعد لهم عذابا مهينا - الأحزاب 57).



ولنتدبر مليا قول رواية قول البخاري بنفسه حيث سجل قول السيدة عائشة (...لم أعقل أبواي قط إلا وهما يدينان الدين ) لقد كانت فى حقبة ومرحلة قبل السنة الرابعة للبعثه لآن الهجرة إلى الحبشة كانت في السنة الخامسة، فإذا كان ذلك كذلك ، فهل يا ترى كان بإمكان عائشة وهي في عمر يقارب العامين؛ أي في فترة الرضاعة أن تميز بين دين والداها الجديد وما كان عليه أهل مكة من شرك؟! علما بأن كل مسانيد كتاب التاريخ وعلى رأسهم الطبري يثبتون بأن كل ذرية أبي بكر الصديق لقد ولدوا كلهم- بما فيهم عائشة- قبل البعثة، فإذا كان ولادة عائشة قبل البعثة النبوية، والبعثة استمرت في مكة 16سنة ؛ مما يعنى أن عمر عائشة الحقيقي كان لا يقل عن - 20 سنة وزيادة ، فكيف يا هذا تأتي رواية البخاري الكاذبة وغيره يتقولن الفرية بان عمر السيدة عائشة حين تزوج بها رسول الله 6- 9 سنين ، وكان ذلك في المدينة أي بعد الهجرة بعامين !



وعلى الرغم من وضوح المسألة من الناحية الحسابية إلا أن البخاري الدجال لقد ذكر الروايتين معا؛ رواية تنفي الحقيقة التاريخية لعمر عائشة ورواية تتفق تثبت بذلك فهو التناقض للكذابين ، وان الحقيقة التاريخية لعمر السيدة عائشة فقد جاء عنه في الرواية التي تتفق مع ما جاء في كتب التاريخ حيث ذكر( لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين ) كذلك ذكر في المقابل الرواية التي تختلف تماما مع الحقيقة التاريخية حيث ذكر (...تزوجها وهي بنت ست سنين، وأدخلت عليه وهي بنت تسع، ومكثت عنده تسعا). وهذا يشير مليا إلى الاضطراب فى الرواية والكذب الموضوع للأحاديث المحرفة المنكره فهو قائم في كتاب صحيح البخاري المدلس وغيره من مدونات الأحاديث السنية المحرفة عيانا بيانا مما وجب علينا شرعا نصرة رسول الله وبرائته من فعل نكرة تزوج واغتصاب الأطفال الأبرياء البغات ووجب على كل المناعير المعنعرة إعادة النظر في تقديس هذه الكتب الواهية الفاحشة الشريرة لاحاديث التراث الزائف القادح المؤذى بالخفا فى شرف سيدنا النبى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم .



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